Россия: мешает ли низкое качество госстатистики развитию экономики?

Росстат во время пандемии несколько раз менял данные об экономической ситуации — и всякий раз в сторону улучшения. Это добавляет сомнений в качестве предлагаемых им показателей. Тем более, что претензии в адрес ведомства звучат уже несколько лет: одни указывают на явные нестыковки, другие заявляют об «откровенных манипуляциях». Между тем данные статистики важны не только для бизнеса, но и для государства, присутствие которого в экономике только растёт.

Показатели как вино — со временем только лучше

За последние несколько месяцев Росстат резко изменил свои же предыдущие расчеты важнейших экономических индикаторов. Например, в марте 2021 года выяснилось, что инвестиции в основной капитал в I квартале 2020 года выросли на 3,5%, а не 1,2%, как сообщалось ранее. Улучшилась и динамика за следующие периоды: во II квартале падение составило всего 1,8% вместо 4%, а в III квартале — 3,1% вместо 4,1%.

Чуть раньше, в феврале, менее болезненными стали данные по падению промпроизводства: -2,6% вместо -2,9%. До этого ещё более заметно эти данные «хорошели» в октябре — тогда оценка за март улучшилась аж в восемь раз. А в декабре Росстат сообщил, что и спад ВВП тоже был не таким сильным, как объявляли ранее.

То, что прошлые статистические данные часто со временем уточняются и корректируются, вызывает недоверие и к современным показателям, сказала Eurasianet.org доцент экономического факультета российского университета дружбы народов (РУДН) Марина Миронова.

Действительно, качество госстатистики эксперты критиковали не раз. «По уровню злословия в свою сторону Росстат лишь немного отстает от многострадального Роскосмоса», — заметил в разговоре с Eurasianet.org директор по исследованиям Tochka Rosta Research&Testing Роман Шалимов.

В чём претензии к Росстату

В ноябре 2020 года эксперты Центробанка сообщили, что Росстат неправильно считает доходы россиян: он не учитывает вложения россиян в ценные бумаги. При этом ведомство считает доходом средства, хранящиеся на эскроу-счетах при покупке недвижимости, хотя в действительности граждане не могут распоряжаться этими деньгами. Двумя годами ранее за «ужасное качество» расчёта реальных доходов населения Росстат раскритиковал и министр финансов Антон Силуанов.

Ещё больше упрёков вызывают данные о зарплатах. Например, когда осенью 2020 года Росстат отчитался о росте реальных зарплат вдвое выше инфляции, эти данные поставили под сомнение аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Эксперты пришли к выводу, что статистика рисует более радужную картину, чем в реальности. По мнению аналитиков, до 40% россиян работают в «серой» зоне экономики, так что динамику их зарплат официальная статистика не видит.

В Госдуме тоже не все верят госстатистике. Данные о средних зарплатах российских учителей и врачей не отражают реальную ситуацию в социальной сфере, а потому ориентироваться на эти показатели нельзя, заявил в феврале 2021 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Это обман», — эмоционально добавил депутат. По его мнению, также в стране занижен официальный прожиточный минимум. Претензии к статистке по доходам высказал и депутат Николай Коломейцев.

Другой проблемный (и более важный) показатель — инфляция. Она уже выбилась из таргета Центробанка (4%) и к концу февраля, по данным Росстата, приблизилась к 5,6%. В то же время исследовательский холдинг «Ромир» оценивал реальный рост цен в 11% в годовом выражении, а наблюдаемая инфляция, согласно результатам заказанного Центробанком исследования, составила 12,8%. Поэтому отношение в обществе к официальным данным о росте цен как минимум скептическое.

«Методика подсчета инфляции дает возможность показать, мягко говоря, не тот рост, который, основываясь на своих расходах, ощущают российские граждане, — сказал Eurasianet.org ведущий аналитик инвесткомпании QBF Олег Богданов. — Например, в данных по инфляции Росстат показывает, что с декабря прошлого года цены на отечественные автомобили выросли на 2,4%, а на импортные всего на 1,8%. Вот тут возникает много вопросов: кого опрашивал Росстат, какие импортные автомобили он имеет в виду, как получили средний показатель? Думаю, любой автолюбитель в стране скажет, что за это время рост цен составил не менее 10%».

При этом в феврале Росстат изменил методику расчёта инфляции. У компонентов в потребительской корзине поменяли вес. В результате впервые с сентября 2020 года недельный прирост инфляции оказался нулевым.

«Я всегда говорил: наше самое главное оружие – не “Искандеры” и прочие забавные игрушки. Главное – наш могущественный и вездесущий Росстат. Порой возникает ощущение, что там на полставки трудится Старик Хоттабыч», — иронизировал по этому поводу инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.

К другим показателям у экспертов тоже есть вопросы. Так, уровень безработицы не учитывает неформальную занятость и деятельность временных трудовых мигрантов, отметила Марина Миронова. «Статистика по промышленному производству отличается очень скудными сведениями. Многие статистические показатели по росту производства некорректны, так как противоречивы. Например, месячные данные и годовые в разных справочниках и бюллетенях противоречат друг другу. А сами данные предоставляются с большим запозданием», — добавила она.

Почему госстатистика на таком уровне

Из-за чего показатели госстатистики не всегда корректны, а формируемый на их основе образ действительности все больше отрывается от жизни, подробно изучила социолог из ВШЭ Ольга Моляренко. Чтобы ответить на эти вопросы, она провела 270 глубинных интервью с сотрудниками Росстата, МВД, ФНС, Пенсионного фонда, центров занятости и соцзащиты. В результате она сформулировала три причины текущего положения дел.

- Упрощение реальности. Методики официальной статистики унифицированы для всей страны и «фиксируют одинаковые и близкие аспекты и характеристики явлений (и только те из них, что интересны государству)». А уникальные особенности местных сообществ учитываются плохо. При этом цифры Росстата и других органов власти часто не совпадают — и это никто не исправляет.

- Систематические ошибки. Проблема в нехватке специалистов, сложных условиях их труда и особенностях устройства органов власти: «если на территории нет исполнителя, фиксирующего какие-либо показатели, то, согласно официальным данным, не будет и самого явления». По адекватности статистических данных бьют также сокращение штата в органах власти и централизация Росстата.

- Намеренные подлоги. Статистика — инструмент политический, напоминает Моляренко. Поэтому её сознательно искажают в разных целях, будь то желание чиновников скрыть недостатки, получить необходимое финансирование или подогнать местную картину под федеральные задачи («Москва требует, мы показываем»).

Между тем глава Росстата Павел Малков утверждает, что сознательно исказить данные нельзя. «Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», — заявил он в интервью РБК.

Вместе с тем Малков признал, что есть проблемы с качеством первичных данных: люди на местах плохо или с ошибками заполняют отчетности. Чтобы решить этот вопрос, Росстат намерен добиться увеличение срока исковой давности — чтобы штрафы для провинившихся стали неотвратимым наказанием. Сейчас в распоряжении Росстата всего два месяца, и этого недостаточно, рассказал глава ведомства.

Почему это проблема для экономики

На экономических показателях, в том числе от Росстата, базируется стратегическое планирование во многих коммерческих организациях. «В отсутствие достоверных данных принимать правильные решения сегодня просто невозможно», — сказал Eurasianet.org преподаватель школы бизнеса «Синергия» Андрей Коптелов.

О том, как это мешает работать, Роман Шалимов из Tochka Rosta Research&Testing рассказал на своем примере: «При производстве маркетинговых исследований часто делается анализ вторичных данных, и от их качества зависит оценка клиентом нашей работы. А также качество его бизнес-планов и экономики в целом». Впрочем, Шалимов отмечает, что уровень современной госстатистики наголову выше, чем был в нулевые и тем более в девяностые.

«Отсутствие длинных и достоверных временных рядов данных делает невозможным отслеживание верной динамики социально-экономических процессов, происходящих в стране и ее регионах, и не позволяет выявить реально существующие проблемы и тенденции развития», — подчеркивает Марина Миронова из РУДН.

А если статистика не помогает чиновникам увидеть реальные проблемы (или как минимум их истинный масштаб), то и не даёт возможности адекватно и вовремя на них реагировать, а также создает иллюзию управляемости всех процессов.