Россия: как ЕГЭ за 10 лет отразился на образовании

В 2019 году исполняется десять лет с момента, как единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал общенациональным, объединив в себе выпускные экзамены в школе и вступительные в вуз.

ЕГЭ был призван привести систему образования к объективной оценке выпускников, а также повысить доступность высшего образования, облегчив поступление из регионов, и избавить этап перехода из школы в вуз от коррупции.

По факту ЕГЭ привел к кризису: качество образования ухудшилось, вузы наводняют студенты, не знающие элементарных вещей, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад, считают эксперты.

Качество образования ухудшилось

Многие работники сферы образования и большинство населения убеждены в негативном влиянии ЕГЭ на качество образования. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июле 2018 года, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождении тестов, в результате чего ухудшается качество знаний (в 2014 году так считали 64%).

Кроме того, ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности школьников (77%), а проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной. При этом 57% убеждены, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах.

С годами проведения ЕГЭ общеобразовательные школы перестали быть общеобразовательными, убеждены некоторые преподаватели. «Человек заканчивает школу со знанием русского и математики и двух предметов [по которым он сдает ЕГЭ]. Остальных предметов он не знает вообще», — заявил в эфире телеканала «Саратов» доцент кафедры отечественной истории и историографии Института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского госуниверситета Владимир Хасин.

Во многих случаях проблемы наблюдаются с обязательными для ЕГЭ русским языком и математикой. Яркий пример — грамотность первокурсников журфака МГУ. Набравшие максимальное число балов на ЕГЭ по русскому языку делают массу глупейших ошибок на первом же проверочном диктанте, рассказала осенью 2018 года «Первому каналу» доцент кафедры стилистики русского языка МГУ Анастасия Николаева. В частности, в 2009 году меньше восьми ошибок в письменном тексте делали 18%, а в 2016 — только 4%, и их количество сокращается, утверждает она.

Что касается математики, с 2012 по 2016 год доля школьников, которые, сдав ЕГЭ по математике, ничего не вынесли из школьного курса математики, увеличилась с 14% до 30-50%, писал в 2016 году в своем исследовании доктор физико-математических наук Юрий Неретин. Более поздних исследований не проводилось. В 2019 году, по прогнозу Неретина, доля таких школьников должна увеличиться. Свой вывод он основывал на проводимой в 2016 году оценке знаний семиклассников, которые в 2019 году стали выпускниками.

Исследование Тюменского государственного университета о зависимости баллов ЕГЭ от успеваемости в вузе выявило практически полное отсутствие этой зависимости. «Честно говоря, настолько слабой корреляции между баллами ЕГЭ и успехами в учебе студентов мало кто ожидал. Фактически, только совсем низкий балл… надежно предсказывает плохую успеваемость. Но после преодоления этого порога балл ЕГЭ, похоже, почти ни о чем не говорит — во всяком случае, для формата свободного образования», — считают авторы исследования.

ЕГЭ не сочетается со школьной программой

Содержание единого экзамена оторвано от школьного курса. Об этом говорят и некоторые ученики. «Наша школа направлена на общее образование. Но ЕГЭ требует узкоспециализированной направленности. Наши учителя отдаются своему делу, они хотят преподавать нам свой предмет. Но мне некогда на него откликаться [из-за необходимости готовиться к ЕГЭ]», — говорит учащийся саратовской Гимназии №2.

«Подготовка к ЕГЭ невозможна на базе школьной программы по русскому языку на основе школьных учебников, поскольку задания часто обращены к столь частным случаям, что без специальной литературы и справочников… приобретения дополнительных пособий не обойтись», — говорится в петиции школьных учителей и преподавателей вузов, опубликованной в мае 2019 года на сайте «Новой газеты».

По свидетельству учителей, с которыми пообщался Eurasianet.org, то же самое относится к другим предметам. А в случае с историей, химией и биологией ситуация еще сложнее, потому что во многих школах они преподаются не более одного-двух часов в неделю. О разрыве между школьным образованием и требованиями ЕГЭ в сентябре 2018 года заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Михаил Погосян.

Правда, также есть вопросы к профессионализму учителей. Всероссийские исследования Рособрнадзора, проводившиеся с 2015 по 2018 год, показали, что с заданиями по своему предмету не справилась почти половина учителей математики и информатики, четверть филологов, историков и экономистов, пишет «Газета.ру».

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — заявила в декабре 2018 года министр просвещения РФ Ольга Васильева в ответ на исследование Рособрнадзора, не вдаваясь в подробности.

Равенство абитуриентов под сомнением

Одной из идей ЕГЭ было создать равные условия для поступления в вузы для выпускников разных, в том числе региональных школ. По оценке министра просвещения Ольги Васильевой, иногородние студенты сегодня занимают 70% бюджетных (оплачиваемых государством) мест в вузах Москвы и Петербурга, в то время как до введения ЕГЭ их доля составляла 30%. «ЕГЭ стал социальным лифтом, который позволяет школьникам из всех регионов поступать в ведущие столичные вузы», — считает Васильева.

Однако Владимир Хасин убежден, что процент иногородних студентов в московских вузах в последние годы сокращается. Многие вузы ввели дополнительные вступительные испытания, и теперь даже высокий балл не гарантирует поступление в МГУ или МГИМО, утверждает он.

Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад. В 2017 году, например, «олимпиадники» заняли все бюджетные места на факультете международной журналистики в МГИМО. В 2018 году число зачисленных в вузы «олимпиадников» выросло на 21%, а их доля в первой десятке вузов среди всех зачисленных составила от 13% до 47% в зависимости от вуза.

Кроме того, наблюдаются большие различия в результатах сдачи ЕГЭ школьниками из разных регионов, говорится в исследовании ВШЭ, основанном на анализе первых восьми лет существования ЕГЭ (2009–2017 годы). «У детей из менее благополучных регионов меньше шансов получить высокие баллы на экзамене, чем у тех, кто живет в более экономически развитой части страны… Неравенство [образовательных] ресурсов есть как на уровне семей, так и на уровне государственного финансирования школ. Часто одно сопровождает другое», — говорится в нем.

Подготовка к ЕГЭ увеличила расходы населения

Те, кто хочет получить высокий балл на ЕГЭ и поступить в хороший вуз, вынуждены готовиться за деньги — на специальных курсах или у репетиторов, поскольку базовое образование не справляется с подготовкой к экзамену. Так, по данным Общественной палаты РФ, считают 92% опрошенных. К платным услугам прибегают 61,7% учащихся, тратя на это до 6 тыс. рублей в месяц.

В 2016 году образовательные курсы, репетиторы и преподаватели заработали 130,3 млрд рублей, подсчитали авторы исследования, проведенного при участии ВШЭ, и предположили, что этот рынок будет ежегодно расти на 2-3%. К 2021 году, про прогнозу исследователей, рынок может вырасти до 149,2 млрд рублей.

Между тем, согласно выводам исследования BusinesStat, в 2018 году рынок дополнительного образования составил 103,8 млрд рублей, причем на средства населения пришлось лишь 22% этой суммы, а остальные средства предоставлялись организациями и из бюджета.

По мнению профессора кафедры математического анализа РГПУ имени Герцена Сергея Рукшина, одна из идей ЕГЭ состояла в том, чтобы избавить сферу образования от коррупции приемных комиссий. И с этой задачей ЕГЭ справился, переместив расходы родителей на рынок репетиторов, который на этом фоне пережил «невиданное удорожание», а коррупционную составляющую — в сферу олимпиад, утверждает он. По его данным, есть факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад.

Последствия для экономики

Отбор студентов, который происходит с помощью ЕГЭ, к сожалению, не ориентирован на то, чтобы выискивать творческих личностей, сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью изданию «Научная Россия». Этот экзамен, по его мнению, должен «оценивать ассоциативное мышление, возможность решения каких-то ситуаций и так далее». В этом экзамене должно быть «раскрепощение творческого начала», без которого Россия не преодолеет научно-техническое и научно-технологическое отставание, считает он.

Те, кто плохо учился в школе, как правило, не наверстывают упущенное в ходе дальнейшего образования, и в итоге оказываются неуспешными на рынке труда и не могут работать с достаточной производительностью, считают авторы доклада Центра стратегических разработок и ВШЭ.

«Речь идет о сотнях тысяч детей, которым школа не смогла обеспечить необходимую поддержку и индивидуальное сопровождение образовательной траектории. Эти дети не только не смогут внести вклад в экономический рост, но сами будут обречены на существенно более низкое качество жизни. Как следствие, не удастся сократить расходы в социальной сфере… поскольку недостаточным окажется уровень функциональной грамотности у значительной части нового поколения», — говорится в докладе.

В этом, по мнению авторов доклада, главная угроза социальной устойчивости и сплоченности российского общества в ближайшие годы. «Снижение школьной неуспешности в два раза соответствует на 10-летнем горизонте росту ВВП страны на 2%, на 20-летнем — на 5-6%, а на 30-летнем — свыше 10%», — считают они.