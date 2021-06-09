Россия: каково реальное влияние санкций на экономику?

В России не принято говорить о негативном эффекте санкций. Новые ограничения со стороны США или ЕС встречаются заявлениями официальных лиц в духе «ничего критичного» и «никак не повлияет». Многие эксперты и чиновники высказывают мнения, что санкционная война только на руку России, которая наращивает собственное производство, форсирует развитие сельского хозяйства, проводит политику импортозамещения и развивает технологии.

Однако удручающая динамика ВВП России по сравнению с другими странами, обесценивание рубля, ухудшение качества жизни населения и падение инвестиций говорят о том, что санкции не проходят бесследно. Они отражаются и на бизнесе, и на жизни людей.

При этом следует учитывать, что проблемы в экономике являются последствием не только санкций, но и действий самих российских властей. Кроме того, за последний год на эффект санкций наложилось влияние ограничений, связанных с распространением коронавируса. Все это несколько усложняет объективную оценку факторов, имеющих наибольшее влияние на экономику страны, но общие тенденции очевидны.

8 лет под санкциями

Первые современные санкции против России были введены США весной 2013 года, после так называемого «дела Магнитского». Тогда российский аудитор Сергей Магнитский, боровшийся с коррупцией связанной с возвращением налогов, умер в российской тюрьме. США запретили въезд россиянам, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в нарушениях прав человека.

Далее число санкций против российских граждан и компаний росло вплоть до весны 2021 года. Причинами стали аннексия Крыма, строительство газопроводов, вмешательство в выборы в США, поставки оружия в Сирию, КНДР, кибератаки, дело Навального, нарушения прав человека и т.д. Санкции введены разными странами: США, Евросоюзом, Канадой, Швейцарией, Японией, Австралией, Новой Зеландией.

Для некоторых граждан России ограничен въезд в эти страны, предусмотрена возможность блокировки их активов в банках, ареста имущества и т.д. Такие же меры введены против отдельных организаций, включая крупные госкорпорации и банки. По подсчетам РБК, санкции коснулись 509 физических лиц и 621 юридических лиц.

Установлены ограничения для иностранных компаний: начиная от кредитования и покупки российского госдолга и заканчивая полным запретом на поставки в Россию ряда товаров.

Судя по риторике российских властей, менять политический курс они не намерены. В публичном поле говорится о пользе санкций для экономики России.

Президент Владимир Путин объявил, что за все время действия санкций ущерб от них не превысил 50 млрд долларов, но примерно столько же страна заработала. Это произошло, по его мнению, благодаря программам импортозамещения, что привело к росту производства сельскохозяйственной продукции. По его оценкам, Россия стала ведущим игроком на рынке экспорта хлеба: в 2019 году продано зерна на 25 млрд долларов, что на 11 млрд долларов больше, чем Россия в этом же году заработала на торговле оружием. «Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — считает Путин.

Как действительно развивалась экономика

ВВП России в 2013 году оценивался в 66,69 трлн рублей или 2,09 трлн долларов (по среднему курсу 31,8 рубля за доллар). В 2019 году величина валового внутреннего продукта РФ составила 110,046 трлн рублей или 1,7 трлн долларов (по среднему курсу 64,7 рубля за доллар). В 2020 году, когда были введены ограничения из-за распространения коронавируса, ВВП России снизился до 106,6 трлн рублей или 1,47 трлн долларов (по среднему курсу 72,1 рубля за доллар). Таким образом, показав рост в рублях, за последние 8 лет экономика объективно рухнула на 40%.

Между тем мировой ВВП за этот период вырос на 10% даже с учетом падения в 2020 году. За «доковидные» 2013-2019 годы рост мировой экономики составил 13,7%.

На 2018 год санкции затронули 20-21% ВВП России, оценивали в рейтинговом агентстве АКРА. Ограничения коснулись крупных госбанков (54% всех активов), нефтегазовых компаний (они обеспечивают 95% выручки) и почти всех предприятий военно-промышленного комплекса. По оценке Bloomberg, в 2014-2018 годы из-за санкций Россия недополучила 6% ВВП.

Рубль с 2013 года стал стремительно обесцениваться. С курса 31-32 рубля за доллар, к 2021 году он упал до 75 рублей — в 2,4 раза.

Кому невыгодны санкции?

Внешнеторговый оборот, который тоже считается в долларах, упал на 31%. В 2013 году объем международной торговли России составил 844,2 млрд долларов, из которых на экспорт пришлось 526,4 млрд, на импорт — 317,8 млрд. В 2019 году, до эпохи ковидных ограничений в экономике, он снизился до 672 млрд долларов, из которых экспорт составил 424,6 млрд, а импорт — 247,4 млрд.

В 2020 году внешнеторговый оборот России составил 571,9 млрд долларов и по сравнению с 2019 годом сократился на 15,2%. Экспорт сократился на 20,7%.

Товарооборот с Евросоюзом сократился на 21% до 219 млрд долларов. При этом ЕС для России — ключевой международный партнер, на долю которого во внешнеторговом обороте приходится почти 40%. А Россия для ЕС — очень маленький рынок, чья доля в товарообороте составляет всего 4,1%. Поэтому ограничение международных отношений, несмотря на заявления российских властей, менее выгодно именно РФ.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, негативное влияние санкций, в первую очередь, ощутили финансовые организации, нефтегазовый сектор и рынок высокотехнологичного оборудования. Из-за оттока иностранного капитала были заморожены некоторые инвестиционные проекты.

Из-за санкций ухудшился инвестиционный климат, что на фоне снижения цен на нефть стало причиной рецессии в экономике, считают в АКРА. Ограничения, введенные в 2018 году, стали причиной падения курса рубля даже на фоне роста цен на нефть, отмечают аналитики.

Олег Шибанов, директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы, считает, что отсутствие внешнего источника капитала сильно затормозило развитие страны. «Если объяснять парадоксальную пользу санкций оживляющим национальную экономику импортозамещением, то даже этот посыл вряд ли практичен. Ты производишь свой собственный товар, но у тебя возникают трудности с конкурентоспособностью и с благосостоянием граждан. Считается, что санкции подняли сельское хозяйство, однако и с этим можно сильно спорить, насколько они продлили тренд, начавшийся ещё до “крымского” 2014 года, и насколько они привнесли что-то новое», — отмечает он.

Уровень жизни катастрофически упал

В 2013 году средняя зарплата в России составляла 29 тыс. рублей (911 долларов). К 2021 году зарплаты в рублях выросли в 1,8 раз (до 52 тыс. рублей), но значительно сократились в долларах (690 долларов).

«Безусловно, санкции влияют на жизнь россиян, — говорит генеральный директор агентства недвижимости БЕНУА, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. — В первую очередь мы видим резкое обесценивание рубля. Как следствие — рост цен на товары и услуги. Доходы же россиян не выросли пропорционально».

Даже по оптимистичным данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения с 2014 по 2020 год упали на 10,2%. Инфляция в этот период накопленным итогом составила 44,3%. С конца 2020 года она продолжает разгоняться. Сильно подорожали не только импортные товары, но и продукты питания. Для сдерживания инфляции власти начали применять методы госрегулирования, которые возвращают экономику на советские рельсы.

Давление нарастает

В середине апреля США ввели новые санкции: запрет для американских резидентов на прямую покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Официальные лица и многие эксперты сразу заявили, что это никак не повлияет на экономику страны, потому что доля нерезидентов невелика и сохраняется возможность торговли на вторичном рынке. Однако санкционные риски сильно возросли.

В рейтинговом агентстве Moody’s обратили внимание на то, что расширение этих санкций — к примеру, на вторичный рынок — может очень сильно ударить по возможностям заимствований РФ на внешнем рынке. Активность отечественных и иностранных инвесторов, «вероятно, останется значительно ниже, чем было бы без санкций, что делает более трудной реализацию амбиций правительства по улучшению долгосрочного роста страны и уровня жизни населения», цитирует РБК комментарий Moody's.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев говорит, что санкции против госдолга касаются триллионов рублей. Это те заимствования, которые Россия привлекает на внешнем рынке. В новых условиях привлекать инвесторов будет дороже, речь идет о многомиллиардных потерях.

«В случае санкций против суверенного долга Россия будет вынуждена привлекать деньги на внутреннем рынке, предлагая ОФЗ с хорошим купонным доходом и тем самым “обескровливая” его с точки зрения инвестиций. Зачем “париться” с инвестициями в основной капитал, развивать производство, когда можно купить облигации у Минфина, и это будет выгоднее, чем любой депозит? Нет инвестиций — нет развития», — сказал эксперт изданию News.ru.

По его мнению, именно эти санкции могут быть самыми болезненными для России. И дело не в прямом, а косвенном влиянии. Геополитические факторы вынуждает российские власти идти на такие меры, которые ухудшают социально-экономическое развитие. Например, в разгар пандемии правительство не оказало гражданам такой масштабной поддержки. Тратить средства Фонда национального благосостояния на это, в условиях санкций, показалось властям рискованным.

В своем блоге на «Эхо Москвы» Игорь Николаев обращает внимание на то, что многими осталось незамеченным: в апрельской резолюции Европарламента есть призыв отказаться от российских нефти и газа. Если кому-то кажется это маловероятным, то стоит вспомнить, что еще недавно санкции против госдолга казались нереальными, но они введены, говорит он.

«Отказ Запада от российских энергоносителей будет очень тяжелым ударом для российской экономики. То, что еще совсем недавно и вправду казалось невероятным, может стать, увы, реальностью. И здесь не надо питать никаких иллюзий», — написал Игорь Николаев.

Финансовые войны приносят огромный ущерб, считает Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН. «И они — надолго, — сказал он в интервью «Российской газете». — Они могут вызывать кризисы и стагнацию. Риски всегда вредят инвестициям. Нам очень нужны годы и годы спокойствия в России, чтобы начать восстанавливать численность населения и резко, масштабно продвинуться в качестве жизни и технологической модернизации».