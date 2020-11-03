Россия-Китай: сырье в обмен на технологии

В октябре суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» почти на 20% превысили положенные по контракту объёмы, но цена газа для Китая значительно упала. (Фото: Газпром, gazprom.ru)

Россия наращивает поставки в Китай нефти и газа. В то же время китайские технологические компании выводят на российский рынок новые продукты. Подробнее об этих и других сюжетах — в дайджесте Eurasianet.org.

Энергетика

В октябре суточные поставки газа из РФ в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на 17,2% превысили положенные по контракту объёмы. Это произошло по инициативе Пекина, отметили в «Газпроме».

А вот цена газа для Китая в течение года постоянно снижается: в начале третьего квартала 2020 года топливо стоило $144 за тысячу кубометров, тогда как кварталом ранее — $182, а в первые три месяца текущего года — $202.

Цена на российский газ для Китая привязана к ценам на нефть, и эта корреляция имеет задержку в полгода, отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это значит, что в октябре на стоимости газа сказалось резкое падение нефтяных цен в марте апреле. Это ставит вопрос о выгодности контракта с Китаем: поставки по таким ценам затрудняют окупаемость проекта, полагает эксперт.

На последней Генассамблее ООН председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что страна постепенно будет сокращать потребление ископаемого топлива, чтобы к 2060 году добиться углеродной нейтральности. Юшков считает, что в первую очередь Китай снизит потребление угля, в том числе заменив его газом (как более экологичным топливом), в том числе российским.

Россия же не планирует сдерживать производство ископаемого топлива, заявил министр энергетики страны Александр Новак. В частности он рассчитывает рост спроса на газ. Вероятно, точкой роста станет Азия: крупнейший поставщик природного газа в Китае — PetroChina — прогнозирует, что спрос в регионе в течение следующих 15 лет удвоится.

На нефтяном рынке Россия не смогла удержать первое место по поставкам в Китай, завоеванное в августе — Саудовская Аравия вернула себе лидерство по итогам сентября. Не помогло и то, что поставки нефти из России в Китай выросли до 1,83 млн — это самый высокий показатель с начала лета.

Торговля

Товарооборот между двумя странами по итогам трех кварталов 2020 года упал на 2%. Объем поставок из России в Китай сократился сильнее — на 3,8% (до $42,9 млрд). При этом движением товаров в обратном направлении даже немного выросло — на 0,1% ($35,8 млрд).

Месяц назад все три показателя были хуже (-3,2%, - 5,2% и - 0,8% соответственно по итогам января-августа). То есть взаимная торговля оживает.

По отдельным группам товаров российские экспортеры в октябре заметно улучшили позиции. Например, благодаря росту спроса со стороны КНР «Русал» сможет избежать убытков в третьем квартале на рынке алюминия, а цены на российскую пшеницу обновили рекорды как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Китай усилил свой статус крупнейшего импортера российского леса — на его долю по итогам 2019 года приходится 42% поставок, сообщила 21 октября вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе выступления в Совете Федерации. КНР лидирует с большим отрывом: за ним следуют Финляндия с 6,5% и Япония (5,8%). В 2013-2018 годах доля Китая составляла в среднем 37%.

В общей сложности в 2019 году из России вывезли леса на $8 млрд. При этом вывод древесины из России в последние годы растёт (с 34 млн тонн в 2014 году до 41 млн тонн в 2019 году), но основную долю этого объема – около 85% – составляет продукция с низкой добавленной стоимостью: кругляк, лесоматериалы, полученные распиловкой, и топливная древесина, признала Абрамченко.

Также в октябре стало известно, что Китай в 2019 году купил у России 121 вертолёт. Полученная РФ сумма не называется, но, согласно оценкам, превышает $2 млрд. Этот контракт — самый крупный из известных после того, как Россия поставила КНР истребители Су-35 и зенитно-ракетные системы С-400. Теперь, по сообщениям, Китай стал крупнейшим эксплуатантом российских вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Некоторым российским поставщикам работать с Китаем мешает коронавирус. Например, в конце октября таможенные органы Китая на неделю остановили прием деклараций с трех российских грузовых судов, так как на упаковке с продуктами, которые они везли, обнаружили коронавирус.

Ещё одна проблема — китайские пограничники не пускают фуры из России без справок, что водители не болеют коронавирусом. Но проходят тестирование в России, дальнобойщикам приходится ждать результатов неделями. Из-за этого более 500 перевозчиков 23 октября устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморье, на которой потребовали организовать пункт экспресс-тестирования.

Инфраструктура и технологии

В октябре сразу несколько китайских корпораций обозначили интерес к российскому рынку. Например, Huawei и российская госкомпания «Автодор» подписали меморандум о том, что намерены вместе развивать платные скоростные автодороги в России.

Партнёры договорились «определить новые потенциальные области и проекты для взаимодействия в сфере строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в России, в том числе на платной основе», сообщила пресс-служба «Автодора».

Такими проектами могут стать:

прокладка оптических линий связи вдоль дорог, которые используются для внедрения автоматизированных систем управления;

развитие интеллектуальных транспортных систем;

создание основы для инфраструктуры беспилотного транспорта.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак ранее говорил, что компанию Huawei могут допустить на российский рынок в обмен на передачу технологий.

Другой китайский технологический гигант — Alibaba Group — выводит на российский рынок облачных услуг платформу Alibaba Cloud. Она нужна холдингу для развития собственных бизнесов, включая «AliExpress Россия» и ее логистического партнера Cainiao. В перспективе Alibaba Cloud может понадобиться и другим китайским заказчикам в России.

Сама «AliExpress Россия» отчиталась, что в первом полугодии на этой платформе вдвое увеличилось количество российских продавцов: к началу октября сервис сотрудничал с более чем 22 тыс. российских компаний по более чем 3,5 миллионам товарных категорий, тогда как весной их было, соответственно, 10 тыс. и 1,5 миллиона.

Транспорт

Одним из клиентов платформы Alibaba Cloud может стать сервис заказа такси Didi, который 30 октября объявил об экспансии в 15 новых городов Поволжья и центрального региона России. Ранее сервис был представлен только в Казании, где запустился в конце августа. Didi известна тем, что выдавила из Китая Uber — американский сервис вынужден был продать свой бизнес в КНР конкуренту. Тоже произошло с Uber и в России: ему пришлось слиться с «Яндекс.Такси». Теперь у лидера российского рынка появился новый серьезный соперник.

Тем временем в Амурской области начали прокладывать линию электропередачи, необходимую для трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Фуникулер над рекой Амур продолжительностью почти в километр планируют запустить во второй половине 2022 года.

Борьба с Covid-19

РФ и КНР продолжают совместные проекты по борьбе с ковидом. Так, в Китае будут производить российскую вакцину «Спутник V», сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Также её хотят выпускать в Индии, Бразилии и Южной Корее. Но сроки запуска производства Дмитриев не назвал, отметив, что регуляторы этих стран еще должны дать разрешение.

Финансы

Китаю и странам ЕАЭС, куда входит Россия, нужно создать собственную евразийскую валютно-финансовой систему, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Суть предложения — уйти от расчетов в долларах.

Китайские СМИ отметили со ссылкой на российскую статистику, что это предложение поступило на фоне сокращения доли американской валюты во взаиморасчетах России и Китая с 90% до 46% за последние 5 лет (по состоянию на конец первого квартала 2020 года).

Правда, выиграли от этого в основном не юань или рубль, а евро, доля которого выросла до рекордных 30%. В национальных валютах КНР и РФ осуществляется менее четверти взаиморасчетов (24%), причем в этой нише львиную долю контролирует юань, на который приходится свыше 70% платежей в нацвалютах. Все это ставит под сомнение выгодность новой расстановки для России.

Примечательно, что обе страны почти синхронно движутся к созданию собственных цифровых валют: в октябре глава ЦБ Китая призвал ускорить запуск виртуального юаня, а в России регулятор представил на суд экспертов подробную концепцию цифрового рубля (подробнее об этом читайте в нашем материале).

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