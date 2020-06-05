Россия: к экологическим протестам на Кузбассе добавились экономические

Предприятия угольной отрасли массово увольняют работников из-за падения спроса и цен на это топливо на мировых рынках. (Фото: ako.ru)

Весной в Кемеровской области возобновились подземные пожары в нескольких населенных пунктах, а с ними — и акции протеста. В то же время на других территориях Кузбасса шахтеры массово теряют работу, что грозит еще большим социальным взрывом.

Город на угле и огне

Житель Киселевска Виталий Шестаков в середине мая девять суток провел на голодовке. Так он пытался заставить руководство города срочно отреагировать на обращение жителей района Подземгаз: 8 мая они потребовали исследовать территорию, под которой как минимум с 2019 года продолжается подземный пожар.

Как рассказала Eurasianet.org местный журналист и активист Наталья Зубкова, речь идет об участке площадью размером примерно 600 на 600 метров, расположенном по соседству с десятками жилых домов. В прошлом году почва там покрылась трещинами, а из-под земли начал валить дым. Демонстрируя журналистам этой место, Виталий Шестаков провалился под землю по щиколотку и получил ожоги ступней.

Тогда власти подземные очаги не признали: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в Киселевске горел обычный мусор. Территорию засыпали глиной, но даже в ноябре, несмотря на сибирские морозы, земля там была такой рыхлой, что в ней застрял БелАЗ.

Весной жители Подземгаза снова подняли шум — земля вновь аномально нагрелась. В середине апреля замгубернатора Валерий Догадов вместе с мэром Максимом Шкарабейниковым лично замерили температуру почвы. На поверхности она оказалась 20-22 градуса, на глубине — 9-10 градусов. «Это говорит о том, что почва прогревается сверху, от воздействия солнечных лучей», — объяснила пресс-служба администрации Киселевска.

Жителей это не удовлетворило. В обращении от 8 мая они потребовали сделать замеры на глубине хотя бы 4 метров. Не дождавшись реакции властей, Шестаков завершил голодовку. Спустя несколько дней он получил ответ от областного департамента угольной промышленности. В этот раз власти наконец признали, что на месте подземного пожара есть уголь, но бурить там не будут: это может «спровоцировать возобновление процесса нагревания».

Жители Киселевска опасаются, но пожар усилится и даже приведет к взрыву газа, говорит Зубкова. Но подземный пожар в Подземгазе — не единственное, что их беспокоит.

Город стоит прямо на угольном пласте. В советское время уголь здесь добывали шахтами, но потом многие шахты закрыли, а часть преобразовали в разрезы — это дешевле. Их в городе девять, и некоторые подошли почти вплотную к жилым домам.

Столь близкое соседство не радует киселевцев: из-за взрывов во время разработки породы рушатся их дома, а в воздухе постоянно висит угольная пыль. Когда зимой долго не выпадает свежий снег, в некоторых районах сугробы становятся черными.

Местные считают, что из-за такой ситуации в городе часто страдают онкологическими заболеваниями. Один из жителей Киселевска записал видеообращение, в котором заявил, что заболел раком именно из-за экологической обстановки, спровоцированной открытой добычей угля. Статистика показывает, что это характерно для всего региона: смертность от рака в Кузбассе на 17% выше, чем в среднем по России.

«Это то направление, в котором мы сейчас бьем тревогу», — говорят кемеровские ученые из Национального научно-исследовательского института общественного здоровья.

В июне 2019 года жители Киселевска выходили на митинг, где пожаловались на тяжелые условия жизни и бездействие чиновников. Там они записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. У канадского политика они даже попросили убежище, а у Гаагского международного уголовного суда — расследовать «варварскую» добычу угля.

У российских властей протестующие требовали переселить жителей из города. Губернатор региона Цивилев тогда пообещал переселить жителей ближайших к подземному пожару пяти улиц, но этого до сих пор не произошло.

«Никто никого переселять не будет, — говорит Наталья Зубкова. — Вкладывать в людей не собираются. Их ставят в невыносимые условия, и они вынуждены уезжать сами. Это и есть экологические беженцы».

Где еще протестуют

В Кемеровской области есть и другие населенные пункты, где люди активно выступают против расширения угледобычи. Летом 2019 года в селах Апанас, Костенково, Ананьино жители обнаружили листовки от анонимных «Кузнецких партизан» с такими словами: «За каждый метр уничтоженной земли угольные банды будут расплачиваться миллионами рублей сожженной карьерной техники».

Под Новокузнецком неизвестные действительно сожгли на разрезах бульдозер и КПП, а также попытались поджечь экскаватор с помощью коктейлей Молотова. Издание «Тайга.инфо» со ссылкой на анонимный источник писало, что «в отряде минимум 30 человек, они действуют пятерками, ходят от разреза к разрезу». Однако больше о следах диверсий информации не было.

В селах недовольны тем, что угольщики при разработке разрезов разрушают дороги. Люди несколько раз даже перекрывали проезд, не пуская транспорт угольных компаний. Также население беспокоят регулярно горящие отвалы — из-за едкого дыма местные жители задыхаются.

Проблема с такими отвалами не исчезла и в 2020 году. Самая горячая точка — село Апанас. Там горит заброшенный отвал разреза «Листвянский”, но местные жители называют его «отвалом Тулеева» — в честь губернатора Амана Тулеева, руководившего Кузбассом с 1997 по 2018 год.

Власти объявили там режим ЧС, планируют заливать отвал водой до осени. Однако местные жители такой идее не рады.

«После хорошего дождя от испарений с отвала в Апанасе дышать нечем, — сказал порталу “КузПресс” местный житель Сергей Шереметьев. — У нас серьезные опасения, что, поливая обильно отвал водой, нам создадут невыносимые условия проживания».

Замгубернатора Андрей Панов заявил, что опасности для населения нет и ситуация находится на контроле.

В Киселевске тоже ввели режим ЧС — из-за подземного пожара, но не в районе Подземгаза, а на территории заброшенной шахты «Красный Кузбасс». По информации местной администрации, очаг находится на отдалении от жилых домов.

В последние годы добыча угля в Кузбассе постепенно нарастала. За последние 10 лет ее объем увеличился в 1,5 раза, до 250 млн тонн каменного топлива. Согласно действующей стратегии развития, к 2035 году добыча должна увеличиться еще в 1,5 раза — до 380 млн тонн. Это при том, что Аман Тулеев еще в начале 2018 года говорил: экологический предел в добыче угля уже достигнут.

Дальнейшее увеличение добычи на разрезах могло бы усилить протестную активность местных жителей и экоактивистов. Однако кризис уже ударил по главной отрасли экономики Кузбасса, и теперь протест в регионе трансформируется в социально-экономическую плоскость, полагает Наталья Зубкова.

Как шахтеры теряют работу

Угольная отрасль Кузбасса начала чувствовать кризис еще до пандемии — спрос и цены на это топливо на мировых рынках упали в середине 2019 года. Например, в Европе — до $47 за тонну, при том что себестоимость кузбасских углей с учетом доставки находилась в районе $50-55.

Уже тогда угольные предприятия стали сокращать людей и задерживать зарплаты. К 1 февраля 2020 года Кузбасс вышел на первое место среди всех регионов России по зарплатным долгам: предприятия не выплатили сотрудникам 268 млн рублей. Основной объем приходится именно на угольную отрасль, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения в ответе на запрос РИА Новости.

Самая острая ситуация сложилась в шахтерском моногороде Полысаево, в котором проживают чуть меньше 30 тыс. человек. В начале года около 300 местных горняков отказались выходить на работу, пока перед ними не погасят задолженность. Также они попросили у регионального правительства выплатить им зарплату вместо работодателя — по закону, при банкротстве градообразующего предприятия такое возможно. Но власти отказали, мотивировав это тем, что это допустимо только на ранних стадиях банкротства, а они уже прошли.

Весной в Полысаево начались массовые сокращения. Так, шахта «Алексиевская» уволила 500 из примерно 700 сотрудников, а расположенная рядом «Заречная» в течение мая избавилась от 150 работников, и еще 1650 человек планирует уволить в июне. На градообразующем предприятии останутся только 450 человек, сказал РИА Новости конкурсный управляющий Григорий Третьяк.

Сокращения ждут и на шахтоучастке «Октябрьский», расположенном в соседнем городе Ленинск-Кузнецке. Всего на трех предприятиях работу потеряют около 3 тыс. человек, подсчитал председатель Ленинской территориальной организации Росуглепрофа Вадим Федин. «Следующий этап — это социальный взрыв», — заявил профсоюзный деятель «Тайге.инфо».

Местные власти пообещали помочь оставшимся без работы горнякам с трудоустройством и при необходимости бесплатно их переучить. Однако с новыми рабочими местами в регионе дела обстоят сложно: по их количеству в составленном РИА Новости рейтинге Кемеровская область занимает 77 место из 85.

Чтобы помочь кемеровской экономике, федеральный власти намерены стимулировать экспорт угля в восточном направлении, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для этого нужно решить проблему перегруженных железных дорог.

«Несмотря на все решения о строительстве "восточного полигона", компания "РЖД" нарушает графики строительства, и мы не можем выехать на "восточный полигон", где более премиальные рынки», — сказал чиновник. 7 мая президент России Владимир Путин попросил железнодорожников поддержать кузбасских промышленников.

Пока же по итогам первого квартала добыча угля на Кузбассе упала на 12%. В Минэнерго ждут, что экспорт российского угля в 2020 году может снизиться на 10-22% в зависимости от ситуации на рынке.