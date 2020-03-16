Россия: итоги «черной» недели

После резкого падения цен на нефть экономика России пережила шоковую неделю: обрушился курс рубля и фондовый рынок, а бюджетная политика перешла из режима накоплений в режим «распечатанной кубышки». Эксперты предупреждают о возможном кризисе, власти выступают с успокаивающими заявлениями, а граждане готовятся к падению уровня жизни и росту цен на импортные товары.

Итоги недели

В четверг 12 марта курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, а евро поднялся до 84 рублей. Так мало рубль не стоил более четырех лет. Падение было резким: еще в начале месяца за доллар давали 66-67 рублей, а за евро – 74-75 рублей.

Параллельно резко обрушился и фондовый рынок. Индекс Московской биржи за неделю упал на 14,8%, долларовый РТС – на 21,1%. Сильнее прочих подешевели акции нефтедобывающих компаний «Роснефть» (-32%) и «Татнефть» (-30%).

Цены на нефть рухнули примерно на 30%, а котировки газа еще раньше достигли минимальных за десятилетие показателей. Учитывая, что углеводороды являются основной российского экспорта, страна недосчитается многих миллиардов долларов.

Как это сказалось на россиянах

В 2014 году, когда доллар и евро подорожали вдвое, россияне массово тратили накопления на бытовую технику, гаджеты, автомобили и другие импортные товары. Этот сценарий не повторился: в магазинах и автосалонах ажиотажа не было. Массового наплыва посетителей в обменные пункты тоже не наблюдалось. Возможно, одна из причин этого – отсутствие у большинства россиян накоплений: по результатам свежего исследования одного из банков, менее трети жителей страны регулярно откладывают деньги.

Однако спрос на отдельные импортные товары все же вырос. Например, в некоторых сетях продажи смартфонов и другой техники Apple за неделю удвоились. Ретейлеры предупреждают, что в конце марта возможен дефицит устройств. Впрочем, продажи стимулировало не только ожидание роста цен: еще до падения рубля россияне торопились с покупками техники, ожидая перебоев с поставками из-за коронавируса.

Из-за ослабления рубля цены действительно заметно вырастут, предупреждают эксперты. Заметнее всего подорожают автомобили, одежда и импортные продукты – специалисты допускают рост на отдельные товары в 20-30%. Кроме того, авиабилеты за границу вырастут в цене на 10%.

Девальвация рубля может развернуть движение ставок по ипотеке. Почти год они постепенно снижались: в апреле 2019 года средняя ставка составляла 10,55%, в конце февраля 2018 года она опустилась до исторического минимума 8,84%. Теперь же займы на покупку недвижимости могут стать дороже на 1-2 процентных пункта, предупредил генеральный директор госкорпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко. Некоторые крупные банки уже повысили ставки, а другие планируют сделать это позже, выяснили «Ведомости».

Минэкономразвития признало, что рост цен ускорится.

«С учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось», – отметили в ведомстве.

Как реагировали власти

Чтобы поддержать курс рубля, Центробанк перестал закупать валюту и начал продавать ее на внутреннем рынке. Регулятор заявил, что «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности». Минфин также объявил, что начнет продавать доллары из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так власти влияют на баланс спроса и предложения, чтобы смягчить изменение курса.

У правительства и у Центробанка «достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять стабильность и условия макроэкономической устойчивости», заявил 11 марта президент России Владимир Путин.

На следующий день этот тезис повторил премьер-министр Михаил Мишустин, заверивший, что «ситуация в российской экономике находится под контролем».

По данным Минфина, российский бюджет на 40% зависит от нефтегазовых доходов. Например, в 2019 году отрасль принесла казне почти 8 из 20 трлн рублей.

Бюджет сверстан из расчета цены на нефть в $42,6 за баррель. Когда цена была выше этой отметки, «излишек» отправляли в Фонд национального благосостояния. В начале марта в нем находилось 8,2 трлн рублей – чуть больше 7% ВВП.

При текущей цене нефти в $35 за баррель властям придется компенсировать потери бюджета из этой «кубышки».

«Даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств (из ФНБ – прим. Eurasianet.org) нам хватит на много лет», – подчеркнул Мишустин.

Ликвидных активов ФНБ при цене $25-30 за баррель хватит России на протяжении 6-10 лет, уточнили в Минфине.

«Ничего фатального не происходит», – заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, у правительства есть план действий на случай, если ситуация в экономике станет критичной. Деталей этого плана чиновник журналистам не раскрыл, но отметил, что пока правительство “не очень распространяет свои действия за пределы мониторинга”.

«Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель, рынки это все перемалывают достаточно спокойно, – сказал Белоусов. – Сегодня “просело” – сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, средних банков, крупных компаний – полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет, даже близко».

Что беспокоит экспертов

«По нашим ощущениям ситуация в России висит на волоске. Заявления о том, что все под контролем, просто неуместны, – отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. – Подобные заявления – красная тряпка для инвесторов, которые получают сигнал, что никаких мер поддержки не будет».

По его наблюдениям, Россия последнюю неделю выглядит одной из слабейших развивающихся экономик, несмотря на выдающиеся макропараметры (например, золотовалютные резервы РФ превышают размер внешнего долга).

«Но пока это не спасает! А как может спасти, если мы эти резервы не задействуем, и они лежат мертвым грузом? – рассуждает Тремасов. – Сейчас как раз удачный момент, чтобы показать инвесторам готовность использовать этот инструмент».

Финансовая система России с высокой степенью вероятности приближается к кризису, следует из данных Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА. На это указывает индекс финансового стресса ACRA FSI – он достиг 3,1 пункта, далеко перейдя границу кризисного значения в 2,5 пункта.

При цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 рубля за доллар, федеральный бюджет потеряет около 3 трлн рублей, а рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, подсчитал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Для сравнения: повышение НДС должно принести 2 трлн рублей за три года, а новые меры соцподдержки, о которых Путин объявил в январе 2020 года, оценивают в 1 трлн рублей.

При таком сценарии дефицит казны по итогам года составит чуть меньше 2% ВВП. Из этих расчетов следует, что ФНБ хватит примерно на 2,5 года.

Даже если средняя цена на нефть в течение года составит $40 за баррель, дефицит бюджета и сокращение инвестиций будут неизбежны, считает Кудрин.

«Это новые реалии», – резюмировал председатель Счетной палаты.

Также Кудрин уверен, что при низких ценах на нефть реальные доходы населения неизбежно сократятся, бедных в стране станет больше.

«Катастрофы не произойдет, – пишет в статье «Обвал, за который заплатят россияне» в издании Forbes экономист Андрей Мовчан. – Однако надо понимать, что если доллар будет стоить 72 рубля, а не 60, – это разница в 20%, которая транслируется примерно в 10-процентное удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта. Поскольку это сопровождается существенным сокращением доходов бюджета, не стоит ждать компенсационных выплат или повышений зарплат бюджетников; напротив, скорее всего ответом государства будет дальнейшее ужесточение налоговой политики».