Россия массово теряет людей, от которых зависит ее будущее

Россия стремительно теряет людей, способных построить ее светлое будущее. Страну сотнями тысяч покидают ученые, способные разрабатывать новые технологии; высококвалифицированные специалисты, умеющие внедрить эти технологии в жизнь; и состоятельные инвесторы, которые могли бы профинансировать масштабные проекты с применением данных технологий. Также уезжают многочисленные представители творческого класса, способные сделать жизнь не просто сытнее, но красивее и насыщеннее. Владимир Путин назвал этот исход «очищением общества», но в действительности все эти люди – ключевые участники строительства высокотехнологичной экономики и современного государства, и потеря их обернется для России ускорением отставания.

Лавина эмиграции

Точных данных, сколько граждан уехало из России после начала войны в Украине, пока не существует. Разные источники приводят разные промежуточные цифры, но все они говорят о сотнях тысяч.

Помимо количества, беспокойство должно вызывать и качество новых эмигрантов. По наблюдениям экспертов, это в первую очередь специалисты IT-сектора, которых, по некоторым данным, уехало уже около 200 тысяч. Кроме того, Россия вышла на первое место в мире по бегству богатых инвесторов: из оставшихся в стране 100 тысяч таких граждан только в 2022 году уедут 15 тысяч. Также тысячами бегут ученые и массово покидает страну так называемый креативный класс.

Следует отметить, что «утечка мозгов» из России нарастала уже как минимум последние 10 лет, но трагические события этой зимы превратили снегопад в лавину.

«До 24 февраля львиную долю уезжающих в США составляли либо обеспеченные люди, имеющие пассивный доход и затеявшие переезд ради детей, либо предприниматели, ищущие пути расширения бизнеса. Была еще узкая прослойка специалистов, которым за рубежом гарантирован более высокий доход, – рассказывает Дмитрий Позднеев, основатель агентства SmartVisa по бизнес-иммиграции в США. – Сегодня я не могу назвать ни одной профессиональной категории, которая не обратилась бы за консультацией по отъезду. Число обращений выросло в десятки раз! При этом если раньше ехали “куда” – за лучшей жизнью, то сейчас совершенно определенно “откуда”».

Кроме отъезда легальными путями, россияне, по данным американских пограничников, бьют рекорды по попыткам попасть в США нелегально.

Похожей статистикой делится Зарина Майзель, основатель платформы по релокации Reelo.me: «Только за март к нам обратилось более тысячи клиентов из России. Почти в четыре раза больше, чем обычно. В подавляющем большинстве это представители IT и диджитал-сферы. То есть не только разработчики, но и все, кто связан с цифровыми технологиями: аналитики, маркетологи, менеджеры, дизайнеры и так далее. Также искали способ покинуть страну выпускники лучших московских и питерских вузов, причем те, кто уже активно занимался научной работой».

IT-сектор видит будущее за рубежом

Специалисты IT-индустрии стали самой заметной и, по всей видимости, самой крупной группой эмигрантов: их с 24 февраля, по некоторым данным, уехало уже около 200 тысяч.

Россию покинули многие крупные компании, часто тысячами увозя своих сотрудников. Например, практически полностью свернул свою деятельность в РФ некогда крупнейший российский IT-стартап inDriver. По сообщениям, перебраться за границу планирует и крупнейшая IT-компания страны «Яндекс», хотя препятствием для этого могут стать наложенные на ее руководителей санкции.

Учитывая, что сфера IT является фундаментом, без которого невозможно развитие современной экономики, и что дефицит айтишников в России и так составлял около 1 миллиона человек, отъезд такого количества стратегически важных специалистов несомненно окажет крайне негативное влияние.

Правительство попыталось остановить этот процесс, заявив о финансовой поддержке отечественного IT-сектора и прочих льготах для занятых в этом секторе.

Однако эксперты к эффективности подобных мер относятся весьма скептически. Закономерной и необратимой считает «утечку российских мозгов» и социолог, основатель IT-бизнеса из Москвы Наталия Федосеева. По ее мнению, трагические февральские события сжали до нескольких недель тренд, который разворачивался все последние годы.

«В начале марта мы попросту остались без работы: наши основные заказчики – крупные западные компании – либо ушли из страны совсем, либо закрыли все проекты, направленные на развитие бизнеса в России. Но лично мне еще лет 5 назад стало очевидно: мы все дальше отстаем от мирового уровня. Российская экономика в стагнации как минимум с 2014-го, зарубежные инвесторы шли к нам очень неохотно. Это сказывалось и на качестве российских продуктов. Именно с тех пор разработчики и предприниматели с амбициями старались выйти на зарубежные рынки – хотя бы дистанционно. Дело не только в деньгах: им хочется работать в такой же амбициозной и конкурентной среде. После 24 февраля ради этого необходимо уехать».

Сама Наталия вскоре после начала войны перевезла свой бизнес в Финляндию и очень сомневается, что локальные меры финансовой поддержки как-то изменят общую картину. Изоляция и недоступность современных технологий лишила российский рынок остатков привлекательности для грамотных специалистов. «Ждать, что завтра все рухнет, тем не менее не стоит, – уточняет эксперт. – Просто с этого момента скорее всего не появится ничего качественно нового».

По мнению Федосеевой, развитию российского IT препятствует и само институциональное устройство государства.

«По своей сути информационные технологии направлены на укрепление горизонтальных связей. Они должны расти вширь, вовлекая все больше людей и отраслей, делая жизнь более понятной, комфортной, безопасной. А какое горизонтальное развитие возможно в иерархичной системе? Приведу наглядный пример: кому нужна разработанная нами система комплексной интеграции и мотивации персонала, если у нас принята только одна мотивация: я начальник, ты дурак? И так на всех уровнях, будь то политика или бизнес».

Научные работники бегут все быстрее

Число ученых и исследователей сокращалось на протяжении всей «эры Путина»: если в 2000 году число исследователей составляло почти 426 тысяч, то к 2019 оно сократилось до 348 тысяч. Более того, в последние годы значительно усилился их отток за границу: число ежегодно выезжающих за границу исследователей «с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время», сообщил в 2021 году главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин. Данные за 2022 год выделить сложно, т.к. в открытых данных исследователи затеряны в широкой категории «высококвалифицированных специалистов», но косвенные признаки указывают на дальнейшее ухудшение ситуации.

Президент РАН Александр Сергеев, который лучше многих осведомлен о ситуации, неоднократно бил тревогу. В июне он заявил, что Россию ждет «очень сильный» отток ученых, если не будут приняты меры, включая повышение финансирования фундаментальных исследований – с 252 млрд рублей до 383 млрд (для сравнения, на содержание аппарата чиновников и органов госвласти при этом тратится 2,124 трлн рублей, а на финансирование полиции и силовых структур – 2,734 трлн). У правительства, однако, другие приоритеты. В представленном на днях плане оптимизации бюджета Минфин предложил сократить расходы на госпрограмму «научно-техническое развитие России» на 150 млрд рублей за три года.

Пессимизм главы РАН разделяет и Константин Северинов, профессор Сколковского института науки и технологий, Ратгерского университета (США), специалист в области молекулярной биологии, по словам которого с 24 февраля из России уехало не менее 20% его коллег и студентов. И это, по мнению профессора, только начало.

«Я оцениваю ситуацию пессимистично, – отмечает Северинов. – Россия и раньше не могла похвастаться благоприятными условиями для занятий наукой: уровнем инфраструктуры и финансирования, доступностью современного оборудования, интегрированностью в мировое сообщество. Сегодня эти проблемы встали куда более остро. Мы оказались в полной изоляции. И речь не только и не столько о бойкотах со стороны научных организаций, сколько о потере доступа к необходимым ежедневно реагентам и материалам. О невозможности прилететь на конференцию не потому, что не пригласили, а потому, что не на чем. Условия для работы, которые и раньше нельзя было сравнить с западными или китайскими, стали намного хуже и вряд ли улучшатся в ближайшее время».

Отток будет усиливаться еще и потому, что в науке происходит смещение стратегических приоритетов. «Государство требует от нас латать дыры, которые возникли в результате санкций, – объясняет Северинов. – Грубо говоря, просят заново изобрести аспирин. Тенденция эта, по понятным причинам, будет нарастать. Но многим ученым подобные задачи совершенно не интересны. Трата времени на их решение лишь усилит и без того огромный разрыв между российской и мировой наукой».

Кроме того, профессор Северинов указывает на общественно-политическую подоплеку «утечки мозгов»: «Для ученых в целом характерны левые демократические взгляды, способность критически оценивать информацию, высокий уровень зарубежных контактов. А в сегодняшней России это может быть источником серьезных проблем».

К сожалению, этот фактор приобретает все большее значение. Буквально недавно научное сообщество потрясла новость о задержании сразу двух ученых из Новосибирска и трагической смерти одного из них, Дмитрия Колкера. За пару дней до этого был арестован ректор РАНХиГС Владимир Мау. Учитывая ужесточение законов о шпионаже и госизмене, тренд считать несложно.

На этом фоне зарубежные страны, наоборот, создают все более привлекательные условия для исследователей и ученых. На это обратил внимание и президент РАН Александр Сергеев.

В частности, США с февраля упростили условия въезда для специалистов в сфере науки, технологий, инженерии. Именно тех категорий, которые так необходимы РФ, чтобы хоть как-то компенсировать последствия санкций. «Речь идет о научно-технической интеллигенции, представителях прикладных наук, таких, например, как фармакология, прикладная химия, микроэлектроника. Тех, кто, как написано в подзаконном акте, способствует инновационному движению Америки вперед», – комментирует Дмитрий Позднеев из SmartVisa.

По словам Зарины Майзель из Reelo.me, аналогичное решение приняла Великобритания. «Визу талантов» планируют также вводить страны, до нынешнего времени ее не применявшие, такие как, например, Испания и Аргентина. «Скорее всего, осенью Россию ждет новый пик эмиграции, на этот раз куда более осознанной», – прогнозирует Майзель.

Миллионеры предсказывают стране коллапс

Еще одной многочисленной категорией новых эмигрантов стали состоятельные бизнесмены.

Инвестиционно-консалтинговая компания Henley&Partners совместно с международной исследовательской группой New World Wealth опубликовала ежегодный отчет, согласно которому в 2022-м году Россия выйдет на первое место в мире по оттоку состоятельных людей. По прогнозам, страну покинет около 15 тысяч из оставшихся в стране примерно 100 тысяч долларовых миллионеров. Кстати, в еще 2017 году в РФ было почти 190 тысяч таких граждан, то есть, по всей видимости, отток богатых инвесторов идет не первый год.

Таким образом замыкается цепочка регресса: уезжают творцы, организаторы, разработчики и инвесторы.

Сопряженное с бегством инвесторов бегство капитала – еще одна пробоина в стене российской экономики. В первом квартале 2022 года частный сектор вывез из страны 62,4 млрд долларов. Отток в феврале и марте побил рекорд за всю историю наблюдений. Центробанк РФ ждет, что к концу года цифра вырастет до 151 млрд, достигнув показателей 2014 года, тоже побившего рекорд за всю историю наблюдений с 1994 года.

Больше всего богатых россиян уедет в Объединенные Арабские Эмираты. Примечательно, что 70% уехавших в ОАЭ бизнесменов планируют открыть там свое дело, следует из доклада Knight Frank Russia. То есть, Россия лишается не прожигателей сомнительных доходов, как могут считают некоторые, а серьезных предпринимателей, составляющих основу экономики любой страны.

Дмитрий Позднеев подтверждает: настрой собственников компаний с началом войны резко изменился. Если раньше они всеми силами стремились сохранить бизнес на родине, то сегодня это перестало быть приоритетом. Скорее наоборот: контролировать российское предприятие удаленно становится все сложнее, к тому же компания с «русским паспортом» может вызвать много вопросов. Поэтому зачастую клиенты предпочитают продать бизнес и на новом месте начать все нуля.

Примерно так поступил Алексей Козлов, соучредитель крупного московского предприятия по производству обучающих программ: «У нас было две категории клиентов: международные компании, такие, как “Леруа Мерлен”, “ОБИ”, “Икея”, и госкорпорации: “Росатом”, “Ростелеком”. После начала войны иностранные партнеры покинули РФ и разорвали контракты. Осознав, что процесс необратим, я ушел из компании и уехал в Словению».

Алексей признается, что не верит в появление на российском рынке новых эффективных игроков и развитие технологий: «К сожалению, государственные деньги – единственное, что останется в РФ после массового оттока иностранных и российских частных инвесторов. А государственные деньги – это не про эффективность. Это про лобби, бюрократию и страх попасть на скамью».

«Показатели миграции состоятельных людей являются отличным барометром здоровья экономики, – комментирует отчет компаний Henley&Partners и New World Wealth Эндрю Амойлз, руководитель исследовательского отдела последней. – Состоятельные люди чрезвычайно мобильны, их передвижения могут служить ранним предупреждением о будущих тенденция в стране».

По словам эксперта, отток состоятельных людей – очень тревожный для России признак. «Исторически так сложилось, что ускорение эмиграции богатых людей обычно предшествует коллапсу крупных стран», – отмечает аналитик.

Не так зловеще, но не менее драматично звучит прогноз Рубена Ениколопова, ректора Российской экономической школы и профессора университета Помпеу Фабра: «Вынужден констатировать: уезжают лучшие. Во всех сферах идет мощный отрицательный отбор. Сравнительно небольшой общий процент уехавших не должен вызывать иллюзий. Эти несколько процентов самых талантливых играют в наукоемкой экономике решающую роль».

Профессор отмечает, что сиюминутного обвала российской экономики не случилось из-за умения бизнеса подстраиваться под любую ситуацию. Однако это инерционный временный эффект. Если тенденция сохранится, масштаб катастрофы будут нарастать год за годом.

«Через несколько лет Россия окажется далеко позади. И решающим фактором станет вовсе не потеря технологий. Технологии – это инструмент. Потерянный инструмент можно заменить новым. А человеческий капитал для страны – это кислород. Потеря кислорода приводит к удушью».