Россия-Китай: по многим направлениям сотрудничества – напряженная тишина

Ключевые события и комментарии о взаимоотношениях двух стран — в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org. Рассказываем, какие сюжеты были самыми яркими в январе.

В России на фоне беспрецедентных экономических санкций со стороны многих стран мира рассчитывают на развитие партнерства с Китаем. Между тем Китай сдержанно отреагировал на агрессию России в Украине.

В официальной позиции КНР подчеркивает важность суверенитета всех стран и необходимость переговоров заинтересованных сторон для урегулирования конфликта. На словах экономические санкции против России осуждает, обещав продолжать сотрудничество.

Однако Китай пока не анонсировал никаких конкретных шагов, которые могли бы поддержать экономику РФ. Более того, ряд инициатив, связанных с инвестициями и выделением денег, пока приостановлены. Тем временем многие совместные проекты уже пострадали от санкций или оказались в подвешенном состоянии.

Еще до обострения ситуации в Украине, РФ и КНР договорились о переводе части расчетов в национальные валюты и интеграции крипотовалют в национальные экономики. Были заключены соглашения о наращивании поставок в КНР российского газа, нефти, угля и других природных ресурсов.

Китай формально не поддержал санкции против России (но деньги придерживает)

26 февраля китайский МИД выступил с официальной позицией по поводу ситуации в Украине. В ней говорится, что Китай «выступает за уважение и защиту суверенитета и территориальной целостности всех стран» и поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Однако требования России в области безопасности в свете расширения НАТО на восток в документе называются законными. Кроме этого отмечается, что «безопасность одной страны не может быть достигнута за счет ущемления безопасности других стран».

В этот же день Китай воздержался при голосовании по резолюции с осуждением военной операции в Совете безопасности ООН. Также поступили Индия и ОАЭ. Россия воспользовалась правом вето.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что введение санкций не является способом решения проблем. «Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – сказала Хуа Чуньин.

Глава Госкомитета по контролю за банковской и страховой деятельностью КНР Го Шуцин nfr;t заявил, что Китай не одобряет односторонние санкции против России и не поддерживает отключение России от SWIFT. По его словам, власти Китая намерены продолжить поддерживать «нормальные торгово-экономические и финансовые обмены» с РФ.

Однако два крупнейших государственных банка Китая начали ограничивать трансакции с Россией. Схожую позицию заняли и другие китайские банки, ожидая дальнейшего развития событий. Кроме того, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, инициатором и основным инвестором которого является Китай, прекратил выдачу ссуд на проекты в России.

Расчеты в нацвалютах обещают расширить (но по факту их доля падает)

Главы РФ и КНР говорили о расширении взаиморасчетов в нацвалютах. По утверждению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, доля расчетов между КНР и РФ в юанях и рублях выросла до 20%. Между тем человек «на земле» – торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский – назвал гораздо более скромную цифру – 10%.

Но в любом случае даже оптимистичную версию Пескова сложно назвать ростом. Еще в конце 2020 года доля нацвалют составляла почти четверть (24%).

Первые жертвы санкций

Россия объявила о планах экспорта водорода, среди покупателей которого заявлен Китай. В 2030 году выручка от экспорта водорода должна составить $12,87 млрд при объеме 2,3 млн тонн, сказано в концепции развития водородной энергетики от Минэнерго РФ, последнюю версию которой поддержали в правительстве 17 февраля, пишет «КомммерсантЪ». Создание новой водородной отрасли обещает рост ВВП РФ на 450-650 млрд рублей в год, начиная с 2025 года, 5,6 трлн налогов до 940 тыс. рабочих мест, утверждается в документе. Основными потенциальными покупателями названы Китай, Япония, Южная Корея и ФРГ.

Однако последние три страны поддержали введенные против России экономические санкции, что может значительно помешать вышеупомянутым планам.

Кроме того, Сбер совместно с компанией Western Union в начале февраля запустил сервис перевода денег на кошелек платежной системы Alipay в Китай по номеру телефона. Alipay основана в 2004 году и входит в Alibaba Group. Ее используют более 460 тысяч компаний. Однако после нападения РФ на Украину работа Сбер попал под санкции, а работа Western Union в России может быть прекращена, что поставит проект с Alipay под вопрос.

В дополнение, эксперимент по доставке грузов из Китая в Россию беспилотным транспортом в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», который обещали провести в 2022 году, могут перенести. Участниками проекта должна была стать компания Volvo, но она уходит с российского рынка, и КАМАЗ, попавший под санкции и столкнувшийся с перспективой остановки производства в связи с дефицитом комплектующих. Первым этапом проекта беспилотных грузоперевозок должен был стать их запуск по трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург), а вторым – запуск грузовых «беспилотников» на маршруте Европа–Западный Китай, говорится в описании проекта «Беспилотные логистические коридоры».

Кому война, а кому мать родна?

21 февраля китайский агрегатор такси DiDi анонсировал прекращение работы в России и Казахстане с 4 марта, сославшись на изменившиеся рыночные условия и проблемы в компании, писал РБК.

Однако после начала войны в Украине появились сообщения, что компания пересмотрела это решение и планирует остаться в РФ. Эксперты предполагают, что это связано с планами американского «коллеги» DiDi – компании Uber – уйти из России в ближайшее время, и Didi, вероятно, усмотрела в этом возможность извлечь из сложившейся ситуации выгоду и «выкупить долю американской Uber в их совместном предприятии с “Яндексом”», пишут «Известия».

Громкие заявления

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Принято совместное заявление РФ и КНР. В частности, там сказано, что «Москва и Пекин против давления одних государств на другие с использованием слова “демократия”». В документе говорится о том, что Россия и Китай выступают против расширения НАТО, а также «формирования в АТР закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей». Стороны выразили обеспокоенность созданием AUKUS - партнерства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией. Россия и Китай «намерены твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся послевоенный миропорядок».

В своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» Владимир Путин оценил российско-китайские отношения как достигшие беспрецедентного уровня, став «образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее».

Общаясь с китайскими СМИ, Путин сказал, что «координация политических курсов РФ и КНР позволяет стабилизировать непростую политическую ситуацию в мире». «Наше партнерство устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо. В его основе уважение и учет коренных интересов друг друга, приверженность международному праву и Уставу ООН», – заявил Путин.

И прошлые достижения

Подведены официальные итоги внешней торговли между КНР и РФ за 2021 год. Основу торгово-экономических отношений между странами по-прежнему составляет экспорт из России энергоресурсов и сырья, и импорт из Китая готовой продукции. В 2021 году общий товарооборот между странами увеличился на 35,2% и, по данным Федеральной таможенной службы РФ, составил $140,7 млрд.

Основной российский экспорт в КНР по таможенной стоимости пришелся на топливно-энергетические товары (67,82%), цветные металлы (7,25%), продукцию лесопереработки (7,2%). По сравнению с 2020 годом произошел рост по всем сегментам товаров, за исключением химической продукции и черных металлов. В денежном выражении экспорт газа, нефти и нефтепродуктов увеличился на 60,4%, цветных металлов – на 30,9%, продукции лесопереработки – на 16,4%.

55,1% импорта в Россию из КНР приходится на машины и оборудование ($35,7 млрд, что на 42,6% больше, чем в 2020 году). Доля химической продукции составила 11,1% ($7,2 млрд, +45,5%), текстильных материалов и изделии – 7,3% ($4,7 млрд, снижение на 7,7%).

Китай остается лидером по импорту в Россию с долей 24,8%, а также крупнейшим направлением российского экспорта с долей 13,8%. Между тем для КНР РФ остается второстепенным партнером с долей в общем товарообороте в 2,3%.

Но если рассматривать страны Европейского Союза совместно, то именно ЕС является основным внешнеторговым партнером России с долей 35,7%. В 2021 году объем торговли с Евросоюзом составил $282 млрд, увеличившись на 46% к 2020 году. В целом внешнеторговый оборот России превысил $789,4 млрд (рост на 37,9% к 2020 году).

Дружбу с Китаем подогревают нефтью и газом

В феврале подписано несколько крупных соглашений о поставках российских энергоресурсов в КНР. ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая Корпорация (CNPC) в рамках визита Путина в Китай подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, говорится на сайте российской компании.

Долгосрочный договор о поставках природного газа подписали ПАО «Газпром» и CNPC. «После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу “Сила Сибири”)», – сообщает «Газпром».

Началось проектирование газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай, договор об этом подписан главой «Газпрома» Алексеем Миллером и вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом. Мощность нового газопровода составит 50 млрд куб. м в год. Строительство планируют начать в 2024 году, а запустить в работу в 2027-28 годах.

КНР и РФ планируют заключить соглашения о поставках в Китай 100 млн тонн угля ежегодно – это половина всего российского угольного экспорта. Ранее, в октябре 2021 года, Россия заключила соглашение с Индией на поставку 40 млн тонн угля. В 2021 году доля российского угля на Азиатско-Тихоокеанском рынке составила 12% (в 2010 году – 4%).

Китай озвучил планы по строительству в провинции Чжэцзян новой угольной ТЭЦ за $1,1 млрд, сообщает Reuters. Согласно планам два новых энергоблока мощностью 2 ГВт станут частью электростанции Люхэн. Проект позволит провинции Чжэцзян перейти к низкоуглеродному режиму за счет выработки 254 граммов угля на киловатт-час (в среднем в КНР 302,5 грамма).

Мелочь, но приятно

В начале февраля открылся новый железнодорожный маршрут для транспортировки охлажденных продуктов питания и медикаментов из китайской провинции Шондунь в Москву и обратно. Поезд состоит из 50 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров, климат в которых отслеживается в он-лайн режиме.

Компания «РЖД Логистика» анонсировала свои планы о запуске в апреле 2022 года «Агроэкспресса». Это специальный поезд по маршруту Пенза-Харбин-Пенза для перевозки агропромышленной продукции из Приволжского федерального округа России.

На крупнейшем китайском видеохостинге Youku Kids (входит в Alibaba) прошла премьера российско-китайского анимационного сериала «Спроси Тому». В первом сезоне выйдет 12 трехминутных серий, где совмещены 3D и 2D технологии. Мультфильм дублирован на русском, китайском и английском языках. В России премьера сериала «Спроси Тому» запланирована на 2023 год.