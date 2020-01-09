Россия и Армения стараются договариваться

Как-то в ноябре железнодорожники в Гюмри, втором крупнейшем городе Армении, вышли на работу и с удивлением узнали, что их места заняты россиянами. Российские проводники уже находились на железнодорожной станции и работали в поездах, а армянским работникам было сказано, что они могут пока идти домой.

Армянские служащие посчитали, что их заменили вследствие забастовки, которую они провели месяцем ранее, требуя повышения заработной платы.

«Мы поставили их в затруднительное положение, и вот как они нам ответили, – сказал местному телеканалу один из проводников Гор Газарян. – Вместо меня поездом управляет россиянин и портит наше оборудование».

Новость об этом быстро распространилась по Армении, последовали дискуссии в парламенте и встречи между высокопоставленными чиновниками и руководством железной дороги.

Но все это оказалось недоразумением: россияне приехали по программе обмена, по которой армянские железнодорожники тоже были отправлены на практику в Россию. Проводник из Еревана Ваагн Хареян попал в Уфу. «Мы многому научились, – сказал он Eurasianet.org. – Конечно, российские поезда современнее, а процедуры – более сложные и точные».

Рубен Грдзелян, пресс-секретарь «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), армянской железнодорожной компании, управляемой Россией, сказал Eurasianet.org, что работники были заранее уведомлены о приезде их российских коллег и что не знает, почему возникла подобная ситуация.

Однако это недоразумение подчеркнуло напряженность, возникшую между Ереваном и Москвой в результате «Бархатной революции» в Армении в 2018 году. В новом правительстве много прозападных деятелей, что вызывает вопросы о том, насколько устойчивым может быть долгосрочное стратегическое партнерство Армении и России.

Геополитика или просто бизнес?

После прихода к власти нового правительства оператор ЮКЖД и другие российские компании в Армении подверглись проверкам и становились предметом горячих обсуждений. Все это часто рассматривается с геополитической точки зрения – как проявления противостояния Запада и России. Тем не менее, несмотря на периодические разногласия, обе стороны, судя по всему, стремятся к налаживанию экономических отношений.

В 2008 году «Российские железные дороги» (РЖД) выиграли тендер правительства Армении. Впрочем, РЖД был единственным претендентом на концессионное управление железными дорогами Армении. Срок контракта составил 30 лет, с возможностью продления еще на 10 лет.

При прежнем правительстве Армении безоговорочно признавалось, что железная дорога и другие российские экономические активы важны не только с экономической точки зрения, но также имеют не менее важное стратегическое значение. На встрече с директором РЖД Олегом Белозеровым в 2016 году тогдашний президент Серж Саргсян сказал, что «Армения считает сотрудничество в сфере транспорта важным компонентом армяно-российских стратегических отношений». Соответственно, российскому бизнесу была предоставлена относительная свобода действий.

После прихода к власти нового правительства ситуация изменилась, и в отношении «Южно-Кавказской железной дороги» была проведена серия расследований. В августе 2018 года Комитет государственных доходов Армении провел обыски в офисах ЮКЖД в рамках расследования информации о том, что компания уклонилась от уплаты налогов в размере 19 000 долларов. Пока не было предъявлено никаких обвинений.

В декабре того же года другой правоохранительный орган Армении – Следственный комитет – объявил, что изучает «предполагаемые злоупотребления» в железнодорожной компании. Речь, в частности, шла о неосуществлении инвестиций в железнодорожную систему страны, предусмотренных условиями тендера. Компания в ответ заявила об «ангажированности» Комитета.

Проверки деятельности железнодорожной компании проводились параллельно с аналогичным расследованием в отношении армянского филиала российской государственной газовой компании «Газпром».

В сентябре международная русскоязычная телекомпания RTVI со ссылкой на неназванного источника сообщила, что Россия рассматривает вопрос о прекращении управления железными дорогами в связи с расследованиями. Информация широко распространилась в армянских и российских СМИ.

«Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать, – заявил RTVI заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. – Изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются». (Это не совсем так: в 2016 году следствие в Армении также выявило нарушения в тендерах, которые проводила компания.)

Армения опровергла информацию из ТВ-репортажа.

«Вопрос о досрочном расторжении договора не стоит», – сказал армянской службе Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» вице-премьер Мгер Григорян. В то же время он добавил, что Ереван не совсем доволен работой компании. «У нас всего два поезда, которые соответствуют европейским стандартам перевозки», – сказал он, имея в виду недавно запущенный электропоезд, курсирующий между Гюмри и Ереваном. «Да, этот вопрос также обсуждался, и некоторые наши позиции превратились в требования», – сказал он, не вдаваясь в подробности.

Премьер-министр Никол Пашинян также заявил, что у России нет оснований разрывать контракт. «Армения не хочет этого, Россия не хочет этого. Почему это должно произойти?», – сказал Пашинян в интервью российской газете «Коммерсантъ». Он также отрицал наличие какого-либо политического подтекста в расследованиях, назвав ситуацию с железной дорогой «чисто экономическим вопросом», который был политизирован СМИ.

«Логика изменилась с дореволюционных времен, когда государство признавало политическую сторону этой сделки», – сказал Eurasianet.org Даниел Иоаннисян, член Общественного совета Армении, органа, призванного координировать взаимодействие правительства и гражданского общества.

Некоторые в Армении видят в ситуации, сложившейся в железнодорожной отрасли, свидетельство того, что Еревану необходимо отдалиться от Москвы.

«Можно констатировать, что революция не повлияла на российско-армянские отношения. Это неприемлемо», – сказал Артур Сакунц, председатель Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре, правозащитной организации, недавно подготовившей отчет о военном присутствии России в Армении.

Сакунц сказал, что железнодорожный контракт должен быть расторгнут.

«Если мы будем продолжать в том же духе, у нас никогда не будет собственных ресурсов, существующий контракт не направлен на развитие Армении, – сказал он Eurasianet.org. – Колонизация со стороны России – это не только создание зависимости, но и высасывание наших ресурсов».

8 декабря директор РЖД Белозеров встретился в Москве с министром территориального управления и инфраструктур Армении Суреном Папикяном и договорился о создании совместной рабочей группы по «улучшению деятельности «Южно-Кавказской железной дороги», включая «возможности модернизации концессионного договора», – заявили в министерстве. Однако ведомство, вопреки Закону о свободе информации, не ответило на запрос Eurasianet.org о том, какие новые инвестиции рассматриваются.