Россия: как глобальное потепление влияет на сельское хозяйство?

Глобальное потепление, которое в России происходит быстрее, чем в среднем на планете, приводит к изменению структуры сельского хозяйства, создавая условия для развития одних культур и угрозы для других. Но в целом агропроизводители терпят огромные убытки от вызванных изменением климата погодных аномалий.

Сдвиг границы посадок теплолюбивых культур на север

В России глобальное потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, говорится в исследовании Росгидромета. В 2019 году среднегодовая температура воздуха превысила норму (среднюю температуру в 1961-1990 годах) на 2.07°С. В России за 10 лет теплеет на 0,47°С, тогда как среднемировой показатель составляет 0,18°С.

Изменение климата меняет и условия для ведения сельского хозяйства. Например, появился новый винодельческий регион Нижняя Волга (Волгоградская область), который 20 лет назад считался слишком холодным для промышленного виноградарства. Согласно исследованиям Роскачества, виноградники начнут вскоре создавать и в других «холодных» российских регионах – Алтайском крае, Приморском крае, Воронеже, Самаре, Саратове.

И, наоборот, южные регионы страны, где традиционно производят вино, стали испытывать проблемы, связанные с засухой и жарой, что сказывается на качестве вина. Так, в жаркую сухую погоду в винограде увеличивается количество природных сахаров, что в свою очередь дает высокую крепость вину (более 14°). При этом на рынке более востребованы легкие вина крепостью 11-12°.

«Спрос на вино ни в коем случае не уйдет, вместо этого будут появляться новые регионы виноградарства, – считает Артура Саркисяна, руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества. – Пока что главный “виноградный” терруар в России – зона Причерноморья, и, конечно, хотелось бы сохранить виноградарство в этой зоне, но глобальное потепление точно внесет коррективы».

Главный агроном Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Вячеслав Маслов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что потепление уже позволяет выращивать в Подмосковье южные культуры: абрикосы, грецкие орехи, персики. По его словам, плохо пока растут бахчевые культуры, им нужно лето потеплее. Сдвинулась на север и граница посадок теплолюбивого подсолнечника: в последние годы его стали выращивать в Брянской, Орловской, Рязанской областях, а также в Мордовии, Татарстане и Башкортостане.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что климат в Москве приближается к нормам южных городов России. Московский климат стал похож на погоду в Воронеже 30 лет назад, сказал он изданию «Вечерняя Москва».

Аномальные природные явления в самых плодородных регионах

Глобальное потепление сопровождается аномальными природными явлениями: жарой, наводнениями, изменениями циклов осадков, режима циркуляции воздуха и т.д. Все это также оказывает влияние на условия ведения сельского хозяйства. Например, по прогнозу Росгидромета, потепление приведет к росту осадков на всей территории страны, кроме юга европейской части России: там, наоборот, дождей будет меньше. Летние осадки убывают в важнейших зернопроизводящих районах Центрального, Поволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, говорится в исследовании ведомства.

Как рассказал журналу «Огонек» директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ профессор Георгий Сафонов, ранее долгое время считалось, что глобальное потепление благоприятно скажется на сельском хозяйстве.

«Некоторое время так и было: с 1990-го по 2009 год мы значительно увеличили производство зерна, и даже стали крупным экспортером и игроком на мировом рынке. Первый “звонок” в виде небывалой засухи и потери трети урожая зерновых случился в 2010 году. В 2012-м потеряли четверть урожая. Опасные гидрометеорологические явления – то засухи, то обильные осадки, из-за которых урожай невозможно убрать, стали случаться все чаще. В 2019-м из-за непогоды 19 (!) субъектов РФ объявили чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Агропроизводители терпят колоссальные убытки от климатических аномалий», – говорит Сафонов.

Летом 2020 года в Краснодарском крае, где выращивается 90% российского риса, выросли риски потери урожая. Из-за жары и засухи упал уровень Краснодарского водохранилища, которое является главным источником воды на рисовых полях. Чтобы не допустить засухи в рисовых чеках в русло реки Кубань, пришлось перебросить стоки Большого Ставропольского канала. В Минсельхозе отмечают, что в 2020 году на юге России в целом отмечается низкая для этих территорий урожайность зерна из-за неблагоприятных погодных условий.

И ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Согласно исследованиям ВНИИСХМ климатические риски недобора урожайности яровой пшеницы из-за засухи могут существенно вырасти на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Хуже всего прогнозы для Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.