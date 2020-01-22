Россия: мелкие гостиницы массово закрываются из-за запрета на работу в жилых домах

Поправки в Жилищный кодекс, запрещающие ведение гостиничного бизнеса в жилых многоквартирных домах, был принят в апреле 2019 года, а вступил в силу 1 октября.

В жилых домах часто располагаются мини-гостиницы, хостелы, что, как утверждается в пояснительной записке, «ведет к нарушению жилищных прав других жителей домов», которые проживают в смежных с хостелами помещениях. «Не меньший ущерб так называемые хостелы представляют домам, которые в установленном законом порядке были признаны объектами культурного наследия», — считают авторы закона.

За невыполнение закона грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Кроме того, власти через суд могут принудительно закрыть гостиницу в жилом доме и даже изъять помещения в пользу государства. По данным РБК, в крупных городах доля хостелов в жилых домах составляет (в зависимости от города) 39-74% всех хостелов. Всего в городах с населением более миллиона жителей в общей сложности около 1760 хостелов.

В преддверии вступления закона в силу власти Петербурга прогнозировали закрытие 44 хостелов на 770 номеров, при этом еще 308 мини-гостиниц на 3 тыс. номеров должны были быть переведены из жилого в нежилой фонд (на такие помещения закон не распространяется), пишет РБК. Перевод в нежилой фонд возможен, если хостел находится на первом этаже (или выше, при условии что под ним находятся только нежилые помещения) и имеет отдельный вход, сообщает «Коммерсантъ».

Однако по факту к 27 декабря в Петербурге закрылись 376 мини-отелей, что составляет около 30% номерного фонда города, утверждает издание «Свое дело плюс». Источник этих данных, впрочем, не указан. Возможно, они были получены от участников рынка, поскольку текст был написан по мотивам конференции отельеров.

Некоторые участники рынка начали распродавать имущество. Например, отель The 5th Floor в центре Петербурга в своем Инстаграме объявил о продаже мебели, светильников и декоративных элементов. Владелец мини-гостиницы «Корона» в центре города Роман Косицын выставил на продажу все помещения, сообщил он изданию «Свое дело плюс».

В Москве ожидалось, что закроются 89 хостелов и мини-отелей (527 номеров на 2046 мест), около 60% которых расположены в центре города, сообщал РИА «Новости» начальник управления гостиничного хозяйства городского комитета по туризму Алексей Тихненко. Это 5,2% всех гостиничных предприятий столицы. Данных о количестве фактически закрытых хостелов в Москве пока нет.

В Екатеринбурге, по данным «Коммерсанта», к 23 декабря закрылись 15 хостелов, их количество таким образом сократилось до 67 мини-отелей (до 2 тыс. мест). Вероятно, в других городах похожая ситуация, однако точных цифр в СМИ пока нет.

Сервис по бронированию гостиниц TearelLine опубликовал инструкцию для собственников мини-отелей о том, как работать в условиях запрета. В случае невозможности перевода помещений в нежилой фонд сервис предлагает переименовать на всех сайтах гостиничные термины в обывательские: гостиницу (отель, хостел) — в дом, номера — в комнаты, квартиры, а также — сменить название отеля на вывесках и избавиться от слова hotel в адресе сайта гостиницы.

Кроме того, предлагается сменить вид экономической деятельности (ОКВЭД), заменить договор оказания гостиничных услуг на договор найма с физлицом или на договор аренды с предприятием. Кроме того, TearelLine предлагает своим клиентам (владельцам гостиниц) уведомить сервис, если объект размещения подпадает под действие закона, и работники сервиса проверят, чтобы все термины в описании хостела соответствовали рекомендациям. В случае невозможности перепрофилирования или перевода помещений в нежилой фонд сервис предлагает закрыть гостиницу.

Некоторые отельеры уже сделали все необходимое, чтобы снизить риск закрытия, однако это все равно не дает никаких гарантий. В мини-отель «Премьер» в Петербурге после вступления в силу закона пришли сотрудники Роспотребнадзора, чиновники районной администрации и Жилищной инспекции. Стол в коридоре проверяющие пытались идентифицировать как стойку ресепшн, а также они указали на другие обстоятельства, которые «по совокупности признаков» могут привести к признанию гостевого дома отелем и к закрытию, рассказала директор отеля Ирина Макарова, пишет «Свое дело плюс».

В целом участники рынка относятся к закону негативно. Многие из них, сообщает издание, занимались этим бизнесом более 20 лет, выполняли все правила, установленные властями, и до сих пор не понимают, почему был принят такой жесткий закон.

Впрочем, некоторые хостелы в крупных городах, по-видимому, продолжают работать без каких-либо попыток вывести бизнес из-под действия нового закона. По крайней мере в первые дни октября большинство хостелов в многоквартирных домах Москвы продолжали оказывать услуги, и можно было бронировать помещения, писал РБК. «Пока работаем», — поясняли представители некоторых из них. Большинство хостелов продолжили работу, однако находятся в состоянии «ожидания повестки».