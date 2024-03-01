Россия: Кремль бьет пропагандой по сомнениям граждан и поборами по кошельку

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Опросы общественного мнения продолжают, на первый взгляд, демонстрировать противоречивые настроения среди россиян. С одной стороны, большинство граждан по-прежнему говорят, что поддерживают развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну против Украины. С другой, даже исследования, проведенные в условиях жесткой цензуры и репрессий, демонстрируют нарастающие тенденции неприятия происходящего в России. Так, более трети населения уже не только осознают, но также открыто заявляют, что их обнищание напрямую связано с курсом Кремля, а число тех, кто считает решение Путина начать вторжение ошибкой, растет. В Кремле, вероятно, замечают негативные для себя тренды и изо всех сил пытаются усилить пропагандистскую обработку граждан, параллельно раскручивая маховик репрессий.

Ответы вызывают вопросы

Одним из главных тезисов Путина, 29 февраля обратившегося в преддверии президентских выборов с посланием к Федеральному собранию, стало утверждение, что «абсолютное большинство российского народа» поддерживает войну против Украины. «Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе», – увещевал президент РФ.

Желание нацлидера рассказать о единстве народа, втянутого Кремлем два года назад в самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой, конечно, объяснимо. Однако реальная картинка получается гораздо сложнее, чем ее пытаются нарисовать власти, а набирающие силу тренды и вовсе сигнализируют о большом потенциале для общественного раскола. Проведенные в условиях репрессий и цензуры опросы хотя и демонстрируют поддержку курса Путина большинством населения, даже они также показывают неуклонную тенденцию роста числа недовольных нынешней политикой Кремля.

Согласно исследованию Russian Field об отношении граждан к «военной операции», 54% россиян не стали бы голосовать за кандидата в президенты-противника войны против Украины, тогда как поддержать антивоенного политика готовы 30% респондентов. С одной стороны, чуть больше половины населения, выходит, поддерживают полномасштабную агрессию против соседней страны. С другой – почти треть опрошенных нашли в себе смелость признаться социологам в желании увидеть во главе государства антивоенного президента. Этого может показаться недостаточно, однако в масштабах России речь идет о десятках миллионов недовольных. Более того, следует учитывать, что многие из тех, кто придерживается позиции, которая, по их мнению, расходится с кремлевской и может создать им проблемы, просто отказываются участвовать в опросах (на каждого согласившегося поговорить с исследователями всегда приходится несколько отказавшихся).

К тому же другие пункты опроса показывают еще более интересную картину, подтверждающую, что россказни Путина об «абсолютном большинстве» – очередной пропагандистский штамп, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, 71% граждан считают, что «специальная военная операция» затянулась, в то время как лишь 15% респондентов устраивают сроки войны против Украины, завершения которой и близко не видно на горизонте.

Между тем 49% не стали бы отменять «СВО» на месте Путина, если бы у них была возможность вернуться в прошлое, а 38% в такой ситуации, наоборот, не стали бы начинать полномасштабную войну против Украины. В этой категории также видно преобладание сторонников агрессии, однако примечательно то, что «партия войны» неуклонно сжимается, а «партия мира» прирастает. В марте 2022 года «не стали бы отменять» решение президента 57%, осенью того же года – во время мобилизации – доля таких россиян опускалась до 51%, а теперь упала ниже 50%.

Кроме того, 49% граждан уверены, что пришло время переходить к мирным переговорам с Украиной, а 40% выступают за продолжение войны. Правда, как это часто бывает с российскими опросами, 75% респондентов поддержали бы решение Путина подписать мирный договор с Киевом уже завтра. Объясняется такой противоречивый подход к войне, скорее всего, цензурой и страхом репрессий за «неправильный» ответ.

Иронично выглядит и тот факт, что, сколько бы Кремль ни рассказывал о задачах «спецоперации», почти 60% россиян не смогли объяснить, каких целей Путин достиг на войне в Украине. Так, 35,8% «затруднились ответить» на вопрос о достигнутых целях агрессии, а 23,1% и вовсе заявили, что «никакие» цели не достигнуты. Реализацию пресловутых «денацификации» и «демилитаризации» увидели лишь 0,9% и 1,5% опрошенных, соответственно.

Бросается в глаза и то, что большинство россиян сами сражаться за «русский мир» желанием не горят: 60% респондентов выступают против второй волны мобилизации, тогда как лишь 30% ее поддерживают. Кстати, в сторонники повторного массового принудительного набора на фронт мужчин затесались преимущественно те, кому отправка на поле боя не грозит: чем старше россияне, тем больше среди них желающих послать граждан умирать за Путина. Единственной группой, где сторонников мобилизации больше, чем противников, оказалась категория 60+ лет.

Тот факт, что россияне не очень-то хотят воевать, подтверждают даже результаты опроса прокремлевского Фонда общественного мнения, выяснившего, что 59% граждан выступают против призывной армии и считают правильным формировать войска из контрактников. Вероятно, к большому разочарованию Кремля, лишь 8% населения выступают за призывную армию, хотя еще в 2018 году за такой тип комплектования вооруженных сил высказывались 17% россиян.

Впрочем, это не удивительно, ведь, согласно исследованию журналистов «Медиазоны» и «Медузы», российская армия за два года войны потеряла только убитыми от 66 тыс. до 88 тыс. человек, из которых 44654 смерти удалось подтвердить по открытым источникам. Другими словами, «диванных войск», которые, правда, тоже несут «потери», России пока хватает, а очереди из желающих пополнить реальные войска не наблюдается – в них ведь и умереть можно во имя «великодержавия».

Сказывается на настроениях россиян и удар по их кошельку, вызванный войной против Украины. Согласно опросу Russian Field, 35% граждан заявляют о снижении уровня жизни за два года агрессии против соседней страны, хотя Росстат отчитывался о росте в прошлом году реальных располагаемых доходов населения на 5,4%. Более того, 48% сказали, что их уровень жизни не изменился за два года полномасштабных боевых действий. И хотя эта цифра выглядит поприятнее для Кремля, даже она разбивает взращиваемый властями миф о росте благосостояния россиян.

Будущее полно сюрпризов

Тем временем россияне, кажется, не проявили большого внимания к посланию Путина Федеральному собранию. Обращение президента к парламенту и нации транслировали в прямом эфире даже в крупнейших кинотеатрах страны, однако кинозалы во время речи нацлидера остались почему-то полупустыми. «Желающих посмотреть трансляцию в зале практически не было», – признавались журналисты, включая даже пропагандистов ТАСС. И эта оплошность Кремля, решившего сделать из послания демонстрацию всенародной поддержки Путина, также несколько портила пропагандистский нарратив об абсолютной лояльности граждан президенту.

А ведь российский лидер изо всех сил старался убедить «подданных» в какой процветающей и многообещающей стране они живут. И уровень бедности к 2030 году снизится до 7%, и средняя продолжительность жизни увеличится до 78 лет, и РФ войдет «в четверку крупнейших экономических держав мира». В общем, много всего позитивного, по словам президента, произойдет с Россией за его пятый срок правления к 2030 году. Не побоялся Путин вновь пообещать расселить граждан из трущоб и аварийного жиль – даром, что эту сказку нацлидер рассказывает как минимум с 2008 года, когда он назвал «аморальным существование в России трущоб».

Впрочем, утверждать, что Путин за 2 часа и 6 минут своего выступления не сказал ничего существенного, было бы несправедливо. Например, президент, пусть и витиевато, признал, что государству не хватает деньги на удовлетворение его аппетитов, а потому после выборов, намеченных на 17 марта, гражданам стоит приготовиться к увеличению налогов. «Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», – анонсировал Путин свои виды на кошельки россиян, подав их под соусом социальной справедливости.

На самом деле, если Путин считает нынешнее налогообложение несправедливым, то ему стоило бы тогда публично признаться в ошибках, которых он, по его же словам, никогда не допускает. Ведь именно в 2001 году – уже при Путине – в РФ была введена плоская шкала НДФЛ. До этого люди платили налоги – от 12% до 35% – в зависимости от размера доходов. Благодаря налоговой реформе начала XXI века государству удалось вывести из тени зарплаты россиян, однако с возвращением прогрессивной шкалы налогообложения велика вероятность, что «черные зарплаты» снова станут повальным явлением. Как отмечают эксперты, введение прогрессивной шкалы будет означать, что Кремль готовится к затяжной войне, которая неизбежно отразится на экономике страны и кошельках граждан.

Другое дело, что ничего удивительного в планах Кремля нет. Доходы российской экономики от экспорта только в 2023 году упали на 30%, а триллионы рублей, которые власти решили потратить на войну, надо откуда-то брать. Тем более, как показывают данные Минфина, дыра в федеральном бюджете по итогам 2023 года составила не 3,2 трлн рублей, о чем ранее сообщалось, а 3,8 трлн рублей. И это при том, что в бюджет 2023 года не было заложено столько расходов на армию, как в казне-2024.

Таким образом, у россиян хватает поводов задуматься над происходящим, а война вкупе с деградирующей социально-экономической ситуацией по логике вещей должна лишь увеличивать число тех, кто недоволен заданным курсом. Бороться с «инакомыслием» власти, впрочем, собираются не корректировкой своей политики, а усилением пропаганды среди населения. Например, после требования Путина «воспитать патриотов» в школах решили в 1,5 раза увеличить количество уроков истории. Инициатива, возможно, и неплохая для мирной и демократической страны, однако в государстве, где президент возомнил себя историком и каждый раз интерпретирует события прошлого в угоду своим милитаристским планам, ничего хорошего детям и подросткам, в которых по единому стандарту пытаются сформировать извращенное восприятие былых и текущих дней, это не сулит.

За взращивание «патриотизма» среди взрослых власти также намерены взяться основательнее, чем прежде. Как выяснила «Медуза», еще в феврале 2023 года Путин подписал секретный указ, который вводит в федеральных государственных органах должность «заместителя руководителя по общественно-политической работе». Таким образом, «проблемы с лояльностью к действующему курсу власти» Кремль собрался решать с помощью восстановления советского института политруков, которые и будут наставлять «инакомыслящих» на «путь истинный».

А чтобы оградить россиян – от мала до велика – от соблазнов послушать альтернативное мнение вне школы и работы, путинский режим начал новый виток борьбы с «иноагентами». На неделе Госдума приняла законопроект, запрещающий размещать рекламу у признанных «иностранными агентами» людей и организаций под страхом огромных штрафов и даже тюрьмы. При этом власти не скрывают, что новая норма политически мотивирована и призвана заставить замолчать «блогеров, действующих в интересах недружественных государств и льющих грязь» на РФ. И хотя закону всего как несколько дней, от него уже начали страдать люди, пытавшиеся быть голосом разума среди шквала пропаганды.

Тем временем на фоне всего происходящего продолжают поступать новости о рекордном потреблении алкоголя россиянами. Ранее уже сообщалось о максимальном за девять лет росте продаж спиртных напитков. На этот раз выяснилось, что рекордных показателей за последние семь лет достигли продажи непосредственно крепкого алкоголя в России. При этом первым об употреблении рекордных 7,2 литров на душу населения в год за 2023-й рассказало госагентство ТАСС, а не какое-нибудь «иноагентское» СМИ. Но это не помешало ТАСС спустя всего три дня после публикации этой новости опубликовать очередную ложь от Путина, заявившего 29 февраля: «Вот реально, без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации».

В общем, в чем в чем, а в конструировании альтернативной реальности Путину, возможно, и нет равных.