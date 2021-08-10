Россия-Китай: вакцинная дипломатия, кибершпионаж и угрозы в космосе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И на полях международной конференции в Узбекистане 15 июля 2021 года. (Фото: МИД РФ)

Постоянные заявления о дружбе России и Китая слабо отражаются на экономических показателях, но похоже формируют в мире восприятие себя как стран-союзниц и даже сообщниц.

В июле обе страны обвинялись в поставках вакцин с целью оказания политического давления на страны-получатели (правда, Россия, похоже, «вакцинную дипломатию» срывает), кибератаках с целью хищения информации на государственном уровне и создании угроз в космосе.

Между тем, хотя Москва делает ставку на юань, Пекин не отвечает взаимностью. Экономические связи между двумя государствами сохраняют устоявшиеся тенденции: из РФ в КНР идет в основном сырье, в обратную сторону – товары с высокой добавленной стоимостью.

Обвинения в злоупотреблении «вакцинной дипломатией»

В июле звучали заявления от высокопоставленных лиц ЕС о том, что Китай и Россия используют поставки своих вакцин для оказания прямого политического давления на страны-получатели. Такого мнения, например, придерживается министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Во время посещения завода компании Pfizer он заявил: «Мы замечаем, в особенности в случае с Китаем, что поставки вакцин также используются, чтобы выдвигать очень прямые политические требования в отношении разных стран».

Про «вакцинную дипломатию» также говорили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, призвавший не разрешать въезд в страны Европы людям, вакцинированным в России или Китае, т.к. в ЕС признаны только четыре вакцины, а в действенности остальных уверенности нет.

Кстати, Россия и Китай также еще не признали вакцины друг друга. В конце июля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что страны «готовы изучить вопросы по взаимному признанию своих основных вакцин». Россия также отказывается признавать одобренные ВОЗ и ЕС вакцины Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Россия проваливает и «вакцинную дипломатию», и вакцинацию внутри страны

Если китайские вакцины действительно поставляются по всему миру, то ситуация с распространением российского препарата «Спутник V» неоднозначна.

По данным на июль 2021 года, 500 млн доз китайских вакцин от коронавируса поставлено в 100 стран мира, а в целом китайские компании произвели свыше 2 млрд доз, встав на первое место в мире по этому показателю.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 70 странах, заключены десятки договоров о ее поставках, но Россия не смогла наладить производство. По состоянию на июль, было произведено менее 100 млн доз «Спутника», в то время как китайские и западноевропейские компании поставили свыше 3,3 млрд доз, т.е. российская вакцина составила всего 3% мирового производства.

В этой связи Россия срывает поставки препарата на зарубежные рынки, сообщает BBC. Так, в Боливию не привезли второй компонент вакцины, что вызвало протесты в стране. Гватемала заявила о разрыве контракта и попросила вернуть деньги. Также отменила контракт на поставку «Спутника V» Бразилия. Недовольны задержками поставок в Мексике, Парагвае, Гондурасе, Иране, ряде стран Африки.

Первый и наиболее масштабный заказчик «Спутника V» – Аргентина – тоже предупреждает о возможном расторжении соглашения. Изначально планировалось, что в эту страну поступит 10 млн доз до конца февраля 2021 года. Однако, по данным на июль, полный курс вакцинации прошли 2,5 млн человек, а 6,8 млн получили только первую дозу вакцины. Более чем у миллиона из них истек срок в три месяца, рекомендованный между введением двух компонентов. В стране начаты исследования о сочетании первой дозы «Спутника V» с другими препаратами.

Между тем, сама Россия значительно отстает по уровню вакцинации от других стран, скатившись уже на 83 место в мире по доле привитых граждан, пропустив вперед не только развитые страны, но даже небольшие развивающиеся государства, не имеющие собственных вакцин и не обладающие сравнимыми с Россией ресурсами.

Официальные заверения в дружбе и сотрудничестве

15 июля министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Дипломаты еще раз подчеркнули взаимную цель – углублять стратегическое сотрудничество. Ван И отметил важность совместной с международным сообществом работы над разработкой вакцин и противостоянии политизации вируса. По мнению китайского министра, Россия и Китай должны стоять на страже мирового порядка, не допускать вмешательства во внутренние дела государств, содействовать возвращению спокойствия в Афганистан и мирному развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять «Индо-Тихоокеанской стратегии», которая наполнена «менталитетом холодной войны».

Сергей Лавров отметил, что Москва поддерживает проведение Зимней Олимпиады в Пекине, готова совместно противостоять гонке вооружений, сотрудничать в космической сфере, участвовать в обеспечении мировой безопасности. Российский дипломат добавил, что надеется «укрепить связи и координацию с Китаем по делам в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, защититься от ущерба, нанесенного так называемой “Индо-Тихоокеанской стратегией” региональному миру».

Ставка на юань вместо доллара

Минфин РФ в июле завершил реструктуризацию Фонда национального благосостояния, исключив из него доллар и увеличив долю евро и юаня. Доля китайской валюты выросла с 15% до 30,4%.

Это необычный шаг: доля юаня в золотовалютных резервах всех стран мира составляет всего около 2,5%, причем значительную ее часть обеспечивает именно Россия. Прочие страны продолжают делать ставку на доллар (около 60% мировых резервов), евро (свыше 20%) и прочие валюты.

«Мы приветствуем решение министерства финансов России увеличить долю юаня в структуре средств Фонда национального благосостояния. Это решение демонстрирует уверенность России перспективах экономического развития Китая и китайско-российского сотрудничества», — передает слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня агентство «Прайм».

Между тем сам Китай тоже держит большую часть своих золотовалютных резервов в долларах.

Кроме того, КРН и РФ декларируют намерение сократить долю доллара во взаиморасчетах, но пока сокращение происходит за счет роста доли евро и, в меньшей степени, юаня. Китай практически не использует рубли для оплаты российским поставщикам.

Со стороны России и Китая увидели киберугрозы

Правительство Японии в новой трехлетней стратегии кибербезопасности впервые упоминает об угрозах со стороны Китая и России, сообщило агентство Kyodo. Документ находится на стадии обсуждения. В нем, в частности, говорится о том, что Китай проводит атаки для получения военной и технологической информации. Россия подозревается в кибершпионаже с военно-политическими целями. Сдерживать эти угрозы планируется благодаря усилению японо-американского альянса.

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като призвал обеспечить безопасность ключевой инфраструктуры для зарубежных коммуникаций и создать стандарты надежности для устройств.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ответ заявил, что предположения Японии – это «безосновательная клевета» на Китай и Россию.

Космические враги

Действия России и Китая в космосе создают угрозы, в частности для гражданских спутников, заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон. Например, некоторые российские спутники обладают характеристиками оружия, а Китай создает механизмы для создания радиопомех и ракеты для уничтожения спутников. Поведение двух стран он называет «безрассудным» и «сомнительным», пишет The Telegraph. Они запускают спутники слишком близко к другим.

Ранее о том, что Россия и Китай разрабатывают оружие для уничтожения спутников, заявлял командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонт.

Больше нефти

В первой половине 2021 года товарооборот Китая и России вырос на 28,2% и составил 63,75 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Экспорт китайских товаров в РФ составил 28,9 млрд долларов, импорт из Китая – 34,1 млрд долларов.

Россия является вторым по значимости поставщиком нефти в Китай. В июне поставки увеличились на 22% по сравнению с маем (до 6,65 млн тонн). Саудовская Аравия сохраняет лидерство с объемом экспорта в КНР на уровне 7,2 млн тонн.

Незаконные поставки российского леса в Китай продолжаются

По сообщению Сибирского таможенного управления, в первом полугодии экспорт леса сократился на 11% в весе и составил 8,2 млн кубометров древесины на сумму 1,2 млрд долларов (+2% в стоимостном выражении). Основным покупателем леса является Китай с долей 67,3% в общем объеме продаж за границу.

В структуре экспорта преобладают обработанные пиломатериалы (88%). Однако их вывоз уменьшился на 15%, а поставки «кругляка» увеличились на 7%.

Экспортом лесоматериалов в Сибири занимается 714 компаний, преимущественно из Иркутской и Томской областей, Красноярского края. Ежемесячно появляются сообщения о контрабанде леса в Китай.

В июле таможенники сообщили о раскрытии китайско-российской преступной группы, которая намеревалась вывезти 8,5 тыс. кубометров леса. Железнодорожный состав задержали на границе с Монголией. Несколько крупных партий ждали перевозки на территории Иркутской области. Стоимость нелегальной древесины оценили в 150 млн рублей. Организатором группировки назвали гражданина Китая. Участникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Также стало известно о том, что житель Приморского края руководил двумя фирмами, которые с помощью поддельных документов в 2017-2019 годах вывезла в Китай около 22 тыс. кубометров древесины ценных пород – монгольского дуба и маньчжурского ясеня. Общий ущерб от деятельности этих юрлиц оценен в 445 млн рублей. Организатору грозит до 12 лет тюрьмы.