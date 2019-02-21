Россия испытала обвал прямых иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции в российскую экономику по итогам прошлого года упали в 14 раз по сравнению с 2017-м и в 30 раз по отношению к «докризисному» 2013-му. В третьем квартале 2018 года из страны были выведены рекордные $5,3 млрд долларов, чего не было за всю историю квартальных наблюдений Центробанка.

Уходят из страны как западные компании, так и «восточные партнеры». Инвесторов пугают не только санкции, но и внутренние проблемы: стагнация в экономике, падение доходов и спроса внутри страны, плохой деловой климат.

Инвесторы выводят деньги

По итогам 2018 года, объем прямых инвестиций (вложений иностранцев в российские компании и проекты), по данным ЦБ, составил $1,9 млрд. Это самый низкий показатель за 11 лет, и в 14 раз меньше 2017 года. Если в первом полугодии 2018 года наблюдался хоть и небольшой, но приток капитала ($8,2 млрд), то во втором инвесторы выводили деньги из страны — $5,3 млрд в третьем квартале и $900 млн — в четвертом.

По данным аналитиков NordeaBank, прямые иностранные инвестиции стали сокращаться после введения санкций с 2014 года: в 2005-2013 годах среднеквартальный приток составлял $10,5 млрд, в 2014-2018 годах — $4,5 млрд. Отток инвестиций наблюдался только в 2014 и 2015 годах, но он был небольшим.

О том, как чувствует себя международный бизнес в России, можно судить по количеству иностранных предприятий. По информации Росстата, за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 7,4 тыс. фирм с иностранной собственностью, а ликвидировано почти в два раза больше — 14,4 тыс. Примерно такая же ситуация с совместными предприятиями. Со смешанной, российско-иностранной собственностью — зарегистрировано 2,3 тыс., ликвидировано — 5,5 тыс.

Между тем, по данным Конференции ООН по торговле и развитию, в целом в мире рост инвестиций в развивающиеся экономики, к которым относится Россия, составил в 2018 году 3%, хотя вложения в развитые страны значительно упали.

Ложка меда в бочке с дегтем

Несмотря на почти двукратное сокращение всех инвестиций в коммерческую недвижимость в 2018 году (до $2,4 млрд), многие присутствующие в России иностранные инвесторы на этом фоне наращивали портфели своих активов, следует из данных Colliers International. Среди таких инвесторов — Hines, PPF Real Estate, Raven Property Group, арабский фонд Mubadala Investment Company.

По результатам 2018 года доля иностранных инвесторов в составе всех вложений в коммерческую недвижимость выросла в 2,4 раза до 43%, что является наивысшей долей за последние 10 лет, утверждается в докладе. Правда, рост был достигнут не столько за счет значительного наращивания иностранцами активов, а в основном по причине резкого снижения доли прочих игроков.

В частности, в сфере торговой недвижимости в 2018 году было закрыто несколько крупных сделок, говорится в докладе. Киргизский фонд KLS Eurasia Venture Fund купил торгово-развлекательный центр «Ривьера» в Москве, европейская компания PPF Real Estate приобрела торговый комплекс «Невский центр» в Петербурге. Франзузский ретейлер Leroy Merlin купил российский портфель акций финской сети гипермаркетов K-Rauta.

Причины падения инвестиций

Основной причиной, препятствующей притоку иностранных инвестиций в Россию, стали санкции, которые направлены на наиболее привлекательные сектора экономики, сказал изданию «Эксперт Online» руководитель центра аналитической информации компании TeleTrade Сергей Лысаков. В первую очередь, это нефтегазовый сектор, считает он. Добыча природных ресурсов — по-прежнему ключевой «магнит» для иностранных инвесторов в России, подтверждают аналитики ООН в отчете за 2017 год.

Кроме того, в России стало сложно получить зарубежное финансирование на развитие проектов, полагает Лысаков. На иностранный бизнес, ориентированный на внутренний рынок, повлияла экономическая нестабильность, падение реальных доходов населения на протяжении последних 5 лет. По этим причинам из страны уходят многие иностранные ретейлеры, полагает он.

С влиянием санкций на уход иностранных инвесторов соглашается старший научный сотрудник Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института Николай Милоголов. Еще одна причина — перестроение российского бизнеса, работающего через офшорные зоны, сказал он Eurasianet.org.

Больше 50% иностранных инвестиций поступает в Россию из оффшорных зон, таких как Кипр, Люксембург, Багамы, Бермуды. Как правило, за компаниями в этих зонах стоят российские структуры, поэтому их вложения в Россию (или отток из нее) влияют на общую динамику иностранных инвестиций.

Санкционное давление со стороны США и политика российских властей по деофшоризации экономики стали причиной повышения транзакционных издержек и рисков, связанных с поддержанием таких офшорных структур, считает Милоголов. По мнению Лысакова, средства российского бизнеса из офшоров начали либо возвращаться обратно в РФ, либо переориентировались на зарубежные проекты.

Власти не видят проблем

Между тем российские чиновники продолжают твердить о привлекательности России для инвестиций. Иностранные инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к инвестированию в экономику России, и после стабилизации ситуации с внешними факторами можно ожидать новой волны прихода инвесторов, передает «Интерфакс» слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина. По его мнению, новые инвесторы «взяли паузу», а те компании, которые уже работают в России, продолжают инвестировать свою прибыль внутри страны.

Похожее мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (фонд создан в 2012 году для привлечения инвестиций из-за рубежа). «Те, кто инвестирует в Россию, жалуются гораздо меньше, чем те, кто инвестиции только планирует: они читают западную прессу и как бы теоретически жалуются. Те, кто реально инвестирует, довольны. Все же убеждать инвесторов в необходимости вкладывать в Россию на фоне крайне негативного медийного фона на Западе сложно, но мы их постепенно приучаем к сделкам», — сказал в интервью «Ведомостям» Дмитриев. По его словам, суверенные фонды других стран готовы инвестировать в Россию крупные суммы.

Прошлый год стал рекордным для РФПИ, т.к. «совместно с иностранными партнерами было вложено 350 млрд рублей (около $5,4 млрд) в 25 проектов», говорится в материалах фонда (правда, не уточняется, какая часть этих средств была инвестирована самим фондом). Среди партнеров фонда — компании из Ближнего Востока и Азии. Один из них — суверенный фонд Mubadala Investment Company из Арабских эмиратов.

«Россия предлагает сегодня одни из самых интересных инвестиционных возможностей во всем мире», — заявил управляющий директор Mubadala Хальдун Халифа аль-Мубарак, пишет агентство «Прайм».

Китайский бизнес уходит из России

Министр энергетики России Александр Новак, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что санкции, введенные против России западными странами, провели к смене инвесторов. Вместо тех, которым запретили участвовать в российских проектах, пришли инвесторы из других регионов, утверждает он. Многие западные компании из-за этого потеряли российский энергетический рынок, считает министр.

Российские власти с момента введения санкций часто говорят о переориентации на Восток, особенно Китай, который называют «стратегическим партнером». Однако китайские инвесторы выводят деньги из России так же, как и «западные партнеры».

Китая нет в списке ведущих инвесторов в Россию, отметил председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов. Общий объем китайских инвестиций, накопленных к середине 2018 года, составил всего $3,2 млрд (0,6% всех иностранных инвестиций). «Это примерно столько же, сколько на сегодня составляют накопленные прямые иностранные инвестиции из США, объявивших санкции», — сказал Катасонов.

По данным Центробанка, за первое полугодие 2018 года китайские инвесторы вывели из России больше $1 млрд, причем 92% этой суммы ($921 млн) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний (участие в капитале сократилось с $2,5 млрд до $1,6 млрд). При этом, по данным ООН, Китай остается третьей страной в мире по объему исходящих иностранных инвестиций, но в Россию эти деньги не направляются.

Отсутствие китайских инвестиций в российской экономике Катасонов объясняет тем, что китайский бизнес не хочет «подставляться под вторичные санкции Вашингтона». Однако следует отметить, что и до введения санкций Китай не являлся лидером среди инвесторов в РФ.

Вести бизнес в России сложно

Наиболее важными факторами для иностранных инвесторов в развивающихся странах являются политическая стабильность и безопасность, а также благоприятная для бизнеса правовая и регуляторная среда, пишут специалисты Всемирного банка в исследовании 2018 года «Чего хотят инвесторы».

Между тем в России эти факторы крайне слабые. В ходе опроса PricewaterhouseCoopers и НАФИ осенью 2018 года подавляющее большинство российских топ-менеджеров (88%) отметили, что заниматься бизнесом в стране сложно. Также 70% респондентов считают, что в России высокий уровень коррупции, 60% бизнесменов отметили высокий уровень экономической преступности. При таком деловом климате и усилении санкционных рисков ждать значительного роста интереса иностранных инвесторов не приходится.