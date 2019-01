Россия: каждый четвертый работодатель намерен сокращать сотрудников в 2019 году

Почти четверть работодателей в России намерены сокращать сотрудников в 2019 году. Если они не смогут найти работу по специальности, их ждет массовый сегмент (сферы торговли, транспорта, общепита, производства) или необходимость переквалификации в профессии, смежные с их специальностью.

На фоне этого продолжается кадровый голод в сфере IT. К 2028 году, по прогнозу ФРИИ, нехватка таких специалистов может достичь 2 млн человек, что вдвое больше числа айтишников сегодня.

Параллельно будет снижаться спрос на рутинный труд: в ближайшие 10 лет работы могут лишиться около 6,7 млн бухгалтеров, операторов колл-центров, банковских работников и аналитиков.

Кто будет сокращать работников

Около 23% российских компаний в 2019 году намерены сокращать сотрудников, а 9% — урезать бюджеты на рекламу и продвижение. К такому выводу пришел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru в результате опроса представителей 300 компаний (результаты опроса есть у Eurasianet.org).

Как говорится в исследовании, наиболее ярко выражены планы по сокращению штата в сферах «медиа и маркетинга» и «продуктов питания». «Важно подчеркнуть, что речь не идет о массовой волне сокращений, как это было в кризисные 2008 и 2014 годы», — уточнили в сервисе. Опрос показал, что планы по сокращению штата демонстрируют «практически постоянную динамику оптимизации компаний и [их] активности на рынке труда», считают в Rabota.ru. «Мы видим, что растет не только число вакансий, но и резюме. А значит, сотрудники продолжают строить карьеру, уходить за лучшими зарплатами и условиями, планово менять работу», — говорят там.

Для тех работников, которые попадут под сокращение, будут доступны вакансии практически во всех сферах, считают в сервисе. В 2019 году будет наблюдаться высокий спрос в массовом сегменте — в розничной торговле, в сферах, связанных с продуктами питания, в цифровом и фэшн-ритейле, транспорте и логистике, в ресторанном бизнесе и на производствах.

«Если же подходящих вакансий [для сокращенных работников] не найдется, стоит обратить внимание на схожие специальности. Например, многие медиа-специалисты уже в этом [2018-м] году получали дополнительное образование и откликались на вакансии в онлайн-маркетинге, где требуются SEO-специалисты, директологи [специалисты по ведению рекламных компаний в интернете], email-маркетологи и SMM-специалисты», — утверждают в Rabota.ru.

Несмотря на планы почти четверти компаний сокращать работников и урезать бюджеты, в некоторых сферах ожидаются противоположные явления, характеризующие рост и расширение. Например, 18% компаний намерены увеличивать штат (в основном, в сферах IT и оказания услуг для бизнеса), 17% — увеличивать расходы на рекламу и продвижение (в сфере строительства и IT). Также 20% опрошенных хотят открыть новые направления деятельности (в IT), еще 33% компаний намерены заняться обучением сотрудников (в финансовой сфере, IT и в области бизнес-услуг).

Кадровый голод в сфере IT и «утечка мозгов»

В сфере IT «продолжается кадровый голод», утверждают в Rabota.ru. По данным исследования Фонда развития интернет-инициатив (финансирует стартапы взамен на вхождение в состав их собственников), через 10 лет на рынке IT будет не хватать 2 млн специалистов. Сегодня доля IT-специалистов в составе занятого населения составляет 2,4% (1,9 млн человек), что вдвое ниже, чем в США, Германии и Великобритании. Спрос на специалистов продиктован растущими потребностями «цифровой экономики», считают авторы исследования. Уже сегодня сфере IT остро не хватает разработчиков, системных администраторов, дизайнеров, маркетологов и менеджеров, считают в фонде.

«Нельзя сказать, что "не хватает программистов". Все немного сложнее, — рассказал «Российской газете» директор школы бакалавриата Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков. — С одной стороны, компаниям нужны узкие профили. Например, не просто web-разработчик, а специалист по JavaScript, использующий специализированные библиотеки и имеющий опыт разработки для мобильных платформ. С другой, нужны люди, способные решать сложные комплексные задачи, переучиваться, работать в команде».

Руководитель службы академических программ компании «Яндекс» Евгения Куликова сказала изданию, что среди редких и крайне востребованных специальностей — data scientist. Это аналитик и программист в одном лице, который умеет работать с данными, сказала она. В качестве примера она привела большой адронный коллайдер, где физики Европейской организации по ядерным исследованиям используют таких специалистов для исследования свойств редких частиц.

Между тем спрос на рутинные профессии, которые легче автоматизировать, в ближайшие 10 лет будет падать: сокращены могут оказаться до 6,7 млн человек, убеждены в фонде. Свой прогноз он основывает на анализе динамики занятости в стране и на выводах исследования потенциала автоматизации труда, проведенного McKinsey Global Institute. «Наиболее высоким потенциалом сокращения обладают профессии, связанные с рутинным трудом — например, рекрутеры, бухгалтеры, операторы колл-центров, банковские клерки, аналитики».

Неудовлетворенность узких специалистов перспективами российского рынка труда приводит к их оттоку за границу — в размере около 40 тыс. человек в год, пишет фонд. Несмотря на эту небольшую цифру, отток не восполняется миграционным потоком в Россию. Так, 39% эмигрантов из России имеют высшее образование, но лишь 14% — из числа мигрирующих в Россию.

По данным Росстата, в 2017 году уехали из России 348,3 тыс. человек старше 14 лет, из которых 58,6 тыс. имеют высшее образование, 77,5 тыс. — среднее специальное. В мониторинге РАНХиГС говорится, что эти цифры сильно занижены, а методика эмиграции, применяемая Росстатом, неадекватна реальной ситуации. Ведомство учитывает только тех, кто снялся с миграционного учета, вместо того чтобы анализировать миграционную статистику принимающих стран.

Какова реальная безработица

По данным исследования Росстата, официальная безработица в 2017-2018 годах падает непрерывно. Если в начале 2017 года она составляла около 5,4% трудоспособного населения (с исключенной сезонностью), то по итогам ноября 2018-го — 4,8%. Если в ноябре, по Росстату, безработных было 3,7 млн человек, то к концу года, согласно ожиданиям Минтруда, их станет 3,6 млн.

По данным Всемирного банка, снижение безработицы в 2018 году произошло не только в связи с высоким уровнем занятости, но и благодаря сокращению численности населения трудоспособного возраста (безработица определяется отношением неработающих граждан к общему количеству рабочей силы). При этом почти треть безработицы носит долгосрочный характер: 30% безработных искали новую работу больше года. По прогнозу компании Trading Economics, безработица в России вырастет до 5,1% к 2020 году.

Однако уровень неофициальной безработицы может достигать 15-30 млн человек. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин сообщил «Росбалту», что, по его расчетам, скрытая безработица охватывает 28 млн человек, — это неработающие и неофициально занятые. Прочие эксперты озвучивали схожие оценки.