Россия: как скоро удастся выбраться из «ямы» 2020 года?

Дайджест ключевых событий в экономике в январе 2020 года.

В начале года появились оценки экономического развития страны в 2020 году. Год выдался сложным: стержень всей экономики – сырьевой сектор – «просел» на треть. Снизилась добыча полезных ископаемых, сократился экспорт нефти и газа. Бюджет недополучил больше 2 трлн рублей нефтегазовых доходов. Дефицит бюджета превысил 4 трлн рублей.

Продолжился разгон инфляции: цены на продукты питания в России росли значительно быстрее, чем в Европе. Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%, потеряв почти 11% за 6 лет.

В 2020 году открылось рекордно низкое количество новых компаний, крупнейшие компании потеряли в доходах, ускорился вывоз капитала из страны. Однако аналитики мировых банков и организаций немного улучшили прогнозы на 2021 год. Рубль станет одной из наиболее привлекательных валют развивающихся рынков, а экономика вырастет на 3% (хотя и продолжит отставать от мировой экономики), считают они.

МВФ удивил оптимизмом

Международный валютный фонд существенно улучшили прогнозы по развитию российской экономики на ближайшие годы. По оценкам аналитиков МВФ, в 2021 году ВВП России увеличится на 3%, в 2022 году — на 3,9%. Таким образом, прогноз улучшен на 0,2 п.п. на 2021 год и в 1,7 раза на 2022 год. В документе отмечается, что положительными факторами станут рост цен на нефть и стабилизация мировой экономики.

Прогноз МВФ приблизился к ожиданиям Минэкономразвития. Последний прогноз ведомство дало в сентябре 2020 года: ожидается рост ВВП в 2021 году на 3,3%, в 2022-2023 годах — не менее 3%.

Между тем из отчета МВФ также следует, что динамика роста мировой экономики будет выше на 2,5 п.п. в 2021 году и на 0,3 п.п. в 2022-м. Значит, доля РФ в глобальном ВВП продолжит снижаться.

Некоторые аналитики верят в рубль

Курс доллара, стабильно продержавшийся в районе 74 рублей в течение января, начал расти к концу месяца, и пробил отметку в 76 рублей. Евро вырос с 90 рублей до 92,3. Как отмечают эксперты «Коммерсанта», на курс влияют опасения инвесторов по поводу низких темпов вакцинации и напряженный геополитический фон. «Ослабление российской валюты за последние несколько недель было значительным, что обусловливает повышенные риски для инфляционной стабильности», — сказал изданию Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Банка «Зенит».

Между тем некоторые аналитики банков прогнозируют рублю укрепление в течение 2021 года. Они считают, что санкционные риски уже заложены в котировки и вряд ли приведут к дальнейшему падению российской валюты. И если в 2020 году рубль подешевел на 17%, то в текущем году может принести инвесторам 7-8% доходности. Например, портфельный управляющий Amundi Asset Management в Лондоне Сергей Стриго считает реальным курс ниже 70 рублей за доллар, сообщает Finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Добывающая промышленность пошла по наклонной

Росстат представил отчет о состоянии промышленности по итогам 2020 года. Сокращение промышленного производства в России зафиксировано на уровне 2,9%. При этом наибольший провал продемонстрировала добывающая отрасль, упав на 7%. Ведомство объясняет это ограничениями, которые наложило соглашение ОПЕК+. Так, объемы нефте- и газодобычи рухнули на 8,1%. Добыча нерудных полезных ископаемых, включая песок и гравий, сократилась на 15,4%, угля — на 6,3%, алмазов — на 30,9%.

Такого спада в в секторе полезных ископаемых не было с 1994 года, отмечает экономист Татьяна Евдокимова.

Обрабатывающие производства показали рост на 4,4% год к году. Однако не все сегменты оказались в плюсе. Например, производство легковых автомобилей рухнуло на 17,5%, а автотранспортных средств в целом — на 12,7%, кожевенная промышленность сократилась на 12,4%, металлургия — на 2,4%. Выросло производство лекарственных средств на 23%, текстильных изделий — на 8,9%, химпроизводство — на 7,2%, продуктов питания — на 3,5%.

Сырьевые доходы снижаются, расходы на силовиков растут

По предварительной оценке Минфина, в 2020 году нефтегазовые доходы бюджета упали на 34% (5,2 трлн рублей вместо 7,9 трлн в 2019 году). Сырьевые доходы оказались на треть меньше запланированных (ожидалось 7,5 трлн).

По данным Центробанка РФ, доходы от экспорта нефти упали на 41% (до 72,2 млрд долларов), нефтепродуктов — на треть (44,4 млрд долларов).

При этом расходы бюджета по статьям «национальная оборона» и «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» растут: в 2020 году они составили 5,4 трлн рублей, против 5,1 трлн в 2019-м и 4,8 трлн в 2018-м. То есть нефтегазовых доходов страны теперь не хватает даже на обеспечение силовиков.

Дефицит бюджета составил 4,1 трлн рублей. Такого не было за все время доступной статистики с 2006 года.

Снижение численности населения стало рекордным за 15 лет

Численность постоянного населения страны на начало 2021 года составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. меньше, чем годом ранее (146,75 млн человек), сообщил Росстат. Такими темпами население не сокращалось с 2005 года.

Значительный вклад внесла так называемая избыточная смертность в связи с пандемией. Также в течение года сократился миграционный приток. Убыль населения сопряжена с многочисленными негативными последствиями для экономики, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Уровень жизни продолжает снижаться

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2020 году упали на 3,5%. С 2014 года этот показатель снизился на 10,8%.

В декабре 2020 года безработными считались 4,4 млн человек, или 5,9% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. Общее количество безработных выросло на 24,7% за год, а число зарегистрированных (то есть тех, кому полагается пособие по безработице) увеличилось в 3,2 раза до 2,8 млн человек.

Инфляция разгоняется

Цены на продукты питания в России выросли существенно сильнее, чем в Европе, следует из данных Росстата. В РФ они подорожали на 7,9% за год, в ЕС — на 1,1%. В декабре продовольственные товары продолжили ускоренный рост (+1,9%), в то время как в европейских странах, наоборот, начали дешеветь (-0,4%).

Сильнее всего за год в России подорожали овощи — на 20%. При этом в Европе они подешевели на 1,2%. Выросли цены на сахар и сладости — на 13,6% в РФ и на 1% в ЕС, на фрукты — на 12,9% в РФ и на 4,5% в ЕС, на хлебобулочные изделия и крупы — на 8,6% в РФ и на 1,1% в ЕС. Стоимость масла и жиров в России увеличилась на 11%, тогда как в Европе снизилась на 1,1%.

При этом производство продуктов питания в России выросло на 3,5%. Например, на 12,3% больше произведено картофеля, на 12,9% — остальных овощей. На 8% вырос выпуск растительного масла, производство мяса увеличилось на 11%. Упало производство муки (на 2,5%), хлеба (на 3,9%) и печенья (на 2,4%).

Правительство усиливает госрегулирование

Правительство направит в регионы более 4,5 млрд рублей для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб. Эти деньги должны компенсировать выпадающие расходы производителей муки и хлебопекарной продукции, которые подняли свои цены в ответ на рост стоимости зерновых. Таким образом, власти рассчитывают стабилизировать потребительские цены на эти виды продуктов.

Предыдущая инициатива властей по регулированию цен привела к проблемам. Как сообщает «Коммерсант», после того, как были установлены фиксированные цены на сахар и масла, небольшие торговые сети и отдельные магазины столкнулись с перебоями в поставках. Если крупные ретейлеры работают напрямую с производителями и закупают продукты в рамках соглашения о ценах, то более мелким приходится работать с дистрибьюторами, на которых эти условия не распространяются. Поставщики же закупают продукцию на заводах по фиксированным ценам, но запасают ее на складах, отгружая ограниченные партии и требуя доплаты за доставку.

Квартиры в новостройках заканчиваются

В жилых домах, строительство которых завершается в 2021 году, продано около 70% квартир. Такую ситуацию руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг называет дефицитом. Стандартным показателем является продажа 60-70% квартир к моменту сдачи дома в эксплуатацию, передает его слова ТАСС.

Высокий спрос подстегнул цены на жилье в высокой степени готовности. Предложение тоже растет: в четвертом квартале 2020 года количество новых жилищных проектов выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем сделок по итогам года оказался на 10-20% выше, чем в 2019 году, при этом объем ввода сохранился на сопоставимом уровне.

Доходы крупнейших рантье упали на 24%

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших в России владельцев коммерческих объектов недвижимости: торговых комплексов, гостиниц, бизнес-центров, складов и т.д. Аналитики издания подсчитали, что доходы участников рейтинга в 2020 году упали на 24%. В 2019 году выручка 30 крупнейших компаний этой сферы составила 7,7 млрд долларов, в 2020 году — только 5,8 млрд долларов.

Это объясняется тем, что несколько месяцев были закрыты торговые центры, средняя заполняемость гостиниц опустилась до уровня в 10%, а компаниям пришлось переводить людей на удаленную работу и отказываться от офисов. Больше всех потеряли владельцы гостиниц и торговых комплексов, в лучшем положении оказались собственники складов.

Количество действующих компаний снижается

В 2020 году открыто рекордно низкое количество новых компаний: зарегистрировано 240,9 тыс. юридических лиц, что на 24,3% меньше, чем годом ранее. Однако и закрывался бизнес реже: прекратили свою деятельность 549 тыс. юрлиц (на 16,7% меньше, чем в 2019 году). На конец года в России работало 3,4 млн хозяйствующих субъектов, это на 8,2% меньше, чем в 2019 году. Такие данные приводятся в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

В 2020 году на одно новое юрлицо приходилось 2,3 закрывшихся. В 2019 году соотношение было 2,1, в 2018-м - 1,8.

Специалисты ЦМАКП составили список крупнейших предприятий-банкротов за прошлый год. Из 30 компаний 11 работали в сфере торговли. В списке есть несколько строительных компаний, два производителя нефтепродуктов, а также предприятия, оказывающие разные услуги для добывающей отрасли.

Вывоз капитала ускоряется

Чистый отток капитала из России в 2020 году достиг 47,8 млрд долларов против 22,1 млрд годом ранее, сообщил Центробанк РФ.

В 2020 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию рухнул в 20 раз, следует из отчета ЦБ. Если в 2019-м зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор 28,9 млрд долларов, то в 2020-м – 1,4 млрд. При этом вложения российских инвесторов в зарубежные активы оказался в 4 раза больше – 6,3 млрд долларов.