Россия: коронокризис обострил гендерное неравенство

Последствия пандемии COVID-19 сильнее сказываются на женщинах, чем на мужчинах. Россиянки труднее переживают безработицу, спад доходов, издержки самоизоляции и удаленной занятости. Женщины, составляющие большинство в здравоохранении, оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Эпидемия обострит гендерное неравенство на рынке труда и проблему домашнего насилия, однако может пошатнуть традиционное распределение ролей в некоторых семьях и парах, считают опрошенные эксперты.

Гендерный аспект безработицы

Число людей, ищущих работу, выросло в апреле-мае на 200 тыс. – до 4,5 млн человек, утверждает Росстат (ряд экспертов полагает, что реальная цифра в полтора раза выше официальной).

При этом «женская» безработица растет быстрее. Если в апреле доля безработных среди женщин была ниже, чем среди мужчин – 5,4% против 6,1%, то месяц спустя ситуация изменилась.

Майский опрос Росстата зафиксировал почти равное соотношение женщин и мужчин, утративших источник заработка – 6,1% и 6% соответственно. Таким образом, «мужская» занятость немного выросла, тогда как «женская» продолжала снижаться. Итоги июня пока не подведены.

«[Из-за карантина особенно] пострадала сфера обслуживания: закрылись парикмахерские, кафе, магазины... Это – феминизированный сектор», – комментирует выводы Росстата председатель совета ассоциации «Юристы за трудовые права» Юлия Островская.

Женщины составляют 60-70% работников общепита, розничной торговли, гостиничного бизнеса и прочих отраслей, связанных с обслуживанием, гласит официальная статистика. Эти виды деятельности – одни из наиболее пострадавших вследствие пандемии.

Увольнения и сокращения проходили не одномоментно. В марте-апреле, когда еще не было до конца ясно, сколько продлятся ограничения, работодатели часто отправляли персонал в отпуска (как правило, неоплачиваемые). По данным аналитического центра НАФИ, к середине апреля так поступили 34% работодателей. В мае-июне многие из таких «отпускников» стали безработными. Этим и объясняется увеличение их доли среди женщин, отмечает эксперт.

Кроме того, официальная статистика не учитывает работниц огромного неформального сектора экономики, которые массово теряют работу на фоне коронокризиса. Поэтому «женская» безработица может быть выше, чем показывает Росстат, считает социолог Анна Темкина из Европейского университета.

«Средний класс избавился от клинеров, бэби-ситтеров, помощников по дому (это, в основном, женщины) потому, что в условиях пандемии это считалось небезопасным», – отмечает исследовательница.

Традиционно считающиеся «женскими» профессии официанток, поварих, горничных, администраторов оказались в числе наименее востребованных, по сведениям рекрутинговых компаний, опрошенных агентством «РИА-Новости».

Особенно трудно приходится низкооплачиваемым сотрудницам, в частности – матерям-одиночкам, многодетным, мигранткам. От женщин исходят 35 из 46 обращений с просьбами о гуманитарной помощи, поступивших в помогающий иностранцам «ПСП-фонд» с 15 мая. Большинство из них работали мойщицами посуды, уборщицами, продавщицами и так далее, а их мужья (если они есть) – строителями, грузчиками, курьерами. В тяжелой ситуации оказались и многие россиянки.

Женщины на передовой

Еще одна преимущественно «женская» сфера деятельности – здравоохранение – приняла на себя основной удар эпидемии. Хотя есть данные, что мужчины чаще умирают от коронавируса, 55% медиков, погибших от COVID-19, согласно мемориальному списку, – женщины.

Большинство из 313 скончавшихся медработниц – врачи и медсестры пенсионного и предпенсионного возраста, продолжавшие трудиться, несмотря на то, что имели право выйти на больничный или получить отпуск.

«Кто-то [остался] добровольно (в надежде на “коронавирусные” компенсации в 50-80 тыс. рублей), кто-то – из-за [управленческой] неорганизованности… Если человек пенсионного возраста продолжает работать (несмотря на риск заразиться и умереть), значит у него существуют экономические проблемы», – констатирует президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин.

Такая ситуация – следствие низких зарплат и многолетней политики оптимизации штатов медучреждений, уверен эксперт.

«Майские указы (Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам) в основном остались на бумаге… Оптимизация выкинула на обочину большое количество врачей. Во многих местах остались [работать лишь] те, кто дорабатывает до пенсии и кому некуда больше деться… Есть регионы, где все держится на пожилых медработниках», – отмечает собеседник.

Работницы на удаленке

Переход на удаленную занятость некоторые работодатели рассматривают как привилегию. Однако на практике «удаленка» часто приводит к новым проблемам для работниц.

«Три месяца наших исследований показывают, что в семьях с детьми, при двух родителях, работающих онлайн, все переворачивается с ног на голову. Мужчина становится больше вовлечен в домашнее хозяйство, но женщина вовлечена многократно больше. Ты работаешь, и одновременно занимаешься детьми, которые остались без детсадов и школ, к ним невозможно пригласить няню. Это сильно увеличивает стресс и нагрузку на женщин, даже если они находятся в привилегированной позиции, могут работать дистанционно и экономически не пострадали», – говорит социолог Анна Темкина.

«На фоне кризиса [многие] организации стали издавать приказы, в которых прямо прописывали, что в первую очередь дистанционная работа предоставляется пожилым (находящимся в группе риска) и женщинам, у которых есть несовершеннолетние дети. Работодатель заранее предполагает, что именно женщины будут теми работниками, которым нужны специальные условия», – считает Юлия Островская.

По ее мнению, нужно предоставлять такое право родителям обоего пола, а они уже сами решат, кто может, а кто не может перейти на удаленку. Кроме того, работодатели должны учитывать возросшие домашние обязанности сотрудников, работающих дистанционно (чего на практике не происходит).

Вынужденная самоизоляция обострила семейные конфликты и, по некоторым данным, привела к вспышке домашнего насилия, жертвами которого чаще всего становятся женщины. Эксперты предсказывают рост количества разводов.

Однако в некоторых парах отношения после коронокризиса могут стать более эгалитарными (основанными на равенстве), полагает Темкина.

«На материале прошедших трех месяцев мы видим, что у партнеров и в семьях идет очень бурный переговорный процесс. Парам, живущим вместе, приходится договариваться и рефлексировать по вопросам, которые раньше не вызывали такой необходимости: “Этот час ты с детьми, а я работаю; а этот час я с детьми – ты работаешь”… Партнеры, склонные договариваться, сейчас находятся в состоянии изменения договора. Они артикулируют правила, которые раньше не артикулировались», – отмечает собеседница.

Что ждет работниц после карантина?

Ожидаемое восстановление экономики после снятия коронавирусных ограничений вряд ли вернет доходы работниц на докризисный уровень.

«Люди из сферы обслуживания обращаются к нам, говоря, что, хотя их [организации] и открыли, стало понятно, что зарплаты не будут прежними. Люди уходят, потому что им предлагают подписать соглашение о том, что, например, в три раза снижается зарплата», – отмечает Островская.

О намерении урезать зарплаты сотрудникам заявляли 40% предпринимателей, опрошенных в конце марта Центром стратегических разработок. По прогнозам экспертов, заработки россиян упадут в текущем году на 9-12%.

Многие женщины будут вынуждены соглашаться на менее престижные и доходные рабочие места, чем были у них до кризиса.

«При прочих равных женщина берется за любую посильную работу, а мужчина ждет той работы, которая соответствует его уровню притязаний, [потому что] культурные образцы мужественности завязаны на “достойную работу”», – говорит Анна Темкина, ссылаясь на исследования прошлых лет.

По ее мнению, это во многом связано с общественными предрассудками и государственной политикой.

«Государство посылает людям традиционалистский месседж [о том], что у женщин и мужчин разные обязанности, разная ответственность. И дети это, в первую очередь, обязанность женщины… Хотя мужчина [считается] кормильцем, фактически он может исчезнуть [из семьи], и общество с него жестко [за это] не спросит. А женщина не может “исчезнуть” и поэтому будет искать любые способы заработка для обеспечения семьи», – говорит социолог.

То, что в сферу обслуживания, медицину и некоторые другие непрестижные сектора экономики приходят в основном женщины, эксперты объясняют гендерной сегрегацией (разделением) на рынке труда, когда определенные профессии традиционно маркируются как «женские», а другие – как «мужские».

При этом «женский» труд негласно считается менее ценным и оплачивается в среднем на треть ниже. К тому же неравномерное распределение домашних обязанностей и дискриминация мешает женщинам делать карьеру. В результате любой экономический шок воздействует на них сильнее, чем на мужчин.

«Во все кризисы уязвимые категории страдают больше. Те, кто находится в уязвимом положении в обычной ситуации, становятся еще более уязвимыми. Этот кризис тоже имеет гендерное измерение», – говорит Юлия Островская.

Пандемия – повод пересмотреть государственную политику, игнорирующую гендерное неравенство, полагают собеседницы.