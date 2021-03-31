Россия-Китай: дешёвый газ, медленные поезда и скандальная делегация в Крыму

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И в марте 2021 года. (Фото: МИД КНР)

Ключевые события и комментарии о взаимоотношениях двух стран — в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org. Рассказываем, какие сюжеты были самыми яркими в марте.

Бенефис Лаврова в Китае

Министр иностранных дел Сергей Лавров стал первым российским чиновником высокого ранга, посетившим Китай с начала пандемии. Там он продлил на 5 лет договор о добрососедстве между двумя странами и сказал, что Россия и Китай продвигают на мировой арене объединительную повестку, прямо противопоставив оба государства США.

Взаимоотношения со Штатами вообще были одной из главных тем переговоров в первый день визита Лаврова, сообщает «Коммерсант». Стороны даже подписали совместное заявление, в котором призвали отказаться от политизации темы защиты прав человека (за их ущемление власти США регулярно критикуют РФ и КНР), напомнили, что «единого стандарта демократической модели не существует», и нужно уважать права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития.

Встречу обсуждали не только в китайских и российских СМИ. Британская The Times отметила, что Россия ищет союза с Китаем в надежде обойти американские санкции. Но этот союз едва ли будет полноценным: Китай все равно будет смотреть на Россию свысока, полагает немецкая Handelsblatt.

Снова вместе против доллара

Лавров также заявил, что РФ и КНР будут делать всё, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран. Речь шла о том, что нужно уходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В том числе ради этого Россия и Китай переходят на расчёты в национальных валютах, добавил министр.

По состоянию на конец первого квартала 2020 года, доля американской валюты во взаиморасчетах России и Китая в течение предыдущих 5 лет снизилась с 90% до 46%. Но добиться валютной независимости всё равно не удается. Во-первых, потерянная долларом доля в основном досталась евро, а не юаню или рублю. Во-вторых, как объяснил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев, кросс-курсы национальных валют КНР и РФ всё равно формируются через доллар, поэтому падение рубля по отношению к доллару из-за санкций Запада напрямую сказывается и на кросс-курсе рубля к китайскому юаню.

Влияние в Центральной Азии придётся уступить?

В то же время в отношениях между РФ и КНР не всё так полюбовно: есть и серьезные противоречия. Интересы обеих стран сталкиваются в Центральной Азии — и в этом регионе Россия уже не может конкурировать в борьбе за влияние с более сильной экономикой, рассказал руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

По его словам, особенно это касается военной сферы. Если раньше между странами было негласное разделение труда: Пекин занимается экономикой, а Москва — военными вопросами, то теперь китайцы «развивают в регионе все больше военных инструментов», и даже без согласований с Россией открыли пограничную базу в Таджикистане.

Китайские деятели неоднократно заявляли, что этот прилегающий к западным границам страны регион представляет для КНР «чрезвычайно большую стратегическую ценность с геополитической точки зрения», и нарастающая напряженность с США может лишь усилить интерес со стороны Пекина.

«Китай не будет останавливаться на экономическом доминировании, а заинтересован в полномасштабном влиянии и превращении региона в исключительную сферу своих интересов, где России будет отведена роль младшего партнера», — констатирует эксперт Центра Карнеги.

Конфуз с делегацией в Крыму

В марте делегация китайских бизнесменов побывала в Крыму. С ними власти региона ведут переговоры о поставках пивной и безалкогольной продукции, сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Также гости посетили винодельческие хозяйства и курорты.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович посчитал, что так Китай ответил на действия Украины в ситуации с заводом «Мотор Сич» (суд наложил арест на акции инвесторов из КНР, что вызвало международный скандал). В ответ на заявление депутата официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал не политизировать деловую активность китайского бизнеса.

Однако вскоре оказалось, что делегация была не такой представительной, как её описывали государственные СМИ. Все трое её участников — предприниматели с оптовых рынков Москвы, а в Китае про их крымский вояж никто в деловых кругах не слышал, выяснила «Медуза».

Неравномерный и вялый рост взаимной торговли

В начале года активизировался товарооборот между Россией и Китаем. За январь-февраль он вырос на 8,5% и достиг $18,78 млрд, следует из данных китайской таможни. Это довольно скромная динамика: средний рост товарооборота КНР со всем миром за те же месяцы составил 32,2%. При этом весь рост положил себе в карман Китай: поток товаров из КНР в РФ увеличился на 48% (до $8,92 млрд), а поставки в обратном направлении сократились на 12,6% (до $9,86 млрд).

Поезда идут, Дерипаска подгоняет

Быстрое восстановление экономики Китая после нанесенного пандемией удара в сочетании с увеличением срока поставок по морю и ростом цен сделали транспортировку грузов в Европу по железной дороге через Россию и Азию более привлекательной для Поднебесной. За первые два месяца 2021 года таким маршрутом проследовали свыше 2000 грузовых поездов — это вдвое больше, чем в январе-феврале годом ранее, сообщила FT. С 2016 года показатель вырос и вовсе в семь раз.

Несмотря на растущую популярность железнодорожных перевозок, они все еще составляют лишь малую долю от общего объема китайского экспорта. Один лишь порт Яншань в январе погрузил около 2 млн контейнеров против 209 тыс., отправленных по железной дороге за первые два месяца 2021 года.

Качество российских железных дорог не позволяет производить быстрые и надежные перевозки, в том числе по маршруту Европа-Азия, отметил в своём Telegram-канале олигарх Олег Дерипаска. «В России средняя скорость движения грузового состава сейчас – 16 км/час, — сокрушается он. — Так мы точно далеко не уедем».

Он отметил также, что в отличие от Китая у России нет внятного плана развития транспортной отрасли. «Если заняться азиатским транзитом и добиться хотя бы 50 км/час для грузов, провести реальную цифровизацию таможенных услуг и в итоге получить доставку грузов за 9 дней из Азии в Европу, можно заработать миллиарды, которые и будут источником для глубокой модернизации РЖД. Но это надо думать и вкладываться», — резюмировал Дерипаска.

Как Герман Греф не договорился с Джеком Ма

Стало известны подробности несостоявшегося партнёрства китайского торгового гиганта Alibaba и российского «Сбера». История началась в 2016 году, когда ритейлер начал развивать проекты по локализации бизнеса и выбрал Россию в качестве пилотного региона. Руководство китайской компании решило, что с точки зрения GR-риска ей будет сложно развиваться в России без местного партнера. «Джек Ма говорил, что не представляет себе, чтобы российское правительство спокойно относилось к тому, что крупнейший онлайн-ретейлер является иностранной компанией, тем более китайской», — рассказали источники Forbes.

В итоге «Сбер» и Alibaba не стали партнерами на рынке e-commerce, так как по-разному понимали суть партнерства. «Сбер» захотел на основе СП создать компанию, которая бы торговала за пределами России. А у Alibaba была другая цель — локализоваться в России. Её она добилась позже — в 2019 году китайцы создали компанию AliExpress Russia совместно с Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. А вот мечта «Сбера» — стать «русским Amazon» — пока так и не воплотилась в жизнь.

Новый инвестпроект китайцев в России

China Jingan Iron and Steel Company намерена построить в Якутии первое крупное металлургическое коксохимическое предприятие на российском Дальнем востоке. Из местного угля китайские инвесторы планируют изготавливать до 4 млн тонн металлургического кокса в год. Ожидается, что в проект будет вложено 5 млрд юаней (около 763 млн долларов). Другие параметры сделки не разглашались. Помимо металлургического кокса предприятие будет выпускать нафталин, бензол, сульфат аммония.

Российский газ для Китая оказался самым дешевым

По объему поставок среди поставщиков трубопроводного газа в Китай Россия вышла на второе место после Туркменистана. При этом она продаёт его дешевле конкурентов: в начале 2021 года РФ получала за тысячу кубометров газа $118,5, Туркменистан — $187, Казахстан — $162, Узбекистан — $151, Мьянма — $352. За год ценник на российской газ в КНР упал почти вдвое — из-за того, что контракт на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом. В то же время цены на газ растут по всему миру. Например, в Европе в январе средняя цена на споте была $257 за тысячу кубометров.

«Газпром» рассчитывал, что цена на газ для Китая будет сопоставима с той, что платят европейцы, напоминает Московский Центр Карнеги. Однако избыточное предложение сжиженного природного газа (СПГ) предоставило Китаю альтернативу: вместо того чтобы привязываться к дополнительным долгосрочным контрактам по импорту трубопроводного газа, КНР могла закупать СПГ по спотовым сделкам.