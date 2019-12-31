Россия: кто может быть признан иностранным агентом?

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал поправки в законы «О СМИ» и «Об информации…», которыми вводится в правовое поле новое понятие: иностранный агент — физическое лицо. Авторами проекта являются депутаты Петр Толстой, Андрей Клишас, Людмила Бокова (соавторы законов о «фейковых новостях» и оскорблении власти) и Леонид Левин.

Текст закона непоследователен и содержит противоречия. Например, сначала утверждается, что физическое лицо, распространяющее материалы через СМИ, признанные иностранными агентами, «может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства или иное имущество» из-за границы. Таковыми СМИ признаны 10 изданий, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии» и другие.

При этом далее утверждается, что физлицо может быть признано «выполняющим функции иностранного агента» не только в случае работы на СМИ, но и в случае распространения «для неограниченного круга лиц» любых материалов через интернет, если оно получает деньги из-за рубежа, равно как и от российских организаций, получающих деньги из-за границы.

На это противоречие обратило внимание издание The Insider, которое считает это свидетельством «полного отсутствия контроля качества законодательных продуктов». При этом практика толкования норм об иностранном финансировании некоммерческих организаций такова, что к ресурсам из-за рубежа «может быть отнесен доход за подержанный диван, купленный у россиянина белорусом, и даже собственные наличные доллары или евро из-под подушки», пишет издание. Конструкция закона такова, что в «агенты» можно будет записать человека за любую заметку или статус в соцсетях.

На другое противоречие обратил внимание доктор юридических наук Илья Шаблинский, эксперт Совета при президенте РФ по правам человека в 2012-2019 годах. Как он пишет в своем отзыве, в одном месте говорится о признании физлица «выполняющим функции иностранного агента», в другом — о признании физлица «иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента».

«Неясно, является ли эта разница в формулировках результатом технической неряшливости или очевидной терминологической путаницы, связанной с концептуальными пороками закона», — пишет Шаблинский.

Список физлиц-иноагентов будет вести Минюст. При включении в список гражданин обязан будет открыть юрлицо и, по-видимому, вести свою деятельность через него. При этом распространяемые материалы должны будут сопровождаться пометкой, что человек является иностранным агентом, в противном случае их будет блокировать Роскомнадзор.

Сторонники законопроекта объясняют его появление «вмешательством иностранных СМИ в дела России». Такое мнение, например, в интервью ТАСС высказывал глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич за месяц до принятия законопроекта.

Один из авторов закона, Петр Толстой, заявил, что документ может быть применен против блогеров, хотя «это очень теоретическое допущение», пишет «Интерфакс».

«Наш русский блогер, который сидит дома и пишет блоги, никакого отношения к этим нормам не имеет и иметь не может», — сказал Толстой телеканалу «Дождь».

Многие СМИ, впрочем, настаивают на том, что, судя по тексту закона, он может быть распространен на любого человека, который распространяет какую-либо информацию и получает деньги из-за рубежа (и не обязательно за ее распространение). Как пишет «Медуза», самый очевидный пример — Алексей Навальный, который занимается распространением материалов и сбором средств на свою избирательную кампанию (он может получать взносы откуда угодно).

Президенту Владимиру Путину 27 ноября (за несколько дней до того, как он подписал законопроект) направили открытое письмо с просьбой не принимать проект. Среди подписавшихся 57 человек, в числе которых писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, директор «Левада-центра» Лев Гудков, правозащитники, журналисты, ученые различных структур РАН и ВШЭ.

Авторы письма назвали документ «феноменальным продуктом законодательного творчества», который «не только юридически абсурдный, но и заведомо антиконституционный». Закон нарушает Конституцию РФ, считают они. Во-первых, он нарушает свободу распространения информации. Во-вторых, клеймо иностранного агента, которое имеет ярко выраженный негативный характер, дискредитирует человека и умаляет его достоинство.

«Наконец, обязанность регистрировать юридическое лицо — абсурдна. Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав. Президент не должен подписывать этот закон», — говорится в письме. Президент подписал законопроект на пятый день после опубликования этого письма.

Юрист Илья Шаблинский также указывает на другие недостатки закона. По его словам, во-первых, формулировка (физлицо) «может быть признано» создает пространство для произвольного политического решения со стороны госоргана, и человек не может знать точно, в каком случае он подпадает под закон. Во-вторых, развешивание политических ярлыков возвращает страну к 1920-30-м годам, когда для таких же целей использовались категории «представитель бывших эксплуататорских классов», «кулак» и другие.

«Эти категории использовались в законах и подзаконных актах, предусматривавших различных меры административного принуждения по отношению к этим лицам, — пишет Шаблинский. — Это обращение к отвратительной мрачной традиции, уже получившей историческую оценку. И крайне опасная тенденция, если пытаться судить о целях законодателя».

В-третьих, вопреки закону, физлицо не может быть признано средством массовой информации: «Это юридический нонсенс. Согласно закону "О СМИ" средства массовой информации — это форма периодического распространения массовой информации. Физическое же лицо не может быть такой формой». В-четвертых, физлицо «нельзя заставить создать юридическое лицо», не нарушив гражданское законодательство.

«Закон игнорирует ряд важных положений Конституции РФ, а также административного, гражданского и информационного законодательства, очевидно преследуя не правовую, но политическую цель», — считает Шаблинский.