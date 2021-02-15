Россия: лицензия на просвещение

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В частности, депутаты предлагают ввести разрешительный порядок международного сотрудничества в сфере образования и лицензирование просветительских проектов.

Поправки были приняты в первом чтении в конце 2020 года. На втором этапе проект еще может претерпеть значительные изменения. Но мало надежд, что это случится.

Антизападный пакет

Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - часть пакета поправок в законодательство, внесенных Госдумой в декабре. Тот же пакет включает поправки в закон «Об иностранных агентах».

Поправки стали результатом активной работы двух комиссий, созданных для расследования предполагаемого вмешательства Запада во внутреннюю политику РФ – Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Государственной Думы.

Эти комиссии имитируют название комиссии Конгресса США – Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (The House Un-American Activities Committee).

Целевая аудитория – студенчество и академические круги

В отчете о работе за 2020 год Комиссия Совета Федерации утверждала: в политике «вмешательства» основными целевыми аудиториями США считает «молодежь, студенчество, академические круги».

По версии авторов доклада, обеспечить это самое вмешательство в интересах Госдепартамента и Пентагона должны российские «академические структуры».

Наконец, выпускники ШМС – школы местного самоуправления – названы среди тех, кто подозревается в «содействии» реализации предполагаемых планов США по вмешательству во внутренние дела России.

Таким образом, в докладе было четко обозначено: необходимо предпринять меры, направленные на ограничение и контроль студенчества, «академических кругов», а также не подконтрольных государству форматов просветительской деятельности.

С этой целью в Государственную думу среди прочих был внесен законопроект, призванный защитить молодежь и студентов от влияния Запада.

Обязательная регистрация

В пояснительной записке к проекту авторы жалуются на отсутствие регламентации образовательной деятельности. Этот пробел якобы используется для «широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Чтобы избежать этого «вмешательства», закон предусматривает официальную регистрацию любой образовательной и учебной деятельности (в том числе, например, и недавно созданного Свободного университета). Проект предлагает наделить Министерство образования и науки правом выдавать лицензии на образовательные проекты.

Что включает образовательная деятельность

Образовательная деятельность трактуется проектом очень широко. Как результат, она может включать исследовательские проекты, лекции, веб-сайты, каналы на YouTube... Закон атакует не только независимые образовательные проекты и образовательную деятельность неправительственных организаций (НПО), но и университеты.

При этом особое внимание уделяется международному сотрудничеству. Следуя новому закону, все программы международного сотрудничества и обмена должны быть утверждены специальным органом правительства. Это создаст дополнительный политический контроль за университетами, дополнительную цензуру и ограничения.

Преимущества широкого толкования

Автор проекта сенатор Андрей Климов (он же председатель той самой Комиссии по защите суверенитета) открыто признал, что расплывчатые определения «образовательной деятельности», допускающие широкое толкование, являются намеренными. По его словам, «прозрачных мер» недостаточно для борьбы с «опасной деятельностью».

Сенатор утверждает: тех, кто выступает против новых поправок, на самом деле поддерживают «внешние силы», их «баламутят из Вашингтона».

По мнению же критиков, поправки представляют собой еще одну попытку наделить государство полномочиями, а чиновников – произвольными средствами, чтобы заставить оппонентов замолчать.

Предтечи

У попыток «оградить» академическое сообщество и студентов от «тлетворного влияния» и взять под контроль отношения с иностранцами уже есть своя история.

приказ В 2019 году вышелМинистерства образования и науки, обязывающий академиков получать согласие университета на встречу с зарубежными коллегами (указ был отменен после возмущения ученых и уже новым министром).

требование Похожим же языком было написано иНикулинской межрайонной прокуратуры, включавшее, в частности, требование поисков «проамериканских групп влияния» в российских университетах. Оно тоже было отозвано.

Удастся ли отклонить новый законопроект?

Ученые против

Российское научное сообщество быстро отреагировало на вызов. Ученые подняли тревогу по поводу радикальных законодательных поправок, справедливо опасаясь, что изменения могут ударить по международному сотрудничеству. Открытое заявление противников было опубликовано в самой популярной академической газете «Троицкий вариант». При этом ученые и популяризаторы науки заявили, что не будут следовать предписаниям закона, если он будет принят в нынешнем виде.

Клуб «1 июля» (неформальная ассоциация академиков Российской академии наук) выступил с протестом, заявив, что лицензирование противоречит конституционной свободе поиска и получения информации. Велики риски, что процесс будет осуществляться избирательно, что усилит идеологический контроль над гуманитарными и общественными науками, особенно историей. И, наконец, что измененный закон будет препятствовать нормальному развитию науки в России.

«Атмосфера подозрительности к ученым и их международным контактам резко контрастирует с официальными целями России по интернационализации высшего образования», – прокомментировала законопроект преподаватель политики и международных отношений Эдинбургского университета Кася Качмарская. По ее мнению, изменение существующих правил «еще больше подавляет свободный обмен мнениями в академических кругах» и, вероятно, «усилит самоцензуру ученых и исследователей».

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Государство посылает еще один сигнал ученым и академическому сообществу: вам не доверяют, к вашим международным контактам относятся с подозрением. Можно ожидать, что ученые с еще большей осторожностью будут выбирать темы для исследований и публичных заявлений. Может усилиться и самоцензура. По мнению критиков, результатом станет и усиление идеологического контроля над академическими кругами.

Атмосфера подозрительности по отношению к ученым и их международным контактам резко контрастирует с официальными целями России интернационализировать высшее образование, стимулировать университеты повышать международные рейтинги, привлекать иностранных студентов и преподавателей.

Поправки в закон об образовании направлены на обратное – искоренить то, что группа законодателей называет «негативным иностранным вмешательством». Как результат, международные образовательные проекты станут еще более сложными и рискованными в реализации.