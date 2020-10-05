Россия-Китай: и холодно, и горячо

Eurasianet.org запускает серию ежемесячных обзоров наиболее интересных и выделяющихся аспектов отношений между Россией и Китаем. В первом выпуске — совместная борьба с коронавирусом, торговля, бизнес-проекты, отношение россиян к КНР и китайцам, и многое другое.

Заявления и намерения

11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И заявил: Китай и Россия намерены наращивать сотрудничество, что «очень важно в период нынешних событий на международной арене». Ван И же вовсе назвал отношения с Россией нерушимыми и «прочными как скала».

Эти сигналы вписываются в настроения бизнеса: 82% российских компаний, работающих с Китаем, планируют наращивать сотрудничество в этом направлении. К такому выводу пришли в ВЭБ.РФ, опросив больше 200 предприятий.

Госкорпорация также провела конференцию российских и китайских банков и институтов развития. Один из выводов — китайской стороне интересны совместные проекты области энергетики, добычи полезных ископаемых, производстве химикатов, строительство инфраструктуры и высоких технологиях.

Финансы

Впрочем, пока вкладывать деньги в Россию китайская сторона не спешит. В сентябре Центробанк опубликовал данные по прямым инвестициям за первый квартал 2020 года. Согласно этой статистике, Китай сократил свои вложения в российскую экономику на треть, с $3,7 млрд до $2,4 млрд. Это, например, в десять раз меньше, чем инвестирует Ирландия или Люксембург.

Между тем российская платежная система «Мир» обзавелась первым партнером в Китае. Им стал Harbin Bank. Это позволит клиентам системы переводить деньги онлайн между счетами китайского банка и российскими банковскими счетами, привязанными к карте «Мир».

Выход в Китай выглядит как расширение географии для российского финансового проекта: до этого карты «Мир» принимали только в Армении, Южной Осетии, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Турции. Впрочем, шаг в Китай для платёжной системы пока получился локальный: Harbin Bank — региональное финансовое учреждение с отделениями лишь в нескольких городах КНР.

Медицина

Россия и Китай вместе пытаются победить COVID-19. Так, в начале сентября китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics совместно с российскими специалистами приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. В разработке также участвовали Пекинский институт биотехнологий и российская Академия военно-медицинских наук. Испытания проводят в России, в сотрудничестве с компанией «Петровакс Фарм». Вакцину уже вкололи первой группе российских добровольцев.

Кроме этого Россия и Китай договорились, что до конца года создадут совместную лабораторию по изучению COVID-19. В ней будут работать специалисты НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова и Китайской академией наук. Первые результаты лаборатория должна показать в 2021 году.

Торговля и продовольствие

Несмотря на пандемию, взаимная торговля между двумя странами сократилась не так значительно, как этого можно было ожидать. По опубликованным в сентябре последним данным, за 8 месяцев 2020 года оборот упал лишь на 3,2%, до $68,6 млрд. Поставки из России упали на 0,8%, из Китая — на 5,2%.

При этом Китай стал главным покупателем российской сельхозпродукции в текущем году. Он увеличил импорт на 27,2%, до $2,67 млрд, следует из статистики Минсельхоза РФ за 20 сентября. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из России составила 14%.

Значительную долю в российском экспорте занимают рыба и морепродукты ($1,1 млрд с начала года). Российские рыбопромышленники намерены нарастить экспорт своей продукции в Китай: для этого они попросили Россельхознадзор дополнить список разрешенных для поставок в эту страну редкими и высокорентабельными видами водных биоресурсов — макрурусами, анадарами и креветками. Это позволит увеличить экспортные продажи на $120 млн в год.

Однако у представителей отрасли возникли проблемы: китайские власти заявили, что на ввезенной из России пачке с замороженными кальмарами обнаружили коронавирус. Из-за этого чиновники запретили в течение месяца принимать грузы с двух российских судов. Позже ограничения коснулись и других поставщиков.

Также Россия стала основным поставщиком нефти в КНР по итогам первых восьми месяцев года, немного обогнав Саудовскую Аравию.

Логистика и транспорт

Китайская корпорация CRCCI будет строить участок скоростного автомобильного шоссе Москва-Казань за 58,3 млрд рублей. Это первый случай, когда китайская компания получила подряд в автодорожном проекте такого масштаба.

Трассу М-12 «Москва — Казань» планируют построить в 2024 году. На этой дате настоял премьер-министр РФ Михаил Мишустин — ранее срок сдачи был намечен на 2027 год. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Эта дорога считается частью создаваемого коридора «Европа — Западный Китай», который окрестили как «новый Шёлковый путь». Строительство дорог по этому маршруту даст российскому ВВП 2,45 трлн рублей до 2050 года, подсчитали в правительстве.

Также Россия и Китай подтвердили, что заинтересованы в сертификации совместного самолета CR929, сообщили в Росавиации. Благо, 1 сентября вступило в силу двустороннее соглашение о безопасности между европейскими и китайскими авиационными регулирующими органами. Оно упрощает взаимную сертификацию самолетов — и это откроет мировой рынок для СR929.

Широкофюзеляжный пассажирский самолет СR929— проект, над которым российская «Объединенная авиастроительная корпорация» и китайская компания СОМАК вместе работают с 2014 года. Машину впервые представили на авиасалоне “МАКС-2019”.

Однако в конце сентября появились сообщения, что проект значительно откладывается, и даже может полностью сорваться, из-за разногласий между китайскими и российскими чиновниками. В частности, стороны якобы не могут договориться по поставщикам. Кроме того, Россия подозревает партнёров в шпионаже за технологиями. Китай же смущает, что российская сторона видит в них только рынок сбыта и не готова обмениваться наработками.

Кроме того, один из ведущих китайских производителей электронных систем автоматики — компания FITSCO — создал стратегический альянс с российским разработчиком «начинки» для беспилотников Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и фирмы Cognitive Technologies).

Партнеры планируют вместе разработать систему беспилотного вождения на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а разработают решения для модернизации транспортной инфраструктуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Также обе компании будут вместе разрабатывать технологии умного города.

Межличностные отношения

В сентябре «Левада-центр» опубликовал результаты сразу двух проведенных в России опросов, касавшихся КНР и китайцев.

Россияне поставили Китай на второе место в списке наиболее дружественных России стран. Мнения о том, что КНР является самым близким другом и союзником РФ, придерживаются 40% опрошенных жителей РФ. По этому показателю Китай отстает лишь от Беларуси, набравшей 58%.

Между тем на личностном уровне большинство россиян, похоже, не готовы к близким отношениям с выходцами из Китая. На вопрос «Левады» о том, насколько близко они готовы видеть китайцев, лишь 10% жителей России выразили готовность видеть их среди своих родственников или хотя бы друзей. Еще 16% не возражают, чтобы китайцы стали их соседями или коллегами по работе. При этом больше половины россиян (52%) предпочитают держать граждан КНР на максимальном от себя расстоянии, выступая за ограничение или полный запрет на их въезд в Россию.