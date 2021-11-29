Россия: каждый второй ребенок сталкивается с агрессией в школе

Каждый второй российский школьник сталкивался с буллингом в школе, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. (Фото: Mos.ru)

Проблема буллинга (травли, агрессии) в российских школах остается острой. Агрессоры чувствуют себя вполне безнаказанными, а школьное руководство часто не уделяет внимания профилактике этого явления. Росту конфликтов способствует неконтролируемая внутренняя миграция, растущая бедность населения, падение уровня культуры общения в стране, отмечают специалисты. Но власти предпочитают не замечать проблемы, ограничиваясь публичным порицанием громких случаев.

Их обижают, а они молчат

Каждый второй российский школьник сталкивался с буллингом в школе – как со стороны сверстников, так и педагогов, и при этом 39% детей об этом никому не рассказывают, согласно статистике, представленной уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Причинами буллинга в российских школах опрошенные дети называют национальность, манеру одеваться, личные особенности детей, уровень достатка в семьях. В некоторых регионах конфликты возникают между местными и приезжими детьми, которые вместе с родителями меняют место жительства. Например, в Краснодарском крае в связи с перенаселением в две смены работают 445 школ, в классах по 30-40 детей. К обычным причинам травли добавляется недовольство переполненными классами и школами, а также непохожестью менталитета жителей юга и севера России.

Все начинается с того, что ребенок не вписался в коллектив, чем-то отличается, кажется сверстникам «белой вороной», говорит Ксения Марсова, руководитель отдела по связям с общественностью образовательной платформы «ИнтернетУрок». «А иногда вовсе достаточно одной маленькой случайности, чтобы следующие несколько лет в школе ребенка дразнили по привычке, по инерции – я сама проходила через это лично. Я очень хорошо помню, что травля перекинулась на меня ровно с того дня, как я вступилась перед одноклассниками за мальчика с особенностями развития», – рассказала она.

Уровень достатка также становится частой причиной конфликтов. По данным Росстата, в России сохраняется высокий уровень бедности: в I полугодии 2021 года доходы ниже прожиточного минимума насчитали у 19,1 млн человек (13,1%). Опросы самих россияне рисуют еще более мрачную картину: например, большинство жителей РФ сообщили, что им хватает денег только на еду, ЖКХ и кредиты.

Это сказывается на способности родителей обеспечивать своих детей согласно требованиям моды, стиля, образа жизни молодежи, что может привести к преследованию за одежду, не самые продвинутые гаджеты, отсутствие средств на развлечения. Все это приводит к росту конфликтов.

«Не так давно МГУ провел исследование московских школьников старших классов. Выделили девять категорий. Дети из семей с высоким, средним и низким уровнем доходов родителей были поделены еще на три категории. И выяснилось, что все ненавидят всех. Не только бедные богатых, но и богатые – менее богатых, а бедные – более бедных. Вот еще и поэтому в ... Казани, Перми прорываются случаи чудовищного насилия», – считает Сергей Ениколопов, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.

Общий уровень культуры падает

Поведение детей – отражение уровня культуры в стране в целом. Последнее исследование Microsoft Digital Civility Index (DCI) показало, что в 2020 году индекс цифровой культуры в России продолжил падать: 80% опрошенных россиян сталкивались с онлайн-угрозами (в 2017 году таких было 71%). Страна скатилась на 31 место рейтинга из 32 стран-участниц исследования. При этом в мире ситуация улучшается: в 2020 году индекс улучшился на 3% – до 67%. Исследования аналитического центра Brand Analytics свидетельствуют, что максимальный пик онлайн-агрессии среди россиян – у 14-летних пользователей.

«Любой класс в школе – это 2-3 десятка детей-ровесников, которых не объединяет ничего, кроме географического и возрастного признака. Естественно, что в подобном коллективе возникает напряжение, а также конкуренция и даже своя иерархия – как в любом обществе», – говорит Марсова.

На поведение школьников влияют и социальные ориентиры. Так, самый популярный среди подростков исполнитель в России – Моргенштерн, который читает матерный рэп, признается в употреблении наркотиков и алкоголя, отличается вызывающим поведением. Согласно исследованиям Romir Influence Ranking 2021, именно Моргенштерну больше всего доверяет российская молодежь.

По словам директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларисы Фальковской, на поведение детей влияет семейное неблагополучие. Отношения в семье проецируется на систему отношений в образовательных организациях и «иногда становятся причиной противоправных действий со стороны подростков», считает она.

Воспитание молодежи – дело рук самой молодежи

Однако российские власти не предпринимают заметных мер по воспитанию в детях толерантности. Более того, согласно бюджету на 2021-22 годы, на 12% сокращено финансирование мероприятий в рамках государственной молодежной политики. После очередного громкого расстрела детей в школах, чиновники ограничиваются идеями об ужесточении оборота огнестрельного оружия в России.

«Основная беда этой проблемы, травли – это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой», – считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В школах должны работать службы медиации – их задача урегулировать конфликты. Рекомендации по их организации Минобрнауки давало еще в 2013 году. Однако, по словам Анны Кузнецовой, осенью 2021 года в 85 регионах России провели проверку, которая показала, что службы медиации «порой оказались формальными».

Полицейские чиновники предлагают детям не скрывать факты буллинга и жаловаться родителям и в полицию. «Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных отношений в семьях», – заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов. Правда, в России по прежнему считается, что «ябедничать» нехорошо, что это почти сродни предательству.

Обсуждение проблемы заканчивается на уровне предложений. Например, предлагается обучать педагогов приемам «влияния на деструктивное поведение подростков и формирования здорового психологического климата в детском коллективе» или внедрить методики выявления «учащихся, испытывающих сложности в социализации и адаптации в коллективе».

Учителя самоустранились

Между тем в последние годы педагогов сильно ограничили в методах борьбы с агрессий. «Нельзя не то что дотронуться до ребенка – например, чтобы вывести из кабинета, – нельзя даже выгнать из класса за плохое поведение. В нашей школе был случай, когда учитель получил выговор за то, что выставил хулигана за дверь: родители написали заявление в полицию о том, что ребенок был оставлен без присмотра в коридоре во время урока. Другой старейший и уважаемый учитель подвергся преследованиям со стороны родителей за то, что попытался вывести распоясавшегося ученика из класса: родители написали заявление в полицию за якобы избиение ребенка», – рассказала завуч одной из петербургских государственных школ.

Начав воспитывать «хулигана», учитель рискует вызвать агрессию уже со стороны родителей или стать фигурантом административного или уголовного дела. Поэтому многие педагоги самоустранились от воспитания детей. По данным заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, который ссылается на исследования Высшей школы экономики, 70% педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников.

Альтернатива – частные школы или онлайн-обучение

Многие родители отказываются вести своих детей в государственные школы, предпочитая частные, откуда часто исключают за хулиганство и неуспеваемость, налагают штрафы за порчу имущества. Такие меры прописывают в уставах и контрактах с родителями. Становится более востребовано удаленное семейное образование, когда дети вообще не посещают школу и занимаются онлайн.

«Действительно, как минимум конфликт со школьным коллективом, а как максимум – выраженный буллинг – это одна из основных причин перехода в другую школу, в том числе частную или онлайн», – говорит Ксения Марсова. По ее словам, иногда у учеников возникают конфликты с коллективом и учителями, из-за которых находиться в школе становится практически невыносимо. И такие конфликты далеко не всегда можно решить переходами из школы в школу, ведь страхи и замкнутость, которые проявляются в том числе вследствие травли, переходят в другую школу вместе с ребенком.

Когда конфликты носят систематический характер, некоторые семьи выбирают дистанционное обучение в онлайн-школе, где такой проблемы вообще не будет, просто потому что коллектив как таковой отсутствует или существует в онлайне, продолжает Ксения Марсова.

Между тем, взгляд детей и взрослых на проблему буллинга сильно разнится – и в этом, видимо, ключевая причина, почему ее никак не решают. Опрос школьников показал: самое главное, чего не хватает им в школе – это доброго и уважительного отношения. Так ответили 69% учащихся. Между тем, 62% учителей не видят проблемы буллинга в российских школах – считают, что ее нет или она уже решена.