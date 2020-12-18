Россия: как малый бизнес выживает в пандемию
Пока государство помогает не всем, самые изобретательные повышают рентабельность и занимают новые ниши.
Коронавирус ощутимо ударил по российским предприятиям ― за год к концу лета 2020 года в стране закрылась почти каждая пятая организация в секторе микро-, малого и среднего бизнеса или чуть более миллиона фирм, согласно отчету международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Хотя правительство и предложило помощь ряду предприятий, в том числе в виде дешевых кредитов, в отдельных случаях это привело к увеличению долгов малого бизнеса, бремя которых продолжает расти. В условиях, когда коронавирус бьет рекорды в России, предприятия ищут новые способы не потерять бизнес.
Спасение утопающих
Введение весеннего карантина и общее ослабление экономики в пандемию привело к сокращению количества российских микропредприятий ― на 4,3%, до 5,35 млн, как и компаний малого бизнеса ― на 3,3%, до 218,5 тыс. Более других малый бизнес пострадал в Москве (-37,3 тыс. фирм) и Санкт-Петербурге (-16,3 тыс. компаний). Также значительное сокращение числа малых компаний произошло в Краснодарском (-14,8 тыс.) и Пермском краях (-7,6 тыс.), Самарской (-8,9 тыс.) и Свердловской (-8,4 тыс.) областях.
Хотя, согласно статье 9 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право на возмещение вреда, «причиненного при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ситуация с короновирусом была истолкована несколько иначе. Первая волна закрытия организаций прошла под этикеткой «режим выходного дня», что могло ослабить обязательства государства перед бизнесом, по мнению юристов.
В результат помощь до 1 октября 2020 года была предложена только ряду компаний из пострадавших отраслей и градообразующим предприятиям. Среди мер поддержки были налоговые каникулы, мораторий на банкротство и беспроцентные кредиты на зарплаты. Последняя мера стала одной из причин резкого роста кредитования малого и среднего бизнеса в третьем квартале 2020 года, считают аналитики из Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем выданных банками таких кредитов в третьем квартале 2020 года составил 1,04 трлн рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество малых предприятий, оформивших кредиты, в первом полугодии 2020 года выросло на 14% до 30,8 тыс. фирм. Но вместе с этими увеличилась и задолженность малых компаний перед банками ― в третьем квартале долг микробизнеса вырос почти на 26%, а малого ― на 9%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а, значит, компаниям придется находить новые пути для развития, чтобы вернуть долги.
Рост кредитования может говорить о популярности господдержки, но получить ее удалось не всем. Так, в государственный список пострадавших вошли компания из 11 сфер: туризм, гостиничный бизнес, авиа и автоперевозок, предприятия общепита и прочие. Всем остальным пришлось приспосабливаться к новым реалиям самостоятельно.
Локдаун как прозрение
Введение карантина потребовали основательно пересмотреть организацию работы предприятий. Большинство изменений произошли в управлении персоналом, маркетинге и планировании продаж, следует из исследования рынков, проведенного РБК. Среди основных шагов, позволивших фирмам не обанкротиться, были: перераспределение обязанностей между сотрудниками, перевод на удаленную работу и увольнения, перемещение бизнеса в онлайн, и развитие новых направлений работы.
Так, развить новые направления решил Андрей Новиков, управляющий компании «Принтио», которая занимается созданием принтов в Москве с 2012 года. Когда в конце марта практически иссяк поток корпоративных заказчиков, компания получила первые запроса на маски. Тогда сотрудники скроили первую маску и забавы ради опубликовали в интернете. Пост получил много откликов, и заказы пошли в гору. Кроме того, остаться на плаву удалось благодаря снижению аренды и началу продаж продукции через «Озон». Но пришлось пойти и на более жесткие меры и сократить штат.
«Локдаун был как прозрение ― в обозримом будущем не ожидалось ни сказочного роста, ни инвесторов, ни кредитов, ни стратегических покупателей, а личный запас ликвидности также оказался небольшим. ― Вспоминает Андрей. ― Первое ― избавление от “управленческого долга”. Это те решения, которые в обычное время не очень хочется принимать. Как только стал понятен масштаб падения доходов, пришлось сразу же расстаться с несколькими сотрудниками. Когда нет денег, то намного легче принимать “сложные” решения ― увольнять, закрывать, менять отработанные процессы. До этого я думал “о будущем”, какую пользу принесут эти сотрудники. А без денег ― нет будущего, и можно о нем не думать. Второе ― увеличилась скорость принятия решений».
Новаторский выход из ситуации придумал и Павел Гузенко, основатель московской компании CampuZ, занимающейся c 2013 разработкой мобильных приложений для мероприятий. Еще в начале февраля Павел разрабатывал стратегию удвоение прошлогоднего оборота, а буквально через месяц у компании сорвалось 90% сделок из-за падения активности в индустрии мероприятий.
Компания пришла к выводу, что основная ценность конференций для участников ― это личное общение за кулисами мероприятий, приобретение новых знакомств, заключение сделок. Тогда компания решила создать «онлайн чайную» ― виртуальную переговорную, доступную для участников конференции во время перерывов.
о начала общения пользователи заполняют небольшую анкету-визитную карточку с указанием компании, контактов, особенностей бизнеса. Собеседник выбирается системой произвольно из участников мероприятия, находящихся онлайн. Каждая встреча длится примерно 3 минуты, за которые собеседники должны определиться, будет ли полезным обмен контактами или стоит переходить к встрече с другими коллегами. Обмен контактами происходит, если оба участника дали согласие на это. Так за полчаса перерыва можно приобрести до десятка полезных знакомств и поговорить с профессионалами из индустрии, не выходя из дома. Пока компания продолжает работу над сервисом и надеется, что он поможет пережить кризис.
Некоторые малые фирмы сделали ставку на более близкий, индивидуальный подход к клиенту и частично переместили бизнес в онлайн. К примеру, в Санкт-Петербурге директор лавки цветов «Зеленогорск» Олеся Гвоздева в кризис решила охватить новый сегмент аудитории и подобраться ближе к покупателю.
Компания с 2016 года владеет цветочной точкой, которая предлагает букеты, но с приходом кризиса стало очевидно, что нужны новые подходы. Как рассказала Олеся Eurasianet.org, затраты на продвижение магазина онлайн были бы относительно высокими, поэтому компания решила открыть свой телеграмм канал с прямыми трансляциями с цветочных оптовых баз. Во время эфира, который обычно ведется 1-2 раза в неделю, покупатели могут выбрать свои цветы, а потом забрать их в магазине.
Такая услуга снижает стоимость цветов для клиентов, позволяя избежать менеджерской наценки и надбавки за арендную плату. В результате магазин привлекает не только более состоятельных клиентов, приобретающих букеты офлайн, но и демократичную публику, заказавшую цветы напрямую с базы.
Между тем, пока бизнесмены придумывают новые выходы из кризиса, Федеральное собрание РФ одобрило продление до 1 мая 2021 года отсрочки долгов компаний, пострадавших в кризис. На днях документ был отправлен законодателями на подпись президенту, но он вновь предусматривает помощь только фирмам из уже утвержденного ранее перечня, а, значит, остальным предприятиям придется уповать на собственную изобретательность.
Мария Иванова ― псевдоним российского журналиста.
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