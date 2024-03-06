Россия и Иран намерены создать новую «геоэкономическую реальность» на Южном Кавказе – доклад

Кавказ является ключевым звеном в быстро развивающейся «производственно-сбытовой цепочке», созданной Россией и Ираном для обхода западных санкций, говорится в аналитической записке, опубликованной голландским аналитическим центром.

В аналитической записке, подготовленной базирующимся в Гааге институтом Clingendael, утверждается, что войны в Сирии, Украине и секторе Газа способствовали развитию стратегического партнерства между Россией и Ираном. Оба государства также поддерживают прочные связи со становящейся все более авторитарной Турцией, которая при этом является членом НАТО. Три государства намерены создать новый экономический порядок на Кавказе – в регионе, который, как утверждается в аналитической записке, «больше не является частью глобальной либеральной рыночной экономики».

До начала полномасштабного конфликта в Украине в 2022 году Кремль долгое время выступал в качестве стратегического посредника на Кавказе. Теперь же это не так. Однако неспособность России продолжать оказывать стратегическое влияние на прежнем уровне «создала возможности для более тесного экономического сотрудничества между ней, Ираном и Турцией», говорится в аналитической записке. Все три государства объединяет желание сдержать экономическое влияние Запада.

«Новая геоэкономическая реальность имеет особое значение для Тегерана, поскольку преследуемые Россией цели по созданию независимой денежной системы, энергетического рынка и параллельных цепочек поставок вне сферы действия западных регулирующих механизмов могут помочь Ирану выйти из изоляции, – утверждается в документе. – Сейчас Иран может использовать свое географическое положение с целью помочь экономике России совершить разворот в сторону государств Ближнего Востока и Индийского субконтинента, чтобы осуществлять торговые операции в обход Персидского залива и Суэцкого канала».

Начало партнерских отношений между Россией, Ираном и Турцией было положено в 2017 году, когда представители трех государств встретились в столице Казахстана Астане, чтобы обсудить будущее раздираемой войной Сирии. Война в Украине подтолкнула к необходимости расширения сотрудничества, в первую очередь между Ираном и Россией. Продолжающаяся военная операция Израиля в Газе «еще больше ускорила этот процесс из-за антиизраильских взглядов, распространенных в политических кругах всех трех стран», говорится в аналитической записке.

Несмотря на то, что у России, Ирана и Турции есть множество причин, побуждающих их совместно перестраивать геополитический и экономический ландшафт Кавказа, в аналитической записке указывается ряд сдерживающих факторов, в том числе тесные стратегические отношения Азербайджана с Израилем и партнерство Армении с Ираном. Согласно аналитической записке, официальные лица в Тегеране считают, что в 2023 году Израиль атаковал иранские ядерные объекты при помощи беспилотников, направленных в Иран через территорию Азербайджана. Тем временем азербайджанские власти уверены, что Иран поставляет оружие в Армению.

«Война в Украине превратила Кавказ в экономическую возможность, при этом также сделав его ландшафт безопасности более изменчивым, – говорится в документе. – Хотя ключевые заинтересованные стороны совместно работают над механизмом управления изменениями, они еще не определились со своими ролями. Война в Газе создает как новые вызовы, так и дополнительные стимулы в этой и без того сложной ситуации».