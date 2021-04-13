Россия: как и зачем экономика возвращается во времена СССР

Власти России продолжают политику «заморозки цен» на самые востребованные продукты питания. В частности, в конце марта правительство продлило действие соглашения о максимальных ценах на сахар и подсолнечное масло. Президент Владимир Путин поручил узнать, с чем связано подорожание недвижимости.

Ритейлеры попытались возместить убытки, подняв цены на другие продукты. В ответ, вместо снятия ограничений, власти предпринимают карательные меры.

Экономисты, в том числе из различных государственных ведомств, предупреждают о возможном дефиците продуктов, многомиллионных убытках бизнеса и возможном банкротстве компаний. Даже высокопоставленные чиновники высказываются против продолжения госрегулирования.

Позитивного влияния на экономику это не принесет: впереди пустые полки и новые ограничения, считают эксперты. Вероятно, «заморозка цен» — популистская мера, необходимая для поддержания рейтингов среди широких слоев населения.

Больше инструментов для вмешательства

С конца прошлого года власти России приняли несколько документов, расширяющих возможности ручного управления экономикой. Согласно поправкам в закон о госрегулировании цен правительство может на свое усмотрение устанавливать предельно допустимые цены на социально-значимые продовольственные товары на срок до 90 календарных дней. Ранее это можно было делать только в случае, когда в течение месяца цены увеличивались на 30%. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что теперь правительство может вмешаться даже при кратковременном их росте на 10%.

В конце февраля принято постановление правительства о постоянном мониторинге цен. В перечне товаров и услуг, за которыми будут следить федеральные ведомства, порядка четырех десятков наименований: продукты питания, алкоголь, табак, топливо, транспортные услуги, медицина, лекарства, образование, проживание в гостиницах и другое. Правительство пока не устанавливает предельную стоимость, а лишь «отслеживает динамику роста цен», чтобы вовремя разработать меры экономического регулирования для «сбалансированности цен» на потребительском рынке России.

«Добровольное» соглашение

Все началось с резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло, которое заметили к концу 2020 года. В мониторинге Счетной палаты говорится, что с января по ноябрь прошлого года розничная цена на сахарный песок выросла на 71,54%, подсолнечное масло подорожало на 23,78%, макаронные изделия — на 10,45%, хлеб — на 6,34%. На «сахарные» цены повлияли ажиотажный спрос в начале локдауна, а также глобальные факторы — рост цен на сахар в мире и снижение товарных запасов. Ускоренный рост цен на подсолнечное масло вызвано низким урожаем, а также ростом мировых цен на зерновые, что сделало более привлекательным экспорт подсолнечника, чем его переработку и продажу на внутреннем рынке, говорится в обзоре Счетной палаты. Судя по выводам ведомства, эти явления имеют исключительно экономический характер. Однако власти решили вмешаться.

В декабре 2020 года крупнейшие ритейлеры России и правительство РФ заключили соглашение о ценах на подсолнечное масло и сахар-песок, которое устанавливает максимальные цены на эти товары. В рознице масло подсолнечное рафинированное должно стоить не выше 110 рублей за литр, сахар-песок – не дороже 46 рублей за килограмм. К этим соглашениям присоединились тысячи магазинов: в реестре «по сахару» на начало апреля 2021 года числилось 12081 предприятие, в реестре «по маслу» — 12505 организаций.

В январе 2021 года ассоциация предприятий розничной торговли сообщила о соблюдении заключенного в декабре 2020 года соглашения. Бизнес пошел навстречу пожеланиям властей: предполагалось, что ограничения будут действовать до 1 апреля 2021 года. Но 30 марта власти продлили срок его действия: по сахару до 1 июня, по маслу — до 1 октября. Мотивом для такого решения стала ожидаемая угроза резкого увеличение цен на сахар-песок и подсолнечное масло. В конце марта — накануне окончания срока «заморозки» — Росстат зафиксировал ускорение роста цен на эти продукты.

Участники АКОРТ заявили, что продление госрегулирования опасно для отрасли и может привести к банкротствам среди предприятий торговли. Агрохолдинг «Русагро» оценил свою недополученную прибыль от соглашений по маслу и сахару в 200 млн рублей каждый месяц. Несмотря на недовольство поставщиков и продавцов сахара и масла, перебоев с этими продуктами нет, считает ФАС.

Накануне продления соглашения министр торговли и промышленности Денис Мантуров заявил, что соглашение считается продленным, если его участники решат не выходить из него — то есть оно продлевается автоматически. Для вступления в соглашение достаточно заполнить специальную форму, размещенную на сайте Минпродторга. Выглядит это как добровольное дело. Однако руководитель ФАС Максим Шаскольский еще в декабре 2020 года заявил, что против «несогласных» его ведомство и прокуратура будут проводить внеплановые проверки, возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Издав постановление о продлении «заморозки цен» на масло и сахар-песок, правительство РФ планирует компенсировать бизнесу потери. Задумано, что компенсация за каждый литр масла составит 10 рублей, за килограмм сахара — 5 рублей. Всего бизнесу в качестве компенсации потерь в 2021 году планируют выделить из госбюджета 9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в конце марта, что Минпромторг не поддерживает идею продолжения периода государственного регулирования цен. «Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — цитирует его ТАСС.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также призвала как можно скорее прекратить госрегулирование. «От административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — сказала она в начале апреля. Однако госрегулирование набирает обороты вместе с инфляцией.

Ручное управление расширяется

Рост потребительских цен разгоняется: с начала года до середины марта инфляция уже составила 5,8% в годовом выражении при прогнозе в 4%, отчитался ЦБ. Банку России пришлось поднять ключевую ставку до 4,5%.

В апреле ФАС начала расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы, куриные яйца и плодоовощную продукцию. Эксперты объясняют это экономическими факторами: подорожанием зерна, ростом курса доллара, эпидемией птичьего гриппа и увеличением закупок родительского стада Китаем, что породило его дефицит на мировом рынке и подорожание кормов из-за роста поголовья.

Президент Владимир Путин дал поручение проверить обоснованность резкого роста цен на недвижимость: за год в России она в среднем подорожала на 12%, в некоторых регионах на 18-20%. Строители говорят, что это связано с увеличением цен на металлическую арматуру. В ответ Минпромторг планирует ввести государственное регулирование цен на металлические изделия, используемые в строительстве. Также в начале апреля правительство РФ ввело госрегулирование стоимости доставки бытового газа в баллонах, поручив следить за этим ФАС.

Ваша лояльность — за ваши деньги

Впрочем, в новейшей истории России это не первый случай «заморозки цен». В октябре 2007 г. были установлены фиксированные цены на хлеб, кефир, молоко, подсолнечное масло и куриные яйца. Соглашение действовало в течение полугода. Но все это время эти позиции дорожали быстрее остальных. Так, цены на продукты питания с ноября 2007 г. по март 2008 г. в среднем выросли на 11,8%, а по «замороженным» категориям — на 14,6%, писали «Ведомости».

Представитель одной из региональных торговых сетей в разговоре с корреспондентом Eurasianet.высказал мнение, что регулирование цен невозможно обосновать ни логически, ни экономически.

«Остается только одно обоснование — необходимо поднять рейтинг власти с помощью популистских мер. Простые люди, наверное, оценят такой ход», — предполагает он.

Тем временем Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН, отметил в интервью Eurasianet.org, что если слишком долго сдерживать рост цен, для которого есть реальные причины, возникнет дефицит товара. Компании не смогут компенсировать растущие издержки, продавая по «замороженным» ценам, и просто остановят производство.

«Чтобы реально формировать нужные правительству цены, требуется контролировать узловые точки по всей цепочке поставки товара, а не просто рисовать какую-то "социально приятную" цену на самом последнем этапе (в торговле – Ред.). Сейчас же такого контроля нет, и быстро его выстроить не получится», — считает Черников.

По мнению эксперта, сейчас нарастают общемировые инфляционные факторы — нарушения ритма поставок в 2020 году, торговые войны и эмиссия доллара США, в котором выражены мировые цены. Кроме этого, в каждой стране есть свои частные сложности — для России это курс рубля, недоступность коммерческих кредитов, несбалансированность налоговой, валютно-кредитной и промышленной политики, рост налогов и падение доходов населения.

«Поэтому цены (и в России, и в мире) будут расти в любом случае. Можно прекратить морозить цены завтра или через полгода — они всё равно будут расти. Чтобы они росли медленнее, нужно существенно менять экономическую политику и согласовывать её разные части (налоги, финансы, промышленность)», — считает Черников.

О рисках государственного регулирования цен еще в начале 2021 года предупреждала Счетная палата РФ. В ведомстве считают, что это несет системные риски. «Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенной прибыли», — говорится в обзоре Счетной палаты. В нем также отмечается высокий риск того, что после отмены ограничений цены вернутся к росту ускоренными темпами.

«Регулирование – это не просто риск дефицита, но и уничтожение института розничной торговли, ломание дистрибуторских цепочек, создаваемых производителями», — сказал основатель и директор по развитию сети «Хороший выбор» Сергей Леонов изданию Retail.ru. Он привел в пример Беларусь, где итогом госрегулирования цен стал огромный кассовый разрыв. Товары исчезли с прилавков крупных сетей, а в мелких магазинах и на рынках продавались вдвое дороже.

«А в случае, если по какой-то необъяснимой мне причине дефицита этих продуктов не будет, то это приведет к росту цен на остальные продукты, — сказал Владислав Зуб, генеральный директор торговой сети «Магнолия», в эфире Бизнес.фм. — Если ритейл недополучит именно в этих продуктах, эта недополученность будет размазана ровным слоем по всем остальным продуктам, потому что издержки остаются. Поэтому мы не можем просто взять на что-то понизить цены, а на все остальное цены не повышать. Чудес на свете не бывает».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов писал, что в итоге пострадают потребители, во благо которых это все и затеяно: «Либо в конечном итоге отечественные продукты придется заменять продуктами импортными. Либо накопленный в текущем периоде убыток приведет в перспективе к неизбежному, но уже “взрывному” росту цен. Рынок неизбежно компенсирует свои потери независимо от желаний чиновников, и за все это в конечном счете заплатит потребитель», — уверен Титов.

Последствия могут проявиться через несколько лет, предупреждает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Он считает, что государство посылает производителям четкий сигнал — не надо этим заниматься в будущем. «Это путь в сторону Венесуэлы, путь пустой полки», — сказал он радио «Ъ FM».

По мнению Александра Скоробогатова, профессора НИУ ВШЭ, одним из вариантов развития событий может стать переориентация бизнеса на экспорт. В итоге же Россия вернется к модели советской экономики.

«Если сказать бизнесу, продавайте дешевле, чем обусловлено вашими рациональными соображениями, он просто откажется продавать в прежнем количестве, и будет рассматривать другие направления. В случае экспортеров в ответ на требование "продавайте на внутреннем рынке дешевле, чем хотели бы" они скажут (необязательно вслух) "лучше мы тогда будем продавать больше на иностранных рынках, где от нас этого не требуют". В этом примере, чтобы ограничение цен сработало, государству придется ограничивать экспорт, сводя к нулю эффект от обычно проводимой политики стимулирования экспорта, — написал он в своем блоге.

«Иными словами, если ты вводишь одно ограничение, за ним следует другое, и вся экономика постепенно вырождается в систему диспропорций, каковой была экономика СССР», — подытожил Скоробогатов.