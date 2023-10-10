Россия и Восток: на безрыбье и рак рыба

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

В преддверии визита президента Владимира Путина в КНР в отношениях Москвы и Пекина множатся вопросы к «безграничному партнерству». Во всяком случае, как показывают последние события, пределы у российско-китайского сотрудничества все же есть, а ярче всего они проявляются в тот момент, когда РФ начинает пытаться отстаивать свои коммерческие интересы, что в условиях ограниченного набора альтернатив выходит не вполне удачно. Впрочем, одной лишь Поднебесной взор Кремля не ограничен: когда в сотрудничестве с ключевым партнером что-то не ладится, можно попытаться похвастаться успехами в отношениях с другими восточными друзьями. Правда, таковыми они кажутся в отрыве от контекста, а при детальном рассмотрении реальность оказывается уже не столь привлекательной.

Наэлектризовались

В отношениях Москвы и Пекина очередные проблемы. Неделю назад компания «Интер РАО», заведующая электроэнергией, пригрозила приостановить поставки этого ресурса в Китай, если в Пекине не согласятся увеличить плату за товар на 7% – то есть ровно на уровень введенной правительством РФ экспортной пошлины. Аргументация госэнергохолдинга была вполне понятна: прибыль для компании от поставок в КНР в связи со специальным распоряжением не может превышать 5%, поскольку доходы выше этого показателя идут на субсидирование электроэнергии для дальневосточных жителей России. Навязанная же Кабмином пошлина сделала подобный экспорт в Китай – последний крупный зарубежный рынок после начала полномасштабной войны против Украины – убыточным.

Таким образом вряд ли к логике «Интер РАО» в этой ситуации могли возникнуть какие-то вопросы. Однако удивляло, пожалуй, то, что в нынешних условиях Москва решилась на подобные шаги, пытаясь выбить более выгодную цену на свои энергоресурсы. Тем не менее Китай удовлетворять требования России не спешил, а потому уже 2 октября, как сообщили в холдинге, РФ приступила к ограничению экспорта электроэнергии в Китай. Там отметили, что соседняя Монголия, например, согласилась с повышением стоимости, однако КНР оказалась более трудным клиентом. «С Китаем переговоры продолжаются, начинаем частичные ограничения, с сегодняшнего дня», – заявили в «Интер РАО» 2 октября.

И хотя китайское руководство, очевидно, сочло более разумным дискутировать с РФ в закрытом режиме, от разговоров о том, что в отношениях двух стран все не так безоблачно, как публично заявляется, это не уберегло. Как написало гонконгское издание Asia Times, «так называемое “безграничное” партнерство Китая и России натолкнулось на стену из-за цен на электроэнергию и природный газ – коммерческая размолвка, которая вызывает вопросы о здоровье более широких стратегических отношений».

Гонконгское медиа подчеркнуло: пока «Интер РАО» ограничивает экспорт электроэнергии в КНР, Пекин, в свою очередь, отказывать давать добро на строительство газопровода «Сила Сибири-2», по которому, как мечтают в Кремле, РФ могла бы прокачивать «голубое топливо» через Монголию в Китай. Одна из причин – разногласия по ценам на транспортировку газа. Другая, отмечает аналитический центр Asia Society, – опасения Пекина по поводу непредсказуемости дальнейшей траектории развития российской внешней политики и связанное с этим нежелание КНР инвестировать в проект. Эксперты центра уверены: Китай, очевидно, будет настороженно относиться к попыткам Москвы использовать поставки энергоносителей в качестве оружия против Пекина, а также – к перспективе попасть в зависимость от РФ.

Возможно, одно с другим и не связано, хотя в нынешних российско-китайских отношениях взаимозависимость сфер сотрудничества может порой неожиданно оборачиваться. Во всяком случае Asia Times отметило, что в китайской экспертной среде уже пошли рассуждения, что повышение Россией цен на электроэнергию – необоснованно, ведь ту же нефть Россия продает Индии с гораздо большей скидкой, чем Китаю, а это, как видится в Поднебесной, несправедливо.

При этом эксперты отмечают, что на самом деле жаловаться Китаю особо не на что: ведь когда Путин из-за войны против Украины фактически потерял европейский рынок, КНР получила от РФ весьма выгодные цены на нефть, не говоря уже о трубопроводном газе, который поставляется с огромной скидкой. Другое дело, что в ситуации, когда у Москвы не наблюдается очереди из желающих посотрудничать, стремление Пекина извлечь из положения «союзника» побольше выгоды вполне объяснимо.

Так или иначе Путину и председателю КНР Си Цзиньпину найдется, о чем поговорить во время планирующегося визита президента РФ в Пекин. И если после этой беседы не решится вопрос с «Силой Сибири-2», можно будет констатировать, что «безграничные» отношениях двух стран и правда уткнулись в стену. Во-первых, после почти полного закрытия европейского газового рынка Кремлю критически важно найти новых покупателей на миллиарды кубометров простаивающего газа, а учитывая географическое положение и зацикленность РФ на трубопроводном способе поставок, если Китай не компенсирует эти расходы, то их никто не компенсирует в подобных масштабах. Во-вторых, вице-премьер России Александр Новак еще 15 сентября 2022 года обещал, что окончательная договоренность с КНР по «Силе Сибири-2» будет достигнута «в ближайшее время», однако затем в марте 2023-го в Москву успел наведаться Си Цзиньпин, а дело с мертвой точки не сдвинулось. Строительство трубы Кремль изначально планировал начать в 2024 году, чтобы к 2030-му уже гнать по нему товар. И в данном случае часики тикают очень громко.

Наоткрывались

Пока Пекин думает, Москва пытается представить как грандиозный успех газовые контракты с другими партнерами. Так, еще в июне Россия и Узбекистан заключили соглашение о поставках российского газа в республику, а 6 октября пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов анонсировал тожественный запуск поставок «голубого топлива» из РФ в эту страну, которая в год будет потреблять почти 3 млрд кубометров российского энергоресурса.

На следующий день в резиденцию Путина Ново-Огарево на празднование 71-летия российского лидера приехали главы Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. Для именинника и его высоких гостей глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и его казахстанский коллега Алмасадам Саткалиев разыграли сценку, в которой по ролям принялись рассказывать, как много они сделали для запуска трубопровода из России через Казахстан в Узбекистан. В конце концов каждый из них начал просить у своего лидера разрешения дать старт поставкам. «Разрешаю», – по очереди и после соответствующих обращений произнесли президенты. «Начать поставки российского газа», – скомандовал Миллер. «Газ подан», – сказал голос безымянного сотрудника «Газпрома». «Поздравляю всех!» – обрадовался Путин.

Российский нацлидер вообще был в достаточно приподнятом настроении, долго и много рассказывая, какие потрясающие перспективы открываются перед Москвой, Астаной и Ташкентом в этом многообещающем энергетическом сотрудничестве.

Тем не менее было в этой показной торжественности что-то нелепое. А решение привлечь лидеров целых трех государств к запуску мизерных поставок газа выглядело как-то совсем не под стать случившемуся. И это, пожалуй, лучше всего демонстрировало истинное положение, в котором оказалась Россия, решившись начать полномасштабную агрессию против Украины.

Это на бумаге или на словах 3 млрд кубометров могли кому-то показаться внушительным числом, но ведь буквально несколько лет назад Россия ежегодно поставляла на европейский рынок порядка 200 млрд кубометров газа. Однако на фоне войны и массового отказа стран ЕС от сотрудничества с РФ поставки рухнули до 24 млрд в первом полугодии 2023 года. И Кремль оказался в ситуации, когда и 3 млрд кубометров «голубого топлива» для Узбекистана представляются большой победой и перспективным проектом, для которого всего-то пришлось реанимировать старую советскую трубу…

И ладно бы оставшиеся у Кремля партнеры вели себя во всём по-союзнически. Но ведь и это не так. Например, Казахстан, который в лице Токаева неделю назад обещал соблюдать санкции против России, на этой неделе без объяснения причин и официальных уведомлений перекрыл транзит в Кыргызстан российских горюче-смазочных материалов. С чем связан такой шаг, никто не знает. Однако то, что это произошло после громких заявлений Токаева, тоже ни от кого не укрылось. Скорее всего, проблему решат, но насколько Москва может быть уверена в нынешних условиях в бесперебойности и прочности своих торговых связей, – большой вопрос.

Как, впрочем, не может быть РФ уверена и в политической лояльности ближайших соседей. Та же Астана, приняв участие в российско-узбекистанском газовом спектакле, параллельно занимается восстановлением инфраструктуры Украины. Как рассказал украинский журналист Денис Казанский, год назад Россия ракетным ударом разрушила пункт травматологии в Николаеве, который теперь помог восстановить и отремонтировать Казахстан. И это, пожалуй, достаточно красноречиво говорит о том, как на самом деле страны по периметру российских границ относятся к развязанной Кремлем войне.

Но даже безотносительно моральной составляющей в вопросах войны и мира, вынужденная ставка Москвы на достаточно узкий круг партнеров из раза в раз заводит ее в неприятные ситуации. Так, Индия, на которую вместе с Китаем приходится до 80% всего экспорта нефти из РФ, в сентябре резко снизила закупки российского «черного золота». Если в августе почти 65% отгрузок сорта Urals из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийских уходило в направлении Индии, то в сентябре в эту страну отправилось около 50% отгрузок. Причин у такого падения спроса может быть несколько. Во-первых, индийские НПЗ и власти давно грозились снизить закупки у РФ из-за уменьшившейся скидки на нефть. Во-вторых, сейчас в Индии начался «сезон» ремонтов на заводах, что также сдерживает спрос. Однако, как бы то ни было, подобные скачки наглядно демонстрируют: крупный рынок сбыта – это, конечно, хорошо, но лучше, когда все-таки есть выбор. И у Кремля он был – Кремль выбрал войну.