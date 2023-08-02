Россия: как изменилась жизнь артистов, осудивших и поддержавших войну

После начала полномасштабного вторжения одной из самых обсуждаемых в России тем стало отношение к происходящему известных артистов. Часть из них осудили войну и стали объектом травли. Отмена концертов, угрозы, административные и уголовные дела, клеймо «иноагента» заставили многих работников сцены покинуть страну.

На сегодняшний день в списке «иноагентов» числятся уже 27 деятелей искусства, среди которых Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Максим Галкин, Noize MC. Фактически это означает запрет на профессию в РФ.

Освободившуюся нишу, при активной поддержке властей, осваивают провоенные артисты, зачастую – второго и третьего эшелона. Госпропаганда углубляет раскол, уверяя, что российская культура за границей никому не нужна, а эмигрантов ждёт творческая смерть и забвение.

Однако на практике война не только разделила артистическую среду на два враждующих лагеря, но и создала новые возможности для артистов по обе стороны «фронта».

Изгнание обострило интерес публики к опальным артистам

Для артистов, осудивших войну, разрыв с путинским режимом и вынужденное изгнание не означает разрыва с русскоязычной аудиторией.

Например, ажиотаж в Израиле вызвал концерт группы «Би-2» в амфитеатре города Кесария, на котором побывал и автор этой статьи. Амфитеатр, вмещающий 4 тыс. зрителей, был заполнен полностью.

По словам артистов, которые они произнесли со сцены, до начала так называемой «СВО» они и не надеялись оказаться на этой культовой для Израиля площадке, где до них выступали многие мировые звёзды.

При этом российская пропаганда утверждает, что за границей группу преследуют неудачи, а её концерты отменяют один за другим (на самом деле это произошло лишь в зависимом от Москвы Кыргызстане).

Выступления российских рок-музыкантов в странах с большим количеством релокантов собирают полные залы.

«Мы имеем дело с огромным бумом. Приведу в качестве примера Бориса Гребенщикова – артиста с длиннейшей историей, который сейчас на пике [своей популярности]. Все билеты на его концерты просто сметаются», – говорит арт-директор Григорий Гольденцвайг, организующий концерты БГ, Нойза МС, Андрея Макаревича и других российских исполнителей в Стокгольме и Хельсинки.

Возрождение интереса к творчеству Гребенщикова во многом связано с его антивоенной позицией, сделавшей его в России «иностранным агентом» и отразившейся в песнях последнего альбома – «Дом всех святых».

«Я говорю из Швеции. Здесь люди (россияне) не [столько] из-за войны находятся. Они, как правило, находятся здесь давно и стали частью шведского общества. Но, конечно, более ощутимый эффект от этих туров – в странах, где много релокантов, вынужденно покинувших Россию. В первую очередь это Кавказ, Турция, Сербия. Однако даже у нас (в Скандинавии) мы видим, что немногочисленная русскоязычная аудитория активно ходит на концерты», – отмечает собеседник Eurasianet.org.

Такие звёзды первой величины, как «Би-2» или Гребенщиков, являются не вполне репрезентативным примером. В целом, эмигрировавшие артисты ощутимо потеряли в аудитории и доходах, полагает музыкальный критик Ян Шенкман на основании своего исследования.

Однако, добавляет он, катастрофы не произошло. Российские музыканты – противники войны – активно гастролируют за рубежом, собирая на своих концертах самую разную публику: русских, украинцев, белорусов, новых экспатов и тех, кто эмигрировал много лет назад.

Для некоторых молодых артистов вынужденный переезд за границу стал шансом на признание, которого им было сложнее добиться на родине – как из-за цензуры, так и вследствие высокой конкуренции.

«После переезда меня стали чаще звать сниматься в каких-то проектах. Наверное, это связано с тем, что русскоязычных комиков за рубежом по-прежнему не слишком много и выбор ограничен», – говорит стендапер из Новосибирска Виталий Косарев.

До февраля 2022 года Косарев, по его словам, даже ни разу не был за границей. Сейчас артист, критикующий российское государство, выступает в Стамбуле, Ереване, Тбилиси, Израиле и многих других центрах новой эмиграции.

По его словам, эмиграция практически не отразилась на посещаемости его «живых» концертов. «По поводу старых зрителей, которые ушли после начала войны… Они точно есть. Такие комментарии я встречал. Но их немного. Думаю, не более процента», – отмечает Косарев.

Некоторые российские артисты стали известны широкой публике именно после отъезда. Например, российский комик Руслан Мухтаров стремительно набрал популярность после переезда в Казахстан. Его шоу на YouTube-канале Stand Up Astana собирают до 300 тыс. зрителей.

Звезды пропаганды

Провоенная часть культурных деятелей ориентируется на внутрироссийскую аудиторию и протекцию властей. Среди них тоже есть свои «чемпионы» и аутсайдеры.

Одним из самых ярких примеров успешной монетизации патриотизма является Shaman, чья предшествующая войне творческая карьера складывалась не слишком успешно. Выпущенная им за день до войны песня «Встанем» сразу набрала большую популярность, а ставшая своеобразным гимном зет-патриотов песня «Я русский» открыла Shaman-у доступ на все площадки страны.

Согласно аналитике Google, до войны индекс его поисковой популярности был в диапазоне 0-5 баллов (очень низкая), а в феврале нынешнего года исполнитель набрал максимально возможные 100 баллов.

Другие артисты воспользовались войной, чтобы вернуть себе былую славу. Так, Юлия Чичерина, пик популярности которой пришёлся на начало нулевых, в 2010-х оставалась в тени. Google оценивал её «поисковую» популярность как низкую, а в конце 2021 года она достигла самой низкой отметки. Всё это резко изменилось в марте 2022 года. Певица ведёт популярные у «зет-общественности» YouTube и Instagram каналы с большим количеством военных песен.

Но далеко не всегда провоенная позиция ведёт к росту популярности артистов. Так, спрос на творчество Александра Маршала, Сергея Галанина, Вики Цыгановой, Леонида Фёдорова (группа «АукцЫон») и многих других остался примерно на том же уровне, что и раньше.

Параллельные миры

Госпропаганда усиливает раскол, последовательно возвеличивая одних эстрадных артистов и объявляя «предателями» других.

По результатам опроса государственного ВЦИОМ (публикации которого, по мнению ряда экспертов, не столько отражают, сколько стремятся сформировать общественное мнение), россияне считают лучшими артистами 2022 года Shaman-а, Олега Газманова, Полину Гагарину и других певцов и певиц, открыто поддержавших вторжение. Из артистов, придерживающихся противоположной позиции, в список попал лишь Юрий Шевчук.

Провластные издания помещают в свои рейтинги тех, кто либо открыто поддерживает, либо, по крайне мере, не осуждает войну, игнорируя «предателей». Например, «Комсомольская правда» не включила в свой топ-10 Ивана Урганта, Александра Долгополова и других популярных комиков, выступивших против интервенции в Украину.

Однако, по мнению собеседников Eurasianet.org, война, встряхнувшая эстрадный рынок, на деле, играет довольно скромную роль в изменении зрительских предпочтений.

«Не могу сказать, что провоенные артисты привлекают больше людей на концерты, или наоборот», – отмечает пожелавший остаться анонимным организатор концертов как внутри страны, так и в ближнем зарубежье.

Ощутимые колебания в своей карьере из-за позиции по войне испытали лишь некоторые известные артисты. Чуть более сильный эффект война произвела на молодых деятелей эстрады, изменив как содержание их творчества, так и отношение к ним аудитории. Однако в целом она лишь довела до предела раскол российской сцены на лоялистов и оппозиционеров, который существовал и раньше.

«Я бы не сказал, что позиция артистов по войне радикально меняет посещаемость их концертов. Мы же с вами (после 24 февраля – прим. ред.), по сути, получили подтверждение тому, что и так знали… [Антивоенная] позиция Noize MC, Монеточки, Андрея Макаревича, "Порнофильмов", "Нервов" и других не дала им никаких дополнительных бонусов, но и никого не оттолкнула от них», – убежден арт-директор Гольденцвайг.