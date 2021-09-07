Россия-Китай: дружба с новым Афганистаном, военные учения, торговая война

Смена власти в Афганистане изменила ситуацию в регионе. Китай и Россия проявляют признаки готовности сотрудничать с «Талибаном», одновременно резко активизировав военные приготовления на случай роста террористической угрозы.

Несмотря на совместные военные учения, рост товарооборота и тесное сотрудничество по одному из крупнейших СПГ-проектов в Арктике, в отношениях КРН и РФ есть некоторые проблемы. Китай закрыл границы для российского минтая, что привело к снижению добычи рыбы и поиску новых рынков сбыта. Эксперты говорят, что в сложившейся ситуации есть признаки «торговой войны».

Китай и Россия делают шаги навстречу новому Афганистану

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ и считается террористическим) вошли в Кабул и объявили об установлении полного контроля над страной. На следующий день после захвата власти боевиками пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай поддерживает контакты с движением «Талибан» и будет содействовать урегулированию афганского вопроса. «Мы готовы продолжать развивать добрососедство и дружественное сотрудничество с Афганистаном и играть конструктивную роль в мире и восстановлении Афганистана», – сказала она. Еще в июле пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин говорил, что считает Китай другом Афганистана и надеется на участие КНР в восстановлении страны.

Аналитики объясняют лояльную позицию Китая не только желанием усилить свое влияние в регионе, но и интересом к залежам полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, объем которых в Афганистане оцениваются в 1-3 трлн долларов. Признание Китаем нового правительства почти неизбежно, считает Дерек Гроссман, старший аналитик по обороне Rand Corp, бывший сотрудник аппарата помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия отреагировала более осторожно, но без осуждения. Сразу, 15 августа, в посольстве РФ в Кабуле сказали, что готовы сотрудничать с переходным правительством Афганистана. 17 августа министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что талибы «эффективно обеспечивают правопорядок» в стране и готовы уважать мнение разных сил. Он назвал это позитивным сигналом. Министр заявил, что Россия готова взаимодействовать с политическими силами, которые не связаны с террористами.

Исключение «Талибана» из списка террористических организаций возможно, но будет зависеть от реальных действий новой власти, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым сказал, что Россия и Китай должны укрепить стратегические связи и сотрудничество на фоне ситуации в Афганистане. Он также добавил, что важно следить, чтобы Афганистан не стал местом «сбора террористических и экстремистских сил».

Совместные военные учения

Возможность активизации в регионе террористической деятельности в результате развития событий в Афганистане очевидно беспокоит и КНР, и РФ, в результате чего страны готовят не только «пряник» сотрудничества с Кабулом, но и военный «кнут» на случай неблагоприятного развития событий.

В августе военные Китая и России участвовали в совместных учениях «Взаимодействие-2021», сообщает РИА «Новости». Учения проходили в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. На учениях присутствовали министры обороны Вэй Фанхэ и Сергей Шойгу.

Российские войска были впервые приглашены на учения, проходящие на территории КНР. Китайские и российские военные действовали в смешанных группах, вместе составляли планы и проводили спецоперации. Во время учений была опробована командно-информационная система, специально разработанная для двух армий. Ее задача – обеспечить координацию участвующим в военных операциях войскам.

Как отмечалось в заявлениях министерств оборону двух стран, учения в частности проводились для демонстрации «решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе».

Примечательно, что, на фоне обострения ситуации в Афганистане, учения прошли раньше обычного. В предыдущие годы они, как правило, проходили осенью.

Кроме того, в связи «повышением риска распространения терроризма» из Афганистана, в сентябре уже Россия примет китайский военных на своей территории для участия в схожих маневрах.

«Явно появилась возможность того, что придется вместе воевать – и, прежде всего, конечно, в Средней Азии. Если дестабилизация из Афганистана туда выплеснется, и там придется воевать с исламистами, то для Китая и России это все очень серьезно, и на это нацелены такие маневры», – отметил независимый военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

В целом наблюдается резкая активизация военных приготовлений. Помимо маневров с КНР Россия провела в регионе ряд других совместных военных учений с «прицелом» на Афганистан и у его рубежей, в частности с Узбекистаном на полигоне в Термезе, и с Таджикистаном и Узбекистаном на приграничном полигоне «Харбмайдон».

В начале сентября Россия также планирует принять участие в схожих международных учениях в Таджикистане и Кыргызстане, а Китай проведет у себя международные военные маневры с участием ряда стран Азии.

Китай начал отгрузку оборудования для добычи СПГ

В Мурманск отправлены два первых модуля для производства сжиженного природного газа (СПГ), произведенные китайской компанией Wison Offshore & Marine. Это самые большие в мире модули для производства СПГ, сообщает РИА «Новости». Их размер – 60х40х50 метров, вес – более 8 тыс. тонн. Они будут использоваться для разработки СПГ в Северном Ледовитом океане в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Китайская компания в рамках договора с Россией поставит еще 14 таких модулей.

«Арктик СПГ-2» – это проект ПАО «Новатэк», второго по объему производителя газа в России после «Газпрома». Планируется построить три технологические линии на базе месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе мощностью 6,6 млн тонн каждая. 20% в проекте принадлежит китайским инвесторам. В 2019 году «Новатэк» подписал соглашения с Китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа CNODC и корпорацией CNOOC Ltd о покупке по 10% акций в «Арктик СПГ-2». Этим же компаниям принадлежит 30% первого завода «Новатэка» «Ямал СПГ».

Российское оборудование, установленное на «Ямал СПГ», вызвало критику топ-менеджмента компании, пишет РБК. Из-за проблем с агрегатами на четвертой линии завода периодически происходят остановки производства. Это станет поводом для претензий к производителям оборудования, сообщил совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Очереди на железнодорожных границах

Объем транзитных железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой через Россию увеличился на 60,6% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост грузоперевозок на фоне усиления карантинных мер со стороны Китая усложнил работу пропускных пунктов в России, пишет Коммерсант. На погранпереходах скапливаются очереди из сотен фур, поезда простаивают на границе по два-четыре дня. Резкий приток грузов связан с восстановлением экономики и ростом ставок на морские перевозки, считают эксперты.

Критическая ситуация сложилась в августе на переходе Забайкальск-Маньчжурия, где машинам приходится неделю ждать своей очереди на въезд в КНР. Логистические компании терпят убытки, увеличивают сроки поставок и снижают объемы грузоперевозок. Российская пограничная инфраструктура не справляется с объемов поставок, констатируют участники рынка.

По словам директора Rail Cargo Logistics – RUS Андрея Детинкина, на всех погранпереходах между Россией и Китаем есть сложности. «Объем контейнерных перевозок стабильно растет из года в год, а ситуация с погранпереходами почти не меняется. Большинство из них – Забайкальск, Замын-Ууд, Брест – находятся в плохом состоянии и уже не справляются с текущими объемами», – говорит он.

«Дружеское» давление

В первом полугодии 2021 года на 64% рухнули поставки в Китай российского минтая, пишет РБК. Дело в том, что КНР – основной покупатель минтая – еще в 2020 году закрыла крупнейшие порты, через которые поступала рыба из России. Официальной причиной названа борьба с COVID-19. Порты до сих пор недоступны для транспортно-рефрижераторных судов, с помощью которых поступала основная масса замороженного минтая. Ввозить рыбную продукцию в Китай можно только в рефконтейнерах. Но и они ждут своей очереди на таможне в среднем по два месяца из-за тестирования продукции на наличие коронавируса. Ограничения поставок в Китай привело к снижению улова в России из-за невозможности сбывать прежний объем рыбы.

Британский некоммерческий аналитический центр Planet Tracker в своем докладе предполагает, что действия Китая могут иметь другую причину – добиться права вылавливать минтай в российских водах самим, в больших объемах и на особых условиях.

Ранее при помощи схожей стратегии Китаю удалось получить желаемое в Латинской Америке.

О том, что действия властей Китая носят признаки «торговой войны», сказали РБК президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев и источник издания в Росрыболовстве. В этом году заседание российско-китайской рыболовной комиссии, где обсуждается сотрудничество в этой сфере, еще не проходило.

Российские регионы стремятся в Китай

Торговый оборот Китая и России в первом полугодии 2021 года вырос на 26,7% год к году и составил 61,9 млрд долларов (данные Федеральной таможенной службы). Экспорт из России увеличился на 26,6% до 30,4 млрд долларов, импорт из КНР вырос на 28,8%, и составил 31,5 млрд долларов. Доля Китая в общем товарообороте РФ немного снизилась (с 18,1% до 17,9%).

Российские регионы стремятся нарастить поставки своей продукции в КНР. В основном это касается продукции агропромышленного комплекса (АПК). Так, Чувашия увеличила экспорт продуктов питания в Китай на 9,8% за семь месяцев текущего года, отгрузив 4,2 тыс. тонн продукции на сумму 9,5 млн долларов. Китай занимает первое место среди стран дальнего зарубежья по объемам экспортируемой регионом продукции.

Предприятия Московской области увеличили поставки продукции АПК в Китай почти в 2 раза – до 119 млн долларов, сообщается на сайте регионального правительства. 90% экспорта приходится на мясную продукцию. Кроме этого, экспортируются продукты для приготовления соусов и готовые соусы, напитки и кондитерские изделия, плодоовощные консервы, вкусовые добавки и приправы, сыры, чай, кофе, мороженое.

За первое полугодие 2021 года товарооборот Саратовской области с Китаем вырос на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,3 млн долларов. Предприниматели ЯНАО только присматриваются к рынку Китая и готовы предложить на экспорт оленье мясо, меховые изделия, сувенирную продукцию, рыбу и дикоросы.

Россия ждет китайских туристов

Россия занимает второе место по привлекательности для туристов из КНР, показал опрос ассоциации «Мир без границ» и китайской компании «Евразиан Тянли». После снятия ограничений 65,1% жителей Китая собираются совершить заграничные поездки, пишет о результатах опроса издание TRN. Большинство из них планируют посетить Японию, на втором месте по предпочтениям – Россия, на третьем – США. У 35,1% опрошенных уже куплены туры.

33,4% респондентов сказали, что планируют посетить Россию сразу после снятия ограничений, 55,3% собираются это сделать со временем. Преимуществом российского направления китайские туристы назвали географическую близость, доступные цены, дружеские отношения между странами, а также интересные достопримечательности и культурно-исторические объекты.

Участники туристического рынка России ждут возвращения китайских туристов в октябре 2021 года, пишет «Коммерсант». Ограничения на их въезд были сняты еще в конце июля. Теперь необходимо, чтобы Китай и Россия взаимно признали вакцины от COVID-19. Представители туриндустрии РФ надеются, что это произойдет в ближайшее время. А пока в Петербурге в ожидании гостей из Поднебесной запустили новый трехзвездочный отель Shine на 190 номеров, ориентированный на китайских туристов.

В 2020 году поток туристов из Китая в Россию рухнул на 97% – с примерно 1,5 млн до менее 50 тыс. человек.