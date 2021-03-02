Россия-Китай: инвесторов не дозовешься, а майнеры рвутся сами

В феврале стали известны важные детали нескольких крупных совместных инвестпроектов двух стран, случился переток майнеров из КНР в сибирские регионы и стало известно, в каких районах Китая легче выстрелить предпринимателю из России. Об этих и других любопытных сюжетах – в нашем ежемесячном дайджесте, посвященном взаимодействию двух соседних стран.

Китайцы не хотят перерабатывать лес в России

В Минэкономразвития РФ раскрыли, сколько совместных проектов реализуется под опекой межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Оказалось, не так много: 87 в РФ и 5 в КНР на $135,6 млрд и $7,6 млрд соответственно.

9 февраля на очередном заседании комиссии говорили об «ограничениях в реализации проектов и возможных вариантах их снятия». Какие именно проблемы обсуждались, неизвестно: в релизе ведомства и в СМИ информации об этом нет.

Два дня спустя полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью «Известиям» рассказал, как буксуют китайские инвестиции на примере лесной отрасли. По его словам, власти просили переработчиков из соседней страны, которые работают на российском сырье, «построить что-то на Дальнем Востоке». Некоторые компании, в том числе China Paper, начинали переговоры, но затем их бросали.

«Мое ощущение, что они просто не хотят переносить центр прибыли из Китая в Россию, и надеются, что мы сдадимся, примем решение и отменим пошлины, отменим законодательство и продолжим экспорт круглого леса», – сказал Трутнев, имея в виду готовящийся запрет экспорта кругляка с 2022 года. Из-за позиции китайских партнёров в правительстве задумались над тем, чтобы создать госкомпанию, которой всё же оставят право продавать необработанный лес за рубеж.

Партнёр «Норникеля» готовится на выход

Китайская компания Highland Fund готовит пути отхода из совместного проекта с ГМК «Норильский никель» – Быстринского горнообогатительного комбината (ГОК). Предприятию принадлежат месторождения золота, меди и железа. У китайцев доля в 13,3%, она оценивается в $428 млн. В феврале Highland Fund получила право продать свою часть бизнеса мажоритарному собственнику в рамках пут-опциона. Как выяснил «Коммерсантъ», опцион нужен Highland Fund в качестве страховки на случай, если ГОК не выйдет на IPO. Из-за того, что выход на биржу затянулся, из проекта уже вышла группа ЕСН Григория Березкина.

Раскрыта стоимость сделки по «Амурскому ГХК»

Стала известна стоимость декабрьской сделки между «СИБУРом» и Sinopec. Китайская компания заплатила российскому холдингу 18,274 млрд рублей за 40% «Амурского газохимического комплекса» (ГХК), сообщил CFO «СИБУРа» Питер О'Брайен. Предполагается, что «Амурский ГХК» станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров, полиэтилена и полипропилена. Предприятие начали возводить в августе 2020 года и должны достроить к 2024 году.

Новые предприятия для AliExpress Russia

Китайская финансовая корпорация Ant Group Джека Ма создаст с российскими партнёрами сразу два совместных предприятия – финансовое и платёжное. Компания подписала договоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, «Мегафон» и USM.

Известно, что Mail.ru Group внесет активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей – проекты своей экосистемы «Деньги.Мэйл.Ру» и VK Pay. Ещё 870 млн рублей интернет-холдинг внесёт в финансовое предприятие. В него же USM внесет деньги и активы, в том числе «АСК Ренессанс» (банк и страховая компания) «Банк Раунд» и сервис приема платежей в интернете «ИнПлат». Инвестиции других сторон соглашения и другие детали пока не раскрываются.

Вероятно, обе новые компании станут частью AliExpress Russia, совместного предприятия Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. Как именно они будет интегрированы в маркетплейс, инвесторы пока не объявили. По итогам 2020 года число российских продавцов на AliExpress Russia увеличилось в 7 раз и достигло 35 тыс. (25% от общего числа).

Куда податься российскому бизнесу в Китае

Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) выяснил, какие китайские регионы наиболее перспективны для российского бизнеса. В исследовании учитывали 39 показателей: динамика экономического развития, интенсивность текущего уровня взаимодействия с Россией, уровень развития финансовой инфраструктуры, налоговый режим, социальное развитие и т.д.

Выяснилось, что наиболее благоприятные для российских предпринимателей условия – на самом востоке Китая. Рейтинг возглавил Гонконг, второе место заняла провинция Гуандун, а третье – Шанхай. Также в топ-10 в порядке убывания вошли Пекин, Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Хэйлунцзян, Аньхой и Фуцзян.

Майнеры потянулись в Сибирь

Рекордный рост цен на биткоин спровоцировал миграцию инвесторов-майнеров из Китая и некоторых других стран в Россию. Они перевозят оборудование в республику Бурятия и Иркутскую область – там относительно дешевое электричество и подходящие климатические условия: в холодном климате проще остужать нагревающееся оборудование.

«Крупные майнеры хотят распределить мощности по разным континентам, и с точки зрения инвестиций это правильно, потому что в Китае, например в провинции Сычуань, часто идут ливни и дожди, что приводит к простоям оборудования»,– рассказал «Коммерсанту» основатель TerraCrypto Никита Вассев.

Спрос со стороны майнеров превышает возможности российских дата-центров. Один из них закупил в Азии 14 фур оборудования стоимостью $40-60 млн, и все равно не сможет обслужить примерно половину поступивших заявок, поэтому строит новый дата-центр недалеко от Красноярска.

В России ждут китайских туристов, но уже других

В 2020 году поток туристов из Китая в Россию сократился на 96,8%, до 47,6 тыс. человек. При этом общее падение турпотока из-за границы составило 93%. Вероятно, сказалось то, что Китай раньше других стран закрылся на карантин. И не спешит открываться: по данным ВТБ, в начале 2021 года держатели карт китайских банков восстанавливают активность в России значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт.

Когда границы откроются, в Россию приедут китайцы с другими запросами, полагают эксперты. «Есть версия, что в Россию приедут теперь немного другие туристы, более осознанные, с претензиями на качество, сервис, на здоровье, индивидуальный подход», – считает член совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов.

Вероятно, поэтому вице-премьер Забайкальского края Андрей Кефер озаботился тем, что туристы из Китая испытывают «культурный шок» от приграничного поселка Забайкальск. Это впечатление отбивает у них всю охоту знакомиться с регионом дальше. Чтобы переломить ситуацию в план социально-экономического развития края включили постройку «русской деревни» и ипподрома.

Пока все на Марсе, подумаем о луне

Роскосмос готовится подписать с Китаем меморандум «о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции». Специалисты двух стран уже обсуждают научные задачи и прорабатывают техническую реализацию проекта.

У Китая уже есть пять автоматических станций для изучения Луны. На одну их них должны были установить российский прибор, но его не успели вовремя доставить в Китай, рассказал в середине февраля в интервью РИА Новости замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблев. По его словам, предъявляемые требования по качеству и надежности не позволяют завершить разработку, изготовление и испытания прибора за полтора-два года. «Это невозможно. И цена получается высокой, и сроки большими, если следовать всем протоколам создания космической техники», – объяснил он.

Между тем внимание китайцев в космосе приковано не к Луне, а к Марсу. Их зонд соперничает с аппаратами США и ОАЭ в деле изучения Красной планеты. Роскосмос участвует в этой гонке только фотожабами своего главы Дмитрия Рогозина. О том, как Россия все больше отстает в космосе от США и КНР, читайте в нашем материале.

Зависть по-бедному

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над абсолютной нищетой в Китае. Он объявил, что за последние восемь лет удалось вывести из крайней бедности 98,99 млн сельских жителей, которые проживали за чертой бедности, а из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 000 деревень.

В России это заявление обсуждали достаточно активно: проблема низких доходов здесь, напротив, усугубляется – в 2020 году число живущих за чертой бедности россиян выросло на 1,3 млн человек, до 19,9 млн.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать заявление лидера соседней страны. «Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и эта работа будет продолжаться», – сказал представитель Кремля.

Между тем в феврале по стране учителя массово выкладывали в соцсети квитанции со своими зарплатами. Так они привлекали внимание к проблеме нищенских зарплат педагогов. «Почему в Китае я получала $2,5 тыс, а тут за такую же работу – $100 –200?» – возмущается учительница Наталья Елгина. Женщину уволили после того, как она пожаловалась на низкую зарплату.