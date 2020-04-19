Россия: как самоизоляция ударила по трудовым мигрантам

В России сейчас находятся порядка 10 миллионов трудовых мигрантов. Из-за введенного властями режима самоизоляции многие из них потеряли как работу, так и возможность вернуться на родину. С конца марта прервано железнодорожное и авиасообщение между Россией и некоторыми из основных стран-источников миграции — Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Сотни людей, пытавшихся вернуться на родину, застряли в московских аэропортах, ожидая нерегулярных рейсов, эвакуирующих сограждан.

Почти замерла работа во многих отраслях экономики, где трудятся иностранцы: общепит, торговля товарами не первой необходимости, некоторые стройки. Многие трудящиеся, как граждане России, так и иностранцы, остались без работы или потеряли в зарплате.

«Насколько безжалостно действуют работодатели, сказать сложно, — говорит лидер Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. — К нам [в профсоюз] приходили девушки из клининговой компании, которые убирали в аэропорту "Шереметьево". Они работали [в режиме] "сутки через сутки", что соответствует 85-часовой рабочей неделе (при норме 40 часов). Им не заплатили зарплату за февраль и март. [После введения самоизоляции] работодатель сказал: "Вот вам по 5 тыс. рублей. Верните пропуска. До свиданья". Сколько еще таких?».

Некоторые профессии кризис пока обходит стороной. Самоизоляция усилила бум на рынке онлайн-доставки, где много мигрантов. Бригады строителей, работающих по частным заказам, продолжают трудиться и часто самоизолируются в тех же квартирах, которые ремонтируют, отмечает Каримов.

Тяжелее всего пришлось сотрудникам кафе, баров и ресторанов. Заведения либо закрылись, либо работают только на вынос. Работников увольняют или переводят на усеченный график с урезанной зарплатой.

«Работодатели не хотят следовать рекомендациям свыше — платить людям так же, как и в период до коронавируса… Людям [часто] не выплачивают … зарплату и выгоняют. Неполная занятость… очень гнетет мигрантов. Например, в [некоторых] гипермаркетах работают два часа утром и два вечером. Оплата [труда] сильно упала. Люди не могут свести концы с концами», — утверждает эксперт по проблемам этнических меньшинств петербургского благотворительного «ПСП-фонда» Андрей Якимов.

Безработные приезжие выживают благодаря поддержке родных и земляков.

«Пока [по состоянию на первую декаду апреля] никто [из обратившихся к нам] не перешел на хлеб и воду. Есть какие-то запасы. Есть землячества — люди из одной деревни, одного города [поддерживающие друг друга]», — говорит Ренат Каримов.

«Выживают за счет складчины. Те, … у кого есть подушка безопасности, распределяет ее по остальным», — подтверждает Якимов. Однако ресурсов взаимопомощи хватит ненадолго, если владельцы квартир, где селятся мигранты, не снизят арендную плату, считает он.

«Мы обращаемся ко всем людям доброй воли. Давайте проявим лучшие черты характера. Пусть москвичи-рантье (получающие доход за счет ренты) скажут мигрантам: можете в апреле не платить… за жилье. Кое-кто из владельцев квартир уже снизил [арендную плату] на 50%, а кто-то разрешил не платить… Побойтесь бога, не требуйте деньги с мигрантов в апреле», — призывает лидер профсоюза.

Кроме того, долго не отменяли привычные для мигрантов бюрократические формальности и поборы. Например, хотя срок временного пребывания иностранцев в России продлили на 90 дней в связи с самоизоляцией, но чтобы продлить регистрацию, мигранты сначала вынуждены были лично являться в миграционные органы.

«В Едином миграционном центре на [улице] Текстильщиков [в первой половине апреля скопились] гигантские очереди... С эпидемиологической точки зрения это более чем небезопасно. Можно было бы автоматически продлить срок пребывания всем [мигрантам], видимым в центральной базе данных учета иностранных граждан... Этого, к сожалению, не делается», — отмечает эксперт «ПСП-фонда».

Кроме того, в отличие от российских безработных, иностранцы, лишившись заработка, продолжали платить подоходный налог (НДФЛ).

Лишь 18 апреля был издан указ о временной отмене на 90 дней необходимости обновлять и оплачивать патенты на работу, а также продлевать срок пребывания.

Правда, некоторые послабления были заметны и до этого указа. В Москве полицейские почти перестали останавливать мигрантов для проверки документов, отметил Каримов.

Между тем в Петербурге приезжих все-таки штрафовали за нарушение режима пребывания, однако накал проверок снизился, сообщил Якимов. По его мнению, это было связано с невозможностью осуществления депортаций и сомнениями властей насчет целесообразности перегрузки центров временного содержания иностранцев в условиях пандемии.

Медучреждения стали реже отказывать мигрантам в помощи (в «докоронавирусные» времена с этим часто бывали проблемы), отмечает сотрудник «ПСП-фонда». Однако, добавил он, многие работодатели не обеспечивают трудящихся масками, перчатками и другими средствами гигиены.

Эксперты считают, что правительство должно помочь мигрантам как-то пережить тяжелые времена.

«Во всем мире людям [в условиях пандемии] дают деньги. Причем, не имея возможности отделить нуждающихся от не нуждающихся, дают всем… В Москве — 1 млн иностранных граждан. За прошлый год они пополнили бюджет [столицы своими налогами] на 18 млрд рублей. То есть каждый [мигрант] отдал государству по 18 тыс. рублей. Если в мае, когда станет совсем плохо, государство даст каждому мигранту 18 тыс. [рублей], они смогут протянуть еще два месяца, ожидая, когда экономика РФ потихоньку задышит, и появятся рабочие места», — считает Каримов.

«Нужно четко и жестко реагировать на все случаи увольнений и перевода [работников, включая иностранцев] за штат. [Во время самоизоляции человек] должен получать зарплату… в том же объеме [что и раньше]. Нужно договариваться со странами происхождения [мигрантов], чтобы были рейсы для тех, кто желает, но не может выехать… на родину. [Необходим] мораторий на коррупционные проверки документов», — перечислил самые неотложные меры Якимов.