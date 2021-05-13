Россия: как выбрать «избранных»

Кого поддерживать – тех, кто начинает карьеру в науке, или просто молодых по возрасту? Министерство науки и высшего образования решило идти по второму пути. (Фото: Skolkovo Foundation, CC-BY-SA-4.0, bit.ly/2QgUNYV)

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Что такое «поддержка избранных»

«Поддержка избранных» – перифраз англоязычного термина «выбор победителей» (picking winners). Эту концепцию используют в политике – прежде всего в промышленной политике, когда государство оказывает селективную поддержку организациям (компаниям), выбранным по определенным критериям.

В научной политике этот подход тоже применим. Он обычно обсуждается в связи с выбором приоритетных научных направлений.

«Поддержка избранных»: за и против

Стоит ли государству участвовать в «выборе победителей»?

Критиков намного больше, чем сторонников. Основной аргумент против: государство не располагает полной информацией об объекте поддержки. Поэтому невозможно решить, какие организации стратегически важны и потому нуждаются в особом внимании.

Кроме того, отдавая предпочтение одним субъектам перед другими, правительство может невольно вытеснять жизнеспособные альтернативные пути развития и организации.

Сторонники в свою очередь утверждают: есть ситуации и обстоятельства, когда «выбор» оправдан. Например, в условиях кризиса либо при слабости общих институтов развития в стране. При этом значение имеет желание «победителей» служить целям, установленным государством.

То есть вопрос не в том, выбирать или нет, а зачем и как это делать. В конечном счете важно то, чтобы через поддержку избранных развивалась наука, улучшалась научная среда.

Российские акценты

В России акцент на «выбор победителей» в последние годы усиливается. Особые группы, получающие поддержку от государства, есть во многих направлениях научной политики – от выбора приоритетных научных направлений и технологий до присвоения статусов организациям, выделения объектов уникальной инфраструктуры или особых категорий исследователей.

При ограниченных ресурсах, выделяемых на науку, выделение избранных может быть вполне оправдано задачами развития. В России расходы на науку в ВВП стагнируют, колеблясь в последние годы на уровне 1%. Это в 2-3 раза ниже, чем в странах с развитой наукой.

При этом основным источником финансирования остается федеральный бюджет – он покрывает в последние годы 66-68% суммарных расходов на исследования и разработки.

Ограниченность ресурсов и преобладание государственного финансирования – два фактора, способствующих ориентации на «поддержку избранных».

В то же время именно ограниченность ресурсов предъявляет особые требования к корректности определения «избранных», – так, чтобы сфокусированная поддержка дала более широкие эффекты.

В России пока не удается масштабировать успехи «избранных». Об этом свидетельствуют практически все показатели развития науки.

Почему это происходит? Попробуем разобраться на примере целевой поддержки молодых ученых.

Сколько молодых в российской науке

Государство стало уделять особое внимание поддержке молодых исследователей с начала 2000-х гг. В науку удалось привлечь много молодежи. Доля молодых исследователей – в возрасте до 39 лет – достигла почти 44% в общей численности научных кадров.

Однако до настоящего времени среднее поколение ученых – в возрасте 40-59 лет – продолжает сокращаться. За последние 10 лет их стало меньше почти на 9%.

Это означает, что молодые люди, приходя в науку, через какое-то время из нее уходят. Поэтому и сохраняется «провал» средней возрастной группы.

Оценки показывают, что в среднем молодой исследователь (до 29 лет) остается в науке около 5 лет – без учета возможного срока в аспирантуре. Около 20 лет назад тот же срок оценивался в 7 лет.

Таким образом, «скорость оборота» молодежи растет.

Кого считать молодым

Почему наблюдается такой эффект? Связано ли это с тем, какие цели поддержи ставятся? И как определяется «молодой ученый»?

Действительно, политика поддержки молодежи в науке не ставила целью увеличить среднее поколение. Задача в основном формулировалась в терминах «привлечения» и «удержания».

Кто он – молодой ученый, имеющий шансы попасть в группу «избранных»?

Недавно аудиторы Счетной палаты, которые проводили оценку мер поддержки молодых ученых в 2016-2018 годах, пришли к выводу: главная причина неэффективности мер поддержки молодых в науке состоит в отсутствии единого определения понятия «молодой ученый».

Согласно одной практике, молодыми считаются ученые до 33 лет. По другим – и до 35, и даже до 40 лет. Это порождает «несистемность».

Более того, оказалось, нигде не обобщаются сведения об объемах финансирования молодых ученых. Подсчеты затруднены в связи тем, что помимо прямых мер поддержки (различные гранты и премии молодым ученым), действуют разнообразные косвенные меры – например, специальные преференции для молодых ученых в рамках общих конкурсов и грантов, обеспечение молодых исследователей жильем.

Например, по программе мегагрантов, действующей с 2019 года, молодые ученые должны составлять половину численности членов коллективов – независимо от дисциплины и решаемых в мегагранте задач. При этом ежегодно доля молодых должна расти минимум на 2%.

Аналогичные требования есть и в программах Российского научного фонда, где, например, на поддержку молодых исследователей в грантах для отдельных научных групп должно выделяться не менее 35% фонда оплаты труда.

Как определяют молодых в мире

То, что в разных программах определение молодого исследователя варьируется, нет ничего плохого. Единого определения молодого исследователя нет не только в международном масштабе, но и внутри отдельных стран.

Характеристики варьируются от программы к программе, и тесно связаны с целями поддержки.

Однако в мировой практике в основе понятия «молодой ученый» лежит этап развития научной карьеры – первые карьерные ступени. Поэтому в определении обязательно указывается время, прошедшее с момента получения степени PhD, и в некоторых случаях – тип занимаемой должности.

Чаще всего молодые ученые – это исследователи с момента получения ими научной степени и до занятия постоянной позиции в университете или исследовательской организации. Этот интервал, как правило, составляет 5-7 лет.

При этом некоторые страны, которые ранее использовали привязку к возрасту, начинают отказываться от этой практики. В Польше до недавнего времени молодым считался ученый в возрасте до 35 лет, а теперь – тот, у кого с момента защиты диссертации прошло не более 7 лет.

Молодой по-российски

Кардинальное отличие России от остальных стран как раз в том, что молодой ученый всегда определяется по его физическому возрасту.

В результате среди молодых ученых, претендующих на специальную государственную поддержку, могут оказаться как начинающие, так и сделавшие карьеру в науке – занявшие соответствующую должность или даже получившие звание члена-корреспондента РАН, а порой и академика РАН.

Казалось бы, для «удержания в науке» разумнее поддерживать исследователей, начинающих научную карьеру, независимо от их возраста.

Однако тренд на «поддержку по возрасту» сохраняется. В настоящее время понятие «молодой ученый» пересматривается. Предполагается ввести единый возраст, дающий право на получение мер поддержки.

Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести поправку в Федеральный Закон «О науке и государственной научно-технической политике», определяющую понятие молодого ученого как гражданина в возрасте до 35 лет. Попавшим в эту категорию ученым предполагается оказывать разнообразную государственную поддержку:

выделять им стипендии,

премии и гранты,

осуществлять социальные выплаты на приобретение жилья.

Возможные последствия

В том, как формулируются цели «поддержки «избранных» и в самом выборе этих групп, очевидно, есть проблема.

Помощь тем, кто начинает карьеру в науке, подменяется поддержкой молодых по возрасту. В какой-то мере такой подход смыкается с идеологией эйджизма – дискриминацией одних возрастных групп в пользу других.

Это может иметь дополнительные негативные последствия для самих молодых – оправдание инфантилизма. Зачем суетиться, если можно получить финансирование лишь за то, что ты – молод...

Безусловно, перекосы в кадровой структуре науки связаны не только с трендом на «выбор победителей». Утекание молодежи из науки – результат множества причин, давно и хорошо известных:

это и низкая базовая зарплата исследователей,

фрагментарность в оснащении современным оборудованием,

проблема покупки и доставки вспомогательных материалов и реактивов,

бюрократизация,

слабое и сокращающееся разнообразие источников финансирования,

прессинг публикационной гонки.

Все эти факторы и так не делают науку привлекательней для тех, кто только выбирает – заняться наукой или чем-то иным?