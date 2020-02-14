Россия: к чему привела передача машин скорой помощи в частные руки

Водители скорой помощи в разных регионах страны жалуются на задержки зарплат и другие нарушения трудового законодательства. Некоторые угрожают забастовками. До масштабных акций дело пока не дошло, но ситуация остается сложной. Проблемы возникли после того, как транспортные службы скорой помощи вместе с шоферами решили передать частным компаниям.

Власти по-разному относятся к частичному аутсорсингу скорой помощи. Одни чиновники видят в этом возможность без государственных издержек обновить медицинские автопарки и сэкономить на их содержании, другие недовольны трудовыми конфликтами и отказываются от услуг частников.

Недовольство водителей

Водители карет скорой помощи чуть не забастовали в Екатеринбурге. Если бы это произошло, с 1 февраля на вызовы не выехали бы 37 машин (по другим данным — 18), всего в городе работают 128 машин скорой помощи.

Причиной конфликта стало предложение работодателя перейти водителям в статус ИП или самозанятых, то есть формально независимых поставщиков услуг, сказали шоферы екатеринбургскому изданию E1.ru.

Подобная практика считается атрибутом теневой занятости. Она позволяет компаниям сэкономить на взносах в пенсионный и другие фонды. У самозанятых и ИП нет оплачиваемого больничного и отпуска, их проще уволить.

Попытки превратить работников в самозанятых нередко приводят к забастовкам. Например, это стало одной из причин стачки водителей интернет-магазина OZON в Петербурге.

Работодателем сотрудников скорой помощи является компания «Феникс-логистика» бизнесмена Евгения Фридмана. Как он сообщил газете «Коммерсантъ», что компания не навязывала, а лишь предлагала водителям перейти на самозанятость, так как это позволило бы им увеличить заработки: работникам предложили сохранить прежний трудовой договор со ставкой 18 тыс. рублей в месяц или оформиться в качестве самозанятых с заплатой 25 тыс. без изменения часов работы. «Просто по трудовому договору мы будем отчислять 13% НДФЛ и 30% в пенсионный фонд, а по системе самозанятых мы отдаем работнику всю сумму, он с нее платит 6%», — сказал он.

Объясняя причины недовольства работников в интервью изданию News.ru, Фридман, в частности, добавил: «"Бастующие" водители своей выходкой хотят решить свои личные меркантильные задачи, связанные с повышением зарплаты. То есть два года они работали и ничего не требовали от бывшего руководства. А сейчас работодатель меняется: а почему бы не попробовать, вдруг получится?».

Между тем прокуратура начала проверку действий «Феникс-логистики», на фоне которой ситуация между компанией и водителями разрешилась. «Мы пришли к общему знаменателю, мы пришли к компромиссу. Нам предложили нормальные трудовые договоры… официальное трудоустройство со всеми соцпакетами… Поэтому все автомобили… выйдут на линию», — сказал в своем Instagram один из водителей.

Это не первый трудовой конфликт, связанный с передачей медицинских автопарков в частные руки.

По сообщениям, голодовкой из-за невыплаты зарплат весной и осенью 2019 года угрожали подчиненные Фридмана в Пермском крае. В декабре чуть не забастовали неотложки Нижневартовска (ХМАО), где компания «Феникс-менеджмент» (также принадлежит Фридману) задолжала им зарплату за два месяца. Те же проблемы и с тем же работодателем в сентябре возникли в Копейске (Челябинская область).

Осенью 2019 года итальянскую забастовку объявили бригады скорой помощи в Петрозаводске. Суть акции состоит в замедлении работы путем скрупулезного и формального соблюдении всех правил. Причины — низкая зарплата и планы отдать санитарные машины и водителей на аутсорсинг. Того же боятся и сотрудники скорой в Самаре, требующие от властей не проводить реорганизацию службы.

В 2018-м из-за задержек зарплаты прерывали работу водители уфимских скорых, трудоустроенные в фирме «Автотранском», и больничные шоферы Йошкар-Олы, требовавшие заработанных денег у «Эффективной системы здравоохранения».

Почему скорые передают частным фирмам

Почти половина машин скорой помощи в России изношены, писал Finanz.ru со ссылкой на сообщения Минздрава в конце 2018 года. В замене, таким образом, нуждались около 11 тыс. из 24 тыс. медицинских автомобилей. При этом в 2019 году Минпромторг должен был поставить регионам лишь полторы тысячи авто.

Покупать машины за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования медучреждения не могут (так как им запрещено приобретать товары стоимостью выше 100 тыс. рублей за единицу), при этом у региональных властей на обновление автопарков не хватает денег.

Частные фирмы предлагают губернаторам быстро пополнить дефицит, а также взять ответственность за техобслуживание и персонал больничных гаражей, сняв эту ношу с главврачей. Взамен они получают финансирование из Фонда ОМС, обязуясь бесплатно обслуживать население.

Схемой воспользовались многие субъекты РФ, увидев в ней способ сэкономить. Однако мнения по поводу ее целесообразности расходятся.

Компании-аутсорсеры нередко предоставляют в пользование врачам не собственные автомобили, а взятые в лизинг (арендованные с правом последующего выкупа). «Почему бы этого не делать региональным властям [не брать санитарные машины в лизинг]? У меня нет ответа», — недоумевает председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. По его мнению, лизинг без посредников позволил бы сберечь больше бюджетных средств.

В разных регионах по-разному оценивают выгоды и издержки аутсорсинга. Например, чиновники Вологодской области, где эксперимент стартовал в 2013 году, считают, что он позволил существенно обновить автопарк и повысить качество услуг в условиях бюджетного дефицита.

Однако главврачи региона, мнение которых приводит издание Newsvo.ru, утверждают, что денег, ежегодно расходуемых на услуги частников, хватило бы на закупку новых медицинских авто.

Кое-где (например в Прикамье, Ноябрьске) от услуг аутсорсеров отказываются. В Архангельской, Ленинградской, Курской областях полагают, что тарифы частных компаний выше затрат медучреждений на собственные гаражи, сообщало издание Рамблер.авто.

Тем не менее, реформа популярна у некоторых местных руководителей. На аутсорсинг частично переводят скорые в Самарской области, Нижнем Тагиле, Благовещенске.

Как аутсорсинг в скорой повлиял на качество услуг

Некоторые эксперты недоумевают, как аутсорсерам удается держаться на плаву, ведь в средства, выделяемые им по ОМС, не заложена инвестиционная составляющая и прибыль.

Коммерческие операторы рентабельны благодаря оптимизации расходов на горючее, ремонт и запчасти, при этом под оптимизацию не должен подпадать фонд оплаты труда и налоговые отчисления, говорится в официальной статье, подводящей итоги внедрения аутсорсинга на Вологодчине.

О подобной оптимизации косвенно упомянул и Евгений Фридман в интервью изданию News.ru: «Водители скорой, которые работали в госсистеме, привыкли к определённой специфике, то есть там топливо не так контролируют, дисциплину не контролируют, всё же государственное. А мы требуем от работников относиться к имуществу и труду ответственно».

Однако складывающаяся в результате ситуация не всегда и не всех устраивает. Например, Минздрав Челябинской области расторг контракт с «Феникс-менеджмент» на том основании, что фирма предоставила скорой помощи Копейска не новые, а подержанные авто, а также из-за ухудшений условий труда водителей, писало издание Znak.com.

Фридман не разделяет эту позицию. В частности в разговоре с изданием «74.ru» он сказал, что «Минздрав понимает, что данное решение не имеет под собой объективных причин, а исключительно политическое — нужно было выпустить пар, его выпустили». Ранее, общаясь с тем же изданием, он говорил, в частности, что «часть машин не старые, а просто года производства старого [2017 г.], а так они абсолютно соответствующие техзаданию». По его словам, после расторжения договора с его компанией «на линии Копейска вышли старые автомобили станции скорой помощи со сроком эксплуатации 3-6 лет».

«Говорят, транспортные компании лучше позаботятся о технике, чем больничные гаражи. В богатых регионах, где есть… конкуренция, это возможно и так, но станции скорой помощи в малых городах скорее проиграли… У собственника должен быть запас машин, но [в реальности] его нет», — комментирует сложившуюся ситуацию врач отделения скорой помощи петербургской поликлиники №52 Григорий Бобинов.

Больше всего критикуют отношение аутсорсеров к водителям. «Практика показывает, что [фирмы получают прибыль] за счет [ухода от] налогов», — говорит Коновал.

Раньше водители были членами бригад скорой помощи и часто имели дополнительную квалификацию фельдшера. Они имели право не только управлять автомобилем, но и переносить больных, накладывать повязки, подключать медицинскую аппаратуру. Но с переходом на аутсорсинг требования к шоферам снизились, а опытные кадры начали постепенно уходить. Этому способствует система срочных трудовых договоров, при которой работник может быть уволен по истечении срока контракта, утверждает Коновал.

«Шоферы на аутсорсинге [как правило] — непрофессионалы, знающие в городе каждый закоулок, а случайные люди», — считает профсоюзный лидер.

Водители в частных компаниях нередко сталкиваются с невыплатой зарплаты (шоферам — сотрудникам медучреждений, по словам Коновала, платят вовремя, хотя иногда «срезают» стимулирующие выплаты).

«Так как в тариф ОМС не заложены ни инвестиционная составляющая, ни прибыль, [аутсорсер всегда] находится в режиме жесткой экономии, финансового риска. Это отражается на работниках», — объясняет причины явления собеседник.

Переходя из штата медучреждений в состав аутсорсинговых компаний, водители теряют социальные гарантии, но приобретают право на забастовку (в отличие от медперсонала, им бастовать не запрещено).

Такое сочетание факторов потенциально угрожает пациентам, которые становятся заложниками не только изношенной техники, но и бизнес-модели, порождающей трудовые конфликты.

Состояние скорой — стабильно тяжелое

Службы скорой помощи в России продолжают деградировать. Средняя зарплата фельдшера в нестоличных регионах европейской части страны — 18-26 тыс. рублей в расчете на одну ставку, а заработки врачей — примерно в полтора раза ниже, чем предусмотрено майскими указами Владимира Путина (не ниже двух средних зарплат в регионе), утверждает Коновал.

Как следствие, в скорую приходит все меньше специалистов. Оставшиеся сотрудники трудятся с большими переработками. Количество специализированных (например, реанимационных и психиатрических) бригад сокращается, а главврачи заинтересованы в том, чтобы избавиться от «лишнего» персонала, в том числе — водителей. Все это связано с хроническим недофинансированием здравоохранения, считает эксперт.