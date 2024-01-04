Россия: Миллиардеры разбогатели на $50 млрд в 2023 году

Богатейший российский бизнесмен Владимир Потанин (третий слева) на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» в Москве 7 декабря 2023 года. (Фото: kremlin.ru)

Общее состояние российских миллиардеров по результатам 2023 года увеличилось на $50 миллиардов и достигло $328 миллиардов, подсчитали аналитики Bloomberg.

Всего в топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg вошли 25 представителей России. Самый богатый – Владимир Потанин – разместился на 48-м месте с почти $31 миллиардом. Немного от него отстают Леонид Михельсон ($27 миллиардов, 60-я позиция) и Вагит Алекперов ($24 миллиарда, 72-е место).

Хотя многие российские миллиардеры попали под западные санкции, в России они хорошо поживились за счет приближенности к Кремлю, а также проводимой российскими властями политики.

В частности, на фоне массового ухода западных компаний из РФ после начала полномасштабной войны с Украиной многие бизнес-магнаты получили возможность приобретать иностранные активы с громадными скидками или даже по символической цене – за один рубль. Такое стало возможно на фоне драконовских правил, введенных российскими властями для уходящего иностранного бизнеса.

Например, те же Потанин и Михельсон числятся в списке крупнейших покупателей подобных активов, наряду с целым рядом прочих российских предпринимателей, вроде приближенного к Кремлю Геннадия Тимченко, подсчитала «Новая газета – Европа».

Не особо пострадали и другие. К примеру, наиболее разбогатевшим за год бизнесменом стал Алекперов (его состояние приросло на 9,3 миллиарда долларов). В частности, компания «Лукойл», совладельцем которой он является, продолжала поставлять свои товары на зарубежные рынки, в том числе избегая санкций при помощи лазеек, а также расширялась на внутрироссийском рынке.

В целом, российский лидер Владимир Путин создал для лояльного бизнеса режим наибольшего благоприятствования, создавая для него дополнительные возможности и таким образом укрепляя свое положение, утверждают эксперты. На этом фоне вполне понятно, почему западные санкции, которые, среди прочего, были призваны вызвать недовольство крупного российского бизнеса Кремлем, оказались малоэффективными на этом поприще.