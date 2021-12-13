Россия-Китай: поставки газа увеличим, остальное ограничим

В ноябре состоялось несколько крупных российско-китайских мероприятий. На фоне разговоров о сотрудничестве в экономической и инвестиционной сфере, закрываются границы: Китай ужесточает антиковидные меры и не пускает в страну российские товары. Однако использует железнодорожную сеть РФ для поставок своей продукции в Европу.

Китай заинтересован в российском газе, поэтому наращивает поставки голубого топлива и готов давать кредиты на строительство газовых заводов. О новых крупных инвестиционных проектах в других сферах пока не слышно.

Подписание дорожной карты в области военного сотрудничества – еще один сигнал миру о сближении двух стран. Эксперты говорят о подготовке к военному союзу.

Китаю и России отказали в демократии

КНР и РФ выступили с осуждением «саммита за демократию», который проводит США в декабре. На мероприятие пригласили представителей 110 стран мира, но не позвали Китай и Россию. Послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган назвали этот саммит «продуктом менталитета времен холодной войны». Они считают, что он «вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире», создав новые «разделительные линии», говорится в их совместном заявлении, опубликованном в The National Interest. Из стран Советского союза на саммит приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония.

Сближение в военной сфере

На этом фоне Россия и Китай продолжают сближение в сфере обороны. В ноябре утвердили «дорожную карту» военного сотрудничества на 2021-2025 годы. По видеоконференцсвязи встретились министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ. Стороны договорились «наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований», говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные учения и маневры российские и китайские военные проводят каждый месяц. 19 ноября прошло совместное патрулирование четырех бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайскими морями.

«От предыдущего формата ни к чему не обязывающего “стратегического партнерства” Россия и Китай под давлением Запада движутся к новому этапу сотрудничества — фактическому военному союзу, который, впрочем, пока не получил международно-правового оформления»,— заявил в интервью газете «Коммерсант» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Инвестиции и торговля

В ноябре прошло несколько китайско-российских мероприятий, направленных на развитие экономического и инвестиционного сотрудничества. Однако пока в этих сферах больше лозунгов, нежели реальных событий.

Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству провела 26 ноября 8-заседание. Сопредседателями комиссии стали вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Они совместно «пообещали продвигать инвестиционное сотрудничество ради новых достижений».

На мероприятии выступали представители бизнеса с докладами об уже известных реализуемых проектах. Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР», рассказал о строительстве газохимического комплекса на ТОР «Свободный» в Амурской области. Это совместный проект с крупнейшей китайской нефтехимической компанией Sinopec. Заместитель гендиректора АО «Русгаздобыча» Дмитрий Колобов рассказал о строительстве Балтийского химического комплекса (БХК) совместно с Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорацией.

В Китае 28 ноября на базе демонстрационной зоны сотрудничества ШОС в Циндао учрежден новый Российский центр, сообщает РИА Новости. Обещают, что центр площадью 200 тыс. м2 и стоимостью $312,5 млн станет новой площадкой для развития межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сферах науки и техники, сельского хозяйства, туризма.

29 ноября прошел III Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Часть мероприятий проходила дистанционно, часть – очно в Москве и Пекине. В них приняли участие представители правительств РФ и КНР, а также более 300 российских и китайских бизнесменов. Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал об экономическом сотрудничестве. По его данным, объем торговли между странами за 9 месяцев 2021 года составил $98,9 млрд. Это на 24% больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. По итогам 2021 года товарооборот выйдет на новый рекордный уровень в $130-140 млрд, а к 2024 году вырастет до $200 млрд, считает Сечин. Он также сказал, что «достигнутые объемы торговли между Россией и Китаем создают значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях».

30 ноября состоялась 26-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, на которой премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян еще раз обменялись заявлениями об углублении сотрудничества.

Поставки российского газа увеличили вдвое

Где сотрудничество действительно развивается – это поставки дешевого российского газа в Китай.

Экспорт трубопроводного газа из России в Китай в январе-октябре выросли в 2,6 раза год к году до 5,94 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Китай купил у России голубого топлива на $1,1 млн (рост в денежном выражении в 2,1 раза).

Растут поставки газа по газопроводу «Сила Сибири». С начала ноября они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств Газпрома, сообщает компания.

Цена российского газа для Китая немного подросла. Средняя цена в третьем квартале 2021 года составила $171 за тысячу кубометров после $147 во втором и $121 в первом квартале, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР. Но это все еще в 4-5 раз ниже рыночной цены, и на 30-40% меньше, чем средняя стоимость газа, импортируемого Китаем из других стран.

По данным Таможенного управления Китая, ключевым поставщиком трубопроводного природного газа является Туркменистан: КНР купила у нее 19,79 млн тонн газа на $5,38 млрд. На втором месте по объему поставок Россия, за ней Казахстан (3,73 млн тонн на $865,01 млн), Узбекистан (2,57 млн тонн на $601,27 млн) и Мьянма (2,53 млн тонн на $1,16 млрд).

Поддержат то, что выгодно

Китайские банки готовы инвестировать в газовые проекты. ООО «Арктик СПГ-2», оператор строительства завода по сжижению газа на Гыдане, 30 ноября сообщило о подписании кредитных договоров с международными финансовыми и кредитными организациями для финансирования проекта. Китайские финансовые институты, включающие Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая, подписали договоры о предоставлении кредитных линий в общей сумме до 2,5 млрд евро.

Общий объем средств, привлекаемых на срок до 15 лет, составит 9,5 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Из новых совместных проектов в ноябре стало известно о строительстве в Новосибирской области завода по переработке технической конопли в костру и котонин, пишет «Коммерсант». Большую часть продукции будут отправлять в Китай, на втором месте по экспортному потенциалу – Европа. Выход на проектную мощность завода в 66,4 тыс. тонн продукции запланирован на 2025 год. Костра и котонин может заменить хлопок, лен, синтетику при изготовлении тканых и нетканых материалов. Сырьем для производства служит техническая конопля, которую могут поставлять местные агропроизводители.

Границу заморозили антиковидными проверками

Экспортировать в Китай все, что не топливо, становится сложнее: дорожает логистика, усиливаются карантинные меры.

На границе России и Китая продолжают ужесточать эпидемиологический контроль. С 30 ноября и 1 декабря Китай закрыл железнодорожные погранпереходы Гродеково—Суйфэньхэ и Забайкальск—Маньчжурия для приема всех грузов, кроме контейнерных, сообщило ОАО РЖД со ссылкой на срочное сообщение из Китая. С 1 декабря Китай закрыл погранпереход Замын-Ууд—Эрлянь на границе с Монголией, остановив грузовое сообщение с Россией по российско-монгольскому погранпереходу Наушки. Также временно приостановлено движение пассажирских поездов между Китаем и Россией, сообщает РЖД.

Китай вводил антиковидные ограничения в течение всего ноября. Был приостановлен ввоз расфасованных продуктов в городе Суйфэньхэ, а чиновники округа Хулун-Буир запретили импорт продуктов, требующих особого температурного режима.

Власти городского уезда Маньчжурия (самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России) ввели временный запрет на ввоз пива, минеральной воды, красного вина, растительного масла, кедровых орехов, маргарина и еще с десяток наименований. Накануне товары, ввезенные из РФ, не прошли эпидемиологический контроль на наличие коронавируса.

Кризис в логистике подстегнет инфляцию в России

Серьезные проблемы в логистике, вызванные пандемией, могут стать критичными для пищевой промышленности России, которая получает многие ингредиенты для своей продукции из Китая.

Порты Дальнего Востока перегружены в несколько раз, пишет «Коммерсант» ссылаясь на свои источники. Лимонной кислоты не хватает производителям безалкогольных напитков, например компании PepsiCo (бренды - Pepsi, 7UP, Mirinda, «Фруктовый сад» и др). Это грозит сокращением производства перед высоким новогодним сезоном. По мнению президента «Союзнапитков» Максима Новикова, «длительный разрыв логистической цепочки может негативно повлиять на весь цикл, а сокращение выпуска напитков грозит ростом цен». По мнению гендиректора логистического сервиса Cargotogo Владимира Павловского, из-за задержек в поставках сырья ситуация близка к нарушению производственных цепочек. Представители компании поставщика ингредиентов для пищевки ГК «Белстар» говорят, что «на российском рынке уже начинается ажиотаж из-за нехватки сырья, что вызывает и рост цен».

Вице-президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов заявил, что в 2021 году доставка контейнера из Китая подорожала с $3 до $13 тысяч, товары из Китая дорожают. Кроме высокого спроса на контейнерные перевозки, проблемы создает и ужесточение Китаем санитарных правил обработки грузов на маршруту Россия-Китай. По оценке РАСПП, это приведет к 20-процентному подорожанию товаров из Китая.

Экспорт продуктов питания

В 2021 году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай из России может достичь $3,6 млрд, что на 13% выше показателей 2019 года ($3,2 млрд) и на 10% ниже 2020 года ($4 млрд), заявляет Россельхозбанк (РСХБ).

Китай находится на втором месте по объемам экспорта российского продовольствия после Турции. В 2021 году в КНР введены ограничения поставок рыбы и морепродуктов, в результате их поставки из России «сократились на 38% до $838 млн, а доля Китая в общем объеме российского экспорта в страны Восточной Азии рыбы и ракообразных снизилась с 49% до 29%», - говорится в отчете РСХБ. По остальным позициям экспорта наблюдается рост в стоимостном выражении. Россия экспортирует в Китай масленичные и злаковые культуры, готовое масло, сою, льно, рапс, мясо, кондитерские изделия, молочную и алкогольную продукцию.

Новый транспортный коридор Китай-Европа

Глобальный кризис в мировой логистике, вызванный ковидными ограничениями, создал предпосылки для роста железнодорожных перевозок по России, ставшей одним из важнейших транспортных коридоров между Европой и Азией. Стоимость доставки контейнера за год выросла в среднем в семь раз, проанализировали в агентстве Infranews. Прибыль контейнерных линий, публикующих финансовую отчетность, за второй квартал выросла почти в 10 раз по сравнению с 2020 годом, пишет «Коммерсант».

По данным РЖД, транзит контейнеров по сети РЖД в сообщении Китай – Европа – Китай за 9 месяцев превысил показатель за весь 2020 год. За январь-сентябрь 2021 года перевозки выросли на 47% по отношению к аналогичному показателю 2020 года и в 2,3 раза – в сравнении с 2019 годом. Транзит из Китая в Европу вырос в 1,4 раза, из Европы в Китай – в 1,7 раза. В контейнерах перевозят в основном промышленные товары, химические грузы, автомобили и комплектующие для их сборки, станки и двигатели.

23 ноября запущен новый железнодорожный маршрут между Китаем и Москвой, протяженностью порядка 11 тысяч км. Он начинается в городе Ляньюньган восточно-китайской провинции Цзянсу и проходит через контрольно-пропускной пункт (КПП) Эрэн-Хото на китайско-монгольской границе. Первый поезд был нагружен контейнерами с автошинами, бытовой техникой, мебелью.

В мировых портах продолжаются заторы, что приводит к задержкам в отправке грузов. По итогам 2022 года эксперты ожидают продолжения роста контейнерного транзита по железной дороге на уровне 50% к объемам 2021 года.

Поблажки студентам

Госдума РФ одобрила законопроект, разрешающий выдачу иностранным студентам разрешения на временное пребывание в РФ не на три года, а сразу на весь срок обучения. Студентам также разрешат не сдавать экзамены на русский язык, знание истории России и основ ее современного законодательства. А после завершения обучения иностранные студенты могут упрощенно получить вид на жительство в России. Сейчас, в России учатся около 270 тыс. граждан других стран. Больше всего из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Китая.