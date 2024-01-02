Россия констатировала тотальную зависимость от Китая и Индии

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Под конец 2023 года российские власти внезапно обнаружили, что товары из РФ никому не нужны на Востоке, куда Кремль, начавший почти два года назад полномасштабное вторжение в Украину, пытается изо всех сил развернуть страну. Азиатские партнеры Москвы заинтересованы только в дешевых нефти и газе, а все остальное, что так или иначе находило потребителей на Западе, оказалось не востребовано в «дружественных» странах. При этом превращение России в «бензоколонку» для Китая и Индии власти стараются продать населению как большую победу вопреки козням «недругов». Однако можно ли считать успехом тотальную зависимость от немногочисленных «союзников» – вопрос риторический. Тем более, когда набившие оскомину нескончаемые «рекорды» в отношениях с «друзьями» порой оказываются пустышкой.

Неизлечимая зависимость

Президент Владимир Путин любит хвалиться ловкостью России, которая, несмотря на санкции Запада, смогла переориентировать свою торговлю на азиатские страны, тем самым избежав международной изоляции. С одной стороны, за почти два года войны против Украины у Кремля действительно получилось нарастить экспорт в «дружественные» государства и запустить сложную цепочку параллельного импорта, благодаря которому в РФ по-прежнему попадают западные товары. С другой – цена подобных побед слишком высока. Продает Россия свою продукцию теперь с огромными скидками, а закупает товары с большой наценкой. Но это лишь полбеды. Главная опасность таится в тотальной зависимости Москвы от немногочисленных «союзников», которые отнюдь не из альтруистических соображений подставили «великой державе» свое рыночное плечо.

Иронично, что когда представители правительства пытаются похвастаться успешной диверсификацией экспорта, выглядит это так, будто они решили свидетельствовать против себя. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, по итогам 2023 года в Китай уходит до 50% всей российской нефти, а на поставки в Индию приходится около 40% «черного золота» из РФ. Таким образом, война против Украины привела к тому, что нефтегазовая отрасль – ключевая для российского экспорта, обеспечивающая 27% ВВП страны и больше половины всех экспортных доходов экономики, попала в беспрецедентную зависимость всего лишь от двух стран, от потребностей которых зависит судьба 90% российских поставок за границу нефти и нефтепродуктов.

При этом до войны нефть из России поступала в десятки западных стран, и примерно половина всех отгрузок приходилась на Европу, напомнил Новак. В этом же году на европейские страны придется «не более 4%-5% российской нефти», которые в виде исключений поступят в Венгрию, Чехию, Словакию по трубопроводу «Дружба», признался вице-премьер.

Вряд ли такую ситуацию можно считать выгодной для России. Зато, например, Китаю жаловаться точно не на что. Как подсчитали эксперты расположенного в России Института Гайдара, скидки, которые российские нефтяные компании были вынуждены предоставлять покупателям из КНР, в итоге обернулись как минимум $9 млрд недополученной выручки. По другим подсчетам, Россия недополучила гораздо больше, т.к. ей часто недоплачивали по нескольку миллиардов долларов в месяц. Неудивительно, что председатель КНР Си Цзиньпин, поздравляя Путина с Новым годом, крайне одобрительно высказался о состоянии российско-китайских отношений и пожелал сохранять их на том же уровне и впредь.

Тем временем для нефти Кремль хотя бы нашел клиентов. Зато с диверсификацией газа происходит настоящая катастрофа. После практически полной потери европейского рынка, единственным крупным направлением для «голубого топлива» из РФ остался только Китай. При этом возможности для наращивания поставок серьезно ограничены мощностью трубопровода «Сила Сибири». На строительство же новой ветки – «Силы Сибири-2» – Поднебесная никак не дает своего согласия, предлагая Москве самой оплатить прокладку дорогостоящего проекта и предоставить КНР увесистую скидку на газ, которая и так уже выглядит неприлично.

При этом «Газпром» в течение всего 2023 года то и дело отчитывался об опережающем росте поставок «голубого топлива» в Китай, последний раз – буквально неделю назад. Однако при подведении итогов председатель правления компании Алексей Миллер 28 декабря признал, что «Газпром», рапортуя о «рекордах», весь год нагло обманывал страну. Как выяснилось, «объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд куб. м газа при контрактных обязательствах 22 млрд куб. м». В общем, план в 22 млрд куб. м, объявленный еще осенью 2022-го, был перевыполнен всего на 2%. Учитывая, что до войны на пике РФ отправляла в Европу до 200 млрд кубометров газа, то победные реляции «Газпрома» выглядят, мягко говоря, неубедительно. Не говоря уже о том, что даже на почти схлопнувшийся для России европейский рынок она и то в 2023-м поставит 40 млрд кубометров, что почти в два раза больше, чем китайские «рекорды» РФ.

Ненужный партнер

Между тем первый вице-премьер РФ Андрей Белорусов, подводя итоги года в отношениях России и Азии, так разоткровенничался, что фактически признал всю тупиковость политики Кремля в «развороте на Восток». По его словам, российские товары, которые до войны против Украины продавались на Западе, оказались не востребованы в «дружественных странах».

«Когда мы говорим “нас не пускают на рынок Европы, где мы раньше были, и нам нужно выходить на рынки дружественных стран”, мы должны четко понимать, что на рынках дружественных стран нас никто не ждет. Эти рынки заняты либо товарами самих дружественных стран, либо их конкурентами – теми же европейскими товарами», – сказал Белоусов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам чиновника, российских товаров сейчас нет в Китае, Индии и Вьетнаме, а одна из больших проблем для их появления в этих странах – логистика.

«Одно дело везти грузы в Европу через Роттердам, а другое дело — в Юго-Восточную Азию, в Китай, в Индию, в Центральную Азию: затраты другие. Чтобы хотя бы выровнять доходность, нужно прилагать немалые усилия», – пожаловался Белоусов, также признав проблемы у российских брендов с узнаваемостью.

Другими словами, по итогам 2023 года Россия как была в глазах всего мира «бензоколонкой», так ею и осталась – только еще и значительно обесценившейся. И даже мнимые «союзники» не испытывают большого желания взглянуть на нее как-то иначе. Зато завалить российский рынок своими товарами они совсем не против. В некоторой степени это может даже создать иллюзию изобилия. Например, к концу года в РФ оказались забиты склады с китайскими грузовиками. Всего в стране скопилось более 11 тыс. нераспроданных седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов производства КНР. После ухода из России западных производителей местный рынок фактически был «оккупирован» китайскими товарищами. И хотя это так или иначе решило проблему дефицита автомобилей как таковых, большого энтузиазма россияне по поводу китайского засилья в отрасли не испытывают. Более того, отношение у населения РФ к автопрому КНР, скорее, негативное.

Между тем Китай, пожалуй, чуть ли не единственная страна, которая может предложить России на ее нефть и газ что-то взамен. С той же Индией – вторым по значимости торговым партнером РФ, с которым в Кремле неделю назад отпраздновали рекорд товарооборота, – ситуация обстоит куда печальнее. Мало того, что в торговле двух стран наблюдается чудовищный дисбаланс, при котором Москва гонит партнеру сырье, практически не получая на свой рынок никаких индийских товаров. Так ведь еще и проблема взаиморасчетов к концу 2023 года так и не была решена, из-за которой РФ оказалась не в состоянии воспользоваться причитающимися ей деньгами за проданную нефть.

Незадолго до Нового года в Москву приехал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который за пятидневный визит успел встретиться с различными российскими чиновниками, включая президента Путина. При этом, несмотря на обилие переговоров, взаимные поздравления с «небывало высоким товарооборотом» и обещания в следующем году его превысить, о решении многочисленных проблем в торговых отношениях Москвы и Нью-Дели стороны так и не возвестили.

Так или иначе 2023 год в нелегком деле «разворота на Восток» завершился для России с переменным успехом. За многочисленными «рекордами» скрываются еще более многочисленные проблемы. А перспективы укрепления связей с Азией, включая ближайших партнеров, остаются в максимально туманными из-за войны, нежелания «союзников» подставляться под санкции и, мягко говоря, недальновидной политики Кремля, умудряющегося своей риторикой порой выводить из себя даже, казалось бы, лояльные «дружественные» страны.