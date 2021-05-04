Россия-Китай: бегство китайских инвесторов, фокусы российской господдержки и коварный юань

Ключевые события и комментарии о взаимоотношениях двух стран — в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org. Рассказываем, какие сюжеты были самыми яркими в апреле.

Китайские инвестиции бежали из России

Центробанк опубликовал данные по прямым инвестициям за I–III квартал 2020 года. Согласно этим данным, объем таких вложений Китая в Россию рухнул на 52%, с $3,735 до $1,83 млрд. Это минимальный показатель за все время наблюдений. Из КНР Россия получает 0,4% от всех прямых иностранных инвестиций. Это в 9 раз меньше, чем из Германии и в 68 раз меньше, чем из Кипра. По сравнению с 2014 годом объем китайских инвестиций в реальный сектор экономики РФ упал в 2,5 раза.

Это тем более примечательно, что Китай недавно согласился инвестировать 400 млрд долларов в Иран – страну, которая, с инвестиционной точки зрения, во многом схожа с РФ (например, помимо прочего, Иран сильно зависит от экспорта нефти и газа, находится под западными санкциями, и отличается авторитарным правлением и высоким уровнем коррупции).

Непросто и с российскими инвестициями в Китай. КНР сейчас пытается превратить курортный Хайнань в финансовый хаб. «В течение последних трех лет Хайнаньский порт свободной торговли зафиксировал бум иностранных инвестиций. Приток зарубежного капитала фактически удвоился благодаря инвесторам из России, а также представителям еще 80 стран и регионов», — сообщил в середине апреля губернатор провинции Фэн Фэй.

Однако о конкретных проектах и суммах почти ничего не известно, сказал Газете.ру руководитель проекта Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.

Российские предприниматели не умеют пользоваться зонами свободной торговли, и не только на Хайнане, но и по всему Китаю, прокомментировал изданию профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Яркий пример проблем инвестиций в КНР: российская сеть пиццерий «Додо пицца» ушла из Китая после пяти лет присутствия в этой стране и затрат на развитие в размере $2,5 млн. В 2017 году компания планировала открыть 800 пиццерий в КНР к 2020 году, но получилось запустить лишь четыре. И эти четыре точки теперь планируется даже не продать, а просто закрыть, полностью ликвидировав компанию.

Коварный юань

Не самой удачной оказалась и инвестиция российского Минфина в юань. В конце февраля объявило, что конвертировало в китайскую валюту 15% ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) — за счет сокращения доли доллара и евро. Сразу после этой сделки курс юаня снизился — к апрелю он упал на 1,7%, что стало крупнейшим падением с августа 2019 года.

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев заявил, что между Россией и Китаем наблюдается «последовательный рост» расчетов в национальных валютах. Однако данные Центробанка это опровергают: в IV квартале 2020 года доля взаиморасчетов в рублях и юанях упала до минимальных за последние 5 лет значений (3,1% и 2,8% соответственно). Резко снизилась и доля доллара — до 10,8%. Львиная доля платежей совершается в евро — 83,3%.

Китайские банки проигнорировали «российский SWIFT»

Одна из самых болезненных санкций, которую Запад может ввести в отношении России, — отключить её от межбанковской системы SWIFT. Это приведет к целому ряду проблем: граждане не смогут принимать и отправлять средства из-за рубежа и за рубеж, а также рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA; рубль ослабнет, а импортных товаров станет меньше.

Чтобы избежать таких последствий, российский Центробанк ещё в 2015 году создал альтернативную систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Сейчас к ней подключены около 400 российских банков. Российское руководство очень рассчитывало на присоединение к СПФС китайских банков, отметил инвестбанкир Евгений Коган. В 2019 году с ними даже подписали меморандум, но с тех пор к системе подключился лишь один китайский банк. «У китайцев давно создан и действует собственный аналог SWIFT, и впрягаться в мертворожденный русский симулякр Китаю не с руки», — объяснил экономист Никита Кричевских.

Китайский завод поддержали рублем. Одним

Минпромторг РФ выделил российскому автозаводу китайской фирмы Haval госсубсидию в размере… 1 рубль. Это компенсация уплаты утилизационных платежей за весь 2020 год. Такие промышленные субсидии выдаются всем автокомпаниям, работающим в России по специнвестконтракту (СПИК). Например, «АвтоВАЗ» получил 40 млрд рублей, а предприятие Hyundai — 30 млрд.

Партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что столь мизерный размер компенсации связан с тем, что СПИК был подписан только в сентябре 2020 года (сам завод работает в Тульской области с 2019 года). По его словам, Haval долго не мог получить СПИК, потому что власти опасались экспансии китайского промышленного капитала и не пускали китайцев к производству в стране. Например, автопроизводитель Chery четырежды подавал запрос на СПИК и четырежды ему отказывали по формальным причинам. На фоне отсутствия реальной господдержки предприятие Haval закончило прошлый год c убытком 8,6 млрд рублей против 391 млн прибыли годом ранее.

«Я надеюсь, что мы никого не пугаем», — так лаконично ответил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего на вопрос в интервью «Коммерсанту», столкнулся ли концерн с противодействием и напугали ли Минпромторг РФ планы компании по локализации производства.

Конкурирующая китайская марка Chery тем временем намерена возобновить производство авто в России. Фирма ведет переговоры с калининградским «Автотором», который лишился крупного контракта с BMW и имеет простаивающие мощности. Chery там уже производил машины в 2006-2008 годах. В 2014 году сборку организовали на заводе «Дервейс» в Черкесске. Однако в 2018 году в отношении руководства «Дервейс» завели уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. Завод закрыли, а китайскому автопроизводителю пришлось импортировать свои автомобили в Россию.

На Китай — через Алтай, а армию — на БАМ

РЖД изучает возможность построить погранпереход в Республике Алтай, которая граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. «Для нас это был бы выход в Китай на самом коротком расстоянии, которое только возможно», — объяснил замгендиректора монополии Алексей Шило. Но есть проблема — горный рельеф. Шило отметил, что тоннель обойдется очень дорого, но при строительстве железной дороги на эстакадах «вполне возможно, что цена строительства будет окупаться теми преимуществами, которые мы получим». С Пекином вопрос пока не проговаривался.

Одна из причин, которая может помешать реализации такого проекта — дефицит рабочей силы. Из-за этого на строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) пришлось привлекать военных. Они приступили к работе в начале апреля. Им нужно до 2024 года построить 340-километровый участок от Улака до Февральска. Благодаря этому Россия сможет увеличить экспорт угля, но вряд ли вторая ветка БАМа существенно разгрузит Транссиб для транзита контейнеров из Китая, полагают эксперты.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец напомнил, что БАМ – это магистраль, которая должна была дублировать Транссиб на случай конфликта с Китаем. Но сейчас, по его словам, вторая ветка БАМа будет в том числе инструментом поддержки отношений с КНР. Впрочем, вторая ветка пригодится России и в случае военного конфликта с Китаем — чтобы быстрее перебрасывать войска на восток, отмечает военный эксперт Александр Широкорад.

Тяжело без русского леса

Экспорт леса из Сибири в первом квартале 2021 года снизился на 13% в физическом и 10% в денежном эквиваленте по сравнению с январем-мартом 2020 года. При этом 71% древесины ушло в Китай. Снижение произошло в том числе из-за того, что китайская сторона задерживает приём грузов по эпидемиологическим причинам. Ещё в конце марта стали появляться сообщения, что на границе двух стран возникли заторы из российских поездов с углем и лесом.

Из-за перебоев с поставками цены на пиломатериалы в Китае резко выросли — примерно на 20%. Несколько производителей мебели вынуждены были закрыться, пишет Global Times. «Китайские рабочие готовы ехать работать сверхурочно на российских деревообрабатывающих предприятиях, но не могут этого сделать из-за ограничений на поездки», — сообщил изданию представитель отрасли.

TikTok согласился сотрудничать с Кремлём

Китайский сервис коротких видео TikTok готов сотрудничать с российскими властями «в области выявления незаконного контента», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сразу после заседания комиссии с участием представителей компании.

Напомним, претензии к TikTok у Кремля возникли в начале года. Российские власти недовольны, что в китайской соцсети «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». В январе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил письмо в TikTok, в котором потребовал «незамедлительно принять исчерпывающие меры». После этого соцсеть стала удалять видео с призывами выходить на митинги.

Совместная борьба с раком и ковидом

В новосибирском Институте ядерной физики СО РАН на основе ускорителя протонов изготовили установку бор-нейтронозахватной (БНЗТ) терапии рака. По этой технологии опухолевые клетки насыщают борсодержащим веществом, а потом облучают нейтронами, пока больные клетки не уничтожаются. Установку российские ученые разработали еще в 2005 году, однако у них не было финансирования, рассказал представитель института «Коммерсанту». Однако интерес у проекту проявили иностранцы — американская фирма TAE Life Sciences и китайский холдинг New Boron. Первый инвестор получил права на разработку, второй — сам прибор.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в апреле объявил, что договорился сразу с двумя китайскими компаниями о производстве в Китае вакцин "Спутник V". Первый партнером стала TopRidge Pharma, вторым — Hualan Biological Bacterin Inc. В обоих случаях речь идёт об объёме производства в 100 млн доз в год. Несмотря на сотрудничество и совместные проекты, Китай и Россия напрямую конкурируют за одни и те же рынки вакцин в Евразии. Пока «Спутник V» воспринят в регионе с бóльшим энтузиазмом, отмечает The Diplomat. Между тем в самой России кампания по вакцинации стоит на грани провала: привив всего несколько процетов населения, страна скатилась по этому показателю на 64 место в мире, рискуя провалить и «вакцинную дипломатию», и вакцинацию внутри страны.