Россия и Азербайджан укрепили «союз» перед самым вторжением в Украину

За два дня до того как Россия начала массированное вторжение в Украину президент Владимир Путин подписал со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым широкомасштабное соглашение, углубляющее дипломатическое и военное сотрудничество между двумя странами.

Подписание этого документа «выводит наши отношения на союзнический уровень», сказал Алиев в Москве после его подписания.

Всего за несколько часов до этого Путин объявил об официальном признании Россией отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской республик. Азербайджан — последовательно защищающий принцип территориальной целостности, когда речь заходит о его собственной отделившейся территории в Нагорном Карабахе, — хранил молчание по поводу признания независимости этих образований Москвой.

Сразу после отбытия Алиева домой, утром 24 февраля, Россия начала вторжение. Это событие официальный Баку тоже пока что никак не прокомментировал.

Многим в Азербайджане показалось, что целью нового союза было обеспечение верности их страны России в преддверии нападения на Украину.

«Подписание накануне вторжения не было простым совпадением, — сказал Eurasianet.org живущий в Великобритании азербайджанский аналитик Фуад Шахбаз. — Вероятно, оно должно было гарантировать, что Азербайджан не присоединится к какой-нибудь антироссийской кампании Запада».

Сторонники властей утверждают, что на самом деле подписанные документы готовились на протяжении нескольких месяцев, и дата их подписания была обычным совпадением.

«Один из аргументов тех, кто выступает против Московской декларации, состоит в том, что этот документ совпадает по времени с реальной угрозой территориальной целостности Украины и признанием Россией сепаратистских регионов. Таким образом, Азербайджан якобы демонстрирует поддержку России в этом конфликте, — говорилось в аналитическом материале без указания автора, опубликованном провластным агентством Qafqazinfo в день подписания соглашения. — Да, дата подписания этого документа действительно приходится на очень трудное время, но придавать этому какое бы то ни было политическое значение было бы абсурдом».

На встрече Алиева с видными российскими журналистами, прошедшей в Москве 23 февраля, Дмитрий Киселев спросил Алиева о выборе времени подписания соглашения, заметив, что оно пришлось на «момент, когда качественно изменилась ситуация», но без дальнейших уточнений. Алиев также заявил, что совпадение по времени было случайным, и дата подписания была согласована задолго до событий в Украине. «Естественно, я даже и не рассматривал возможности коррекции этой даты», — сказал Алиев.

Соглашение из 43 пунктов касается двустороннего сотрудничества во многих сферах, но самые важные последствия оно будет иметь для внешнеполитической и военной областей.

Пункт №4 провозглашает, что две страны «занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество». Пункт №7 обязывает их воздерживаться «от любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств».

Многие азербайджанцы считают, что это слишком.

«Вы внимательно это читали? — написал на своей странице в Facebook лидер оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. — Одна из сторон (это, конечно, будет Россия) может самостоятельно решить, что какие-то действия второй стороны (Азербайджана) “наносят ущерб союзническим отношениям”. И тогда мы должны воздержаться от таких действий. Одним этим пунктом мы дали России полномочия контролировать все наши действия и заставлять нас воздерживаться от любых действий».

В соглашении есть и несколько положений о военной поддержке, в том числе о том, что стороны «могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи».

На встрече с журналистами Киселев также спросил Алиева, собирается ли Азербайджан присоединиться к возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Баку давно сопротивляется уговорам Москвы вступить в эту организацию, и Алиев сказал, что новое соглашение снимает этот вопрос с повестки дня.

«Я думаю, что этого [соглашения] вполне достаточно. Потому что понятно, что ОДКБ является ОДКБ до тех пор пока там Россия. Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит, — сказал он. — Поэтому шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан».

Важно отметить, что этот документ обязывает обе страны признавать территориальную целостность друг друга. Для Баку это означает, что Москва считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Ранее Россия об этом официально не заявляла.

«Россия никогда официально и явно не подтверждала на высшем уровне признание территориальной целостности Азербайджана — ни при каких обстоятельствах, даже в многосторонних контекстах, — сказал Eurasianet.org азербайджанский эксперт по международному праву Камал Макили-Алиев. — Именно этим важна эта декларация».

В документе есть и несколько других потенциально важных положений.

В соответствии с пунктом №25 Азербайджан и Россия соглашаются «воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей прямой или косвенный ущерб интересам другой Стороны». Официальные лица Азербайджана предлагали использовать газ, добываемый на азербайджанских месторождениях в Каспийском море, взамен российского, если Россия прекратит экспорт газа в Европу в результате украинского конфликта.

Пункт №40 обязывает обе страны «обеспечивать защиту, сохранение и развитие исторического, культурного и религиозного наследия, а также этнической, языковой и культурной самобытности проживающих на территориях Сторон». Здесь, по-видимому, имеются в виду многочисленные средневековые армянские церкви, находящиеся на территории, вернувшейся под контроль Азербайджана в результате войны с Арменией в 2020 году, которым неоднократно угрожали официальные лица Азербайджана.

Соглашение о союзе с Россией было подписано после заключения сходного прошлогоднего соглашения между Азербайджаном и Турцией, так называемой Шушинской декларации. В этом документе Азербайджан и Турция обязались «координировать свою внешнюю политику». Учитывая частые споры между Анкарой и Москвой, это может поставить Баку в безвыходное положение, если у Азербайджана будут аналогичные обязательства по отношению к России.

«Возникает парадокс: в Азербайджане большинство (в официальных и неофициальных кругах, да и в обществе) обычно считает Север потенциальным источником угрозы, и Шушинское заявление означало вступление в союз, направленный на защиту нашей страны от потенциальной российской угрозы, — написал в сообщении в Facebook азербайджанский аналитик Шахин Джафарли. — Теперь же непонятно, кто и от кого будет нас защищать. От какой опасности будет защищать нас Россия? От какой угрозы будет защищать нас Турция? Что случится, если интересы этих двух стран столкнутся? Что будет делать Баку, когда Анкара захочет сотрудничать с нами против интересов Москвы, а Москва захочет сотрудничать по какому-нибудь вопросу с Анкарой?»

В связи с вторжением России в Украину это шаткое равновесие уже оказалось под угрозой, так как Турция решительно выступила в поддержку Украины.

«Мы считаем военную операцию, начатую Вооруженными силами Российской Федерации против Украины, неприемлемой и осуждаем ее, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. — Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить эти несправедливые и незаконные действия».

24 февраля Эрдоган говорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и сказал ему, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины. «Российская операция против Украины — это удар по миру и безопасности в регионе. Мы не приемлем и осуждаем ее», — сказал Эрдоган.

Днем раньше Эрдоган звонил Алиеву. «Еще раз отмечено успешное развитие братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах», — говорится в официальном отчете об этом телефонном разговоре.