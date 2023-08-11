Россия: Кремль пытается отсрочить похороны экономики

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российские власти, наконец, решили отреагировать на крах национальной валюты и надвигающуюся инфляционную катастрофу. Правда, прежде чем Центробанк (ЦБ) приступил к реальным действиям, курсу рубля пришлось вплотную подобраться к психологической отметке в 100 за доллар, на чем неплохо, между делом, заработало правительство РФ, потенциально выиграв триллион на сумасшедшей девальвации. Другое дело, что решения регулятора могут оказаться запоздалыми, лишь ненадолго притормозив крушение экономики. Впрочем, непосредственно Кремль это, кажется, мало волнует. Там заняты убеждением россиян, что их доходы выросли в 47 раз, а также переписываем истории, разгоном борьбы с госизменниками до сталинских темпов, подготовкой к введению военного положения и – самое главное – к переизбранию президента Владимира Путина с результатом 90%.

Почти на все сто

Очередной отчет Минфина выявил, что дыра в федеральном бюджете за июль увеличилась на 222 млрд рублей, составив по итогам семи месяцев 2023 года 2,817 трлн. По данным ведомства, доходы казны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 7,9%, показав отметку в 14,5 трлн. Из них ненефтегазовые – 10,3 трлн, что на 19,8% больше по сравнению с январем-июлем 2022-го, в том числе за счет дополнительных поборов с населения и бизнеса. Зато нефтегазовые поступления, два десятка лет спасавшие путинскую экономику, снизились на 41,4%, опустившись до 4,19 трлн рублей. Тем не менее Минфин не унывает и продолжает прогнозировать, что по итогам года дефицит составит плановые 2,925 трлн рублей. То есть технически, если ситуация резко не поменяется, у Кремля осталось всего около 100 млрд рублей, чтобы не выбиться из плана. Другое дело, что вряд ли это как-либо заставит режим Путина пересмотреть свое поведение, заняться восстановлением страны и не залезать в еще большие долги.

Впрочем, формально удар по бюджету может смягчить продолжающая свободное падение нацвалюта. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на непубличные расчеты правительства, обвал курса доллара (почти до 100 рублей за $1) и евро (выше 107) позволит Кабмину заполучить до конца года дополнительный триллион обесценившегося рубля. По словам экономистов, каждый рубль роста курса доллара потенциально приносит бюджету 100–120 млрд.

Проблема в том, что относительный позитив в такой ситуации могут испытывать разве что Кабмин и сырьевые экспортеры. И если бы не существенно возросшие риски неконтролируемой инфляции, государство наверняка предпочло бы оставить все как есть. Тем не менее, когда 9 августа рубль опустился до 98 за доллар, а евро подобрался к 108, ЦБ решил действовать, хотя еще в июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина утверждала, что не видит рисков финансовой стабильности. Регулятор объявил, что до конца года прекращает покупку валюты по бюджетному правилу (на сверхдоходы от энергоресурсов) «в целях снижения волатильности финансовых рынков».

Правда, предпринятая Центробанком мера пока не сильно помогла нацвалюте, которая по-прежнему держится на рекордных позициях. Экономисты поясняют, что решение ЦБ было правильным, поскольку в нынешнем положении реализация бюджетного правила лишь ускоряла падение курса, однако отказ от покупки иностранной валюты уже, видимо, не слишком поможет национальной, так как речь идет о структурных проблемах. И лучшее, на что стоит рассчитывать, – откат до 90-92 рублей за доллар.

Падающий шесть месяцев подряд рубль вошел в самый продолжительный период девальвации с 2014 года и одновременно попал в топ слабейших валют мира, по подсчетам Bloomberg. Хуже проявили себя лишь аргентинский песо и турецкая лира. Проблема в том, что российская экономика переживает усиливающийся «валютный голод» из-за падения доходов от экспорта, деградации внешней торговли до бартерных схем и оттока капитала. В итоге, по мнению специалистов, спрос на инвалюту на российском рынке серьезно превышает предложение, а «что будет дальше, с трудом понимают даже в ЦБ».

Всех с повышением

Между тем девальвация рубля уже запустила в России серьезную инфляцию.

Правда, вечно позитивный Росстат заявил, что инфляция составила всего 4,3% год к году, а затем в 47 раз поднял свою оценку роста реальных располагаемых доходов россиян. Ранее утверждалось, что рост доходов составил 0,1%, но затем – после окрика Путина – эта цифра была резко пересмотрена в сторону увеличения, сначала в 44 раза, а потом в 47 раз – до 4,7%. То есть официально доходы обогнали инфляцию, и беспокоиться, казалось бы, не о чем.

Однако о том, что ситуация гораздо хуже официальных цифр, говорят в том числе и панические действия самих же госчиновников, которые в попытке сдержать цены решили вернуться к командным методам управления экономикой. Как рассказала газета «Известия» со ссылкой на источники, 8 августа замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провел совещание с представителями торговых сетей, которым сообщил пренеприятные новости – на ряд продуктов правительство фактически решило ввести госрегулирование (непонятно зачем, если доходы россиян так выросли). Минпромторг потребовал от торговых сетей сообщать о каждом факте резкого повышения стоимости товаров.

Пресс-служба ведомства позднее сообщила, что по итогам совещания крупные продавцы «добровольно» согласились ограничить наценку на продукты. По словам Евтухова, «такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России».

Комфорт по-евтуховски, правда, дело своеобразное, поскольку значительная часть товаров очень скоро все равно серьезно подорожает. Например, крупные производители чая и кофе с сентября уже приняли решение повысить на 6-9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», выяснила газета «Коммерсантъ». Кроме того, на 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. Причем, цена на эти позиции и так давно растет при одновременном падении спроса. И, конечно, повышение цен для ритейлеров всегда приводит к еще большему росту стоимости товара для конечного потребителя. По прогнозам, к зиме чай и кофе рискуют подорожать на все 20%.

Кстати, тем, кто предпочитает индейку вместо курицы и свинины, стоимость которых к августу 2023 года взлетела примерно на 30%, тоже стоит приготовиться к новым тратам. Стоимость филе бедра и филе грудки индейки за год выросла на 10-12%, с сентября производители решили повысить отпускные цены для магазинов еще на 6,5%, что снова отразится на конечном потребителе и, скорее всего, в куда большем объеме.

Тем временем стоимость поездки на такси тоже бьет рекорды. По некоторым оценкам, средняя цена за поездку в Москве с начала года выросла на 40%, в регионах – примерно на 25%. По более скромным подсчетам, в регионах средний чек составил 435 рублей (на 4% больше, чем годом ранее), в столице – 771 рубль (на 12% больше). Среди причин происходящего участники рынка достаточно откровенно, хотя и не открыто, указывают на развязанную Кремлем войну в Украине и последовавшие за ней международные санкции, из-за которых западные, японские и корейские автопроизводители отказались от сотрудничества с РФ, что привело к дефициту комплектующих в стране и взвинтило цены, в том числе на такси.

Плохая новость в том, что с сентября стоимость услуг такси может вырасти еще на 30% из-за подписанного в конце декабря 2022 года Путиным закона, обязывающего водителей рынка, в том числе самозанятых, иметь ОСАГО по тарифу перевозчиков, который стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.

Добавить к этому другие факты роста цен на товары в различных сферах – будь то лекарства, железнодорожные перевозки или автомобили – и становится очень трудно согласиться с данными Росстата, насчитавшего инфляцию чуть выше 4%.

Положение обязывает

Последние недели российские власти усиленно подгоняли законодательство под новую волну мобилизации и даже введение военного положения (ВП). И пока Госдума ушла на каникулы и отдыхает от выдумывания новых милитаристских норм, за дело взялся президент. Так, Путин внес в парламент проекты поправок, касающиеся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения в России военного или чрезвычайного положения.

С одной стороны, этот шаг можно воспринимать как технический – РФ в прошлом году вышла из Совета Европы. С другой стороны, учитывая все принятые до этого поправки, техническая корректировка нормы вполне может оказаться признаком готовности Кремля пойти на этот шаг. Поэтому следует помнить, что при объявлении в стране ВП власти смогут ограничить въезд и выезд граждан, досматривать транспортные средства, изымать у населения и организаций имущество, приостанавливать работу политических партий и других объединений, привлекать граждан к работам «для нужд обороны», запрещать мирные собрания, принудительно переселять людей, ввести военную цензуру, запретить продажу спиртных напитков и проведение выборов.

Последнего власти, правда, хотели бы избежать. Во всяком случае к президентским выборам в марте 2024 года Кремль активно готовится и ставит себе цель обеспечить для Путина 80% поддержки во время голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях пошел дальше и заявил, что президентские выборы в России – «это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия». «Путин будем переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», – сказал чиновник в интервью The New York Times. При этом его откровенность вызвала резонанс, и Пескову пришлось оправдываться и заверять, будто американские журналисты «как всегда» все «переврали». Лучше от этого, впрочем, не стало. «Выборы, хотя являются требованием демократии, и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение», – провозгласил глашатай Кремля.

А чтобы вера в величие национального лидера не ослабевала, в том числе у подрастающего электората, в России переписали учебник истории для 10-11-х классов. По требованию президента, авторы книги переделали под новые «реалии» события последних 50 лет и даже не постеснялись в этом признаться. Из пропагандистской брошюры старшеклассники теперь узнают, что «Украина – неонацистское государство», «Россия – страна героев», США «полны решимости воевать до последнего украинца», а Запад совершил «невиданное и снова немыслимое», «похитив общие активы Российского государства, хранящиеся в их банках» на сумму более $300 млрд. Кроме того, там сказано, что в Украине преследуется инакомыслие и запрещена оппозиция. Также школьников предупредят, что, черпая информацию о войне в Украине из Интернета, стоит помнить, что «мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером».

Жалко, что в этом учебнике ничего не расскажут о том, как, например, Кремль решил воевать «до последнего россиянина». На основе открытых источников русская служба BBC и «Медиазона» вновь обновили данные о погибших на войне в Украине гражданах РФ. С начала вторжения журналистам удалось установить имена 29 тысяч 217 российских военных, положивших жизни на алтарь геополитических амбиций Путина. И это речь идет только о подтвержденных случаях, реальное же число безвозвратных потерь, по данным авторов, в несколько раз выше.

Не расскажут старшеклассникам и о беспрецедентных репрессиях, обрушившихся на Россию. Как подсчитало издание «Холод», за 2023 год в РФ будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет. Причем большинство из них рассматривается в закрытом режиме, а потому реальное количество преследований рискует быть в разы выше – о некоторых делах ФСБ может публично не сообщать. Согласно открытым источникам, с января по июль в стране было возбуждено как минимум 82 дела о госизмене, хотя еще в 2022-м таких было – 20. Последний раз сравнимое количество дел по подобной статье наблюдалось в годы правления Иосифа Сталина, на чей период пришелся знаменитый «37-й год», ставший символом массового террора против собственных граждан…