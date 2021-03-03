Россия: инфляция разгоняется, бизнес и население затягивают пояса

Дайджест ключевых событий в экономике в феврале 2020 года.

Самый заметный экономический тренд февраля — ускорение инфляции. Причин этого явления несколько: эмиссия необеспеченных рублей, госрегулирование цен со стороны правительства, подорожание контейнерных перевозок в мире. В итоге, по официальным данным, с начала года инфляция составила 1,2%, а по оценкам аналитиков — 3% только в январе.

Эксперты сохраняют благоприятные прогнозы по росту ВВП в 2021 году, однако затем ожидают замедления экономики из-за отсутствия структурных изменений и геополитической ситуации. У малого бизнеса ожидания ухудшаются: каждая десятая компания готовится к закрытию. Бизнес стал больше использовать труд фрилансеров, привлекаемых временно под проекты. Рынок фриланса помогает компаниям сэкономить на зарплатах, а сотрудникам — заработать дополнительных денег к основному доходу.

Первые оценки 2020 года

В феврале появились первые официальные оценки развития экономики страны в 2020 году. По подсчетам Росстата, ВВП сократился на 3,1% до 106,607 трлн рублей. Падение связано с ограничениями из-за пандемии и снижением спроса на энергоресурсы в мире, объясняют в ведомстве. С наибольшим падением добавленной стоимости в экономике столкнулись гостиничный и ресторанный бизнес (-24,1%), транспортные предприятия (-10,3%), добывающая промышленность (-10,2%).

Внутренний спрос снизился на 5%, импорт обвалился на 13,7%, экспорт сократился на 5,1%.

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление уменьшились на 8,6%, в первую очередь за счет падения потребления непродовольственных товаров и услуг.

Герман Греф, глава Сбербанка, в интервью телеканалу «Россия-1» в середине февраля оценил падения ВВП в 2020 году в 3,4%.

Fitch ожидает застоя

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в 2021 году ВВП РФ вырастет на 3%, в 2022-м — на 2,7%, а далее темпы роста не превысят 1,2%. Потенциал роста экономики ограничивают отсутствие реформ в сфере прав собственности, судебной системы, а также другие препятствия для частных инвестиций, отметили аналитики в февральском отчете.

Между тем, агентство сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Среди положительных факторов аналитики отмечают меры по сдерживанию инфляции, осторожную бюджетную политику, низкий уровень госдолга. Негативное влияние на экономику окажут высокие геополитические риски и отсутствие структурных реформ.

Инфляция в России, по прогнозу Fitch, замедлится до 3,9% в 2021 году. Госдолг в текущем и следующем годах вырастет до 21% ВВП. ЦБ РФ предпримет меры к ужесточению денежно-кредитной политики после рекордного смягчения в прошлом году, считают эксперты агентства. Ключевая ставка может вырасти до 4,5% в этом году и до 5% в 2022-ом.

Инфляция разгоняется официально

За три недели февраля цены выросли в два раза быстрее, чем за весь февраль 2020 года (на 0,6% против 0,3%). На 24 февраля инфляция в России с начала 2021 году достигла 1,2%, отчитался Росстат. В прошлом году инфляция в январе-феврале составила 0,7%.

Быстрее всего растут цены на продукты питания, особенно — овощи. Например, огурцы с начала года подорожали на 18,3%, помидоры — на 20,7%, картофель — на 14,3%, морковь на 13,7%, лук — на 9%. Куриное мясо выросло в цене на 6,2%, мороженая рыба — на 2,6%, макароны — на 2,3%.

Возможно, усиление инфляции спровоцировали меры правительства по ограничению цен на некоторые виды продуктов (подсолнечное масло и сахар). «Производители или розничные компании, пытаясь компенсировать убытки от введения потолка цен, начали повышать цены на другие продукты питания», — цитирует главного экономиста Альфа-банка Наталию Орлову издание finanz.ru.

Растут цены и на другие товары и услуги. Бензин за неполные два месяца подорожал на 1,7%, тарифы ЖКХ подросли на 2,5%, проезд в метро — на 5,5%, стоимость проживания в гостиницах — на 9,6%.

...и еще сильнее не официально

Если сравнивать цены не на условную потребительскую корзину, а товары, которые реально покупают люди, то показатели инфляции кратно возрастают. Так, исследовательский холдинг «Ромир» измеряет расходы на повседневные покупки в магазинах в режиме реального времени. Индекс цен при таком замере в январе 2021 года вырос на 3% по сравнению с декабрем 2020-го. Это в разы выше официальной инфляции.

В годовом выражении инфляция составила 11%, подсчитали в «Ромире». За два года, по сравнению с январем 2019 года, корзина повседневных товаров подорожала на 18%. Возможно, что усиление инфляции в начале 2021 года связано с тем, что люди не поехали в отпуска в январе и активнее тратили деньги в своих городах, отмечают в компании.

Однако, по данным Росстата, оборот розничной торговли в январе 2021 года сохранился на уровне января 2020 года (минус 0,1%) и упал относительно января 2019-го (минус 5%).

Импортным товарам перепишут ценники

Стоимость доставки импортных товаров в январе 2021 года выросла в 2-6 раз по сравнению с октябрем 2020 года, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Минпромторга РФ. Перевозки морским и железнодорожным транспортом подорожали из-за дефицита контейнеров, обусловленного быстрым восстановлением торговой активности Китая. Ритейлеры предупреждают, что это скажется на цене многих товаров, которые ввозятся в Россию из Китая и Юго-Восточной Азии, пишут «Известия».

В целом, оценили эксперты, бытовая техника и электроника могут подорожать на 20%, остальные товары — одежда, обувь, игрушки — на 5-7%.

Малый бизнес готовится к худшему

Текущий год будет для малого бизнеса более сложным, чем 2020-й. Это показал опрос предпринимателей, который провел аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его результаты бизнес-омбудсмен Борис Титов представил в конце февраля.

У 80% предпринимателей в прошлом году упала выручка. Только 42,3% из них смогли воспользоваться мерами господдержки, а 31,8% компаний пробовали ее получить, но у них ничего не вышло. Только около 60% компаний, которые воспользовались различными льготами, смогли сохранить штат сотрудников. У 30,7% ситуация не улучшилась и им пришлось сократить персонал.

43% предпринимателей, уже получившие отсрочки по кредитам и уплате налогов, не смогут погасить свои обязательства в срок — им нужна повторная отсрочка. Треть предпринимателей сказали, что выручка продолжает снижаться. Около 10% компаний заявили, что, скорее всего, придется уйти с рынка. Основная причина всех проблем — не восстанавливающийся потребительский спрос.

Бизнес увеличит расходы на фрилансеров

Среднегодовой темп роста рынка фриланса в России составит 20% до 2025 года, отмечается в опубликованном в феврале исследовании консалтинговой компании PwC. Объем рынка фриланса вырос с 33 млрд долларов в 2018 году до 41 млрд в 2020-м. По итогам прошлого года Россия вошла в десятку стран с наибольшими затратами компаний на фриланс. В 2021 году рынок вырастет до 49,2 млрд долларов, а к 2025 году достигнет 102 млрд.

Сейчас в России по модели фриланса работает 14 млн человек. Спрос на них будет расти из-за уменьшения численности трудоспособного населения (на 6,5% за 5 лет) и дефицита квалифицированных кадров, с которым сталкиваются компании. В первую очередь бизнес привлекает внештатных сотрудников для получения более широкой экспертизы (57%). Больше половины опрошенных компаний (51%) стремятся снизить затраты на фонд оплаты труда.

85% фрилансеров младше 45 лет, отмечается в исследовании PwC. Большинство из них (64%) зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц. Основной спрос на фрилансеров (50%) формируют небольшие компании с оборотом до 100 млн рублей.