Россия: как выживает киноиндустрия, и есть ли у нее будущее?

Перед войной на долю американских проектов в российском кинопрокате приходилось около 75% всей выручки кинотеатров. Поэтому, когда в 2022-м голливудские мейджоры (крупнейшие киностудии, такие как Disney, Sony, Warner Bros., Paramount и Universal) один за другим начали приостанавливать свою деятельность в России, кинорынок столкнулся с беспрецедентными трудностями. Смогут ли российские кинокартины восполнить эти потери и что ждет российскую киноиндустрию в будущем?

Год изоляции

В 2020-м, когда Россию охватила пандемия COVID-19 и начался локдаун, кинотеатры собрали 22,75 млрд. рублей, вдвое меньше чем годом ранее. В первый год войны кинотеатры собрали еще меньше — 21,77 млрд. рублей. И новый кризис индустрия переносит тяжелее.

В минувшем году в РФ закрылось порядка 11,5% кинотеатров – сравнительно позитивный результат, учитывая первоначальные прогнозы, но, вероятно, это лишь начало затяжного кризиса.

«Многие [кинотеатры] оставляли вместо десяти кинозалов пять или шесть, потому что нечего показывать. Другие убрали утренние сеансы… Когда говорят, что ушел Голливуд — это не совсем так. Также ушло больше половины европейского, британского и японского кино. “Чебурашка” (российский фильм 2023 года, установивший рекорд по кассовым сборам в РФ — прим. ред.), конечно, придал уверенности. Прошлые долги закрыли, но что делать с будущими — непонятно», — описывает ситуацию в отрасли основатель кинопрокатной компании «Иноекино» Алексей Бажин.

Как зарабатывает российский прокат?

С точки зрения зрительских предпочтений российский кинорынок похож на американский. В обеих странах наиболее кассовыми жанрами являются экшн, комедии и анимационные картины.

Так, в 2019 году лидерами по кассовым сборам в РФ стали: «Король Лев», «Мстители: Финал» и «Холоп». 2020 год прошел под знаком отечественной мелодрамы «Лёд 2» и голливудских боевиков: «Джентльмены» и «Плохие парни навсегда». В 2021-м рейтинги возглавили супергеройские блокбастеры «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2», а также семейная комедия «Последний богатырь: Корень зла». Наконец, в 2022-м верхушку рейтинга заняли «Анчартед: На картах не значится» — приключенческий боевик, вышедший незадолго до ухода голливудских мейджоров. На втором месте оказалось российское историческое фэнтези «Сердце Пармы», за которым последовал криминальный детектив «Смерть на Ниле» от Disney, вышедший в прокат 9 февраля.

Таким образом, в тройку самых кассовых фильмов регулярно попадают отечественные проекты. Однако, прежде чем говорить о конкурентоспособности отечественного кино по отношению западному, стоит обозначить ряд нюансов.

На коммерческий успех фильмов влияет не только их качество. Почти все кассовые рекордсмены в России выходили в период новогодних праздников. Такими проектами стали «Холоп», собравший 2,94 млрд. рублей, «Последний богатырь: Корень зла» — более 2 млрд. рублей и «Чебурашка», собравший в этом году более 6 млрд. рублей (рекордная сумма за всю историю российского кино). Новогодний уик энд — золотая жила проката, так как в это время люди чаще ходят в кино, и, как правило, делают это семьями. Однако кинопрокат — не сезонная индустрия, и заработать в праздники на год вперед невозможно.

Одна из причин успеха российских блокбастеров на фоне западных связана с отсутствием конкуренции – для потенциально кассовых российских фильмов кинотеатры расчищают репертуар.

«В принципе это нормальная ситуация для всего мира, когда крупные блокбастеры разводят по датам. Тем не менее прокат держится не только на блокбастерах. Они не могут выходить каждую неделю. Зато раньше каждый четверг выходило сразу несколько крепких фильмов, которые могли собирать условно по миллиарду. Раньше таких фильмов было много, а сейчас их нет», — дополняет собеседник Eurasianet.org.

Таким образом, успешный старт года, который задал «Чебурашка», не решает проблемы, последовавшие за уходом практически всего зарубежного кино.

Кто выиграл от ухода западных мейджоров?

Источником хоть и сравнительно небольших, но регулярных доходов для кинотеатров в 2022 году стала отечественная анимация. Уход Disney — главного производителя семейного и детского контента, освободил нишу для российских мультфильмов.

Например, проект «Финник» заработал в российском прокате почти 9 млн долларов и стал самым кассовым российским мультфильмом за последние десять лет. Помимо «Финника» еще семь анимационных проектов смогли перешагнуть планку сборов в 100 млн. рублей. Для сравнения в 2021 году только двум российским анимационным проектам удалось достичь подобных результатов.

Аналогичная ситуация произошла и с семейными фильмами, пять из которых в 2022 году заработали более 100 млн. рублей, а фильм «Артек. Большое путешествие» и вовсе собрал 327 млн. рублей. Подобные кассовые достижения в детском и семейном контенте — неплохой результат, однако их недостаточно, чтобы спасти российский прокат.

Импортозамещение в кино

Освободившуюся нишу в репертуарах кинотеатров прокатчики заполняли по-разному. Кто-то вводил в программу премьеры из «дружественных» стран, например, Индии и Китая. Многие прибегали к пиратским показам, которые на данным момент не пресекаются государством. Так, по некоторым оценкам, «Аватар: Путь воды» собрал в теневом прокате 2,4 млрд. рублей.

Если говорить о легальных мерах, то чаще всего кинотеатры делали упор на повторный прокат, то есть показывали старые, в том числе голливудские, картины, на которые у компаний сохранялись права.

Несмотря на уход западных студий, некоторые сети продолжали показывать европейское и даже голливудское кино. «Кто-то [из американских и европейских компаний] еще готов сотрудничать с российским рынком, но таких немного. Зачастую они работают с юридическим лицом, зарегистрированным [не в РФ] в другой стране, например, в Армении или Казахстане», — объясняет Алексей Бажин.

Что касается российского кино, то говорить о том, насколько успешно индустрия отреагировала на уход зарубежных коллег, еще рано.

«Создание кино – долгий процесс. Те фильмы, которые выходили в 2022-м и выходят сейчас, были запущены и сняты гораздо раньше, в 2020-2021 годах. Как что (импортозамещение) работает, мы увидим только в конце 2023-го года», — говорит сценарист и режиссер Александр Фомин.

Золотое время российских стримингов прошло?

В период пандемии, когда кинотеатры пустовали из-за ковидных ограничений и отсутствия новинок, стриминговые сервисы один за другим отчитывались о рекордном приросте аудитории и доходов. К концу 2021 года российский стриминг стал чувствовать себя настолько уверенно, что, помимо зарубежных премьер, регулярно анонсировал эксклюзивные новинки (в основном сериалы) собственного производства.

В прошедшем году выручка российских онлайн-кинотеатров продолжила увеличиваться, однако ее рост оказался минимальным за последние пять лет — всего 5%. И, судя по всему, ситуация будет усугубляться.

Причин тому несколько. Первая — уход зарубежных компаний, лишивший онлайн-кинотеатры долгожданных премьер. Вторая — массовый отзыв лицензий на показ старых фильмов. Так, «Гарри Поттер» уже покинул российские стриминги, а фильмы Disney, Marvel и Pixar исчезнут из официального доступа 28 февраля.

«В последние годы платформы активно финансируют и создают свой контент, но это в большей степени касается сериалов. Смогут ли они в таких же объемах создавать новые проекты, не имея в своем арсенале зарубежные сериальные хиты (ведь многие подписывались именно ради них) — это пока сложно сказать. Придется нам всем сильно для этого постараться», — комментирует Александр Фомин.

Что ждет российское кино?

Несмотря на то, что российская киноиндустрия далеко не самая маленькая в мире, она во многом продолжает существовать за счет государства. Большинство проектов снимается благодаря финансированию Минкульта или «Фонда кино».

«Это нормальная ситуация и в европейских странах [когда фильмы снимаются за счет господдержки], правда, только когда речь идет об авторском кино. Ситуация, когда финансируются блокбастеры, не нормальна. Это коммерческая история, которая должна сама себя окупать. А Минкульт выделял на такие фильмы огромные деньги, в том числе невозвратные», — отмечает Алексей Бажин.

Исчезновение конкуренции со стороны западных картин позволит российским фильмам получить большую аудиторию и, как считает собеседник Eurasianet.org, возможно, положительно скажется на качестве российских фильмов.

«Если российское [коммерческое] кино все же начнёт регулярно зарабатывать, отечественные мейджоры смогут финансировать свое кино полностью сами, и рисковать будут только собственными средствами. А, значит, между ними возрастет реальная конкуренция, и им придется каждый раз повышать планку, чтобы бороться за зрителя», — полагает он.

А вот перспективы авторского и независимого кино в России не радужны. Авторские проекты традиционно затрагивают остросоциальные темы, многие из которых – например, война, положение ЛГБТ-сообщества, произвол властей и так далее – оказались фактически под запретом. Из-за этого в прокате не оказалось фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, «Ампира V», в котором сыграл рэпер Oxxxymiron и картины «Капитан Волкогонов бежал», который был с успехом показан в Венеции, но так и не вышел в России.