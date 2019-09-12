Россия: миграционный приток (возможно) растет, но население сокращается

Росстат объявил о почти двукратном увеличении чистого притока мигрантов в полугодии 2019 года. Однако рост этот оказался в значительной степени техническим, поскольку до 2019 года МВД предоставляло неполные данные, утверждает ведомство. По словам экспертов, миграционный приток действительно вырос, однако не так сильно, как демонтирует госстатистика.

Однако даже несмотря на официальный рост числа мигрантов, он не в силах компенсировать естественную убыль населения, при которой смертность превосходит рождаемость.

Чистый приток мигрантов

В первом полугодии 2019 года миграционный прирост населения увеличился до 134 тыс. человек — почти в 1,8 раза в сравнении с полугодием прошлого года, заявил Росстат. Это произошло «в результате увеличения числа прибывших в РФ и уменьшения числа выбывших», утверждает ведомство. Прирост в наибольшей степени был обеспечен переселением в Россию граждан Армении, Украины, Казахстана и Таджикистана.

На необычно резкий рост миграции, начавшийся с первых месяцев года, обратили внимание социологи РАНХиГС. Анализируя миграционный прирост в январе-апреле (на 57,4% в случае со странами СНГ и в 5,2 раза со всеми остальными государствами), они обнаружили, что он оказался самым высоким за последние 10 лет.

«Возможно, причина резкого роста прибытий заключается в недоучете их в 2018 года, когда миграционный прирост населения [125 тыс. человек за год] оказался самым низким за многие годы. Также резкое изменение показателя может объясняться новой коррекцией методики учета миграции, предпринятой в текущем году», — предполагают в РАНХиГС.

Росстат опроверг факт изменения методики. С 1 января 2019 года ведомство утвердило новые бланки статистического наблюдения, в том числе миграционных процессов, однако никаких изменений в методологии не произошло, сообщило ведомство РБК. «Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным», — сообщил Росстат, объясняя рост миграции.

В частности, указало ведомство, увеличение показателей миграционного притока произошло за счет учета тех, кто получил в России временную регистрацию сроком на 9-12 месяцев. Когда регистрация истечет в конце 2019-начале 2020 года, произойдет увеличение числа выбывших, что снизит в конечном счете чистый миграционный приток, считают в Росстате.

«Несмотря на все эти оговорки, миграционный прирост все-таки был, но не такой значительный, как показал Росстат. Об этом можно судить по числу единовременно пребывающих в стране иностранных граждан, которое немного выросло. Однако поскольку в их составе есть туристы, истинный миграционный прирост можно будет посчитать позже, когда появится информация о сроках пребывания», — сказала Eurasianet.org ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Юлия Флоринская.

По данным МВД, которые приводит РАНХиГС, 1 июня 2019 года в стране находилось 10,1 млн иностранцев (85% которых — граждане стран СНГ), что больше 2017 и 2018 годов (9,96 млн и 9,63 млн соответственно), однако по-прежнему не достигает уровня 2013-2014 годов, когда на протяжении каждого года число иностранцев в среднем держалось в пределах 10,5–11,5 млн.

Компенсирует ли миграционный приток естественную убыль

Декларируемый Росстатом миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения (когда смертность превосходит рождаемость). Например, в январе-июле 2019 года он компенсировал естественную убыль на 67,4%, в результате чего население страны сократилось на 64,8 тыс. человек (до 146,7 млн). Схожая ситуация наблюдалась и в 2018 году, когда убыль населения выросла, а миграционный приток упал, в результате чего он смог покрыть убыль только на 57,2%, следует из данных Росстата.

Впрочем, подобное положение вещей – не новость для России, а скорее давняя тенденция.

С 1991 по 2013 год естественная убыль населения в РФ составила потрясающие воображение 13 млн человек, т.е. население страны должно было упасть с 148,3 млн до примерно 135,3 млн. Вместо этого население в 2013 году составило 143,3 млн человек – миграция компенсировала почти две трети убыли.

В 2014-2016 годах в России впервые за десятилетия имел место естественный прирост населения за счет скромного, но примечательного превышения рождаемости над смертностью примерно на 25-30 тыс в год. За этот же период за счет миграции население страны дополнительно прирастало на 300-400 тыс в год.

В 2017 году опять началась естественная убыль, которую, однако, на этот раз миграция перекрыла полностью.

В 2018-2019 годах ситуация вернулась к той, что наблюдалась на протяжении всей истории современной России до 2014 года, когда миграционный прирост частично покрывал убыль, но не был способен полностью решить проблему сокращения населения.

К 2050 году, согласно «умеренному» варианту прогноза ООН, население России может сократиться до 135,8 млн человек, а к 2100 году — до 126,1 млн.

«Компенсирует миграция убыль или нет, для населения это не имеет никакого значения. Населению все равно. Но для политиков по какой-то причине это важно, чтобы население не сокращалось. Это же считается одним из достижений [президента РФ Владимира] Путина — что при нем население прекратило сокращаться, что демография — одно из главных направлений государственной политики. Если это уже не так, появляется к властям много вопросов», — считает Юлия Флоринская.