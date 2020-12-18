Россия: как малый бизнес выживает в пандемию

Коронавирус ощутимо ударил по российским предприятиям ― за год к концу лета 2020 года в стране закрылась почти каждая пятая организация в секторе микро-, малого и среднего бизнеса или чуть более миллиона фирм, согласно отчету международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Хотя правительство и предложило помощь ряду предприятий, в том числе в виде дешевых кредитов, в отдельных случаях это привело к увеличению долгов малого бизнеса, бремя которых продолжает расти. В условиях, когда коронавирус бьет рекорды в России, предприятия ищут новые способы не потерять бизнес.

Спасение утопающих

Введение весеннего карантина и общее ослабление экономики в пандемию привело к сокращению количества российских микропредприятий ― на 4,3%, до 5,35 млн, как и компаний малого бизнеса ― на 3,3%, до 218,5 тыс. Более других малый бизнес пострадал в Москве (-37,3 тыс. фирм) и Санкт-Петербурге (-16,3 тыс. компаний). Также значительное сокращение числа малых компаний произошло в Краснодарском (-14,8 тыс.) и Пермском краях (-7,6 тыс.), Самарской (-8,9 тыс.) и Свердловской (-8,4 тыс.) областях.

Хотя, согласно статье 9 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право на возмещение вреда, «причиненного при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ситуация с короновирусом была истолкована несколько иначе. Первая волна закрытия организаций прошла под этикеткой «режим выходного дня», что могло ослабить обязательства государства перед бизнесом, по мнению юристов.

В результат помощь до 1 октября 2020 года была предложена только ряду компаний из пострадавших отраслей и градообразующим предприятиям. Среди мер поддержки были налоговые каникулы, мораторий на банкротство и беспроцентные кредиты на зарплаты. Последняя мера стала одной из причин резкого роста кредитования малого и среднего бизнеса в третьем квартале 2020 года, считают аналитики из Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем выданных банками таких кредитов в третьем квартале 2020 года составил 1,04 трлн рублей, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество малых предприятий, оформивших кредиты, в первом полугодии 2020 года выросло на 14% до 30,8 тыс. фирм. Но вместе с этими увеличилась и задолженность малых компаний перед банками ― в третьем квартале долг микробизнеса вырос почти на 26%, а малого ― на 9%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а, значит, компаниям придется находить новые пути для развития, чтобы вернуть долги.

Рост кредитования может говорить о популярности господдержки, но получить ее удалось не всем. Так, в государственный список пострадавших вошли компания из 11 сфер: туризм, гостиничный бизнес, авиа и автоперевозок, предприятия общепита и прочие. Всем остальным пришлось приспосабливаться к новым реалиям самостоятельно.

Локдаун как прозрение

Введение карантина потребовали основательно пересмотреть организацию работы предприятий. Большинство изменений произошли в управлении персоналом, маркетинге и планировании продаж, следует из исследования рынков, проведенного РБК. Среди основных шагов, позволивших фирмам не обанкротиться, были: перераспределение обязанностей между сотрудниками, перевод на удаленную работу и увольнения, перемещение бизнеса в онлайн, и развитие новых направлений работы.

Так, развить новые направления решил Андрей Новиков, управляющий компании «Принтио», которая занимается созданием принтов в Москве с 2012 года. Когда в конце марта практически иссяк поток корпоративных заказчиков, компания получила первые запроса на маски. Тогда сотрудники скроили первую маску и забавы ради опубликовали в интернете. Пост получил много откликов, и заказы пошли в гору. Кроме того, остаться на плаву удалось благодаря снижению аренды и началу продаж продукции через «Озон». Но пришлось пойти и на более жесткие меры и сократить штат.

«Локдаун был как прозрение ― в обозримом будущем не ожидалось ни сказочного роста, ни инвесторов, ни кредитов, ни стратегических покупателей, а личный запас ликвидности также оказался небольшим. ― Вспоминает Андрей. ― Первое ― избавление от “управленческого долга”. Это те решения, которые в обычное время не очень хочется принимать. Как только стал понятен масштаб падения доходов, пришлось сразу же расстаться с несколькими сотрудниками. Когда нет денег, то намного легче принимать “сложные” решения ― увольнять, закрывать, менять отработанные процессы. До этого я думал “о будущем”, какую пользу принесут эти сотрудники. А без денег ― нет будущего, и можно о нем не думать. Второе ― увеличилась скорость принятия решений».

Новаторский выход из ситуации придумал и Павел Гузенко, основатель московской компании CampuZ, занимающейся c 2013 разработкой мобильных приложений для мероприятий. Еще в начале февраля Павел разрабатывал стратегию удвоение прошлогоднего оборота, а буквально через месяц у компании сорвалось 90% сделок из-за падения активности в индустрии мероприятий.

Компания пришла к выводу, что основная ценность конференций для участников ― это личное общение за кулисами мероприятий, приобретение новых знакомств, заключение сделок. Тогда компания решила создать «онлайн чайную» ― виртуальную переговорную, доступную для участников конференции во время перерывов.

о начала общения пользователи заполняют небольшую анкету-визитную карточку с указанием компании, контактов, особенностей бизнеса. Собеседник выбирается системой произвольно из участников мероприятия, находящихся онлайн. Каждая встреча длится примерно 3 минуты, за которые собеседники должны определиться, будет ли полезным обмен контактами или стоит переходить к встрече с другими коллегами. Обмен контактами происходит, если оба участника дали согласие на это. Так за полчаса перерыва можно приобрести до десятка полезных знакомств и поговорить с профессионалами из индустрии, не выходя из дома. Пока компания продолжает работу над сервисом и надеется, что он поможет пережить кризис.

Некоторые малые фирмы сделали ставку на более близкий, индивидуальный подход к клиенту и частично переместили бизнес в онлайн. К примеру, в Санкт-Петербурге директор лавки цветов «Зеленогорск» Олеся Гвоздева в кризис решила охватить новый сегмент аудитории и подобраться ближе к покупателю.

Компания с 2016 года владеет цветочной точкой, которая предлагает букеты, но с приходом кризиса стало очевидно, что нужны новые подходы. Как рассказала Олеся Eurasianet.org, затраты на продвижение магазина онлайн были бы относительно высокими, поэтому компания решила открыть свой телеграмм канал с прямыми трансляциями с цветочных оптовых баз. Во время эфира, который обычно ведется 1-2 раза в неделю, покупатели могут выбрать свои цветы, а потом забрать их в магазине.

Такая услуга снижает стоимость цветов для клиентов, позволяя избежать менеджерской наценки и надбавки за арендную плату. В результате магазин привлекает не только более состоятельных клиентов, приобретающих букеты офлайн, но и демократичную публику, заказавшую цветы напрямую с базы.

Между тем, пока бизнесмены придумывают новые выходы из кризиса, Федеральное собрание РФ одобрило продление до 1 мая 2021 года отсрочки долгов компаний, пострадавших в кризис. На днях документ был отправлен законодателями на подпись президенту, но он вновь предусматривает помощь только фирмам из уже утвержденного ранее перечня, а, значит, остальным предприятиям придется уповать на собственную изобретательность.