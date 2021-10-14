Россия-Китай: проверка энергокризисом, рост инвестиций и канатная дорога на границе

Энергетический кризис в Китае показал: Россия, называющая себя энергетической сверхдержавой, помочь партнеру не может. Поставки электроэнергии из России в Китай составляют всего 0,04% от потребления КНР. Даже обещанное удвоение этих объемов не сможет компенсировать острую нехватку электроэнергии, с которой столкнулся Китай на фоне роста цен на уголь.

Между тем инвестиции китайских компаний в проекты на территории России выросли в январе-июле 2021 года на 33% (правда, на скромные 200 млн долларов). Продолжает развиваться сотрудничество в образовании и культуре, ведутся совместные научные разработки.

Россия не сможет помочь Китаю преодолеть энергетический кризис

В сентябре 2021 года Китай столкнулся с острой нехваткой электроэнергии. Рост спроса на энергомощности в связи с восстановлением экономики произошел одновременно с дефицитом угля, который необходим для выработки электричества. Как пишет «Коммерсант», политика перехода на экологически чистые технологии производства энергии привела к закрытию или сокращению производства угольных шахт внутри страны. Рост цен на уголь, сбои поставок из Австралии и снижение выработки гидроэлектростанций из-за жаркого лета привели к энергетическому кризису. Некоторым предприятия пришлось временно остановить производство, другие вынуждены перейти на работу в зависимости от графика подачи электроэнергии. Проблемы затронули не только промпредприятия, но и население. Государственная электросетевая компания Китая обратилась в «Интер РАО» с просьбой увеличить поставки электроэнергии.

«Интер РАО» — единый оператор экспорта-импорта электроэнергии в России — с 1 октября удвоил продажи электрических мощностей в Китай. Однако это вряд ли существенно компенсирует возникший дефицит.

В 2020 году Китаю потребовалось 7,5 трлн кВт/ч. Но уже по итогам первого полугодия 2021 года потребление выросло на 13,8% и составило 5,5 трлн кВт/ч. В последние годы Россия поставляла в КНР около 3 млрд кВт/ч — это 0,04% от общего объема необходимой Китаю энергии. Даже удвоение этих мощностей не способно кардинально изменить ситуацию. Поставлять больше «Интер РАО» в любом случае не сможет: пропускная мощность сетей между странами не превышает 6-7 млрд кВт/ч.

Одновременно Китай наращивает поставки угля из России. По данным РЖД, в январе-августе 2021 года экспорт увеличился на 30%. РФ может продолжить наращивать экспорт угля в КНР, если будут преодолены трудности на железнодорожных погранпереходах. Как пишет ТАСС, китайская сторона ограничивает прием составов на границе из-за коронавирусных ограничений.

Китай увеличивает инвестиции в Россию

В рамках Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне впервые прошел Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству. В этом онлайн-мероприятии участвовали 140 тысяч человек. В своем выступлении торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский заявил, что к реализации готовы более 90 двусторонних инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 150 млрд долларов. Однако, никакой конкретной информации об этих проекта он не обнародовал.

Па факту объем прямых китайских инвестиций в Россию, согласно данным Центробанка РФ, находится на уровне всего около 2 млрд долларов.

Директор Евразийского департамента Минторга Китая Ван Кайсюань отметил, что Китай увеличил объем инвестиций в проекты на территории России на 33% за 7 месяцев 2021 года — до 200 млн долларов.

Российско-китайские дорожные проекты на Дальнем Востоке

Китайская компания China Railway Construction Corporation готова подключить к строительству кольцевой автодороги вокруг Владивостока (ВКАД). Соглашение о намерениях инвестировать в этот проект компания подписала с правительством Приморского края на Восточном экономическом форуме. Он прошел в начале сентября. По словам председателя правительства края Веры Щербины, проект находится в стадии разработки и окончательная сумма инвестиций еще не известна, но уже сейчас обсуждается возможность предоставления федерального гранта инвестору.

Первым этапом этого проекта станет возведение моста с острова Русский на остров Елены. Кольцевая автодорога вокруг Владивостока нужна для того, чтобы разгрузить город от грузового транспорта, следующего в порт.

Еще одно соглашение на форуме подписано между ВЭБ.РФ и компанией «ЗЭД Девелопмент». Оно предполагает сотрудничество в рамках российско-китайского проекта строительства трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения, которое было заключено в 2015 году. С китайской стороны застройщиком является компания «Цзиньлунган» (входит в CRCC). Строительные работы с российской стороны также уже идут.

Подвесная канатная дорога впервые в мире соединит два государства, говорится в сообщении ВЭБ.РФ. Она должна заработать в первом квартале 2023 года. По канатной дороге можно будет попасть из России в Китай за 3 минуты. Утверждается, что, по прогнозным оценкам, пассажиропоток в первый год запуска составит 1,1 млн человек.

Совместные разработки в сфере транспорта

Китайские и российские ученые разрабатывают технологии для интеллектуального высокоскоростного поезда, сообщает ИА «Синьхуа». Среди них — бортовая платформа контроля безопасности, которая подскажет машинисту, как действовать в экстренной ситуации. Параллельно проводятся исследования в области «технологий высокоточного позиционирования высокоскоростных поездов в реальном времени на основе спутниковых систем Бэйдоу и ГЛОНАСС». Они необходимы для безопасного функционирования высокоскоростных поездов на одном участке пути. Команда ученых также занимается проблемой диагностирования неисправностей высокотехнологичного транспорта.

Исследования проводятся в рамках китайско-российской совместной лаборатории по передовым технологиям интеллектуального транспорта. В проекте участвуют специалисты Ланьчжоуского университета транспорта, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Пензенского государственного университета.

Больше китайских машин поедет в Европу

ОАО «РЖД» совместно с логистическим оператором NYK Auto Logistics начинают развивать транзитные перевозки легковых автомобилей из Китая в Европу по территории России. Соглашение об этом подписано в сентябре на Международном форуме по развитию транспортных коридоров TRANSTEC. Первая партия стартует из КНР в октябре по железной дороге и порты Петербурга в Европу. Ежегодно таким маршрутом будет доставлять до 10 тыс. автомобилей.

Российские товары стремятся в Китай, китайские — в Россию

Российские экспортеры представят свою продукцию на оптовой интернет-платформе Alibaba.com, принадлежащей китайскому холдингу Alibaba Group. Это крупнейшая площадка, объединяющая поставщиков различной продукции преимущественно из Китая. С российской стороны организацию выставки курирует Российский экспортный центр (РЭЦ).

В выставке, которая открылась 29 сентября, примут участие более 500 компаний из России, в том числе крупные поставщики продуктов питания «ВкусВилл», «Славянка» и другие. Среди представленных товаров — профессиональная косметика, спортивные тренажеры, фармацевтические препараты, медицинское оборудование.

Однако в целом экспорт подобных товаров – исключение. По данным Федеральной таможенной службы РФ, основная доля российского экспорта приходится на сырье — свыше 80% всех поставок в КНР.

В свою очередь в октябре в Петербурге планируют открыть магазин с товарами китайских брендов, рассказал изданию «Петербургский дневник» президент Китайского общества Чэнь Чжиган. По его словам, в городе виден рост спроса на продукты из КНР. Супермаркет займет 600 квадратных метров в центре Петербурга, в нем также будет сувенирная лавка и небольшое кафе с настоящим китайским чаем и национальными сладостями.

Сотрудничество в области образования расширяется

В сентябре состоялось заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования. На нем отметили, что в учебном 2021-2022 году в российских вузах выделено 1011 мест для студентов из Китая, что на 71 место больше, чем в 2020 году. Обсуждали межвузовские образовательные и научные проекты, проведение совместных мероприятий, особенно в онлайн-формате. К примеру, в 2020 году в различных зимних и летних онлайн-школах, которые проводили российские вузы, приняли участие 400 тыс. китайских студентов. Также на заседании подписано Соглашение о сотрудничестве между МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и Государственным советом по стипендиям КНР.

В это же время Южный федеральный университет (ЮФУ) сообщил об открытии Российского языкового и культурно-образовательного центра в Китае. Этот проект реализован в рамках сотрудничества между ЮФУ и Гушиской средней школой старшей ступени Юнхэ. Его деятельность будет направлена на популяризацию русского языка и российского образования в Китае. В центре планируют проводить «летние школы», занятия по русскому языку, семинары и конференции как очно, так и онлайн. Китайские школьники смогут пройти программу довузовской подготовки, которая поможет сдать вступительные экзамены в ЮФУ и другие вузы России.

Ассоциация китайских и российских вузов искусств провела совместный онлайн-концерт «Блестящая цивилизация, неразрывная дружба». Коллективы исполнили семь произведений китайских композиторов и девять российских композиций, в том числе третью часть Пятой Симфонии П. И. Чайковского. В рамках проекта прошла онлайн-выставка, где показали 112 произведений искусства: 79 работ китайских художников и 33 — российских.

Культура: кино, музыка, музеи

В Санкт-Петербурге и Москве прошел фестиваль «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино». Зрителям показали шесть исторических картин современных китайских режиссеров.

В это же время в Китае состоялся фестиваль российского военного кино. Он приурочен к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны. В Пекине и городе Чанша показали шесть российских современных фильмов: «Зоя», «Матч», «Т-34», «Высота 89», «Рубеж» и «Подольские курсанты».

9 сентября открылся Фестиваль китайской культуры в России, который продлится до декабря. В этот день состоялся онлайн-концерт. Музыканты Нанкинского национального оркестра Китая и Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского вместе исполнили произведения российских и китайских композиторов.

В Амурской области появилось региональное отделение Общества российско-китайской дружбы. В его планах — организовать новые маршруты для китайских туристов, поддерживать научно-техническое сотрудничество, проводить спортивные и культурные мероприятия, помогать в изучении русского и китайского языков, создать музей дружбы между Россией и КНР.