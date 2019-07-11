Россия: как бизнес превращают в преступное сообщество

Бизнесменов продолжают судить по статьям о мошенничестве и организации ОПГ, и необоснованно заключать под стражу, используя инструменты следствия в конкурентной борьбе.

Примерно 90% дел в конечном счете разваливаются, но все равно в большинстве случаев предприниматели, на которых они были заведены, полностью или частично теряют бизнес.

Уголовное дело как инструмент конкуренции

Число осужденных по экономическим статьям в России с 2013 по 2018 год выросло в 2 раза с 4 тыс. человек до 8,2 тыс., следует из данных Верховного суда. Эта статистика не учитывает бизнесменов, осужденных по статьям о мошенничестве, — в 2018 году по этой статье осудили 24,2 тыс. человек.

В бизнес-сообществе уверены, что уголовное преследование в последние годы часто является способом давления на бизнес. Косвенно это подтверждается тем фактом, что большинство дел так и не доходят до суда.

К примеру, в 2018 году, по данным МВД, было возбуждено 215 тыс. дел о мошенничестве. Но до суда дошло только 31,7 тыс. (15%), из которых 8,4 тыс. было прекращено, следует из данных Верховного суда. Получается, что по всем возбужденным делам осуждены были обвиняемые лишь примерно в 10% случаев.

По статьям экономической направленности было возбуждено 109,5 тыс. дел, в суд поступило 10,4 тыс. — меньше 10% дел. Судом закрыто еще 2,6 тыс. дел. То есть вина была доказана только в 7% дел.

Уголовное дело часто возбуждается по надуманным основаниям, по заказу конкурентов, с целью давления, считает управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «Опоры России» Дмитрий Петровичев.

Более того, следствие нередко ведется с нарушениями. В 2018 году Генпрокуратура вскрыла порядка 250 тыс. нарушений при рассмотрении предпринимательских дел, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров.

Между тем в большинстве случаев вмешательство правоохранителей разрушает бизнес, независимо от того, доказано преступление или нет.

Почему бизнесменов судят как мошенников

Расследование части дел против предпринимателей по статьям о мошенничестве позволяет следствию заключать подозреваемого под стражу. По данным бизнес-омбудсмена, каждый второй обратившийся в его аппарат и находившийся под следствием предприниматель (таковых было 8 тыс. в 2018 году) находился под стражей.

По экономическим статьям такая мера пресечения не предусмотрена. Однако суды, руководствуясь позицией следствия, как правило отказывают обвиняемому по статье о мошенничестве в присвоении статуса предпринимателя, поскольку «инкриминируемое деяние не связано с осуществлением предпринимательской деятельности», хотя обвиняемый часто является руководителем или собственником компании и вменяемое преступление связано с деятельностью этой компании.

Один из примеров – дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. «Суд указал, что инкриминируемые действия не совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку по смыслу действующего законодательства предпринимательская деятельность не может быть основана на обмане либо злоупотреблении доверием в целях незаконного завладения чужим имуществом в корыстных целях», — говорится в докладе бизнес-омбудсмена. Инвестор был помещен в СИЗО.

Зачем бизнес подводят под ОПГ

Другая набирающая оборот тенденция, отмеченная бизнес-омбудсменом, — это привлечение предпринимателей по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Она автоматически влечет за собой заключение под стражу, а также значительно ужесточает наказание.

При содействии института уполномоченных в 2018 году было закрыто семь дел по статье 210 в отношении предпринимателей, передает ТАСС. Всего по этой статье против предпринимателей ежегодно возбуждается около 100 дел.

Опрошенные корреспондентом Eurasianet.org адвокаты подтверждают, что в последнее время участилось применение 210-й статьи в отношении предпринимателей. «Это связано с тем, что организация преступного сообщества относится к преступлениям особо тяжким, — объясняет Дмитрий Косенко, партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры». — В уголовно-правовом законодательстве в отношении лица, которому предъявлено такое обвинение, предусмотрена возможность более длительного содержания под стражей. На мой взгляд, это и является для правоохранителей основным побудительным мотивом вменения 210-й статьи УК».

С ним согласен Денис Пучков, председатель совета партнеров адвокатского бюро LOYS. «Будет ли предприниматель осужден по ней или нет — это другой вопрос, но человек оказывается закован в кандалы на неопределенно долгое время», — говорит он.

Изначально статья 210-я статья вводилась для борьбы с бандформированиями и так называемыми авторитетами, рассказывает Артем Гришин, советник и заместитель управляющего партнера Alliance Legal CG. Применение данной статьи к преступлениям в сфере экономики дает следственным органам неограниченные возможности по оказанию давления на участников предпринимательской деятельности, считает он.

«Очевидно, что даже невиновные лица, находящиеся под стражей более года, и которым помимо этого угрожает предусмотренное статьей 210 УК РФ наказание (от 12 лет до пожизненного лишения свободы), в силу самых простых человеческих факторов вынуждены идти на компромиссы со следствием», — уверен Гришин.

Все трое адвокатов говорят, что под организацию преступного сообщества, определение которого дает постановление Пленума Верховного суда, можно подвести деятельность практически любой коммерческой структуры.

«Коммерческая организация формально имеет те же самые признаки, — говорит Дмитрий Косенко. — Любая группа компаний или крупное предприятие имеет четкую иерархию, структуру, обособленные подразделения, конкретного руководителя или базу руководителей, определенный функционал и направление деятельности. Таким образом, для следователя, у которого стоит задача привлечь предпринимателя по обвинению в организации преступного сообщества, не составляет труда просто подогнать его бизнес под перечисленные формулировки».

По словам Артема Гришина, есть примеры, когда следствие предъявляет обвинение по статье 210 УК РФ одному-двум коммерсантам с оговоркой о наличии иных неустановленных лиц и получается преступное сообщество из неустановленных лиц.

«Применительно к бизнесу введенная недавно в действие ч. 1.1. ст. 210 УК РФ (участие в собрании руководителей преступного сообщества) вообще может быть инкриминирована любому присутствующему, например, на заседании совета директоров предприятия, — говорит адвокат. — Если следствие сочтет, что принятые на нем решения охватывались преступным умыслом председателя совета директоров, то к уголовной ответственности могут быть привлечены секретарь такого собрания, юрист предприятия, бухгалтер и прочие рядовые сотрудники бизнесмена, которому приписывается роль лидера преступного сообщества».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева тоже обращает внимание на то, что наряду с руководителями предприятия в СИЗО по статье 210 оказываются даже рядовые сотрудники.

«Ко мне обратились несколько женщин-бухгалтеров и других сотрудников компаний, которые идут "прицепом" по этой статье. Никакого смысла в их нахождении в СИЗО нет, кроме как предъявление более тяжкого обвинения основному фигуранту уголовного дела, что позволяет необоснованно продлевать срок заключения предпринимателей под стражей. Это отлично понимают и следователи, не посещая их (сотрудников компаний) для допросов месяцами», — говорит она.

СИЗО как способ давления

Правозащитник Иван Мельников, которого цитирует Международный антикоррупционный портал, рассказал, что бизнесмены, которым вменяют организацию преступного сообщества, сидят в худших условиях, чем те, которые обвиняются по другим статьям. Содержать предпринимателей под стражей в этом случае можно вместе с подозреваемыми в убийствах или других насильственных преступлениях.

«Шансы выйти на свободу не только здоровым, но и живым, небольшие, — считает правозащитница Ева Меркачева. — Часто предприниматели объявляют голодовку, потому что не видят другого шанса добиться справедливости. Посещая СИЗО, мы видим своими глазами, как следствие убивает людей за решеткой».

Если предприниматели или руководители компаний признаются виновными в организации или участии в преступном сообществе, то им грозит намного более суровое наказание. Например, в 2018 году в Туле был вынесен беспрецедентный по строгости приговор, пишет «Коммерсант».

Председатель правления и председатель совета директоров банка «Первый экспресс», обвинявшиеся в хищении 5 млрд рублей (по нескольким статьям УК РФ, в том числе статье 210), были приговорены к 19 годам колонии строгого режима, 17,5 лет получил первый заместитель председателя правления, 16 лет — начальник отдела ценных бумаг.

«Исходя из моей практики, подавляющее большинство обвинений с квалификацией по статье 210 в отношении предпринимателей оканчиваются в суде оправданием, — говорит Дмитрий Косенко. — На мой взгляд, это свидетельствует о несостоятельности предъявленного обвинения и его искусственного, бездоказательственного формирования со стороны следствия».

Многие эксперты считают, что статья 210 вообще не применима к бизнесу. «Мне кажется, что индульгенцией для предпринимателей могло бы быть уже то обстоятельство, что они работают в законной организации, которая существует на территории РФ легитимно, — считает Денис Пучков. — С этой организации платятся налоги, они отчисляются в бюджет. С незаконной деятельности преступные сообщества налоги не платят».

Проблемы остаются

Несмотря на обсуждение проблем уголовного преследования бизнеса, практически ни одна из них до сих пор не решена, хотя в одном случае есть определенный прогресс. Так, в июне 2018 году в Госдуму внесли поправки в 210 статью, которыми запрещается вводить дополнительную квалификацию по этой статье в отношении бизнесменов, которых судят по статьям о мошенничестве и по экономическим статьям.

Адвокат Денис Пучков также считает, что меры прокурорского надзора за следствием должны быть более серьезные. «Требуется прокурорское реагирование на продление сроков предварительного следствия. Необходимо, чтобы прокурор контролировал обвинение, которое подписывает следователь, а не подключался только на стадии обвинительного заключения», — говорит он.

В послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент снова говорил о том, что почти половину уголовные дела против предпринимателей возбуждают «кое-как или по непонятным соображениям», а продление сроков заключения под стражей происходит «без всяких веских оснований».

О проблеме содержания предпринимателей в СИЗО говорили и на прямой линии с президентом в июне 2019 года. Путин пообещал, что до конца 2019 года Верховный суд и Генпрокуратура подготовят предложения по мерам пресечения для фигурантов экономических преступлений. Про излишне активное использование 210-й статьи в отношении предпринимателей президент также сказал, что проблему нужно «проработать».

Примечательно, что президент поручает Верховному суду и Генпрокуратуре решить эти вопросы на протяжении уже нескольких лет, однако ситуация существенно не меняется.