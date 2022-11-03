Россия меняет ДНК

Миссионеры «русского особого пути» утверждают, что «высокоорганизованные государства не существуют без верховной идеологии».( Фото: Valerian Guillot, Flickr, CC BY 2.0, tinyurl.com/3ctajpm9)

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«1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Конституция РФ, Статья 13

Конституция РФ защищает плюрализм не только в общественно-политической сфере, но и в сфере науки и образования. Защита студентов от индоктринации, а преподавателей – от идеологического диктата всегда понималась как фундаментальная свобода высшего образования.

Этой свободе впрямую угрожает введение единого для вузов идеологического курса «Основы российской государственности».

Право на исключение из правил

Каждый авторитарный режим отчаянно нуждается в обосновании своего права на исключение из общих правил, прежде всего правил демократии и прав человека. Ради этого предпринимаются всевозможные идеологические проекты, сфокусированные на «национальной идее», названной «национальной идеологией». При этом творцы и миссионеры «русского особого пути» постоянно утверждают, что на самом деле «высокоорганизованные государства не существуют без верховной идеологии», а те, кто отрицает это, – «лукавцы и лицемеры».

Это желание объяснить-создать-переизобрести старую концепцию «особого русского пути» особенно отчетливо проявилось после протестов 2011-2012 годов. Тогда власть стала направлять все больше ресурсов на «мобилизацию интеллектуалов, готовых занять привилегированные позиции идеологических конструкторов и защитников консервативных ценностей».

«Традиционные ценности» как закон прямого действия

В 2013 году идея особого русского пути была провозглашена в послании президента Путина Федеральному собранию. Он, в частности, утверждал «…нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации».

Подобная политика «защиты традиционных ценностей» от «разрушающего воздействия Запада» угрожает свободной науке, а также мобилизует консервативно настроенных интеллектуалов на преследование инакомыслящих.

Эти же интеллектуалы постоянно обсуждали идею создания национальной идеологии, которая «… на самом деле не воспрещает формулировать государственную идеологию…» При этом следуют оговорки: мол, «государственная идеология» – это «идеология правящей партии» и, значит, в теории может меняться.

Несмотря на эти оговорки, после принятия так называемых поправок в Конституцию традиционные ценности практически получили «статус законов прямого действия... Уважение к этим ценностям, их поддержка и защита становится делом, обязательным для всех граждан Российской Федерации».

«ДНК России»

Политику защиты и пропаганды «традиционных ценностей» и «особого российского пути» планируется проводить и через систему высшего образования.

Проект «ДНК России» был разработан по поручению президента экспертно-методическим советом комиссии Госсовета вместе с Министерством науки и высшего образования РФ по направлению «Наука». Согласно проекту, нужно выработать «комплексный подход к реализации государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики».

В рамках этого проекта была сформулирована задача по созданию «блока гуманитарных дисциплин «ДНК России» и программы «Основы и принципы российской государственности». В нее предполагается вовлечь около ста тысяч преподавателей из более чем пятисот вузов страны.

По сути, речь идет о масштабной переподготовке преподавателей в рамках совершенно идеологической дисциплины.

Исполнители

О содержании и направленности программы можно судить по ее ключевым исполнителям.

Помимо МГУ, СПбГУ и НИУ-ВШЭ, среди ключевых исполнителей программы «ДНК России» – Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), созданный в 2017 году как экспертная площадка Администрации президента.

В экспертах этого прогосударственного института – певцы путинского режима:

декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов,

директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев,

глава прогосударственного Российского общества политологов Андрей Кузнецов.

Эти эксперты давно проводят идею «особой демократии» и «неприемлемости западной мысли к особой цивилизации России». Среди уже выпущенных экспертных материалов этого think tank, например,

исследование о том, как « на Западе исчезла свобода слова »,

сравнительный анализ партийных систем с утверждением , что Россия выбрала систему, «… способствующую широкому представительству, развитию партий и более справедливому (по сравнению с западными демократиями) распределению мандатов».

Недавно проведенный на базе ЭИСИ конкурс показал, каковы основные направления развития «особого пути»: научные исследования, поддержанные государством, призваны

утверждать «народное единство» через «доверие к власти»,

утверждать «реинтегрированные территории Украины» в составе РФ,

исследовать «распад СССР как цивилизационный разлом»,

исследовать «созидательные ценности»: « патриотизм, гражданственность, доверие к власти, семейные традиции».

Главный «куратор проекта «ДНК России»» от Росатома – Андрей Полосин. Его рассматривают как будущего главу факультета социальных наук НИУ-ВШЭ. Диссертация Полосина посвящена роли регионов в системе национальной безопасности (индекс Хирша отсутствует).

Его позиция – а также намерение возглавить факультет социальных наук – недвусмысленно свидетельствуют о желании использовать НИУ-ВШЭ в качестве одного из флагманов этой идеологической перестройки российской высшей школы, наряду с МГУ и СПБГУ.

Новый курс

Преподаватели именно этих университетов приняли активное участие в обсуждении нового идеологического курса на конференции в Сочи в октябре 2022 года. Более 200 преподавателей высшей школы обсуждали будущее содержание программы «ДНК России».

Перед ними выступили представители различных направлений работы над проектом.

Направление. Направленность программы обозначил генеральный директор общества «Знание»: задача сохранения и развития историко-культурного наследия страны актуальна именно «…сейчас, когда против России развернута информационная война, когда ведется война с нашей историей, культурой, с нашим наследием, когда коллективный Запад пытается вычеркнуть выдающуюся роль России в формировании мировой науки, освоении космоса, развитии культуры и искусства».

По данным «Медузы», именно обновленное сравнительно недавно общество «Знание» будет отвечать за содержательную разработку программы и ее наполнение.

Содержание. О содержании программы подробно высказался начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев. Он описал три основных направления в разработке учебно-методического курса «Основы российской государственности»:

Национальные цели;

Исторический опыт с «вневременными ценностями»;

Социологический запрос – для понимания потребностей и интересов общества.

Кураторы. По данным «Медузы», планируется разбить образовательный модуль на четыре блока. Послужной список и репутация предполагаемых кураторов этих блоков позволяет достаточно уверенно судить о их содержании.

«Исторический блок». Основной блок, вероятно, его будет курировать Владимир Мединский (по мнению профессиональных историков, его докторская диссертация по истории « не имеет признаков научной работы »; диссертант убежден , что выдуманный советскими пропагандистами «подвиг 28 панфиловцев» – исторический факт). Блок «Культурный код» . В качестве его куратора рассматривается глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. В интервью « Российской газете » он назвал культурные выставки за рубежом «спецоперацией» и выразил поддержку ведущейся войне, назвав всех россиян «милитаристами и имперцами». Блок «Россия в мире » предполагается отдать на откуп политологу Сергею Караганову, научному руководителю факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ. В интервью « New York Times » он утверждает «крах Запада в экономическом, моральном и политическом плане». В Украине «Россия воюет с Западом», который сделал из украинцев «пушечное мясо». Блок «Образ будущего» имеет вероятным куратором главу «Курчатовского института», члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука. В частности, он намекает на искусственную природу ковида , якобы созданного на Западе, обвиняет США в распространении «разврата» («для борьбы с религией распространяли Playboy »). Член-корреспондент уверен, что «Россия предлагает альтернативный путь развития».

Таким образом, перед нами идеологический проект,

призванный «научно» обосновать и продвигать идею особого русского пути,

построенный на принципах имперскости, не вполне понятных «традиционных ценностей», сакрализации государственной власти,

защищающий авторитарную власть от оппозиции и критиков.

Аналоги

Беларусь. Попытка обосновать «особость» национальной идеологии и поставить знак равенства между государством и страной была сделана в Беларуси. Там еще в начале 2000-х начали преподавать курс «Основы идеологии Белорусского государства». Кажется, обязательное преподавание этого курса не сильно помогло режиму Лукашенко защититься от протестных настроений в системе науки и высшего образования, зато уверенно предотвратило нормальное их развитие.

СССР. Не менее очевидны аналогии с СССР. Впрочем, преподавание «марксизма-ленинизма» уже в брежневское время стало совершенно ритуальным, хотя в целом сдерживало развитие прежде всего социальных наук.

Присяга на верность

Идеологический проект, имплементированный в систему высшего образования, неминуемо приведет к еще большей деградации гуманитарного и социального знания в России.

Еще одна внятно заявленная цель проекта – «очистить науку и образование от «либералов-отщепенцев»». Доклад Изборского клуба жестко обозначает врага как «ориентированную на транснациональные центры околополитическую либеральную богему и демшизу». Это «предатели, коллаборанты, мародеры». С ними, как утверждает доклад, «никакие компромиссы невозможны».

Именно с целью «очищения науки и образования», пишет Медуза, для преподавателей предполагается ввести обязательную аттестацию по новому предмету. Цель заявлена предельно цинично: «Они должны будут присягнуть на верность… Есть понимание, что условной Екатерины Шульман или Григория Юдина в высшей школе быть не должно».

* * *

Новый курс «Основы российской государственности» угрожает не только институционализацией идеологического давления, доселе носившего эпизодический характер.

Он вводит институт запрета на работу для тех, кто так или иначе откажется проходить – или не пройдет – обязательную аттестацию. Новый проект видится как повторение маккартистской практики «поиска агентов коммунистического влияния» в американских университетах 1950-х.