Россия: Китай все больше отдаляется

Ключевые события и факты о взаимоотношениях двух стран в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Глава КНР Си Цзиньпин, сделавший ставку на близкие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, похоже начинает сталкиваться с растущим сопротивлением внутри Китая: появились сообщения, что в КНР множатся сомнения по поводу целесообразности поддержки Москвы. Тем временем страны Запада продолжают наращивать давление на КНР извне.

На этом фоне Си Цзиньпин вынужден проявлять осмотрительность, что заставляет его все больше отдаляться от Москвы.

Согласно последней статистике, Китай резко сократил поставки в России критически важной для нее высокотехнологической продукции (оборудования, технологий и пр.). Также Китай отказался пускать Россию на свою орбитальную станцию, а ранее прекратил с ней научное сотрудничество. Кроме того, активно развиваются маршруты отправки в Европу китайских товаров в обход РФ, а импорт из РФ сталкивается с многочисленными препонами.

Разлад в Пекине по поводу Москвы

Судя по всему, даже сдержанная позиция китайского лидера Си Цзиньпина по отношению к России вызывает среди китайских элит неоднозначную реакцию. В частности, отмечались сомнения по поводу того, стоит ли Россия того, чтобы Китай попал из-за нее под международные санкции, а также ассоциировался с происходящими в Украине зверствами.

На этом фоне, как отмечают аналитики, в крупнейших официальных СМИ Китая стали появляться статьи с аргументами в пользу нынешней политики Си Цзиньпина, что было воспринято как его попытка оправдать себя, в чем не было бы необходимости в отсутствие масштабного сопротивления.

В частности Джаяведа Ренад, президент Центра анализа и стратегии в отношении Китая, отметил недавнее появление таких статей в ресурсах, аффилированных с Компартией и Народно-освободительной армией КНР.

«То, что КПК сочла необходимым оправдывать свою поддержку Путина и вторжения России в Украину через два месяца после начала войны, имеет большое значение. Это указывает на усиление сопротивления [подобной политике] внутри партии», – отметил он.

В конце года в Китая состоится XX съезд Компартии, на котором Си Цзиньпин рассчитывает получить третий срок во главе государства. Если за это время сомнения в мудрости избранной им политики усилятся, или даже Китай ввяжется из-за России в какие-нибудь неприятности, этим могут воспользоваться противники Си, что заставляет его проявлять беспокойство и осторожность, отмечает Ренад.

Слова Ренада подтверждает еще один примечательный эпизод, о котором сообщили западные СМИ: на мероприятии, организованном Академией общественных наук КНР (консультирующей китайское правительство по ключевым вопросам), крупный китайский деятель Гао Юйшэн выступил с критикой китайской политики в адрес России, сказав, что РФ проиграет развязанную ей «варварскую войну», и если Пекин не хочет столкнуться с многочисленными негативными последствиями, то ему следует не поддерживать Кремль, а добиться скорейшего завершения конфликта. Затем в китайских СМИ появилась его статья по этому поводу. Однако эту статью сначала подвергли цензуре, сбавив градус критики, а потом совсем удалили (но сохранилась архивная версия).

В 2000-х годах Гао Юйшэн был послом Китая во многих постсоветских странах, включая Украину, а потом был назначен заместителем генсека ШОС. Он считается представителем школы мысли Ху Цзиньтао, предшественника Си Цзиньпина на посту генсека КПК и главы КНР, которой предположительно придерживаются и многие другие китайские политики.

На этом фоне страны «Большой семерки» после встречи в Германии включила в свое заключительное совместное заявление предупреждение в адрес Пекина не оказывать Кремлю экономическое или военное содействие.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют в индивидуальном порядке ужесточить наказание за содействие России. В частности, за обход введенных против РФ санкций США намерены накладывать на компании-нарушители еще более серьезные штрафы, на более ранних этапах расследования сообщать общественности об обвинениях в адрес этих фирм, а также ужесточить условия внесудебного закрытия дел. Об этом сообщил 16 мая Мэтью Акселрод, ассистент секретаря по обеспечению экспортных норм при Министерстве торговли США.

Экономической экспансии Китая в России не будет?

По вышеупомянутым причинам даже президент РФ Владимир Путин теперь, похоже, осознал, что на Китай особо рассчитывать не приходится, по крайнем мере пока. В частности, на совещании по экономическим вопросам 12 мая, в значительной степени посвященном международным санкциям, Путин заявил, что «освободившиеся после ухода недобросовестных партнёров ниши на отечественном рынке постепенно занимают наши производственные компании», но ни словом при этом не обмолвился о Китае. Между тем еще недавно Кремль настойчиво призывал КНР занять ниши, открывающиеся после ухода сотен западных компаний, но Пекин по факту отказался.

За последнее время многие китайские компании вышли с российского рынка или сократили свою деятельность. Последним примером является компания «AliExpress Россия», которая, по сообщениям, уволила до 40% сотрудников.

Существуют и проблемы в обратном направлении. «Китай практически блокирует экспорт из Приморья или покупает за бесценок», – пишет по этому поводу «Московская газета», добавляя, что минэкономразвития региона «признает наличие кризиса в сфере экспорта». Трудности приобрели такие масштабы, что рассматриваются возможности экспорта в обход КНР. «Что касается Азии, она ведь не ограничивается одним Китаем, не будем забывать об Африке, Индии и других странах ... нам предстоит досконально изучить новые рынки», – сказал по этому поводу Евгений Никифоров, эксглава Центра развития экспорта Приморского края.

Правда, газета оговаривается, что хотя российские региона сталкиваются с проблемами, «в масштабном разрезе товарооборот России с КНР как в части импорта, так и экспорта с каждым годом только растёт». Однако, факты рисуют гораздо менее оптимистичную картину.

Торговый оборот: успехи или провалы?

Российский экспорт в Китай в апреле составил $8,9 млрд, а импорт из КНР рухнул до $3,8 млрд, отчиталась китайская таможня. Обычно профицит торгового баланса – это хорошая новость, но в данном случае он сулит России проблемы на двух критически важных фронтах: с экспортом ее главных товаров – нефти и газа – и с ввозом ключевого оборудования, составляющего около 50% всего российского импорта.

Сначала об экспорте в КНР. Хотя апрельский показатель в $8,9 млрд – это исторический рекорд, здесь есть существенная оговорка. В довоенных ноябре и декабре 2021 года экспорт находился почти на таком же уровне – $8,2 и $8,3 млрд соответственно – но тогда цены на нефть составляли около $80 за баррель, а в апреле – свыше $100. При этом нефть и газ составляют львиную долю российского экспорта в КНР. То есть цены выросли примерно на 20%, а выручка от экспорта – всего на 10%. Это указывает на два возможных сценария: либо упали объемы экспорта, либо Китай вынудил Россию дать ему глубокие скидки даже на трубопроводные нефть и газ, цены на которые закреплены долгосрочными контрактами и не должны бы подлежать пересмотру (а, возможно, и то, и другое). Ничего из этого не сулит России добра: по первому сценарию, РФ теряет своих крупнейших клиентов в Европе, а Китай отказывается покупать эти дополнительные объему, а по второму, РФ мало того, что теряет доходы в Европе, но еще и вынуждена продавать оставшемуся крупному клиенту с большими скидками.

На это указывают и другие отдельные сообщения. Китайский государственный нефтегазовый и нефтеперерабатывающий гигант PetroChina сообщил в мае, что (как и раньше) не собирается покупать дополнительные объемы российских углеводородов, даже со скидкой, а лишь сохранит поставки по заключенным до войны долгосрочным контрактам. Между тем Индия, другой крупный энергетический покупатель, требует у России скидки на нефть в размере $40 за баррель по сравнению с Brent, что вряд ли было бы возможно при наличии у РФ других покупателей (до войны Brent и российская Urals торговались примерно на одном уровне, но после войны РФ вынуждена была предоставлять скидки на $35, т.е. при цене Brent в $100 Россия могла получить за свою нефть только $65).

В этой связи неудивительно, что, несмотря на рекордные цены на энергоносители, Россию в 2022 году ожидает дефицит бюджета в размере минимум 1,6 триллиона рублей (около $25 млрд).

Относительно импорта, здесь ситуация откровенно угрожающая: сумма рухнула до $3,8 млрд, в то время как до войны иногда превышала $8 млрд. Проблема тут в том, что примерно 50% всего российского импорта составляют высокотехнологичные товары: оборудование, технологии и пр. И до войны Китай обеспечивал около половины этих нужд России. Обрушение импорта говорит о том, что Пекин сократил поставки в России высокотехнологичной продукции, критически важной для ее экономики, по факту присоединившись к введенным в отношении РФ санкциям. Ранее сообщалось о заморозке проектов в России китайскими высокотехнологичными гигантами.

Если Россия не сможет наладить высокотехнологический импорт, это грозит еще большим отставанием ее экономике, включая «дойную корову» – нефтегазовый сектор, критически зависящий от импорта оборудования и технологий.

Китай пустит товары в обход России

Наложенные на Россию санкции создают проблемы для китайского железнодорожного коридора «Новый шелковый путь» (НШП), являющегося частью флагманской инициативы Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». НШП пролегает из КНР в Евросоюз через РФ и Беларусь, но из-за закрытия границ с ЕС, перевозки по этому маршруту в значительной степени застопорились, нанося значительный ущерб Китаю.

На этом фоне значительно активизировались перевозки из КНР в ЕС в обход России – по так называемому «Срединному коридору» через Центральную Азию и Кавказ. В частности, в середине мая по этому маршруту отправился первый поезд из Китая в Финляндию. В целом поставки по «Срединному коридору» теперь планируется нарастить в несколько раз, что лишит Россию не только доходов, но и значения, которое она имела для этого важного для Китая проекта. А это, в свою очередь, может еще больше снизить желание Пекина рисковать ради Москвы.

Пекин не пускает Россию на свою орбитальную станцию

После начала войны Россия неоднократно грозилась покинуть Международную космическую станцию. Последняя подобная угроза прозвучала из уст главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на днях.

Собственной станции у России нет, и она, судя по всему, надеялась на помощь Китая, который готов запустить Национальную орбитальную станцию КНР «Тяньгун», на которую планирует пригласить иностранных космонавтов.

В частности, летом 2021 года «Роскосмос» заявлял, что «изучает предложение КНР об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию», т.е. инициатива, якобы, исходила от Пекина.

Однако в мае 2022 года представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан заявил, что Россия не сможет пользоваться «Тяньгуном». Формальная причина: «стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов», а «Россия находится на очень высокой широте».

Между тем в марте 2021 года Рогозин заявлял, что эту проблему можно решить, «если будет политическая воля», а уже в мае того же года представитель «Роскосмоса» отчитался, что РФ и КНР «достигли устной договоренности» по этому поводу. Но, видимо, политическая воля с тех пор поослабла. Кстати, ранее также сообщалось о разрыве Китаем научного сотрудничества с Россией.

Тем временем Китай ждет на своей станции космические корабли из ЕС, США и Японии, объявленных Кремлем «недружественными».