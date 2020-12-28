Россия-Китай: крупная покупка, проблемы в торговле

Россия на словах одобряет жесткие антикоронавирусные меры Китая, но не спешит их перенимать. Между тем российский бизнес из-за действий китайских властей несет убытки: отменяются авиарейсы, банкротятся туроператоры, поставщики рыбы не знают, куда ее девать. Тем временем китайская компания планирует купить значительный пай в крупном российском газохимическом предприятии. Об этих и других важных событиях и сюжетах декабря во взаимоотношении двух стран — в нашем ежемесячном дайджесте.

Китайцы купят почти половину нового проекта «Сибура»

Холдинг «Сибур» продаст 40% в Амурском газохимическом комплексе (АГХК) китайской компании Sinopec. В середине декабря сделку одобрило российское правительство, а чуть ранее — президент Владимир Путин. Стоимость актива стороны не называют, но ранее сообщалось, что долю продадут «по историческим затратам российской компании», а в конце декабря стало известно, что «АГКХ» привлек синдицированный кредит на $1,5 млрд. «АГКХ» должен стать одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров, его строительство началось в августе 2020 года.

Sinopec с 2015 года принадлежит 10% самого «Сибура», который в декабре оказался в центре скандала: проект «Важные истории» написал, что экс-зять Владимира Путина Кирилл Шамалов получил 3,8% акций холдинга всего за $100. Журналисты узнали об этом, изучив переписку Шамалова по электронной почте. Во время прямой линии Путин прокомментировал эту публикацию так: «Были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же как и другой высший менеджмент, получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления — они получили по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет».

Китай останется без российского света?

В декабре монопольный оператор экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» заявил, что этой зимой может остановить поставки в Китай. Причина — в холодный сезон компания получает убытки на этом направлении.

Как объяснили в «Интер РАО», дело в российском регулировании: рентабельность поставок в Китай для компании ограничена на уровне 5% в год, а все заработанные сверх этого средства идут на снижение тарифов для потребителей Дальнего Востока (откуда через Амурскую область и идет электроэнергия в КНР). И если летом компания получает прибыль, но зимой уходит в минус. Для компании это существенно: на Китай приходится около 13% экспорта «Интер РАО».

Впрочем, для страны-партнера проблемы российских энергетиков едва ли заметны: она получает от «Интер РАО» лишь 0,04% от собственного потребления.

На рынке нефти ажиотаж, близится кульминация

На нефтяном рынке началась кульминация борьбы между Россией и другими крупными экспортерами за азиатский рынок: «Спрос на нефть в Китае никогда не был выше, — цитирует Bloomberg доклад стратега Rabobank Райана Фицмориса. — Но это окно может быстро закрыться». Аналитики предполагают, что пик спроса придется на 2029 год.

Между тем Россия уступила звание крупнейшего экспортера нефти в Китай — по итогам ноября ее обошла Саудовская Аравия (2,06 миллиона баррелей в сутки против 1,48 миллиона из России).

Экспорт: потенциал не в нефти и не в газе

Доля Китая во внешнеторговом обороте России достигла исторического максимума и составила 18,4%, подсчитали во Всемирном банке. Рост экспорта РФ в Китай обеспечивался в основном за счет нефти. Но потенциальный объем российского экспорта в Китай, не связанного с нефтью и газом, превышает фактические торговые потоки более чем в 2 раза.

В России большие надежды связывают с экспортом продукции агропрома. «В 2020 году КНР занимает первое место среди импортеров российской продукции АПК с долей 13,9%. По нашим прогнозам, к 2030 году у российских производителей есть реальная возможность удвоить экспорт сельхозпродукции на этот рынок», — заявил в середине декабря руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

Но этим намерениям может помешать то, что в ноябре Китай подписал крупнейшую торговую сделку в мире о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) с Японией, Южной Кореей и еще десятком стран Юго-Восточной Азии. Оно подразумевает снижение или полную отмену около 90% тарифов в торговле между ними.

«По моей информации, пока в правительстве РФ считают, что в ближайшие годы беспокоиться не о чем: поставок нефти, газа, металлов и удобрений ВРЭП не касается, — пишет руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — Но если Россия собирается двигаться вверх по цепочке добавленной стоимости, тогда страна попадет в поле ВРЭП, и ее продукция станет менее конкурентоспособной. В зоне риска окажутся и продукты сельского хозяйства, самая быстрорастущая статья российского экспорта в Азию».

Импорт дорожает из-за дефицита контейнеров

Поставки китайских товаров на российский рынок растут медленнее, чем экспорт Китая в целом. Согласно опубликованной в декабре таможенной статистике, в ноябре экспорт КНР в Россию вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 5,1% — против общего роста экспорта КНР на 21,1%.

В целом объем двусторонней торговли по итогам года сохранится на уровне 2019-го, заявил президент Российско-китайской генеральной торговой палаты Чжоу Лицюнь.

Дисбаланс импорта и экспорта Китая (потоки из КНР идут интенсивнее, чем обратно) спровоцировал кризис на контейнерном рынке: в Китае они в дефиците, а стоимость фрахта выросла в несколько раз. Россия – одна из наиболее пострадавших стран, пишет Московский центр Карнеги. Эксперты полагают, это спровоцирует рост цен на потребительские товары.

Рыба под запретом

В середине месяца Китай закрыл все порты для приема рыбы из России, чтобы не завести вместе с ней коронавирус. Если осенью КНР блокировала лишь отдельные поставки, то теперь запрет на импорт оказался тотальным. Так российские рыбопромышленники лишись основного экспортного рынка сбыта. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что внутренний рынок не примет этот объем рыбы.

Проблемой озаботились в правительстве: вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с китайской стороной и урегулировать вопрос. Как выяснил Business FM, подобные ограничения Китай может ввести и на импорт российского краба.

Ситуация вскрыла сразу несколько проблем в российской рыбной промышленности: она слишком зависима от китайского рынка и не способна сама перерабатывать улов. «Понятно, что сейчас мы значительную часть сырья поставляем в Китай, который получает дополнительную стоимость и дальше экспортирует уже переработанную продукцию по всему миру», — признал в интервью «Коммерсанту» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Дальнему Востоку придется платить за наем граждан КНР?

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз за наем иностранных сотрудников для работающих на Дальнем Востоке и в Арктике компаний. Он полагает, что вакансии должны доставаться в первую очередь россиянам. Если инициативу Трутнева одобрят, Дальний Восток может потерять инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов.

Дальний Восток — один из центров притяжения трудовых мигрантов, в том числе из Китая. Однако говорить о «китайской угрозе» для региона нельзя: от рабочей силы из КНР зависит только маленькая Еврейская автономная область, писал Московский центр Карнеги в марте 2020 года. После девальвации рубля в 2014 году поток желающих выехать в Россию на работу китайцев упал до минимума. Когда из-за пандемии он приостановился совсем, это не стало проблемой, говорил РИА Новости председатель совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. По мнению аналитика Московского центра Карнеги, в сельском хозяйстве Дальнего Востока, вопреки расхожему мнению, что «уедут китайцы — все зарастет», катастрофы также не произошло.

Китайцы подвели «Роснефть»

Китайская China Communications Construction Company (CCCC) не успела ввести в эксплуатацию один из ключевых объектов суперверфи «Звезда» на Дальнем Востоке — гигантский сухой док. Строительство объекта стоимостью 20 млрд рублей курирует «Роснефть», ее глава Игорь Сечин анонсировал, что док будет готов в 2020 году. Однако Ростехнадзор выявил десятки нарушений со стороны СССС. Их устранение затянулось из-за пандемии коронавируса. Впрочем, эксперты говорят, что отставание некритичное. Суперверфь «Звезда» должна обеспечить страну современным флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути.

AliExpress вложится в пункты выдачи

Китайский логистический оператор Cainiao, принадлежащий Alibaba Group, вложит 700 млн рублей, чтобы стимулировать открытие предприятиями малого и среднего бизнеса в российских регионах пунктов выдачи заказов AliExpress. Так китайская корпорация намерена выстроить в России полный цикл логистики и усилить свои позиции в конкурентной борьбе с местным маркетплейсами Wildberries и Ozon. Это не первая большая инвестиция Cainiao в инфраструктуру на российском рынке. Осенью компания анонсировала, что вложит 1 млрд рублей в логистику и фулфилмент.

Китай инвестирует в образование российских школьников

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) стал одним из инвесторов крупнейшей российской платформы школьного онлайн-образования «Учи.ру». Ей пользуются около половины школьников в стране (8 миллионов) и больше 350 тысяч педагогов. Сумма сделки не уточняется, но известно, что фонд получит миноритарную долю. Кроме него в «Учи.ру» вкладываются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Mail.ru Group (MRG). Последняя покупает 25% платформы за 3,75 млрд рублей. У «Учи.ру» уже есть несколько пилотных проектов для зарубежных рынков — в том числе в Китае.

Борьба с коронавирусом

Российский Минздрав разрешил 8 тысячам добровольцев поучаствовать в международном исследовании эффективности китайской вакцины. Об этом сообщила компания «Петровакс», партнер китайской фирмы CanSino Biologics. Это не первый совместный проект двух стран в этой области. Но разработку российских и китайских препаратов отличает непрозрачность, отмечает Financial Times. Это грозит подорвать доверие к ним. Но отчаявшиеся страны все равно планируют их использовать, пишет Washington Post.

В то же время Европейская комиссия обвинила Россию и Китай в распространении ложной информации о коронавирусе COVID-19. Обе страны «участвовали в операциях, направленных на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж»,— говорится в опубликованном 3 декабря документе. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эти обвинения «дурацкими».

Сменивший Медведева на посту премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки (мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заметил, что методы КНР не подходят для российской столицы). Но от жестких мер Китая продолжают страдать не только экспортеры рыбы. Например, в декабре:

- более 250 дальнобойщиков не смогли оперативно пройти погранпереходы и вынуждены были стоять в очередях;

- авиакомпании «Икар» пришлось на неделю приостановить рейс Москва-Чжэнчжоу;

- авиакомпании «Аэрофлот» на месяц продлили запрет выполнять рейс Москва-Шанхай;

- специализирующийся на Китае туроператор «Русь-Тур» объявил о закрытии.

Военное сотрудничество

15 декабря Россия и Китай продлили на 10 лет соглашение об уведомлениях о пусках ракет. Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ. По сообщению ТАСС, «российский министр подчеркнул, что продление срока действия соглашения показывает высокий уровень доверия между двумя странами».

Также в декабре состоялись совместные учения ВВС Китая и России над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей «с целью углубления и развития российско-китайских отношений» в военной сфере.

Совместные программы

На уровне столиц Пекин и Москва также подписали новую трехлетнюю программу сотрудничества. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, оба мегаполиса будут вместе работать в области образования, здравоохранения, науки, ЖКХ, строительстве метрополитена, управлении транспортными потоками и городским хозяйством.

Дивиденды от этого сотрудничества получит Huawei — московская мэрия закупила серверы и системы хранения данных (СХД) этой компании для медучреждений на 1,3 млрд руб. Впервые в подобных тендерах в конкурсной документации прямо был указан бренд необходимого оборудования.

Также обе страны обменялись дежурными символическими жестами: Путин на ежегодной пресс-конференции охарактеризовал свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином как «деловые и доверительные», а в МИД КНР заявили, что 2021 год имеет особое значение для отношений Китая и России — якобы потому, что страны будут праздновать 20-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.