Россия: Кремль заявляет о нулевой инфляции, а население видит ускорение роста цен

Кремль и Росстат продолжают твердить о нулевой инфляции. Между тем абсолютное большинство опрошенных россиян заявляют, что цены растут даже быстрее, чем раньше.

Президент РФ Владимир Путин за последнее время неоднократно заявлял, что рост цен в России полностью прекратился. В частности, в своей речи на Петербургском экономическом форуме 17 июня он сказал, что «спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск». Чуть ранее, 7 июня, он также утверждал, что «со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке». До этого, 25 мая, он тоже заявлял о близком к нулю росте цен.

Со схожими заявлениями выступал и Росстат, отчитавшийся на днях о пяти неделях подряд без роста цен (по состоянию на 17 июня). Более того, в последние три недели Росстат даже якобы наблюдал дефляцию, т.е. падение стоимости товаров и услуг.

Между тем в действительности россияне наблюдают совершенно иную картину. Согласно результатам опроса населения, опубликованным на днях Фондом «Общественное мнение», 87% респондентов сообщили, что цены продолжают расти быстрыми темпами. Более того, 82% опрошенных говорят, что цены за последний месяц увеличивались даже быстрее, чем раньше (66%), либо как минимум с той же скоростью, как раньше (16%). Для контекста по поводу «раньше», даже Росстат зафиксировал рост цен на уровне 17,83% в апреле (что было самым высоким показателем за последние 20 лет) и на 16,69% в марте.

Как отметил один из опрошенных Eurasianet россиян: «Мне предлагают верить не своим глазам, а заявлениям правительства. Но, если подумать, у меня в глазах действительно уже двоится от разницы в картинках, которые я вижу на экране [телевизора] и в собственном холодильнике и кошельке».