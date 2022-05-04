Россия: Китай не хочет занимать место уходящих западных компаний

Судя по действиям Китая за два месяца с начала войны в Украине, Пекин, похоже, твердо определился с политикой в отношении Москвы: поддержка на политической арене, вроде негативных заявлений в адрес Запада, но никакой другой помощи.

Российские власти надеялись, что Китай начнет помогать обходить санкции, а также скупать нефть, газ и прочие товары, отвергнутые «недружественными» странами. Но этого не произошло.

Более того, появились сообщения о выходе крупнейших китайских компаний с российского рынка, а также об их нежелании покупать заводы, принадлежащие уходящим из РФ западным компаниям. В результате в России «повисли в воздухе» около 2 миллионов человек, работавших на этих предприятиях.

Пробуксовывает и пресловутый отказ от доллара. Доля юаня в международных платежах упала до 2%, а рубля – рухнула практически до нуля, в то время как доллар, наоборот, усилил свои позиции.

Китай поможет словом

Пекин продолжает делать заявления в поддержку России и с осуждением Запада.

В частности, на днях пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что «успешные отношения между Китаем и Россией», в рамках которых они «поднялись над моделью военно-политических альянсов времен Холодной войны», являются «новой моделью» для мира, в отличие от «менталитета Холодной войны», которые демонстрируют «определенные страны».

Но на деле КНР продолжает дистанцироваться от РФ и по факту присоединился к санкциям против нее.

Китай снизил закупки российской нефти

КНР в марте импортировал 1,5 млн баррелей российской нефти в день, т.е. закупки упали примерно на 14%, следует из опубликованной недавно статистики китайской таможни.

Таким образом Пекин не в состоянии – или не желает – покупать то, что Россия теперь не может продать в США, Европе и на других рынках из-за санкций. Между тем Евросоюз готовит шестой пакет санкций, который еще больше ограничит закупки энергоносителей в РФ. Возможно даже полное эмбарго на российскую нефть.

По этим причинам добыча нефти в России в этом году может упасть на 17%, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, а дальнейшую судьбу российского энергетического сектора просто сложно предсказать. «Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше, возможно», – сказал глава Минфина.

Ранее китайская таможня отчиталась об общем снижении китайско-российского товарооборота после начала войны в Украине.

Китайские фирмы отказываются занимать российский рынок

Москва передали Пекину список рыночных ниш, где появились «вакансии» после ухода западных компаний. «Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке. Мы сформировали наши потребности по секторам, передали китайским коллегам. ... Это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — сказал директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.

Однако китайские фирмы пока не торопятся инвестировать в РФ, и даже, наоборот, замораживают деятельность или вообще уходят с российского рынка.

Китайский маркетплейс AliExpress перестал принимать оплату с карт российских банков, а также значительно задерживает доставку покупок (компания ссылается на «ожидание таможенного оформления», но другие страны, включая объявленные Россией «недружественными», таких трудностей не испытывают, то есть проблема, вероятно, в другом).

Также в конце апреля сообщалось, что платежная система UnionPay – китайский аналог Visa и Mastercard – отказалась сотрудничать с российскими подсанкционными банками. Ранее с Россией перестали работать крупнейшие китайские банки.

Кроме того, о заморозке деятельности в РФ объявила китайская компания DJI – крупнейший в мире производитель дронов. Причиной стала обеспокоенность компании по поводу сообщений об использовании Россией ее дронов в военных целях в Украине.

Нажал на паузу и китайский коммуникационный гигант Huawei.

Более того, по сообщениям, французский автоконцерн Renault предложил продать свои российские автозаводы одному из китайских концернов, но тот, сначала проявив интерес (якобы сделка должна была состояться уже в мае-июне), затем отказался. Российский бизнес Renault занимает почти 30% отечественного авторынка.

Нежелание КНР покупать эти активы в России является большой проблемой, так как на иностранных предприятиях работают порядка 2 миллионов россиян, около 600 тысяч из которых уже ушли в простой или рискуют потерять работу, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Но проблема еще шире, так как страдают и российские компании, занятые в смежных отраслях. Например, остановил производство российский завод «Автотор», собиравший автомобили моделей из Германии и Южной Кореи, и обеспечивавший, по его собственному утверждению, «более 30 тысяч рабочих мест». Но обе страны ввели санкции против РФ, и конвейеры «Автотор» пришлось выключить.

Также пришлось заморозить многие свои планы ведущей российской добывающей компании Polymetal.

Минтранс разберет на запчасти до двух третей иностранных самолетов

Минтранс опубликовал прогноз, согласно которому из-за введенного США и ЕС запрета на экспорт в РФ комплектующих и расходных материалов существует угроза «остановки от половины до двух третей» парка самолетов в России. В результате уже со второго полугодия 2022 года большую часть самолетов придется начать разбирать на запчасти.

РФ рассчитывала на помощь Китая, но он отказался. Российские власти опровергали этот отказ, но теперь очевидно, что их заявления не соответствовали действительности.

Очередное предупреждение в адрес Китая

Нежелание Китая чрезмерно сближаться с Россией понятно. На днях рынок в очередной раз напомнил китайским властям о цене подобного шага.

Несколько крупнейших инвестиционных банков пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы о росте ВВП Китая в этом году. Компартия КНР заявила о планах увеличить ВВП на 5,5%, но теперь большинство считает, что получится добиться лишь около 4,5% (или даже 3,9%). Более того, в марте из Китая вывели беспрецедентные 17,5 миллиардов инвестиций (на фоне сообщений о возможной помощи Китая России), и подобное бегство капитала тоже не сулит экономике ничего хорошего.

Это очень плохие новости для китайского лидера Си Цзиньпина, так как, во-первых, план по ВВП и так был самым низким за последние 30 лет, а, во-вторых, это будет первый случай с 1990-х годов, когда Китаю не удастся выполнить этот план. Между тем в конце года Си надеется быть переизбранным на очередной пятилетний срок во главе страны, и плохие новости сейчас совсем не ко времени.

На этом фоне китайское руководство не хочет еще больше раскачивать лодку, тем более, что связи с Россией и так уже принесли ему немало хлопот, включая панику на биржах и прочие неприятности.

Представители правительства США, ранее предупреждавшего КНР, что за помощь РФ «абсолютно точно будут последствия», тоже заявили в начале мая, что пока нет никаких указаний на то, что Пекин оказывает Кремлю какую-либо военную или экономическую поддержку, или намерен помочь Москве обходить санкции.

В России, похоже, это тоже осознают. «Российский рынок для Китая не критичен, в отличие от американского или европейского. Но политически мы важны, потому что оставаться с США один на один ему неохота», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ, врио директора Института Дальнего Востока РАН и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Однако в целом «Китай не будет решать наши [России] проблемы», отметил он.

Дедолларизация застопорилась

По данным Мосбиржи, в марте 2022 года объем торгов юанем на валютном рынке вырос в восемь раз по сравнению с предыдущим месяцем. Вероятно, российские компании закупаются китайской валютой, чтобы расплачиваться с поставщиками из КНР.

Но в целом эти объемы оказались каплей в море. Доля юаня и рубля в международных платежах в марте сократилась, хотя и до этого была мизерной.

В частности, доля КНР скатилась почти на треть – с порядка 3% до примерно 2%, а доля России, многие банки которой были отключены от SWIFT, вообще практически дошла до нуля.

Между тем доллар, наоборот, несколько укрепил свои позиции, нарастив долю до 41,1%. Следом идет евро с 35,4%, а далее – британский фунт, японская иена, канадский и австралийский доллары и пр.

Таким образом, планы по разрушению гегемонии западных валют и воцарению юаня и рубля, о которых не прекращая трубит Кремль, пока очень далеки от реальности.

Более того, столь резкое сокращение доли юаня указывает на опасения международных и китайских инвесторов по поводу планов Китая, в том числе в отношении РФ. Это несет значительные риски для китайских амбиций превратить юань в крупную мировую валюту. В этой связи данный факт, возможно, станет для Пекина еще одной причиной не ссориться с международным сообществом ради России.