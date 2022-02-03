Россия-Китай: сотрудничество держится на словах и на газе

Российские СМИ пишут о «рекордном товарообороте» между Россией и Китаем, однако РФ остается малозаметным внешнеэкономическим партнером КНР с долей 2,4% по итогам 2021 года. А увеличение денежного оборота связано в первую очередь не с возросшими физическими объемами поставок, а ростом цен на сырье.

Политики называют сотрудничество двух стран «образцом международных отношений», военные продолжают проводить «мирные» учения в Азии. Однако президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин, приуроченного к открытию Олимпиады, собирается заниматься переговорами о поставках российского газа в Китай. И все это – на фоне снижения экспорта СПГ в Европу.

Энергоресурсы остаются главной экспортной статьей России и основой экономических отношений с Китаем. Все что касается поставок газа, древесины или металлов, приветствуется китайской стороной, и все организационные вопросы решаются быстро. Многие остальные проблемы пробуксовывают годами. Кажется, что китайская сторона более лояльна там, где речь идет о поставках природных ресурсов и сырья, и более строга (или менее заинтересована), если дело касается потребительских товаров, вакцин или инвестиций в российскую экономику.

Товарооборот увеличивается за счет роста цен на сырье

Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув 146,89 млрд долларов. Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский считает, что главным фактором увеличения товарооборота стало повышение цен на энергоносители и цветные металлы. Для сравнения, товарооборот Китая и Евросоюза за прошлый год вырос на 27,5% до 828,1 млрд долларов, а торговля с США – на 28,7% до 755,64 млрд долларов. Внешний товарооборот Китая в 2021 году подрос на треть и достиг 6,05 трлн долларов (доля РФ в нем 2,4%).

Россия продолжает наращивать поставки в КНР природного сырья. Так, РФ может резко увеличить поставки угля в Китай, сказал замминистра энергетики Петр Бобылев. В первом полугодии 2021 экспорт в КНР уже вырос на 49%, общий объем поставок составил 37,7 млн тонн. Предполагается, что годовые поставки угля в Китай превысят 50 млн тонн.

Газ выходит на первый план

Президент России собирается посетить Зимние Олимпийский игры в Пекине, куда от России приедут 414 спортсменов, тренеров, сотрудников спортивных ведомств. Предполагается, что во время визита в Пекин Владимир Путин проведет переговоры о заключении контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири-2».

ОАО «Газпром» и Монголия 25 января уже утвердили результаты рассмотрения ТЭО проекта «Союз Восток», согласно которому по территории Монголии пройдет 962,9 км газопровода «Сила Сибири-2».

Объем поставок СПГ по газопроводу «Сила Сибири» за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении ОАО «Газпром». 18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай, однако конкретной цифры не названо.

Примечательно, что на этом фоне падают поставки российского газа в Европу, а экспорт газа в целом за первые две недели 2022 года рухнул на 41,1%. Газопровод «Ямал-Европа» пустует из-за отсутствия заявок со стороны потребителей, а ЕС наращивает закупки СПГ у других стран в качестве альтернативы дорогому голубому топливу из РФ.

Цена российского газа для Китая росла в течение 2021 года и в IV квартале составляла 196 долларов за тысячу кубометров. Газпром не сообщает, сколько платят за российский газ европейские страны, но судя по средней цене поставок в дальнее зарубежье в целом – 550 долларов в IV квартале – существенно выше, чем КНР. В январе 2022 года Россия уступила США лидерство в поставках газа в европейские страны.

Газовые инвестиции

Не только «Газпром», но и другие российские газодобывающие компании ориентируются на Китай. Так, «НОВАТЭК» договорилась о поставках газа с проекта «Арктик СПГ 2» с китайскими компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy. С Zhejiang Energy «НОВАТЭК» достигнута договоренность об экспорте 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. С компанией ENN Natural Gas заключен договор о ежегодных поставках 0,6 млн тонн СПГ в течение 11 лет. Посол РФ в КНР Андрей Денисов также сообщил о проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина, который сейчас находится в стадии «высокой степени готовности итоговых документов».

«А-Проперти» подписала с китайской Zhejiang Energy International Limited (дочернее предприятие Zhejiang Energy Group, госкомпании в провинции Чжэцзян) «индикативные условия» сделки по продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта» — ПАО «ЯТЭК» и ООО «Глобалтэк». Якутский газовый проект на текущем этапе реализации получил оценку в 5 млрд евро. «Общая стоимость сделки может составить 500 млн евро. Сделку планируется закрыть в октябре 2022 года», – говорится в официальном релизе компаний.

Россия готова совершенствовать инфраструктуру для поставки газа в КНР. Одобрен проект строительства морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозная (Приморский край), пишет агентство «Портньюс» со ссылкой на сообщение Главгосэкспертизы РФ. Мощность комплекса составит до 1 млн тонн в год. Основные перегружаемые продукты – пропан, бутан, техническая смесь пропана и бутана.

Россия пытается привлечь китайские инвестиции и в другие проекты, но менее успешно. Минэкономразвития предложило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) профинансировать проекты в сфере транспорта, энергетики и металлургии, общим бюджетом в $11,8 млрд. Среди проектов, перечень которых публикуют «Ведомости», строительство российской части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (автомобильная дорога «Меридиан») ценой в $10 млрд, строительство сооружений и логистических центров, сопутствующих переходу в районе Нижнеленинское–Тунцзян за $50 млн (мост через Амур, соединяющий российский и китайский берега реки). Ответа на эти предложения китайская сторона еще не дала.

Образец международных отношений

Политики продолжают твердить мантру о добрососедских отношениях и «всеобъемлющем сотрудничестве». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед депутатами Госдумы, сказал, что «российско-китайское стратегическое партнерство служит хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке». Посол России в Китае Андрей Денисов на пресс-конференции в Пекине заявил, что «сотрудничество России и Китая является мощным сдерживающим фактором распространения напряженности, а также фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации».

Однако, по мнению Андрея Денисова, в 2022 году не стоит ожидать, что Китай откроет свои границы для иностранных туристов. Китай и Россия договорились лишь о возвращении на учебу в Китай российских студентов, которых до пандемии было 14-15 тысяч, рассказал посол в интервью газете «Известия».

Остается открытым вопрос и о взаимном признании вакцин. При этом «Спутник V» признали больше 70 стран, включая некоторые европейские государства. Андрей Денисов считает, что Китай уже неформально признал российские вакцины, ведь спортсмены из РФ на Олимпийских играх «пользуются теми же правами, что и все остальные атлеты».

Демонстрация военного сотрудничества

Совместные учения РФ и КНР «Мирное море-2022» прошли в Аравийском море. От России в них участвовали корабли Тихоокеанского флота: большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Борис Бутома». Со стороны Китая — ракетный эсминец «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

Кроме этого прошли совместные военно-морские учения военных сил Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана. Военнослужащие трех стран отрабатывали тактические маневры – спасали горящий корабль, освобождали захваченное судно, стреляли по мишеням в дневное и ночное время. Учения организованы для укрепления безопасности международных торговых путей, а также усиления борьбы с пиратством.

Поезда едут, грузовики стоят

Ситуация на границе России и Китая остается противоречивой: налаживается сообщение по железнодорожным путям, по которым поставляются природные ресурсы из России и идет торговля Китая с Европой, но на автомобильных переездах остаются сильные заторы.

Китай снял ограничения на грузовые железнодорожные перевозки с Россией, введенные в начале декабря в рамках борьбы с распространением с COVID-19. С 14 января пункт пропуска Маньчжурия возобновил пропуск древесины, угля, металлических и неметаллических руд, бумаги и канцелярских товаров, стали и оборудования, продукции химической промышленности. Также с 14 января для грузоперевозчиков открыли пункт пропуска в Забайкальске. Через погранпереходы Маньчжурия и Суйфэньхэ проходит более 20 железнодорожных маршрутов Китай – Европа, соединяющих 60 китайских городов с 13 европейскими странами.

Железнодорожный транзит Китай-Европа в 2021 году увеличился на треть и составил 1,5 млн стандартных контейнеров, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China State Railway Group Co., Ltd. Число контейнерных составов увеличилось до 15 тыс. (+22%). Из Европы пришло 2235 входящих поездов, что на 25,6% больше, чем было в 2020 году. Из Китая в Европу через Маньчжурию прошло около 2тыс. поездов (+10,7%).

Железнодорожное сообщение становится основой внешнеэкономических отношений двух стран, его планируют развивать. Мост Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур введут в эксплуатацию летом 2023 года, сообщил 10 января губернатор Еврейской Автономной Области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн в интервью, которое вышло на региональном канале ОТР. Этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину.

При этом на границе сохраняются пробки из грузовиков. По данным на вторую половину января, своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост «Маньчжурия – Забайкальск» ожидают свыше 2 тыс. грузовиков. Проезд усложнили новые правила по противодействию распространения COVID-19, установленные китайской стороной.

Пункт пропуска «Забайкальск» может пропускать до 280 грузовиков в сутки, но из-за ограничений со стороны КНР фактически границу проходит лишь порядка 70 транспортных средств, сообщили грузоперевозчики «Известиям».

Российским морепродуктам открыли порты

Порты Далянь и Циндао 11 января распространили заявления о возобновлении импорта российской продукции водного промысла навалом. Ограничения на ввоз морепродуктов через китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 года по инициативе местных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запрет был введен в связи с обнаружением вируса на образцах товара.

Рыба и морепродукты из России стали поступать в Китай 16 января: первая партия на более чем 7 тыс. тонн зашла в порт Далянь. За 2021 год поставки этой продукции снизились на две трети (-63%). В результате ограничений Южная Корея в 2021 году заняла первое место по импорту российской рыбы, увеличив поставки на 49,9% до 838,3 тыс. тонн. В деньгах рост составил 35,1% до $2,18 млрд. Китай за 2021 год купил 368,7 тонн российской рыбы.