Россия и Армения работают над дедолларизацией двусторонней торговли

Армения и Россия разрабатывают планы использования в торговле друг с другом не долларов, а своих собственных валют. Это должно смягчить последствия международных санкций, введенных против России за нападение на Украину.

Армения уже начала оплачивать рублями импортируемый из России природный газ.

«Сейчас обсуждается обмен рублей на драмы, благодаря которому у нас будут рубли для оплаты импорта из России, а российские банки смогут продавать своим клиентам драмы по рыночному курсу», — сказал Eurasianet.org министр экономики Ваган Керобян. Когда именно это может произойти, он не уточнил.

Россия занимает первое место среди потребителей армянского экспорта: в 2021 году она приобрела армянских товаров на 850 миллионов долларов, что составило около 27 процентов суммарного объема экспорта. Именно в Россию идет 98 процентов экспорта армянской сельскохозяйственной продукции, в основном фруктов и овощей (по данным Министерства экономики), и 78 процентов экспорта крепких спиртных напитков (по данным сайта Observatory of Economic Complexity).

Тем не менее дефицит баланса армянско-российской торговли составляет около миллиарда долларов в пользу РФ: Армения получает из России почти весь газ, который она использует для отопления и производства электроэнергии, и 99 процентов импортируемой пшеницы. Поскольку на международных рынках цены на эти товары обычно устанавливаются в долларах, переход на рубли может защитить Армению от скачков обменных курсов, подобных случившемуся после вторжения в Украину, когда рубль на некоторое время обесценился приблизительно в два раза.

Для восстановления рубля Москва ввела меры валютного регулирования и провела крупномасштабные интервенции. В результате российская валюта стала неконвертируемой, и теперь Кремль стремится найти за границей хоть кого-нибудь, кто согласится ее принимать. На этой неделе, когда премьер-министр Никол Пашинян был с визитом в Москве, президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин настойчиво предлагали вести торговлю в рублях и драмах. «В условиях незаконных санкций со стороны недружественных государств в отношении России, конечно, важно активнее использовать национальные валюты в двусторонней торговле, развивать производственную кооперацию», — сказал Мишустин Пашиняну 20 апреля.

Украинская война создаст экономические проблемы во всех странах бывшего Советского союза, и Армения не будет исключением из этого правила. 11 апреля Всемирный банк снизил прогнозируемый уровень роста Армении в 2022 году с довоенных 5,3 до 1,2 процента и уточнил, что если украинский конфликт будет затяжным, эта цифра может уменьшится еще сильнее.

И все же независимые эксперты в Армении считают использование рублей логичным, так как экономики двух стран и так уже тесно связаны обменом валют и денежными переводами многочисленных армянских граждан, работающих в России. Эти факторы определяют экономику Армении, и это положение не может моментально измениться даже с учетом ожиданий, что российский рынок сократится и трудовые мигранты потеряют работу.

«Армении выгодно платить за российские товары рублями, так как наша страна получает крупные суммы в рублях — по туристическим каналам и в виде частных денежных переводов от армянских мигрантов, работающих в России, — сказал Eurasianet.org ереванский экономист Гайказ Фанян. — Кроме того, расчеты в национальных валютах помогут избежать операционных издержек при обмене валют. А когда речь идет о сделках на миллионы долларов, это могут быть большие цифры».

Поскольку торговля с оплатой в рублях будет двусторонней, не возникает сильных опасений относительно ее влияния на стоимость драма, говорит директор промышленной группы Finarm Association of Financial Market Participants Карен Закарян. «Если Армения получает массу рублей, но оплачивает ими российские товары, беспокоиться не о чем. В таком случае государство или Центральный банк вмешиваться не будут. Они вмешаются, только если поток рублей в Армению будет односторонним», — сказал Закарян Eurasianet.org.

Однако использование рублей не поможет Армении избежать последствий экономического спада в России. Наложенные на Россию санкции быстро сказались и на Армении, которая в прошлом месяце была вынуждена поднять базовую процентную ставку на 125 пунктов, до 9,25 процента.

«С падением рубля мы начали сталкиваться с большими проблемами. Мы заключали с российскими коллегами контракты в российских рублях и оказались теперь в затруднительном положении: мы будем получать обесценившиеся деньги», — говорит Егише Карапетян, ереванский предприниматель, экспортирующий в Россию сухофрукты.

Кроме того, переход на рубли сделает Армению еще более зависимой от российского импорта, говорит Атом Маргарян, руководитель Лаборатории инновационных и институциональных исследований Армянского государственного экономического университета.

«Экспорту из Армении ничто не угрожает. Добываемое в Армении сырье в основном экспортируется в Китай и европейские страны, а сельскохозяйственная продукция — в Россию, сказал Маргарян Eurasianet.org. — Что же касается импорта товаров в Армению, в нем может произойти перераспределение в пользу России. Армянские импортеры могут отдавать предпочтение аналогичным российским товарам, потому что при сделках в рублях или национальной валюте будут снижаться операционные издержки».